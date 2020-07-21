Пять корейских EdTech-стартапов, которые выводят образование на новый уровень

В последние месяцы онлайн-обучение заняло важное место в нашей жизни. Пока неясно, когда школы и университеты смогут возобновить офлайн-занятия, поэтому мировой EdTech-рынок переживает всплеск спроса. Публикуем список стартапов, которые с помощью технологий меняют образовательный процесс в Южной Корее.

Этот стартап, использующий искусственный интеллект с глубоким обучением, предоставляет учащимся персонализированные решения. Его приложение SANTA TOEIC (Test of English for International Communication) помогает повысить оценки по TOEIC с помощью технологии, отслеживающей поведение пользователя во время обучения.

RiiiD был основан в 2014 году, он планирует стать лидером на международном рынке поставщиков ИИ-решений для обучения. Только в Корее количество пользователей платформы достигло миллиона человек. Компания также вышла на рынки Японии и Вьетнама.

Riiid присутствует и на B2B-рынке с платформой santA.Inside — это образовательный ИИ-инструмент для растущей индустрии подготовки к экзаменам. Недавно компания открыла в США международное подразделение Riiid Labs.

Эта платформа помогает легче учить математику с помощью адаптивных программ с игровыми элементами. Программа написана для школьников и обеспечивает персонализированный и увлекательный опыт. Если требуется решить задачу, она разбивается на небольшие компоненты и система оценивает, где могла быть допущена ошибка. Алгоритм создает для каждого ученика персонализированное расписание, которое учитывает его сильные и слабые стороны, и предоставляет обратную связь учителю, чтобы он мог адаптировать уроки в школе.

В 2014 году компания открыла главный офис в Нью-Йорке и запустила версию для США. KnowRe успешно сотрудничала с такими EdTech-компаниями, как Daekyo, Sylvan Learning и EBS.

Этот корейский стартап объединяет учащихся и образовательные учреждения. Он был основан в 2012 году группой предпринимателей из числа студентов Национального университета Сеула. EduCast — портал с лекциями, где каждый может выступить в роли преподавателя или ученика. Здесь можно найти материалы на любую тему — от математики и иностранных языков до дизайна и программирования. Техническая команда сайта помогает как в съемке лекций, так и в их продвижении.

Стартап предоставляет VR-, AR- и MR-инструменты для преподавания английского как иностранного. Его флагманская технология — VR Yeleport English: студент надевает VR-очки, подключенные к смартфону, и оказывается в разных местах и ситуациях, взаимодействуя с носителями языка из Австралии, Англии, Америки и других стран. Технология распознавания голоса обеспечивает пользователю персонализированную обратную связь.

Хоть это и не образовательный портал, он заслужил право попасть в наш список. Это авторская платформа на базе HTML-5, которая позволяет создавать контент в браузере без установки каких-либо программ и с любого устройства — даже со смартфона. XELF можно использовать для формирования презентаций, карточек, образовательных материалов и много другого. В прошлом году стартап участвовал в Edutech Asia 2019 — самой значимой выставке образовательных технологий в Азии и привлек на платформу много поставщиков контента для дистанционного образования.

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Фото на обложке: Rido / Shutterstock