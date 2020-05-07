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Как вести занятия у поколения Z: советы для преподавателей

YOUNG
Анна Полякова
Анна Полякова

Редактор

Анна Полякова

В последние десятилетия преподаватели использовали примерно одни и те же стратегии, хоть и обучали разные поколения. Все изменилось с появлением зумеров, которым понадобился другой подход к образованию. Советами по работе с ними делится Кармен Миранда из Университета Аны Г. Мендес.

Как вести занятия у поколения Z: советы для преподавателей

Представители поколения Z родились между 1996 и 2012 годами и, как и миллениалы, росли в окружении технологий. Но зумеры отличаются тем, что технологии с самого начала были частью их жизни. Означает ли это, что преподавателям нужно пересмотреть свои стратегии? Может показаться, что в этом нет необходимости, но учесть уникальные черты нового поколения все же стоит.

В исследовании Кори Симиллера и Меган Грейс, выпущенном в 2017 году, говорится, что поколение Z считает себя верным, вдумчивым, сострадательным, непредвзятым и ответственным. Оно стремится изменить общество. По мнению ученых, это сложная задача, потому что зумеры предпочитают работать в одиночку и иногда испытывают недостаток креативности. Что это значит для преподавателей вузов? Мы должны помочь студентам из поколения Z в их начинаниях.

Когда мы оцениваем знания учащихся с помощью экзаменов и научных работ, то видим только то, что они выучили для определенного экзамена или что они знают по определенной теме. Новое поколение нуждается в большем. Ему нужны знания, которые пригодятся в работе. Поколение Z — это цифровое поколение, поэтому преподавателям стоит лучше разобраться в различных устройствах и программах, которые подходят для занятий. Кроме того, можно придумать виды деятельности, связанные с учебными темами и при этом полезные для студентов.

Я использую технологии в курсах по английскому языку. Ниже приведены три наблюдения, которые помогут увлечь и мотивировать представителей поколения Z.

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  • Зумеры проводят много времени с телефоном. Моим студентам разрешено использовать смартфоны для работы с учебником и просмотра учебных материалов в интернете. Я также создала блог, в котором они могут читать статьи, связанные с темами занятий, оставлять комментарии и практиковаться в чтении и письме. Например, я предлагаю им участвовать в дискуссиях на основе заданного текста.
  • Они также любят соцсети. Однажды я использовала Facebook Live, чтобы студенты посмотрели онлайн-конференцию, посвященную ситуационному лидерству. После этого они записали ее краткое содержание и высказали свое мнение по теме. Это мероприятие дало студентам инсайты, касающиеся поведения на работе и в жизни. Таким образом, они получили и языковую практику, и полезную информацию.
  • А еще они привыкли к YouTube. В курсе для начинающих исследователей я делюсь ссылками на ролики, посвященные написанию научных работ, академическому стилю и многим другим темам. Студенты из поколения Z предпочитают путешествовать по интернету и самостоятельно искать ответы, прежде чем просить о помощи.

Использование технологий — не единственный аспект образовательного процесса, который нужно переосмыслить. Еще стоит поискать новые способы оценки знаний, а также инструменты для представления материалов студентам из поколения Z. Ниже приведены некоторые идеи, которые могут пригодиться преподавателям.

  • Короткие онлайн-викторины. Зумеры предпочитают короткие онлайн-проверки знаний. Я загружаю викторины на платформу Blackboard, а студенты отвечают на вопросы в аудитории с помощью своих смартфонов.
  • Работа в группах. Представители поколения Z предпочитают работать в небольших группах: это позволяет им проявлять больше креативности. В моем курсе по письму студенты сочиняют истории, персонажами которых являются они сами. О том, что это доставляет учащимся большое удовольствие, можно судить по энтузиазму, с которым они делятся результатами своего творчества.
  • Активные занятия. Исследования показывают, что внимание зумеров быстро рассеивается. Чтобы с этим справиться, я прошу студентов быстро писать краткое содержание чего-либо — это упражнение выполняется в группах или индивидуально. Оно помогает выяснить, какие темы пора повторить.
  • Игры. Игры очень эффективны при повторении материалов и позволяют студентам делиться знаниями. Они могут стать активнее и сосредоточиться на процессе. Многие студенты из поколения Z — это геймеры, и им нравятся игровые задачи.
  • Забота и обратная связь. Это самое важное. Когда мы беспокоимся о том, что происходит со студентами, они больше вовлекаются в процесс обучения. Забота об их прогрессе дает им постоянный положительный фидбэк. Хотя нам приходится исправлять ошибки в работах, мы рассказываем, как они могут улучшить свои результаты, и мотивируем их, оказывая поддержку. Позитивный отклик меняет людей, и нам стоит привносить его в общение со студентами.

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