Как защитить фотографии в сети и получить компенсацию, если их воруют

Конкуренты международной школы программирования Coddy регулярно использовали фотографии, принадлежащие компании. Ее основательница Оксана Селендеева не нашла в сети толковой инструкции по защите прав на снимки и создала ее сама, пообщавшись с опытным юристом. В конце статьи — шаблоны документов, которые пригодятся, если решите защищать свои права.

У нас нещадно воровали фотографии, пришлось учиться защищаться. Делюсь инструкцией для тех, кто оказался в подобной ситуации. Эксперт статьи:





Артур Леер, управляющий партнер юридической компании «Лекс Альянс», юрист с 12-летним опытом, член ассоциации юристов России





Как правильно оформить права на фото

По умолчанию все права на фото принадлежат автору. Авторские права всегда остаются за фотографом, но они вам и не нужны. Чтобы законно распоряжаться снимками и подавать в суд на тех, кто использует их без разрешения, нужно документально закрепить передачу вам исключительных прав.

Если фотограф не числится в штате, то нужно заключить с ним договор авторского заказа с отчуждением исключительных прав в вашу пользу и подписать акты выполненных работ. Желательно, чтобы он передал вам снимки в формате RAW и рабочие файлы. Это дополнительно подтвердит, что вы правообладатель. Если не хотите, чтобы фотограф использовал снимки для своих нужд, — пропишите это в договоре.

Если между вами и сотрудником заключен трудовой договор, а в его официальные обязанности входит фотосъемка, то права на созданные им фотографии автоматически переходят вам.

Обратите внимание:

Если фотограф работает по гражданско-правовому договору, то фото не является служебным произведением, поэтому исключительные права не принадлежат работодателю.

Обязанность по созданию фотографий нужно закрепить в трудовом договоре, должностной инструкции или локальном нормативном акте. Иначе исключительные права на фото останутся у сотрудника.

Если обязанности нигде не прописаны, можно оформить дополнительное соглашение на выполнение служебного задания между вами и сотрудником. Результатом должен стать акт приема-передачи и отчет работника.

Работнику, который создал служебное произведение, полагается вознаграждение помимо заработной платы. Это следует прописать в трудовом договоре.

Важно! Если на фото присутствуют клиенты, то от них тоже необходимо получить письменное разрешение на съемку и размещение снимков в открытых источниках. Этот пункт можно предусмотреть в договоре.





Ликбез по законодательной базе:

Как снизить вероятность использования ваших

Читайте пользовательское соглашение портала, где вы хотите разместить фото, уделяя внимание возможности третьих лиц их использовать. Например, размещая снимки в Instagram, вы самим фактом их публикации предоставляете права на их использование.

Ставьте на фото знак охраны авторского права — ©, ФИО автора, год первого опубликования (например, «Иванов Иван Иванович, 2020») или водяной знак вашего товарного знака в правом нижнем углу. Вот несколько примеров правильно оформленных фотографий с сайтов СМИ: на «Коммерсантъ», на РИА, фото зарубежных авторов на РБК, фото из соцсетей «Аргументы Недели».

После получения исключительных прав на фотографии можно смело их реализовывать. Например, размещать снимки в сети. Перед публикацией придерживайтесь простых правил:



Ликбез по законодательной базе:

Как маркировать произведение для защиты исключительного права — ст. 1271 ГК РФ.





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Что делать, если ваши фото незаконно используют

Шаг №1. Собираем доказательства

Сделайте скриншот правонарушения с указанием адреса интернет-страницы и точного времени его получения. Составьте акт выявленного нарушения с подписями не менее двух свидетелей. Обязательно укажите, с какого устройства заходите в интернет, на какой ресурс, что набираете в поисковой строке и другие действия до момента обнаружения правонарушения. К акту подшейте распечатку ранее сделанных скриншотов. Снимите обнаружение нарушенных прав на видео. Нужно подробно прокомментировать действия: запуск компьютера определенной марки, открытие браузера, ввод названия сайта до момента фиксации правонарушения. В конце необходимо озвучить дату съемки.



Не удаляйте оригинал видео с устройства, на которое вы снимали — может пригодиться на суде! Процедуру лучше проводить в присутствии сотрудников, которые ее засвидетельствуют на записи. Если хотите максимальной надежности — заверьте доказательства у нотариуса. Но это дорого и необязательно, обычно достаточно двух свидетелей. Можно дополнительно зафиксировать нарушение на любые доступные технические средства.





Шаг №2. Пробуем восстановить справедливость без суда

Если вы хотите пресечь использование ваших фото и получить компенсацию, то ниже алгоритм действий.

Как только получили доказательства нарушенных прав, то обращайтесь с претензией к нарушителю в рамках досудебного урегулирования споров. Это обязательно, если вы хотите компенсацию!

Претензию необходимо подписать и отправить по Почте России заказным письмом с описью вложения. Рекомендовано отправить ее и по электронной почте.

Если ваши фото размещены на ресурсе правонарушителя и вы не можете найти, кто его владелец, то проверьте политику конфиденциальности, там зачастую указано, кому принадлежит ресурс. Если на сайте ее нет, то попробуйте установить хозяина домена с помощью сервиса Whois.

Если ваши фото незаконно разместили в соцсетях, то найти данные нарушителя может помочь ресурс Nalog.





Шаг №3. Не помогло — идите в суд

Если через 30 дней реакции на претензию нет — обращайтесь в суд. Если вы с правонарушителем физические лица — в суд общей юрисдикции. Если вы оба юридические лица — в арбитражный. Если один из вас физическое лицо, а другой — юридическое, то надо смотреть по ситуации, лучше проконсультироваться с юристом.

Можно требовать возместить убытки или компенсировать сумму за неправомерное использование каждой фотографии. Все случаи индивидуальны, поэтому на этом этапе лучше не использовать шаблоны исковых заявлений, а обратиться за помощью к специалисту.





Ликбез по законодательной базе:

Ответственность за нарушение исключительных прав и суммы возмещения убытков, на которые может претендовать правообладатель, — ст. 1301 ГК РФ.





Каковы шансы на победу в суде

Все зависит от обстоятельств дела. Если права оформлены правильно, доказательства собраны грамотно, то закон на вашей стороне.

Несколько случаев из судебной практики:

Суд постановил компенсировать 410 тыс. рублей из расчета 20 тыс. рублей за фотографию — незаконное использование исключительного права (10 тыс. рублей) и компенсация за незаконное удаление информации об авторском праве (10 тыс. рублей).

Суд постановил взыскать 1 470 000 рублей.

Суд постановил взыскать 140 тыс. рублей, из расчета 10 тыс. рублей за каждую фотографию.





Как достичь максимума

Правильно оформляйте права. У вас должны быть исключительные права на фотографии и согласие присутствующих на них людей на публикацию. Перед размещением в сети внимательно читайте пользовательские соглашения. Ставьте на снимках знак охраны авторских прав — это может увеличить компенсацию за счет дополнительного взыскания за незаконное удаление этой информации. Если фотографии незаконно используют, то собирайте детальные фото- и видеодоказательства в присутствии минимум двух свидетелей. Если вам нужна компенсация, обязательно обращайтесь к правонарушителю с претензией в рамках досудебного урегулирования споров. Если правонарушитель не реагирует, обращайтесь в суд и не жалейте денег на юриста — окупится.





Скачать шаблоны документов:

Шаблон акта о фиксации нарушения исключительных прав

Образец досудебной претензии





Фото на обложке: Shutterstock/Mary Long