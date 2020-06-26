«Не подзаработать, а построить бизнес»: как выжить EdTech-стартапу

Марине Мкртчян работала в GeekBrains и школе инноваций «Икра». Сейчас она — Product Owner B2C на онлайн-платформе «Викиум». Марине рассказывает, почему образовательный стартап может провалиться, как уберечь его от закрытия и не считать, сколько недель осталось до кассового разрыва.

Я работала в разных образовательных проектах: маленьких, средних, гигантских. Есть три кита, на которых держится любой бизнес:

ваша команда;

качество продукта;

способ заработка.

Это основа. Не нужно объяснять, почему каждый из пунктов требует пристального внимания. Но что отличает образовательные проекты от всех остальных? На что обратить внимание, чтобы EdTech-стартап не провалился?





Методология

Про качество продукта я буду говорить на примере дополнительного образования взрослого человека. В этой области у меня больше всего опыта. Почему о качестве нужно подумать с самого начала?

Можно сделать ваши первые курсы из палок и дополнительного материала и даже получить за это деньги. Но если ваш план — не просто подзаработать, а построить бизнес, то сначала стоит задуматься о методической компетенции.

Методист — это человек, который придумывает, как будет построено обучение, чтобы оно было эффективным и давало новые знания. В его арсенале: педагогика — наука учить детей — и андрагогика — наука учить взрослых. Это две разные системы обучения.

Для детей преподаватель — бесспорный авторитет, а все его слова будут восприниматься как истина. Взрослым нужны доказательства. Они ставят перед собой цели и хотят применять новые знания.





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Цель обучения

Вернемся на 70 лет назад, в далекий 1956 год. Тогда американский образовательный психолог Бенджамин Блум придумал свою классификацию образовательных целей — таксономию Блума. Не спешите закрывать статью, никакой занудной теории не будет.

Вот шесть категорий целей обучения:

знание (материала, терминологии, фактов);

понимание (объяснение, интерпретация,экстраполяция);

применение;

анализ (взаимосвязей, принципов построения);

синтез (разработка плана, системы действий и абстрактных отношений);

оценка (суждения на основе данных и внешних критериев).

Подумайте, какие цели есть у вашего стартапа, с помощью каких инструментов клиент будет их достигать. Чуть подробнее остановимся на третьей цели — применение знаний на практике.

Добраться до этого этапа и успешно с ним справиться, перепрыгнув все остальные, нельзя. Если ваша программа предполагает применение новых навыков, нужно провести пользователя по образовательной траектории. Сначала дать знания, потом проверить, понял ли он их, и предложить их применить.

Обучаете новой профессии? Договоритесь с профильными компаниями о практике для ваших студентов. Помогаете учить английский язык? Создайте экспериментальную площадку для общения.

Если учите новым навыкам, помогите начать применять их, в идеале — на реальных кейсах. Если у вас долгосрочное обучение, следующим шагом нужно подумать о мотивации целевой аудитории. С детьми проще — вероятнее всего, их заставляют родители: это пример внешней мотивации.

Внешняя мотивация хороша только на коротких дистанциях. Это, например, зарплата или другие вознаграждения. Но как быстро выветривается эффект? Другое дело, когда есть внутренняя мотивация — мы не ждем наград или внешней похвалы. Мы учимся, потому что это совпадает с нашими целями, желаниями и мотивами.

Внутренняя мотивация живет дольше, чем внешняя, но все равно пропадает у студента независимо от того, сколько денег он заплатил. Потому что учиться больно для нашего мозга, а система образования России и вовсе отбивает это желание.

Следить за мотивацией студента важно для бизнеса. Это такая же история про ретеншн как в любом другом продукте. Купил и не вернулся? Это хорошо? В короткой перспективе это — ок, но стратегически — плохо. Если мотивация сохранится до конца учебы, а вы сможете дать качественные знания — виральность вашего продукта вырастет в разы.







Способы работать с мотивацией:

четкое целеполагание: зачем нужно обучение, каких результатов студент планирует добиться;

этапность обучения: важно, чтобы было ощущение прогресса и промежуточных итогов;

если учеба в группе, то постарайтесь подружить студентов между собой. Тогда они сами будут мотивировать друга, а на коллективных занятиях будут стараться не подвести;

реальные примеры живых людей: тех, кто смог добиться похожих целей. Их пример или консультация.

Инструменты зависят от специфики обучения.





Как достичь максимума:

Привлекайте практиков к составлению методологий.

Следите за международным рынком и его тенденциями — это станет серьезным преимуществом.

Создайте хорошую мотивационную среду для учеников. Тогда ваш стартап не только не провалится, но и найдет свое место на рынке, который оценивают в 38,5 млрд рублей.





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