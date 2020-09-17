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Как мониторить конкурентов в Instagram

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Андрей Калашник
Андрей Калашник

CMO trendHERO

Ольга Лисина

Что может дать вам мониторинг конкурентов в популярной соцсети? И как выстроить этот процесс, чтобы получить максимум полезной информации? Рассказывает Андрей Калашник, CMO trendHERO

Как мониторить конкурентов в Instagram

Зачем мониторить конкурентов в Instagram

Конкуренция в современном мире выходит на другой уровень. 

Например, за нашу с вами еду стали конкурировать: кафе, рестораны, продукты и готовые блюда в супермаркете, палатки с шаурмой и фастфуд, сервисы доставки и сервисы доставки здоровых рационов… Даже работодатели, которые создают столовые или покупают печенье. 

Поэтому выделим уровни конкуренции: 

  1. Аналогичный товар или услуга — два бренда кроссовок, два салона красоты.  
  2. Альтернативные товары или услуги — кинотеатр или аквапарк, туроператор или магазин кухонь. 
  3. Контент — купить еще одну помаду или посмотреть ролик Ивлеевой, выбрать новый эпизод сериала или поход по магазинам. 

В этом смысле Instagram очень помогает. С его помощью можно найти конкурентов по интересам аудитории, а это покажет вам, кто предлагает альтернативу и создает контент для вашей аудитории. 


Что дает мониторинг конкурентов 


1. Идеи

У конкурента можно одолжить идею креатива или схему акции. 

Только одалживайте, а не воруйте. Когда-то мы запустили Школу для обучения клиентов, а конкуренты через полгода запустили Академию. 


2. Блогеров

Это один из самых простых способов собрать потенциальных блогеров для рекламы. 

Смотрите на целевую аудиторию блогеров, которые рекламируют конкурентов, и покупайте рекламу у похожих (или даже у этих, если бренд позволяет). 


3. Смыслы 

Вы общаетесь с клиентами и знаете, какие задачи они решают и какие слова используют. Но конкуренты делают то же, и у них эти слова можно одолжить. 


4. Цены и условия

Вы должны знать, что и за сколько продают ваши конкуренты. Цену, условия доставки, каналы связи.

Например, мы регистрируемся у всех конкурентов, чтобы посмотреть, как они активируют клиентов, какие письма пишут после регистрации, как возвращают и когда звонят. 


5. Оформление 

Нужно понять, как конкуренты оформляют аккаунт: 

  1. Что постят и в каких форматах.
  2. Как часто.
  3. Какие темы затрагивают.
  4. Что лучше всего заходит.
  5. Цветовая гамма и единый стиль. 
  6. Как призывают лайкать.
  7. Как мотивируют покупать.
  8. Что у них в Highlights (избранные истории в шапке профиля).
  9. Что в описании и куда ведет ссылка. 

Это не окончательньй список, а скорее план-минимум.


Анализ конкурентов в Instagram

В чем разница анализа и мониторинга? 

Я посчитал, сколько денег мы потратили в отпуске — это анализ трат. Я подключил программу для учета трат и установил оповещение, если трачу в день больше 10 тысяч рублей — это мониторинг. 

Если мы говорим про Instagram, то перед мониторингом вам нужно найти и изучить конкурентов: 

  1. Как они оформили аккаунт.
  2. Как они получили подписчиков (проверка на накрутку, поиск рекламы).
  3. Как они работают с клиентами в директе или по ссылкам. 
  4. Кто ведет у них аккаунты и бюджет. 

Последний пункт мне проще всего узнать на конференции, когда директор по маркетингу легко рассказывает всю внутреннюю кухню, даже порядок бюджета.


Как найти конкурентов


1. Подписка 

Подписаться на аккаунт своего бренда с чужого аккаунта. Например, подписываюсь на Mercedes, а Instagram мне предлагает BMW и Porsche



Способ ненадежный, потому что не показывает всех конкурентов или локальный бизнес. 


2. Карта

Написать суть своей услуги или товара и посмотреть, что выдаст карта. 



Я использую Google Maps, но вам стоит проверить в разных картах. «2ГИС», «Яндекс.Карты» — обязательно


3. Хештеги в Instagram

Надо проверить название своей услуги, разные формулировки, кириллица-латиница, а также названия городов. 


