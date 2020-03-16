Зарабатывать не на детях, а из любви к ним. Опыт частного детского сада из Петербурга

Соосновательница частного детского сада Mary Jane Анна Аскерова рассказывает, почему они вместе с партнером по бизнесу Алисой Буриной решили открыть собственный детский сад с британским уклоном, потом второй, а затем и вовсе создать франшизу. А также делится особенностями устройства образовательных учреждений для дошкольников в России.

Начало

Устройство любимого чада в детский сад для многих родителей становится настоящей головной болью. Особенно в мегаполисе, таком, как Санкт-Петербург или Москва. Мы с бизнес-партнером Алисой Буриной и сами столкнулись с этой трудностью в 2014 году, когда наши дети достигли трехлетнего возраста.

Пытаясь найти для них детский сад с индивидуальным подходом, мы сходили на экскурсии в несколько государственных детских садов, а затем и в два частных. Но итог оказался печальным: и те, и другие были ориентированы на обслуживание потока, а не на потребности конкретного ребенка. Нам же хотелось обеспечить своих детей домашним комфортом, заботой, чтобы учитывались их личностные особенности, привычки и медицинские показания.

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Нам было по 28 лет. За спиной — юридическое и дизайнерское образование. Какое-то время мы работали по профессии, но не на руководящих должностях, затем обе вышли замуж и ушли в декретный отпуск.

Но отдохнуть и заняться семьей спокойно не получилось. Мы решили объединить усилия и открыть собственный детский сад. И тут нам очень помогли наши мужья (они родные братья), которые сразу увидели потенциал нашего проекта и охотно вложили средства, но наш опыт показал, что нужно искать и сторонних инвесторов.

Желающих вложиться в многообещающие проекты много. Как правило, они хотят получать процент с прибыли. Обычно это 50-60% — под такую долю они готовы вкладываться. Если же оставить инвестиции только от родственников, то всегда есть риск, что бизнес войдет и в частную жизнь. Его уже будет невозможно оставить на работе — он придет домой вместе с вами.

Мы получили первые сторонние инвестиции в проект в размере 7 млн рублей. Было понятно, что это единственный шанс. Не получится — все, больше попыток не будет.

Бизнес-план

Сразу скажу, что никакого опыта в бизнесе у нас не было и тем не менее работа шла интенсивно: организацию своего детского сада мы начали в мае 2014, а уже в сентябре открыли его.

Поскольку мы в этом деле были начинающими, пришлось, опираясь на информацию в интернете и постоянно набивая шишки, пройти все стадии запуска.

Оформить документы было, в принципе, просто, учитывая, что у одной из нас юридическое образование. Самым сложным стало получить заключение Роспотребнадзора: у него больше всего трудно выполнимых требований. Нам пришлось вносить правки и вызывать проверку повторно.

В результате в центральном районе Санкт-Петербурга, в премиальном жилом комплексе «Парадный квартал», появился наш первый небольшой, но уютный детский сад. Проект стал востребованным — может быть, потому что мы действовали не как работники дошкольного образования с их профессиональной деформацией и устоявшимися взглядами, а просто делали детский сад таким, каким хотели его видеть сами.

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В тот момент этот проект отличался от всего, что было в Санкт-Петербурге, где даже в частном образовании все еще ориентировались на поток. Мы создавали то, чего не было на рынке, так что прямых конкурентов у нас, по сути, не было.

Название Mary Jane мы придумали сами. Нам хотелось создать британский детский сад, где воспитывать и учить детей будут по классической системе. И мы решили взять имя героини английской сказки про девочку Мэри Джейн — эта книга очень популярна в Британии. Надеемся, что скоро это название можно будет увидеть во многих городах нашей страны благодаря запуску франшизы.

Учебная программа

Пока детский сад формировался, мы бились над получением разрешительных документов. Их немало, но самыми важными в дошкольном учебном учреждении оказались санитарные и педагогические нормы. Чтобы упростить процесс, мы обратились за проектом к проектировщикам, которые специализируются на пространствах для детских садов.

Особое внимание мы уделили выстраиванию образовательного процесса — разработали пятилетнюю образовательную программу с преемственностью, переходом от одного возраста к другому. В этом нам помогли методисты. На себя в этом деле без нужного опыта и образования рассчитывать нельзя.

Принимая ребенка в младшую группу, нужно четко понимать, к какому измеримому результату он придет к следующему году и выпуску из сада.

Команду мы подыскивали стандартным способом — дали объявление на рекрутинговых сайтах. Предпочтение отдавали молодым специалистам, которые еще не подверглись профдеформации. Но, разумеется, с высшим педагогическим образованием, опытом работы в детских садах и любовью к детям. Мы видели в них готовность учиться и развиваться, после чего прививали им наши стандарты и «затачивали» под компанию.

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Команда специалистов

Если первый сад открывался на чистой импровизации, то к открытию второго мы подошли уже с четким планом. В том числе и благодаря ошибкам, которые успели сделать. Особенно болезненным для нашей компании оказался уход управляющей через первые полгода работы — она унесла почти все наработки и переманила сотрудников и клиентов.

Шло становление компании, все было нестабильно, и мы еще не очень понимали, что нужно делать. Посеяв страх, что все развалится, в умах сотрудников, она легко переманила коллектив.

В результате на Новый год мы остались с тремя сотрудниками и садом, заполненным детьми лишь наполовину.

