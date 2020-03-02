Поколение Z не хочет сразу поступать в вуз и мечтает о своем бизнесе

Согласно недавнему исследованию Nielsen, 54% представителей поколения Z (рожденные после 1997 года), хотят открыть собственную компанию. В предпринимательстве их привлекает самостоятельность, свобода от долгов, а также возможность помогать планете и добиваться какой-то цели в жизни. При этом часть молодежи считает, что для открытия своего бизнеса не обязательно получать высшее образование.

Современная молодежь хочет учиться по-новому или же не поступать в вуз вообще — об этом говорят результаты опроса от компании TD Ameritrade. В опросе приняли участие 3 тысячи подростков и взрослых, среди которых была тысяча представителей поколения Z (лица в возрасте от 15 лет до 21 года), тысяча миллениалов (участники в возрасте от 22 до 28 лет) и тысяча родителей (их возраст варьировался от 30 до 60 лет). Примерно каждый пятый представитель поколения Z и молодой миллениал сообщил, что не хочет поступать в вуз. Многие участники опроса также выразили сомнение насчет эффективности традиционного образования.

Более 30% представителей поколения Z и 18% молодых миллениалов сказали, что после окончания школы планируют отдохнуть год, прежде чем куда-либо поступать. При этом 89% «зумеров» и почти 79% миллениалов подумывают над тем, чтобы отказаться от традиционного четырехгодичного курса обучения в вузе. Число миллениалов, склоняющихся к альтернативной схеме образования, выросло на 18% по сравнение с 2017 годов. Число представителей поколения Z, желающих сделать годовую паузу перед поступлением, тоже неуклонно растет. И благодаря быстрому развитию технологий и появлению работ для «цифровых кочевников», все больше компаний старается дать выпускникам возможность получить конкретные профессиональные навыки.

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Работодатели становятся учителями — они готовят людей к конкретной работе и помогают им получать актуальные знания в условиях стремительно меняющегося рынка труда. Компании вроде Google, Adobe, Hubspot и Microsoft предлагают ученикам недорогие или бесплатные курсы, на которых они могут изучить то, что поможет им устроиться на работу. При этом представители поколения Z даже сами спрашивают рекрутеров, научит ли их компания работе, на которую они устраиваются. Поэтому теперь многие организации стараются уделять обучению сотрудников особый приоритет.

Молодые люди хотят либо отдохнуть год после окончания школы, либо где-нибудь поработать, чтобы определиться, чем они будут заниматься дальше. При этом некоторые планируют совмещать отдых и подработку — например, работать на удаленке и путешествовать, или заниматься волонтерством.

Идея о том, чтобы не идти в вуз сразу после школы может кому-то показаться непривычной, но на самом деле у нее есть следующие плюсы:

За год отдыха можно разобраться в себе. Мало кому удается в 18 лет окончательно определиться со своей будущей карьерой. Год отдыха — это отличная возможность узнать, что же для вас важно.

Мало кому удается в 18 лет окончательно определиться со своей будущей карьерой. Год отдыха — это отличная возможность узнать, что же для вас важно. Наличие навыков нового поколения. Многие работодатели не смотрят на наличие диплома — их больше интересуют конкретные знания и навыки. Если вы хорошо разбираетесь в современных технологиях, то можете пригодиться.

Многие работодатели не смотрят на наличие диплома — их больше интересуют конкретные знания и навыки. Если вы хорошо разбираетесь в современных технологиях, то можете пригодиться. Возможность получить опыт работы. Опыт ценится превыше всего. А если у вас будут еще и актуальные знания, то вы точно пригодитесь.

Опыт ценится превыше всего. А если у вас будут еще и актуальные знания, то вы точно пригодитесь. Только доход и никаких долгов. Если сразу после школы вы начнете работать, то будете только зарабатывать, а не влезать в долги из-за оплаты обучения в вузе.

Если сразу после школы вы начнете работать, то будете только зарабатывать, а не влезать в долги из-за оплаты обучения в вузе. Удаленная работа поможет вам почувствовать свою ценность. Опыт цифровых кочевников показывает, что можно быть ценным сотрудником, не приходя в офис. Главное выполнять свою работу — так что можно устроиться на удаленку.

Опыт цифровых кочевников показывает, что можно быть ценным сотрудником, не приходя в офис. Главное выполнять свою работу — так что можно устроиться на удаленку. В вуз нужно поступать только с целью. Если вы поступаете в вуз, успев несколько лет где-нибудь проработать, то будете учиться с четким пониманием, зачем вам нужно высшее образование и как вы сможете его использовать в своей карьере.

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