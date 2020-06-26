«Уникальный триггер для развития»: как меняется EdTech-рынок из-за пандемии

Для рынка онлайн-образования изоляция сыграла роль мощного катализатора: обучающие платформы едва справились с наплывом пользователей, а СМИ наводнили статьи о перспективах дистанционного обучения после окончания пандемии.



Нурлан Киясов, директор Центра EdCrunch University НИТУ «МИСИС»











Коронакризис стал уникальным триггером для бурного развития EdTech-индустрии — к концу года, по моему мнению, емкость рынка может составить около 70 млрд рублей. Источниками роста будут игроки на рынке дополнительного образования школьников и дополнительного профессионального образования.

Есть вероятность, что корпоративные клиенты и государственные образовательные организации сократят расходы в этой сфере, хоть это и нельзя назвать дальновидным решением — в кризисные времена компаниям и вузам надо еще больше инвестировать в корпоративное обучение и новые образовательные технологии.

Люди могут привыкнуть ко всему, но все еще остается много вопросов к организаторам онлайн-обучения. Здесь и ненадежная инфраструктура, и архаичная нормативка, и некачественный контент, и слабая методическая поддержка.

Я бы рекомендовал EdTech-компаниям не ждать подарков от государства, а самостоятельно привести себя в порядок.

Есть проблемы и в образовательных организациях. Созданию новой и интересной образовательной среды мешают архаичные взгляды руководителей — отсутствие современного образовательного опыта не дают им идти в ногу со временем.

Я вижу несколько тенденций развития EdTech-рынка.

В школьном и вузовском образовании будет нарастать модель смешанного обучения. И это замечательно — за этим форматом будущее.

В корпоративном обучении и дополнительном образовании доля офлайна будет сокращаться за счет роста предложений онлайн-курсов. Именно курсов, а не вебинаров.

Структура рынка после пандемии существенно изменится. В краткосрочной перспективе выиграют крупные платформы и сервисы, у которых есть несколько каналов коммуникации и большая база пользователей. Например, Mail.ru и «Яндекс».

Сложнее всего придется игрокам из сегмента корпоративного обучения и организациям, которые работают с зарубежными рынками, — их доходы сократятся.

В среднесрочной перспективе могут выиграть EdTech-компании и другие провайдеры профессионального образования (например, вузы) — рецессия в экономике обычно вызывает рост программ переподготовки в бизнес-образовании и на рынке новых специальностей. Уже с марта такие компании, как Coursera, Skillbox, Skillfactory демонстрируют устойчивый рост в 40-60%. Поэтому тем вузам, которые реагируют на запросы рынка с десятилетней задержкой, стоит проснуться уже сейчас.

Долгосрочный прогноз зависит от того, по какой модели восстановления пойдет наша экономика:

затяжная L-образная;

продолжительная W-образная;

быстрая V-образная.

При развитии последнего (наиболее благоприятного) сценария проникновение цифровых технологий и EdTech-компаний в формальное образование будет быстрым и государство будет активно инвестировать в смешанную модель обучения.

Скорее всего, мы еще долго будем жить в обществе «полутора метров» с ограничениями — пока не разработают вакцину или не будет выработан коллективный иммунитет. При текущем иммунитете 3-4% населения мы все еще далеки от необходимых 70%. Это может привести к новым волнам инфекции и ограничений и способствовать развитию EdTech-рынка.





Александр Ларьяновский, управляющий партнер Skyeng





Пока что самоизоляция положительно сказалась на нашем проекте. Мы наблюдаем двукратный рост числа заявок на все индивидуальные занятия.

Растет интенсивность обучения и трафик на сайте для корпоративных учеников — показатели выросли почти в два с половиной раза. Нам кажется, такой рост связан с тем, что взрослые тоже хотят провести это время с пользой и прокачать свои знания.

По нашим данным, за последнее время в два раза выросло количество учителей, желающих вести индивидуальные уроки. Введение карантина способствовало пониманию того, что онлайн-школы дают возможность зарабатывать, не выходя из дома, и прокачать навык дистанционного преподавания. Пандемия оказала серьезное влияние и на школьное образование.

По количеству обращений мы можем судить, что проблема с переходом на дистанционное обучение очень серьезна — родители не понимают, как их детям не отстать в учебе, а учителя и ученики оказались не готовы к внезапному переходу в онлайн-режим.

Чтобы помочь и учителям, и родителям, мы с «Просвещением» запустили проект интерактивной рабочей тетради Skysmart. Это сервис, который построен на программе по основным предметам 1-11 классов. Здесь учителя отправляют ученикам задания на дом и получают обратно проверенные работы.

Сейчас проект востребован — интерактивной тетрадью пользуются более 90 тысяч учителей и более 2 млн учеников. Но мы еще не понимаем, будет ли он актуален после пандемии. Осенью ожидается вторая волна коронавируса, поэтому наши планы по монетизации могут измениться.

