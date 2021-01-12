Геймификация, AR-очки и другое: 10 трендов в Edtech в 2021 году

Денис Буркацкий, Chief Business Development Officer в VICO , рассказывает о трендах Edtech, которые в 2021 году только усилятся.

Edtech (EDucation TECHnology) – это сплав технологий и образования. Edtech переносит аналоговое обучение через напечатанные книги и живые тетради в обучение в цифровой форме. Меняется способ упаковки и доставки знаний. А Covid-19 лишь помог быстрому развитию Edtech, и теперь это уже не одна из возможных ветвей развития образования, а то, без чего не обойтись в современном мире.

Тренд №1. Цифровая эра

EdTech способен расширить доступ к образованию разными путями:

Удешевить порог входа. Напечатанные учебники дороги. Цифровые копии могут быть доступны онлайн в любой момент и по более дешевой цене. Это означает, что студенты могут получить все необходимые материалы. К тому же это бонус для экологии.

Напечатанные учебники дороги. Цифровые копии могут быть доступны онлайн в любой момент и по более дешевой цене. Это означает, что студенты могут получить все необходимые материалы. К тому же это бонус для экологии. Улучшить глобальное интернет-покрытие. По данным Статисты, около 59% мирового населения имеют возможность выйти в онлайн. С такими проектами, как доступный спутниковый интернет Starlink Илона Маска, мы сможем увеличить этот процент, доставив интернет в каждый уголок нашей планеты.

По данным Статисты, около 59% мирового населения имеют возможность выйти в онлайн. С такими проектами, как доступный спутниковый интернет Starlink Илона Маска, мы сможем увеличить этот процент, доставив интернет в каждый уголок нашей планеты. Охватить больше людей с ограниченными возможностями. Технология может быть адаптирована под любые нужды. Это благоприятно для тех, у кого есть физические или когнитивные ограничения.

Доступное образование эффективно и тем, что в онлайне большинство преимуществ, таких как:

Медиа-контент. Анимация, видео, подкасты, дополненная и виртуальная реальность помогают задействовать несколько органов чувств для лучшего восприятия материала.

Анимация, видео, подкасты, дополненная и виртуальная реальность помогают задействовать несколько органов чувств для лучшего восприятия материала. Интерактивный контент. Это материал, который вовлекает учащегося активно взаимодействовать, а не просто пассивно потреблять контент. Интерактивная инфографика, калькуляторы, пошаговые программы (например, Codecademy, Udacity), тесты-викторины, которые в режиме реального времени проверяют правильность ответов – всё это примеры интерактива.

Это материал, который вовлекает учащегося активно взаимодействовать, а не просто пассивно потреблять контент. Интерактивная инфографика, калькуляторы, пошаговые программы (например, Codecademy, Udacity), тесты-викторины, которые в режиме реального времени проверяют правильность ответов – всё это примеры интерактива. Выбор темпа и последовательности обучения. Большую часть онлайн-программ возможно проходить в своём темпе (я прохожу сейчас курс по самоуправляемым автомобилям в Udacity). У учеников появляется выбор – в какой последовательности заниматься и с каким темпом. Это не только гибко, но и развивает ответственность.

Большую часть онлайн-программ возможно проходить в своём темпе (я прохожу сейчас курс по самоуправляемым автомобилям в Udacity). У учеников появляется выбор – в какой последовательности заниматься и с каким темпом. Это не только гибко, но и развивает ответственность. Экономия на перемещении. Удаленное обучение экономит время и финансы на дорогу: дом – образовательное учреждение – дом.

Удаленное обучение экономит время и финансы на дорогу: дом – образовательное учреждение – дом. Доступность. Сейчас вы можете из любого города проходить обучение по искусственному интеллекту, например, в Стэнфорде. Это просто находка для тех, у кого есть интернет, но качественные заведения далеко.

Это была одна из причин, почему мы создали Vico Smartboard. Максим Кабанов, co-founder проекта, живет за городом, и для его детей вблизи дома нет хороших школ. И как оказалось, что и инструментов для удаленного обучения тоже нет.

