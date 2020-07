«Нужно поймать личные особенности ребенка»: как работает цифровая платформа для дошкольников

Smart School Pro — цифровая платформа для дошкольных образовательных учреждений (ДОУ). Ее задача — создать индивидуальную траекторию развития ребенка. Для этого мы используем психофизическую диагностику и мониторинг развития детей. Платформа помогает автоматизировать рутинные процессы, обеспечивает коммуникацию внутри ДОУ и создает канал связи с семьей.





Детский сад — недетский бизнес

У меня два высших образования, оба экономических: Ростовский государственный университет и The London School of Economics and Political Science. С 1996 по 2000 год я работала в международных инвестиционных банках. Потом у меня родился первый ребенок, и сфера профессиональных интересов кардинально изменилась.

В 2003 году мы вместе с подругой на собственные средства решили создать языковой детский центр. Так появился англо-русский клуб Kids’ Estate. Сначала детей приводили на несколько часов. Они учили английский язык, играли, занимались театром, спортом, подготовкой к школе.

В 2005 году клуб превратился в частный детский сад, куда пришли дети разных национальностей. Еще мы брали ребят с особенностями развития. Со временем я начала понимать, что мне тесно в рамках детского сада — хотелось обобщить наработанный опыт и развиваться дальше. В 2019 году Kids’ Estate продали французской компании People&Baby, которая управляет 550 садами в семи странах мира. Я полностью переключилась на новый проект.







Как на практике учесть индивидуальность

Разработкой образовательной платформой Smart Pro я занялась в 2016 году, когда еще руководила Kids’ Estate. Сегодня над ее созданием работает более 20 человек.

Самым сложным было собрать команду: важно было, чтобы и идею понимали, и квалификацию высокую имели. Удалось не с первого раза — на это ушло два года.

Когда у нас говорят про индивидуальный подход, то всем представляется, что для каждого ребенка должна быть прописана индивидуальная программа. На самом деле индивидуальный подход для дошкольника — это осознать его личные особенности, увидеть, поймать, если они есть, и скорректировать незначительные сложности в его развитии, чтобы потом избежать бОльших проблем в школе. Для обеспечения такой работы нужна аналитика, которая на нашей платформе представлена психофизической диагностикой ребенка и мониторингом образовательно-воспитательного процесса.

Основной показатель готовности ребенка к школе — зрелость его регуляторной функции, иными словами, произвольности. У дошкольника память, внимание, мышление, восприятие непроизвольны, а саморегуляция формируется.

Ребенок может быть сколь угодно умным, по мнению родителей, но если он не выдерживает учебную нагрузку на протяжении урока, он не сможет нормально учиться.

Родители любят вести лукавый спор на тему неудобных детей, заявляя, что их дети неудобны, потому что умнее всех в классе и им неинтересно в школе. Очень часто причина «неинтересно» кроется в том, что у детей задержка в формировании регуляторной функции, они не могут контролировать свои поступки, отслеживать процессы, которые происходят вокруг, следить за ходом урока. К седьмому году произвольность в той степени, чтобы высиживать занятия, должна быть сформирована. А если нет, то это звоночек об отставании в развитии, а не показатель его опережения.

Мы искали простой и удобный инструмент для педагогического наблюдения, который позволил бы определять индивидуально-групповую картину развития детей в соответствии с возрастными нормами развития. Для психофизической диагностики создали профили для возрастов от двух до семи лет, в которых описаны качественные и количественные показатели развития детей для каждой возрастной группы.

После этого отобрали тесты и составили протоколы наблюдений для каждой линии развития и возраста, разработали критерии оценки показателей, механизм интерпретации результатов и сравнения их с возрастной нормой. На основе этого наша система создает и описывает индивидуальный профиль каждого ребенка, который можно сравнить с условно-нормативными показателями. Графически результат похож на паутинку или шестеренку.

Накопление данных на основе SSP поможет органам управления образованием в решении задач на федеральном и региональном уровнях. К примеру, накопление и структурирование данных о развитии детей по регионам России позволит конкретизировать нормотипичные профили детей с учетом региональной специфики.

На основе мониторингов появится возможность сравнить эффективность образовательных программ и подходов.

Мы уже реализовали следующие модули: договоры, сотрудники (с индивидуальными настройками доступа), диагностика, рассылка и взаимодействие, родительский кабинет, профили детей и групп, здоровье и питание, расписание и календарь.

Завершается работа над модулем «мониторинг». А база знаний и мобильное приложение для родителей находятся в разработке. Еще хотим сделать биллинг, медиатеку, календарь-органайзер для сотрудников. Надо еще заняться кадрово-управленческим блоком: пока что для специалистов есть только учетные записи, а будут полноценные страницы, как у детей.







В масштабах страны

За прошедший год группа компаний «Русские инвестиции» вложила в проект более $1,5 млн. Агентство стратегических инициатив оказывает помощь по внедрению платформы. Вместе с ним началась апробация проекта в нескольких регионах. В каждом выбрали по 15 учреждений, где будет внедрена платформа. После новости на Rusbase проект заметили в Сколково и предложили вступить в клуб.

Апробация уже стартовала во втором квартале этого года в Тамбовской области, Пермском и Хабаровском краях. Обсуждаются планы еще с несколькими регионами. Подключили 20–25 садов, а будет 50. Обсуждаются планы еще с Новгородской областью и другими регионами, потому что мы хотим подключить к платформе 50–70% садов из 47 тыс. Проект предоставили частным детским садам и сетям Москвы и Московской области.

Несмотря на стереотип о том, что платформы нужны для дистанционного образования, мы создавали нашу для сопровождения офлайновых процессов, без которых дошкольное образование теряет смысл.

Внедрение платформы немного затормозилось пандемией. Но даже несмотря на временное снижение темпов, до конца года мы планируем подключить к платформе более 2 тыс. дошкольных учреждений не менее чем в десяти регионах, а в течение следующих трех лет — выйти на европейский рынок.





Работа над ошибками: особенности EdTech

Существует целый ряд проблем, которые стоят перед дошкольным образованием:

большие группы детей;

множество бюрократических требований и бумажной работы;

невысокий уровень квалификации педагогов и нехватка профильных специалистов;

отсутствует системная поддержка тех, кто работает с детьми;

нет удобных инструментов для сбора, анализа и накопления информации по развитию детей;

в дошкольном образовании нет единых критериев мониторинга качества.

Поэтому при создании EdTech-стартапов нужно продумать единую шкалу критериев, по которым будут измеряться достижения и результаты. В работе нужно опираться на фундаментальные знания возрастной психологии и педагогики — без этого невозможно создать работающий инструмент или методику.

Нужно учитывать, что многие возрастные педагоги недостаточно хорошо разбираются в современных технологиях, поэтому интерфейс платформы и работа с ней должны быть максимально удобными и интуитивно понятными.

Нужно понимать отрасль EdTech: что хочет детский сад или школа, какие у них потребности. Разработчики должны общаться с потенциальным клиентом, иметь хорошую методическую поддержку, понимать, для чего каждый элемент в систему внедрен — на этом могут прогореть такие стартапы.