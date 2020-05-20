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EdTech-стартап Smart School Pro привлек $1,5 млн

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Образовательная платформа Smart School Pro привлекла $1,5 млн инвестиций. Об этом Rusbase рассказал представитель компании.

EdTech-стартап Smart School Pro привлек $1,5 млн

Инвестором проекта выступила группа компаний «Русские инвестиции».

Цель платформы — связать родителей, воспитателей, и руководителей дошкольных образовательных учреждений в едином информационном пространстве. 

Smart School Pro позволяет оптимизировать бизнес-процессы, экономить время сотрудников, собирать и анализировать данные. У родителей появится возможность получать всю актуальную информацию о ребенке, его развитии и занятиях в режиме единого окна.

Апробация платформы начнется во втором квартале 2020 года сразу в нескольких российских регионах. 

Первым регионом, в котором протестируют работу платформы, стала Тамбовская область — этот регион первым подписал дорожную карту. На очереди Пермский и Хабаровский края. На этом этапе доступ к платформе для пользователей будет бесплатным.

Основатели проекта планируют до конца года подключить более 2 тысяч дошкольных учреждений к работе в Smart School Pro. По данным министерства просвещения, в России зарегистрировано 47 800 детских садов. По оценкам экспертов, объем рынка составляет от 0,5 млрд до 5 млрд рублей.

Фото: Unsplash

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