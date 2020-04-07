3 шага к эффективному изучению чего угодно

Психолог, андрагог и автор Telegram-канала «Учусь как умею» Галина Турчак рассказывает, как развить привычку учиться, по-настоящему увлечься получением новых знаний и определить стиль обучения, при котором любые занятия будут в радость.

Взрослому человеку иногда непросто заставить себя записаться на курсы или хотя бы открыть полезную книгу. Есть даже целая наука, которая рассматривает проблемы обучения взрослых людей — андрагогика.

Шаг 1. Формируем привычку учиться

Каждый студент — уникальный и воспринимает информацию по-своему. На основе отзывов выпускников Skillbox мы составили несколько рекомендаций, которые помогут всем желающим полюбить обучение.

Итак, чтобы помочь себе учиться, предлагаем обратить внимание на такие моменты:

Разобраться с программой. Убедитесь, что понимаете, с чего начинать учебу, как будут проходить занятия, какой результат вас ждет в конце. Если есть вопросы — смело задавайте их преподавателю.

Убедитесь, что понимаете, с чего начинать учебу, как будут проходить занятия, какой результат вас ждет в конце. Если есть вопросы — смело задавайте их преподавателю. Понять, зачем вы пришли на курсы. Спросите себя, что мотивирует вас начать обучение и как помочь себе поддерживать желание пройти все занятия до конца. Во время обучения держите в памяти истинные причины, которые двигают вас к цели.

Спросите себя, что мотивирует вас начать обучение и как помочь себе поддерживать желание пройти все занятия до конца. Во время обучения держите в памяти истинные причины, которые двигают вас к цели. Создать комфортные условия. Шатающееся кресло и уведомления в телефоне не должны мешать вам получать новые знания. Убедитесь, что вам удобно заниматься и ничто не отвлекает.

Шатающееся кресло и уведомления в телефоне не должны мешать вам получать новые знания. Убедитесь, что вам удобно заниматься и ничто не отвлекает. Спланировать график. Создайте учебную дисциплину — определите дни занятий и ограничьте время на выполнение практических заданий. Если не удалось уложиться в срок, не ругайте себя и не отчаивайтесь — просто продолжайте учиться как ни в чем не бывало.

Создайте учебную дисциплину — определите дни занятий и ограничьте время на выполнение практических заданий. Если не удалось уложиться в срок, не ругайте себя и не отчаивайтесь — просто продолжайте учиться как ни в чем не бывало. Думать о процессе. На первых занятиях постарайтесь отвлечься от результата и полюбить процесс. Говорите себе, что учите английский не для сдачи TOEFL, а потому что вам нравится понимать любимый сериал в оригинале или общаться с иностранцами.

На первых занятиях постарайтесь отвлечься от результата и полюбить процесс. Говорите себе, что учите английский не для сдачи TOEFL, а потому что вам нравится понимать любимый сериал в оригинале или общаться с иностранцами. Обращаться за поддержкой. Общайтесь с преподавателями и сокурсниками, потому что так проще заниматься. Делитесь своим опытом и главное — задавайте вопросы. Помните, что глупых вопросов не бывает.

Общайтесь с преподавателями и сокурсниками, потому что так проще заниматься. Делитесь своим опытом и главное — задавайте вопросы. Помните, что глупых вопросов не бывает. Пополнять базу знаний. Чтобы запоминать новые термины, формулы или правила, выписывайте их в отдельный документ и старайтесь объяснять их своими словами. Если что-то забудете — сможете открыть шпаргалку и быстро найти ответ.

Чтобы запоминать новые термины, формулы или правила, выписывайте их в отдельный документ и старайтесь объяснять их своими словами. Если что-то забудете — сможете открыть шпаргалку и быстро найти ответ. Погрузиться в среду. Окружите себя людьми, которые также заинтересованы в той сфере, которую вы изучаете. Вступайте в тематические сообщества в соцсетях, следите за работами сильных специалистов, читайте блоги и регистрируйтесь на конференции.

Окружите себя людьми, которые также заинтересованы в той сфере, которую вы изучаете. Вступайте в тематические сообщества в соцсетях, следите за работами сильных специалистов, читайте блоги и регистрируйтесь на конференции. Отдыхать. Уставшему человеку довольно непросто усваивать новые знания. Делайте перерывы, старайтесь высыпаться, меняйте виды деятельности и переключайтесь с обучения на развлечение и обратно.

Эти правила могут показаться очевидными, однако просто придерживаться их — уже стоит усилий. Зато эти усилия окупаются — процесс обучения становится неотъемлемой частью жизни.

Шаг 2. Создаем свой стиль обучения

Рекомендуем помнить истинную цель, благодаря которой вы пришли заниматься. Это может быть получение новой профессии для смены деятельности, изучение иностранного языка для эмиграции или просто пройденный курс как достижение в копилку.

Если в процессе обучения цель изменилась — это нормально. Проговорите, что было важно вам в начале курса и что важно сейчас. Определяйте точную цель, как только чувствуете, что она начала меняться, — тогда обучение станет для вас максимально простым и эффективным.