Что касается инвестиций, то и здесь ситуация складывается не совсем так, как ожидалось. До начала кризиса были планы инвестировать $3 млн собственных средств в R&D, но сейчас мы сокращаем эту сумму.

Изменения затронули не только нас: вся экономика попала в зону жесточайшей волатильности. Никто не знает, что будет с EdTech-индустрией. Образование в кризис всегда растет, но падение платежеспособности клиентов — препятствие для развития. Остается только гадать, как эти две тенденции будут влиять друг на друга.

В одном мы уверены точно: пережить пандемию смогут только проекты, которые вовремя приспособились.



Дмитрий Крутов, основатель и генеральный директор Skillbox











Этой весной ученикам школ и вузов пришлось экстренно переходить в онлайн, но с аудиторией дополнительного образования таких резких изменений не произошло — поэтому сильных отклонений от прогнозируемого роста пользователей или финансовых показателей мы не увидели. Студенты действительно стали больше времени уделять обучению, активность выросла в полтора раза.

Самым важным для нас в этот период было — сохранить скорость и качество персональной обратной связи в наших программах и продолжить съемки новых.

За время карантина и самоизоляции наши студенты посмотрели более 1 млн уроков, а преподаватели проверили больше 200 тыс. домашних заданий, (90% менее чем за 24 часа). Нагрузка была очень высокой.

Мы запустили более 100 новых образовательных курсов, разработали форматы записи в домашних условиях. Важно было не потерять в качестве и не останавливать съемки.

На время карантина мы открыли бесплатный доступ к восьми курсам, на которые записалось около 100 тыс. человек. Наша цель была — дать людям представление о востребованных digital-профессиях.

Во время пандемии у многих наконец появилось время, чтобы попробовать себя в чем-то новом, и мы предоставили им такую возможность. Хочется верить, что это повысит интерес к цифровым профессиям, поскольку сферы IT и digital сейчас испытывают огромный кадровый голод.

На мой взгляд, пандемия стала точкой отсчета для больших перемен на рынке образования. Это можно видеть уже сейчас по тому, как разделились мнения об онлайн-обучении: есть те, кто категорически против, есть те, кто за — но равнодушных больше не осталось.

Многие компании начали рассматривать новые для себя форматы работы: мы, например, прорабатываем коллаборации с вузами, которые во время карантина столкнулись с серьезными трудностями, и запустили пилотный проект со школьниками.

Больше тысячи учеников 9-11 классов получили доступ к курсам по профессиям в маркетинге, дизайне и программировании.

Первые результаты проекта показывают, что к моменту выпуска из школы они смогут освоить начальный уровень в выбранных профессиях, а тот факт, что курсы построены на реальных задачах и кейсах, позволит им уже с 18 лет работать и быть востребованными специалистами.

В 2020 можно ждать двукратного роста рынка EdTech, поскольку из-за пандемии индустрия сильно ускорила свое развитие. Если в этом году мы планировали запустить от 200 до 250 новых продуктов, то сейчас обсуждается вопрос об увеличении до 400 и больше.





Илья Паршин, генеральный директор «Учи.ру»











Эпидемия дала всей отрасли мощный импульс: индустрия выросла не только количественно, но и качественно. Всем участникам пришлось экстренно создавать новые продукты и модернизировать решения. Это привело к тому, что уровень EdTech-проектов заметно вырос, игроки уделяют особенное внимание качеству своих продуктов и сервисов — иначе есть риск потерять аудиторию.

Во-первых, мы сделали виртуальный класс — бесплатный инструмент, с помощью которого учителя могут проводить уроки в формате видеоконференции. Во-вторых, в помощь учителям мы составили и добавили в виртуальный класс презентации по самым актуальным темам третьей и четвертой четвертей и сформировали подборки интерактивных заданий. В-третьих, мы подготовили онлайн-уроки для учеников 1-8 классов по основным предметам.

Мы начали проводить вебинары для учителей, директоров школ и родителей. Сейчас это особенно актуально, ведь за время карантина к нам пришло 3,5 млн новых пользователей, а ежедневная активная аудитория выросла в семь раз: в апреле количество пользователей достигло почти 110 млн.

EdTech уже сделал огромный рывок вперед: с переходом на дистанционный формат появились новые продукты и игроки, в разы расширилась аудитория — и это все не может не отразиться на объеме рынка. К концу года он почти наверняка будет выше прогнозируемого.

Мы ожидаем, что процесс обучения станет более технологичным, а онлайн-формат еще прочнее войдет в жизнь школьников и студентов. Офлайн, разумеется, никуда не денется — по крайней мере, в ближайшие годы — полноценное образование невозможно без живого общения.







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