4. Гуглить (можно в «Яндексе»)

Название вашей услуги или товара + слово Instagram. 



Instagram неплохо индексирован, поэтому в поисковике может быть даже проще найти. 


5. Поиск похожих аккаунтов

В сервисах поиска и проверки блогеров, таких как Yoloco и trendHERO, есть функция поиска похожих аккаунтов на основе подписок активных подписчиков.

Например, среди 500 похожих аккаунтов наш сервис находит для «Альфа-Банка» такой список банков: 



Основные способы мониторинга конкурентов


Ручной мониторинг

Тут не совсем бесплатно. Вы платите своим временем или временем сотрудника.


1. Посмотреть рекламу конкурента

Instagram — это часть Facebook, поэтому рекламу можно увидеть в Facebook Ad Library. 



2. Завести отдельный аккаунт и подписаться на конкурентов

А также подписаться на их хештеги. 

На что обратить внимание: 

  1. Как меняется оформление.
  2. Какие посты и форматы набирают больше лайков. 
  3. Как часто публикуют.
  4. Какие хештеги используют.
  5. Как отвечают в комментариях.


3. Отметки

На вкладке отметок видно, кто упоминал аккаунт (вероятно, рекламировал).



Но не видно историй, а рекламные посты обычно удаляют. 


4. Google

Он покажет, если конкурент заказывал статьи или о нем пишут. У Google есть настройка поиска — инструменты и выбор времени публикации.



Мониторинг через специальные сервисы

Сервисы собирают множество информации и частью готовы делиться бесплатно.


1. Отслеживать прирост подписчиков 

Например, trendHERO бесплатно отдаст вам информацию о вовлеченности и приросте подписчиков. Это важный показатель продвижения, но надо научиться его понимать. 



Такой график означает, что компания гонит трафик на свой аккаунт. Холмик перед августом — это или рекламная кампания или вирусность контента. 



Такой график означает, что до февраля компания занималась giveaway (конкурс среди блогеров: «Подпишись на 20 блогеров у меня в подписчиках и выиграй iPhone»). Резкий всплеск, а потом отток — это почти всегда giveaway. 


2. Инструменты social listening

YouScan, Brand Analytics, Semanticforce, Awario, Looqme — это сервисы для автоматизации работы по мониторингу упоминаний. Они собирают для вас упоминания бренда в СМИ или социальных сетях. Это могут быть комментарии в Facebook или обзор продуктов в медиа. Вашего или конкурента. 

Например, Василий из Калуги пишет, что машины такого-то бренда часто ломаются. С помощью этих инструментов можно увидеть такой пост и решить ситуацию. 



Единственная проблема — за качественный сбор упоминаний попросят от $30, а зачастую это стоит $200–500. 


3. Мониторинг рекламы у блогеров

Adlover, Publer, trendHERO собирают посты и сториз с упоминаниями у блогеров. 

Например, у нас можно посмотреть, кто упоминал аккаунт конкурента (в данном случае — tuirussia):


Так мы увидим все кооперации и рекламу (посты и сториз). 

При этом стоимость такого мониторинга ниже. Например, демо-доступ можно получить практически везде, а полный доступ начинается от $20. Но можно сэкономить, если брать комплексные решения.


Как достичь максимума

  • Запланируйте обновление списка конкурентов хотя бы раз в три месяца. Не попадайтесь в ловушку зазнайки — мир меняется очень быстро. Кто-то маленький может привлечь инвестиции и греметь из каждого чайника, откусывая вашу долю рынка. 
  • Не забывайте о конкуренции контента. В Instagram вы конкурируете даже не с прямыми конкурентами, а с другим контентом. Поэтому подпишитесь на тех, кого читают ваши подписчики, чтобы узнавать новые интересные механики, вопросы, конкурсы и рубрики. 
  • Автоматизация решает. Для начала вам нужно проанализировать конкурентов, а затем автоматизировать отслеживание.  
  • Отслеживайте блогеров, с которыми работают конкуренты. Это поможет выбирать блогеров для своих рекламных кампаний. А если конкуренты не используют блогеров — это ваш шанс.
Фото на обложке: AngieYeoh/Shutterstock

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