Больше каналов коммуникации. Стало проще взаимодействовать ученикам, учителям и родителям, так как большая часть Систем Управления Обучением (LMS) содержит аналог мессенджеров и уведомлений. Студенты могут делиться обучающими материалами, обсуждать их в группах и комментировать друг друга. По сути, это внутренние социальные сети. Кстати, именно так и начался Facebook, который был ограничен Гарвардом.

Тренд №2. Мобильные технологии

Еще в 2019 году доля мобильного трафика в мире перевалило 50%. Сейчас многие мобильные устройства мощнее ПК. Более того, некоторые страны пропускают шаг с персональными компьютерами, и дети сразу начинают осваивать мобайл.

Я считаю, что будущее за мобайлом. Телефоны ограничены размером экрана, поэтому планшет – это идеальный компромисс для обучения. Мы, например, начали разработку системы виртуального класса именно с iPad-версии.

Тренд №3. Большие данные (Big Data) и Искусственный интеллект (ИИ)

В разгар пандемии доля онлайн-образования резко увеличилась. Алгоритмы машинного обучения и искусственного интеллекта как основа персонализации питаются как раз большим объемом накопленных данных.

Один из примеров – приложения, которые корректируют произношение при изучении иностранных языков. Другой пример – это отслеживание внимания ученика через камеру во время обучения. Накопленные данные далее используются для повышение вовлеченности в образовательный процесс. Соответственно, улучшаются и результаты.

Вовсю набирает обороты использование ИИ для автоматизации аттестации и оценки сданных работ. Это сильно снижает нагрузку на учителей, и дает практически мгновенные результаты аттестуемым.

С помощью ИИ также обрабатывается аналитика, которая дает множество инсайтов. Это позволяет отслеживать прогресс и выявлять общие тенденции. Педагоги используют данные для составления персонализированных планов уроков, прогнозирования результатов обучения и даже помощи студентам в поиске специальностей, соответствующих их интересам и навыкам.

Тренд №4. Персонализация

Тренду персонализации способствует Big data.

Фокус на потребности учащихся. Например, большая часть онлайн-курсов Coursera содержит опросы между уроками. Это отличный источник для получения качественных данных. С помощью них можно подстраивать контент под запросы пользователей, оптимизируя удовлетворенность и полезность полученных знаний.

Например, большая часть онлайн-курсов Coursera содержит опросы между уроками. Это отличный источник для получения качественных данных. С помощью них можно подстраивать контент под запросы пользователей, оптимизируя удовлетворенность и полезность полученных знаний. Гибкий темп для прохождения курсов. Возможность учащимся двигаться без временных рамок и дедлайнов.

Возможность учащимся двигаться без временных рамок и дедлайнов. Индивидуальные обучающие программы. Это путь, который ученик выстраивает вместе с учителем, чтобы достичь желаемых результатов с опорой на уникальность ученика – его сильные и слабые стороны, и темперамент.

В бельгийских школах используется британская ИИ-платформа Century Tech. Она анализирует интересы учеников, уровень знаний и имеющиеся пробелы, сопоставляет данные и на их основе разрабатывает индивидуальную программу подготовки.

Среди отечественных примеров – образовательная платформа Учи.ру, которая на основе скорости выполнения заданий, числа ошибок и поведения ученика умеет подбирать персональные задания и определять уровень сложности.

Trend №5. Блокчейн

В основном блокчейн ассоциируется с биткоинами, но это лишь одно из приложений этой технологии. Он также используется и в EdTech.

Одна из особенностей блокчейна — децентрализация, которая позволяет распределенно хранить данные об успеваемости. Это позволяет избежать фальсификации, потому что невозможно несанкционированно подделать информацию.

Один из топовых университетов США MIT хранит дипломы своих выпускников на блокчейн-платформе. Это позволяет избежать отправки фейковых степеней потенциальным работодателям, что, к сожалению, не редкость.

Облачное хранение данных через блокчейн также экономит образовательным заведениям деньги и страхует от потери важной информации, которая могла храниться на жестких дисках.

Тренд №6. Геймификация

Внедрение игровых механик в обучение очень популярно в школьном секторе. Тем не менее, геймификация также проникает в высшее образование и в корпоративные тренинги.