Наблюдайте за своим отношением к учебе — возможно, оно сформировано прошлым образовательным опытом или нашими культурными установками:

«Ошибаться — плохо».

«Все надо делать идеально с первого раза».

«Без труда не вытащишь рыбку из пруда. А если легко, значит что-то не так».

«Мне не нравится, как говорит/выглядит преподаватель».

«Неважно, как мне удобно — надо делать, как сказали или как делают все».

«У меня нет талантов к этому делу».

«В моем возрасте уже сложно запомнить информацию».

Помните, что мы все боремся с этими неидеальностями, установками и стереотипами в обучении.

Чтобы занятия приносили не только пользу, но и удовольствие, попробуйте понаблюдать за собой:

Следить за здоровьем, сном и питанием. Садитесь учиться после отдыха и в хорошем настроении — так будет меньше шансов отвлекаться.

Садитесь учиться после отдыха и в хорошем настроении — так будет меньше шансов отвлекаться. Узнать, в какое время удобнее учиться. Попробуйте учиться в разное время, в разные дни недели. Что вам больше всего подходит: проснуться и сесть за курс или позаниматься вечером после работы?

Попробуйте учиться в разное время, в разные дни недели. Что вам больше всего подходит: проснуться и сесть за курс или позаниматься вечером после работы? Не требовать от себя многого. Знать все невозможно, да и не нужно. Распределяйте информацию по группам: что нужно знать подробно, где достаточно поверхностных знаний, что не потребуется в работе.

Знать все невозможно, да и не нужно. Распределяйте информацию по группам: что нужно знать подробно, где достаточно поверхностных знаний, что не потребуется в работе. Анализировать расписание. Понаблюдайте, сколько дел вы ставите в течение дня и сколько выполняете. Лучше ставить меньше задач и делать больше, чем ругать себя за то, что не успеваете сделать все запланированное.

Понаблюдайте, сколько дел вы ставите в течение дня и сколько выполняете. Лучше ставить меньше задач и делать больше, чем ругать себя за то, что не успеваете сделать все запланированное. Повторять материал и применять знания на практике. Это поможет лучше запомнить новую информацию и «набить» руку.

Это поможет лучше запомнить новую информацию и «набить» руку. Дарить себе радость. Старайтесь отдыхать и приносить себе радость даже в мелочах. Вознаграждайте себя за успехи, вносите разнообразие в жизнь, открывайте новые места и новых людей.

Самоанализ и наблюдение за собой ломает психологические барьеры, выявляет причины неудач и помогает решить эти проблемы.

Шаг 3. Становимся специалистом

Путь обучения у всех уникальный, но на четвертый или пятый месяц полугодичного курса студенты часто замечают следующую динамику: в начале занятий был быстрый старт, затем мотивация немного снизилась, а после первых успехов открылось «второе дыхание». Самое время оглянуться и похвалить себя за уникальный путь, который вы прошли. Осталось чуть-чуть — и вы у цели.

На этом этапе мы советуем переключиться с процесса обучения на результат. Попробуйте обратить внимание на следующие моменты:

Работает — не трогайте. Если вы не прописали себе четкий режим занятий, при этом продолжаете эффективно обучаться, то не беспокойтесь и продолжайте в том же духе. Возможно, планирование может только помешать.

Если вы не прописали себе четкий режим занятий, при этом продолжаете эффективно обучаться, то не беспокойтесь и продолжайте в том же духе. Возможно, планирование может только помешать. Думайте о себе. Не расстраивайтесь, если не получается делать что-то так же хорошо, как у однокурсников или преподавателя. У вас все впереди. Думайте не про них, а про себя.

Не расстраивайтесь, если не получается делать что-то так же хорошо, как у однокурсников или преподавателя. У вас все впереди. Думайте не про них, а про себя. Подбирайте правильные задания. Решайте задачки, которые не слишком простые, но и не слишком сложные. Это называют состоянием «потока» — чтобы не уснуть от скуки и не перетрудиться.

Решайте задачки, которые не слишком простые, но и не слишком сложные. Это называют состоянием «потока» — чтобы не уснуть от скуки и не перетрудиться. Расширяйте горизонты. Помимо основного курса приходите на различные мастер-классы и воркшопы, знакомьтесь с единомышленниками и вливайтесь в тусовку.

Помимо основного курса приходите на различные мастер-классы и воркшопы, знакомьтесь с единомышленниками и вливайтесь в тусовку. Ходите на собеседования. Если вы записались на курсы, чтобы найти работу или повысить свою ценность на рынке труда, то отправлять резюме в разные компании можно еще в процессе обучения. Мы советуем откликаться на вакансии, если вы удовлетворяете требованиям работодателя хотя бы на 40%. В вакансиях часто описаны идеальные сотрудники, которых не существует, поэтому не стесняйтесь писать о себе правду и ходить на собеседования. Работа вашей мечты может быть ближе, чем кажется.

Наш опыт подтверждает, что обучение возможно в любом возрасте. Главное — создать привычку получать новые знания и заниматься в удобном для себя темпе.

Фото на обложке и в материале: Unsplash