Эмбеддинг: как использовать чужие посты из Instagram, не нарушая авторских прав

До недавнего времени мало кто задумывался, нужно ли спрашивать у кого-то разрешение на эмбеддинг. Учитывая последние новости из США, задуматься, похоже, стоит. Владислав Щербатых, юрист практики Интеллектуальной собственности Capital Legal Services, и Елена Бергер, руководитель практики, рассказывают, как не нарушать авторское право, используя чужие посты из Instagram.

Многие используют эмбеддинг (англ. embedding) — технологию, которая позволяет встраивать посты пользователей соцсетей в свои публикации. В отличие от простой вставки изображения, при эмбеддинге дается ссылка на пост: он отображается на странице так, как его видит пользователь соцсети.

Случай из США

Фотограф сделал красочное фото озера, которое появилось из-за дождей, и выложил его в Instagram. Кадром заинтересовался журнал Newsweek, который связался с автором и попытался получить разрешение на его использование. Фотограф отказал, и Newsweek встроил фото в свою статью путем эмбеддинга.

Фотограф обратился в суд, утверждая, что издание нарушило его права. Фотография — это объект авторского права, значит, ее использование требует получения согласия правообладателя. Поскольку Newsweek такого согласия не получил, а фото все-таки разместил, налицо нарушение авторских прав.

Newsweek с фотографом не согласился. Конечно, у фотографа есть авторские права. Но когда он выкладывает фото в Instagram, он предоставляет владельцам сервиса (Facebook Inc.) лицензию на «хранение, использование, распространение, изменение, запуск, копирование, публичное исполнение или показ, перевод <…> контента и создание производных работ на его основе» — так указано в пользовательском соглашении. Facebook может сублицензировать указанные права (по своему усмотрению давать такие же права на использование вашего контента третьим лицам).

Журнал утверждал, что раз технически Instagram позволяет встраивать фото пользователей, он тем самым дает сублицензию на эмбеддинг всем пользователем в отношении всего контента. Спрашивать разрешения у автора не нужно — оно уже получено у Instagram, который имеет право давать сублицензии на любой пользовательский контент.

Суд уже высказался по поводу того, что сублицензионного договора Facebook с журналом не заключал, а оснований говорить о наличии «подразумеваемой» сублицензии на эмбеддинг для всех пользователей Instagram нет.

Представители социальной сети прямо и недвусмысленно заявили, что, давая техническую возможность эмбеддинга, они ни в коем случае не дают сублицензию на такое использование. Разрешение на эмбеддинг надо спрашивать либо у автора, либо у самого Facebook Inc. Ситуация остается подвешенной, все ожидают окончательного судебного решения.





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А что в России

Вернемся из окружного суда Нью-Йорка в Россию. Российское авторское право отличается от права США. Нашим судам пока не приходилось рассматривать громких дел про эмбеддинг публикаций из Instagram, но это не мешает нам предположить, как бы тут разрешился похожий спор.

По российскому законодательству правообладатель имеет исключительное право на произведение (в том числе на фотографии): он может разрешать или запрещать его использование по своему усмотрению, а использование без его разрешения незаконно. Нашему суду в таком споре придется решить несколько вопросов:

Эмбеддинг = «использование» фотографии?

В законе есть перечень из 11 способов использования произведений. Эмбеддинг прямо ни под один из них не попадает. Но этот список не исчерпывающий — могут быть и другие способы использования, на которые тоже нужно получать разрешение правообладателя. Суд может признать эмбеддинг таким непоименованным способом — сложно отрицать, что газета «использует» встроенное фото из Instagram.

Другая позиция состоит в том, что газета просто дает ссылку на публикацию в Instagram, а не скачивает и выкладывает фотографию на свой сайт (что сразу подпадало бы под «воспроизведение» и «доведение до всеобщего сведения» — способы, указанные в законе).