Удаленное обучение сопряжено с меньшим контролем, и удерживать внимание юного поколения не всегда просто. Геймификация вовлекает ученика. Тут есть сразу несколько эффектов: подстегнуть соревновательность и подкрепить правильное поведение.

Это один из самых эффективных способов вовлекать учащихся.

Тренд №7. Иммерсивное обучение через VR и AR

AR усиливает существующую 3D-реальность, накладывая слой новой реальности. VR создаёт отдельную 3D-реальность.

Мы заточены на то, чтобы усваивать визуальную информацию намного эффективнее других ее видов. Но не всегда 2D-рисунки и схемы наглядны. Поэтому 2D расширяется до 3D.

AR выглядит особенно многообещающе для медицинского образования. Один из частных университетов Кливленда, штат Огайо, и Кливлендская клиника запартнерились с Microsoft, чтобы разработать приложение HoloAnatomy для визуализации человеческого тела, используя AR-очки HoloLens.

Тренд №8. STEAM

Онлайн-обучение может казаться неполноценным, когда студенты только и делают, что стучат пальцами по клавиатуре и тыкают ими в экран.

И будто оздоравливающий противовес внушительно восседает STEM.

STEM-программы (Science – наука, Technology – технология, Engineering – инженерия, и Math – математика) — это практическое обучение, где учащиеся мастерят что-то своими руками. Это усиливает любознательность студентов.

В школах и дополнительных секциях сейчас набирает обороты такое направление как «Робототехника». Разработка и программирование роботов позволяет учащимся получить такие важные навыки 21-го века, как критическое мышление, искусство принимать нестандартные и творческие решения.

Важной частью iPad-приложения для нашего виртуального класса служит карандаш Apple, так как рабочее пространство — это имитация школьной доски. Это способствует развитию мелкой моторики ребенка и тренирует мозг.

Тренд №9. Коллаборация в режиме реального времени и виртуальные классы

Кроме упомянутых онлайн-программ, которые можно проходить в своём ритме, обучение в режиме реального времени также оцифровывается.

Построены целые Системы Управления Обучения (LMS — Learning Management System), где есть пространства и для администрирования, и для самих виртуальных классов.

Многие до сих пор используют Zoom, но он, скорее, заточен под корпоративную видеосвязь, чем образовательную среду.

Распространены также приложения — цифровые белые доски (whiteboards), где с помощью стилусов или умных карандашей (как, например, в iPad) можно писать и рисовать, но не в тетради, а на экране самого устройства.

Тренд №10. Гибридная или смешанная модель обучения

Главная задача этого тренда — обеспечить непрерывность преподавания и обучения. На момент написания колонки (декабрь 2020) большая часть школ США используют гибридное обучение — это смесь очного присутствия в школе и онлайн.

Офлайн-занятия проходят в университетском кампусе или в другом подходящем для этого месте.

Одна из ярких моделей смешанного обучение родом из штата Колорадо называется перевернутый класс (в оригинале Flipped classroom).

Перевернутый класс — это вид смешанного обучения, при котором учащиеся знакомятся с новым материалом дома, а практикуются уже в школе.

В типичном сценарии «перевернутого класса» учащиеся смотрят дома заранее записанные видеозаписи, а затем приходят в школу, чтобы сделать «домашнее» задание, вооружившись вопросами и знаниями, которые получили во время изучения дома.

Как будет развиваться EdTech в 2021 году:

Образование становится более интерактивным: применяется не только геймификация, но и VR и AR технологии, когда картинка переходит в 3D, что облегчит усвоение визуальной информации. Развитие тренда на персонализацию образовательных программ сделает темп обучения более гибким, а сам процесс — более доступным и ориентированным на потребности учащихся. Продолжится внедрение систем управления обучения, начиная с онлайн досок, а заканчивая блокчейн-платформами для защиты данных. Это облегчит процесс контроля успеваемости и позволит обучающимся полноценно участвовать в образовательном процессе.

Фото на обложке: Narin Nonthamand/Shutterstock

Иллюстрации предоставлены автором.