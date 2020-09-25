Как EdTech-стартапу защитить интеллектуальную собственность

Сегодня главной гордостью компаний становится интеллектуальная собственность. Во время пандемии резко вырос интерес к EdTech-сектору — в первом квартале 2020 года число загрузок образовательных приложений в мире выросло на 45%. Такой рост побудил многих предпринимателей задуматься о разработке собственного образовательного продукта, что сделало контент еще более ценным.

Контент — главная ценность EdTech-стартапа

Вопрос защиты интеллектуальной собственности у EdTech-проектов всегда стоит остро — контент занимает первое место в списке затрат компаний, ведь пользователь всегда выбирает сервисы с наиболее широким функционалом.

Компании, которые работают на российском рынке, уделяют защите контента особое внимание — несмотря на все антипиратские инициативы, передача и перепродажа информации, полученной на платных ресурсах, до сих пор остается проблемой.

Согласно данным BrandMonitor, только 25% из 7,5 тыс. опрошенных интернет-пользователей готовы платить за контент, 67% пользователей среднего возраста пользуются только бесплатными ресурсами. Среди опрошенных пользователей в возрасте от 18 до 34 лет этот показатель еще выше — 70%.

Россия много лет входила в топ-5 стран по распространению и скачиванию пиратского контента. В этом году пандемия вызвала небывалый интерес к образовательным курсам, что привело к развитию пиратских сайтов — в марте 2020 года Muso (британская аналитическая компания) зафиксировала увеличение спроса на пиратский контент на 30% в мире и на 17% в России. EdTech-компании входят в список самых страдающих от нелегального копирования контента отраслей — наряду с музыкальными и кинокомпаниями.





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Проблемы в защите контента

Во-первых, создание комплекса заданий по предмету занимает много времени, в нем участвуют множество сотрудников на разных этапах. Сначала автор создает текст задания, затем дизайнер, который отвечает за визуализацию, добавляет изображения или анимацию. После этого следуют правки как по контентной части, так и по художественной. В результате у нас — наслоение интеллектуальной собственности, компонентами которой владеют несколько человек.

Возникает вопрос — как хранить все эти данные и каким образом этот процесс можно упорядочить? В месяц мы вносим тысячи правок в контентную часть продукта, обрабатывая отзывы и пожелания пользователей, поэтому упорядоченная организация передачи прав на уникальный продукт — всегда актуальный момент для EdTech-компании.

Вторым аспектом защиты интеллектуальной собственности становится копирование уникального контента конкурентами либо самими пользователями. Механика копирования образовательного контента при этом специфична — если незаконные записи фильмов и музыкальных треков чаще всего выкладывают на торрент-порталах, то в случае с обучающими курсами самая распространенная схема пиратства — продажа материалов «в складчину».

В России на десятках сайтов можно приобрести тысячи обучающих курсов и материалов за символические 100-200 рублей. Хотя покупка оригинального продукта может обойтись и в 30-40 тыc. рублей.





Авторы, разработчики и конкуренты

Защита контента начинается с работы с теми, кто его создает, — с авторами и разработчиками. Мы всегда подписываем договор о передаче авторских прав для защиты обеих сторон творческого процесса, это касается и авторов, и дизайнеров, и разработчиков IT-решений.

К сожалению, вопрос использования чужого контента не чужд многим авторам — регулярно встречаются люди, которые копируют задания у других игроков рынка и выдают их за свои, слегка видоизменив детали. Это влияет и на репутацию всей компании.

Если автор скопировал чужое задание, изменив имена в условии, то проверка текста на плагиат ничего не даст. Но опубликовав такое задание, ресурс, сам того не ведая, занимается плагиатом, а это очень негативно воспринимается на рынке.

Бороться с подобными ситуациями можно через лояльный пул авторов, которые ответственно подходят к работе и понимают ценность своего труда и труда других.

Мы часто встречаемся и с плагиатом со стороны конкурентов — маленькие компании, которые не желают тратить время на разработку собственной базы заданий, частенько пытаются копировать контент уже существующих образовательных ресурсов, незначительно изменяя детали заданий.

На этот случай существует протокол: юристы в деталях изучают прецедент копирования контента, направляют уведомления с просьбой снять нелегально полученную информацию, а в случае невыполнения решают вопрос в суде.





Наше решение

Понимая важность контента для нашего пользователя (родителей, учителей и школьников), мы изначально решили уделять максимум внимания вариативности нашего образовательного продукта.

Для этого мы используем генератор заданий Genexis — алгоритм, который обеспечивает множество вариантов с разными условиями. Программируя задания и его переменные, сервис создает от 50 вариантов одного задания по любому предмету — в случае с математическими задачами количество вариантов может доходить до 100 тыс.

Это не дает ученикам списывать, ведь каждый получает свой вариант задания, а еще способствует защите нашей интеллектуальной собственности от конкурентов. Наш продукт защищен от желающих скопировать контент — на любую попытку наш генератор заданий создаст новые варианты.





Shutterstock/rudall30





Как достичь максимума

На мой взгляд, для защиты интеллектуальной собственности EdTech-стартапу необходимо:

Заключать авторские договоры как с авторами, так и с разработчиками. Максимально четко прописывать вопрос передачи авторских прав во всех их проявлениях. Регулярно мониторить рынок и отслеживать попытки копирования своего контента пользователями и конкурентами, а также реализации их пиратскими сайтами «в складчину». В случае обнаружения плагиата обращаться в соответствующие инстанции для удаления незаконно полученного контента. Внедрять инновационные решения в процесс генерирования контента для создания максимального количества уникальных заданий.



Фото на обложке: Shutterstock/Syuzann