То, что фотография в итоге отображается на странице — заслуга технического алгоритма, предоставленного Instagram. Использование, в понимании закона, осуществляет именно Facebook Inc. (фото хранится на его серверах, и он предоставляет к нему доступ по ссылке), а у него, как мы помним, есть право на это по пользовательскому соглашению.

Что с сублицензией?

Наш суд, скорее всего, займет ту же позицию, что и суд Нью-Йорка в деле Newsweek. Пользователь, осуществляющий эмбеддинг, не заключает с Instagram сублицензионный договор. Это согласуется с позицией самих представителей соцсети: они могут выдавать сублицензии, но не выдают их автоматически каждому.

Для России ситуация усугубляется тем, что никаких «подразумеваемых» лицензий наше право не знает, а одно из требований к лицензионному договору состоит в том, что он должен быть заключен в письменной форме с указанием всех его существенных условий. Поэтому ссылка на то, что лицензия на эмбеддинг разумно подразумевается, в российском суде с его часто крайне формальным подходом вряд ли устоит.

Цитирование

В некоторых случаях, которые указаны в законе, можно использовать произведение и без согласия его правообладателя. Один из таких случаев — цитирование.

Несколько лет назад Верховный суд России (рассматривая, кстати, спор по иску Ильи Варламова об использовании его фотографий без разрешения) подтвердил, что цитировать можно не только текст, но и изображения Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 25.04.2017 №305-ЭС16-18302 по делу №А40-142345/2015.

Чтобы цитирование без согласия автора было законным, нужно соблюсти следующие условия:

указать автора и источник заимствования;

цитировать в научных, полемических, критических, информационных, учебных целях;

объем должен быть оправдан целью цитирования.

Эмбеддинг фото из Instagram по своей форме похож на цитирование: вы размещаете ссылку на фото, которое отображается на странице с указанием как на никнейм автора, так и на источник заимствования (аккаунт в Instagram). Проблемы на практике могут возникнуть с двумя последними требованиями, потому что они довольно размыты.

Полагаться на цитирование как на разрешенный способ использования стоит только в тех случаях, когда есть полная уверенность, что все его критерии соблюдены.





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Как тогда использовать посты из Instagram

Вопрос о законности эмбеддинга из Instagram без согласия правообладателя с точки зрения российского права остается спорным. Поэтому встраивая чей-то пост из Instagram в свою публикацию, вы рискуете получить от правообладателя иск. Чтобы снизить этот риск, мы рекомендуем следующее:

По возможности не используйте чужие фото из Instagram.

Если хотите проиллюстрировать свой материал красивыми картинками — возьмите их из фотобанка, распространяющего изображения по бесплатной лицензии (CC0), или купите платную подписку на банк изображений.

Если вам нужно фото из чьего-то профиля — свяжитесь с автором и получите его согласие.

Надежнее, если такое согласие будет оформлено бумажным письмом-согласием или лицензионным договором. Мы понимаем, что многие обходятся сообщением в email или мессенджере. Такую форму тоже вполне можно использовать, но в случае спора могут возникнуть проблемы — например, автор скажет, что писал вам не он, а кто-то другой с его аккаунта.

Если автор не дал согласия, не используйте его фото, даже путем эмбеддинга.

Не нужно повторять ошибок Newsweek. Да, автор может не увидеть, что вы использовали его фото, закрыть на это глаза или даже пойти в суд и проиграть (ведь вопрос про эмбеддинг неоднозначен). Но риск плачевного исхода для ресурса (в том числе получения иска о запрете использования фотографии и о взыскании компенсации, например, в размере до 5 млн рублей), использовавшего фото без согласия, остается, поэтому лучше не испытывать судьбу.

Если согласия автора нет, а использование фото — вопрос жизни и смерти — соблюдайте правила цитирования.

Цитирование — не самая надежная лазейка. Но если у вас нет выбора, то постарайтесь соблюсти правила цитирования: объем должен быть разумным, а цель — одна из перечисленных в законе.



Фото на обложке: Shutterstock/Pixel-Shot