После этого мы сделали вывод: нужно тщательнее подходить к подбору персонала. Персонал — это, наверное, главное в бизнесе, на чем он вообще стоит. И важно не замыкать всю систему на одном человеке.

На тот момент все замкнулось на управляющей и она, естественно, много значила для сотрудников. А сейчас все работает в тандеме, любой сотрудник понимает, что можно спокойно подойти к основательницам, задать вопрос, прояснить ситуацию. Даже если какие-то сложности личного характера. Все продумано и персоналоориентировано, мы поддерживаем дружественную атмосферу и проводим тимбилдинги.

Коллектив в основном женский. По одному или по два мужчины в каждом саду. Это повар или носитель языка — педагог английского. А воспитатели, помощники, психологи, логопеды — это все-таки девочки. Всего на два сада у нас 44 сотрудника.

Индивидуальный подход

Требования к персоналу у нас жесткие, и не все готовы работать по нашему стандарту. Нужны люди с умом, достаточно гибким, чтобы перестроиться на новый подход. А он довольно прост: относиться к детям в саду как к своим.

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Всем известно, что малыш, впервые попав в детский сад, испытывает стресс, и адаптация занимает в среднем от двух недель до месяца. Мы подбираем на младшую группу таких воспитателей, для которых само собой разумеется, что детей нельзя просто оставить плачущими.

Их нужно носить на ручках, укачивать, с ними нужно дружить, вместе ждать маму и вообще всячески помогать им почувствовать себя защищенными в новом коллективе. А уже потом, когда ребенок адаптируется, его переложат в свою кроватку и мягко приучат к горшку. Есть очень важные детские ритуалы, которые нельзя просто так ломать.

И очень важно, чтобы, выходя из сада, дети были психологически готовы к школе, правильно социализированы: не замыкались в себе, не пугались, не боялись отвечать, выходить к доске. В саду обязательно должен быть психолог. Мы, например, активно используем «песочную» терапию.

Продвижение бизнеса

Но все же частный детский сад — это бизнес. И клиентов нужно искать. Наш опыт показал, что для этого все методы хороши: и контекстная реклама, и сарафанное радио, и PR, и промоакции. Например, мастер-классы для детей в местах, где бывает много людей. Мы участвовали во всех городских мероприятиях.

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Мы начали работать с известными в Санкт-Петербурге компаниями и крупными брендами. Запустили партнерский проект с международным ресторанным холдингом Ginza Project, организовали при их поддержке большой летний лагерь. Начали партнерство с отелями, большими торговыми центрами, такими как ДЛТ или Babochka. Это помогло нам собрать клубную аудиторию. Соответственно, начали делать для нее приоритетные показы и устраивать предпродажи в качестве бонуса.

Бюджет

Детский сад — бизнес сезонный. Он начинается большим подъемом в сентябре и заканчивается тяжелым для этого вида бизнеса летним периодом. Поэтому к лету важно готовиться еще зимой.

Бюджетирование должно быть круглогодичным и на год вперед, а не на конкретный месяц.

Как правило, летом многие уезжают из города. Необходимы летние программы — можно назвать это летним городским лагерем. Привлекаем детей с помощью пикников, прогулок, экскурсий. Здесь уже очень гибкая система оплат, не как в сезон.

Кроме того, важно поддерживать спрос. Например, мы приглашаем филармонию выступать в детских садах. В рамках образовательной программы — театры с различными спектаклями. Мы разработали свою программу «Петербурговедение», дети по ней выезжают на экскурсии.

Сейчас запустили программу эмоционального интеллекта для детей, которые готовятся к школе, чтобы они учились распознавать свои эмоции или эмоции того, с кем общаются. Этот навык формируется у детей позже, если его не тренировать. Зато он облегчает социализацию, общение, дружбу, завязывание контактов, что актуально для детей в старшем саду и младших классах школы. Также мы поддерживаем спрос на английский язык.

Структура

В наших детских садах постепенно сложилась такая структура: детям от 2 до 7 лет, они делятся на три группы. Но не по возрасту, а по тому, сколько им осталось до школы. В старшей — детям 1-2 года до школы, тем, кто в средней, до школы 3-4 года, а в младшей группе все, кто пойдет в школу через 4 года и больше.

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В старшей группе серьезное обучение. Уроки ведет педагог начальных классов, а выпускаются дети полностью готовыми к школе на уровне тех требований, которые предъявляют в гимназии или лицее в Петербурге.

Сегодня в садах полная загрузка — по 45 детей в каждом. Ведутся дополнительные занятия по вечерам для более широкого круга детей. Наш годовой оборот бизнеса в среднем 26 млн рублей (от 24 до 28 в год). Окупаемость составила 24 месяца. Чистая прибыль: от 6,5 до 8 млн в год.

В планах — развитие и открытие новых детских садов. Вывод на рынок франчайзинга, продажа бренда в регионы и Москву. Открытие нового направления — клуба дополнительного образования MJClub. И, конечно, создание консалтингового агентства. Ведь мы можем многому научить тех, кто решит заняться этим бизнесом.

Как получить максимум

Чтобы частный детский сад реализовался как бизнес-проект и начал приносить доход, необходимо:

иметь на старте 6-7 млн рублей и быть готовыми работать 24/7;

обратиться к профессиональным проектировщикам, которые специализируются на пространствах для детских садов;

подобрать грамотных методистов для разработки образовательной программы;

тщательно подходить к подбору персонала и не замыкать всю систему на одном человеке;

правильно учитывать, бюджетировать и планировать расходы и приходы на год вперед, готовясь к лету зимой.

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