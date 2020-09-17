Как мониторить конкурентов в Instagram
Что может дать вам мониторинг конкурентов в популярной соцсети? И как выстроить этот процесс, чтобы получить максимум полезной информации? Рассказывает Андрей Калашник, CMO trendHERO.
Зачем мониторить конкурентов в Instagram
Конкуренция в современном мире выходит на другой уровень.
Например, за нашу с вами еду стали конкурировать: кафе, рестораны, продукты и готовые блюда в супермаркете, палатки с шаурмой и фастфуд, сервисы доставки и сервисы доставки здоровых рационов… Даже работодатели, которые создают столовые или покупают печенье.
Поэтому выделим уровни конкуренции:
- Аналогичный товар или услуга — два бренда кроссовок, два салона красоты.
- Альтернативные товары или услуги — кинотеатр или аквапарк, туроператор или магазин кухонь.
- Контент — купить еще одну помаду или посмотреть ролик Ивлеевой, выбрать новый эпизод сериала или поход по магазинам.
В этом смысле Instagram очень помогает. С его помощью можно найти конкурентов по интересам аудитории, а это покажет вам, кто предлагает альтернативу и создает контент для вашей аудитории.
Что дает мониторинг конкурентов
1. Идеи
У конкурента можно одолжить идею креатива или схему акции.
Только одалживайте, а не воруйте. Когда-то мы запустили Школу для обучения клиентов, а конкуренты через полгода запустили Академию.
2. Блогеров
Это один из самых простых способов собрать потенциальных блогеров для рекламы.
Смотрите на целевую аудиторию блогеров, которые рекламируют конкурентов, и покупайте рекламу у похожих (или даже у этих, если бренд позволяет).
3. Смыслы
Вы общаетесь с клиентами и знаете, какие задачи они решают и какие слова используют. Но конкуренты делают то же, и у них эти слова можно одолжить.
4. Цены и условия
Вы должны знать, что и за сколько продают ваши конкуренты. Цену, условия доставки, каналы связи.
Например, мы регистрируемся у всех конкурентов, чтобы посмотреть, как они активируют клиентов, какие письма пишут после регистрации, как возвращают и когда звонят.
5. Оформление
Нужно понять, как конкуренты оформляют аккаунт:
- Что постят и в каких форматах.
- Как часто.
- Какие темы затрагивают.
- Что лучше всего заходит.
- Цветовая гамма и единый стиль.
- Как призывают лайкать.
- Как мотивируют покупать.
- Что у них в Highlights (избранные истории в шапке профиля).
- Что в описании и куда ведет ссылка.
Это не окончательньй список, а скорее план-минимум.
Анализ конкурентов в Instagram
В чем разница анализа и мониторинга?
Я посчитал, сколько денег мы потратили в отпуске — это анализ трат. Я подключил программу для учета трат и установил оповещение, если трачу в день больше 10 тысяч рублей — это мониторинг.
Если мы говорим про Instagram, то перед мониторингом вам нужно найти и изучить конкурентов:
- Как они оформили аккаунт.
- Как они получили подписчиков (проверка на накрутку, поиск рекламы).
- Как они работают с клиентами в директе или по ссылкам.
- Кто ведет у них аккаунты и бюджет.
Последний пункт мне проще всего узнать на конференции, когда директор по маркетингу легко рассказывает всю внутреннюю кухню, даже порядок бюджета.
Как найти конкурентов
1. Подписка
Подписаться на аккаунт своего бренда с чужого аккаунта. Например, подписываюсь на Mercedes, а Instagram мне предлагает BMW и Porsche.
Способ ненадежный, потому что не показывает всех конкурентов или локальный бизнес.
2. Карта
Написать суть своей услуги или товара и посмотреть, что выдаст карта.
Я использую Google Maps, но вам стоит проверить в разных картах. «2ГИС», «Яндекс.Карты» — обязательно
3. Хештеги в Instagram
Надо проверить название своей услуги, разные формулировки, кириллица-латиница, а также названия городов.
4. Гуглить (можно в «Яндексе»)
Название вашей услуги или товара + слово Instagram.
Instagram неплохо индексирован, поэтому в поисковике может быть даже проще найти.
5. Поиск похожих аккаунтов
В сервисах поиска и проверки блогеров, таких как Yoloco и trendHERO, есть функция поиска похожих аккаунтов на основе подписок активных подписчиков.
Например, среди 500 похожих аккаунтов наш сервис находит для «Альфа-Банка» такой список банков:
Основные способы мониторинга конкурентов
Ручной мониторинг
Тут не совсем бесплатно. Вы платите своим временем или временем сотрудника.
1. Посмотреть рекламу конкурента
Instagram — это часть Facebook, поэтому рекламу можно увидеть в Facebook Ad Library.
2. Завести отдельный аккаунт и подписаться на конкурентов
А также подписаться на их хештеги.
На что обратить внимание:
- Как меняется оформление.
- Какие посты и форматы набирают больше лайков.
- Как часто публикуют.
- Какие хештеги используют.
- Как отвечают в комментариях.
3. Отметки
На вкладке отметок видно, кто упоминал аккаунт (вероятно, рекламировал).
Но не видно историй, а рекламные посты обычно удаляют.
4. Google
Он покажет, если конкурент заказывал статьи или о нем пишут. У Google есть настройка поиска — инструменты и выбор времени публикации.
Мониторинг через специальные сервисы
Сервисы собирают множество информации и частью готовы делиться бесплатно.
1. Отслеживать прирост подписчиков
Например, trendHERO бесплатно отдаст вам информацию о вовлеченности и приросте подписчиков. Это важный показатель продвижения, но надо научиться его понимать.
Такой график означает, что компания гонит трафик на свой аккаунт. Холмик перед августом — это или рекламная кампания или вирусность контента.
Такой график означает, что до февраля компания занималась giveaway (конкурс среди блогеров: «Подпишись на 20 блогеров у меня в подписчиках и выиграй iPhone»). Резкий всплеск, а потом отток — это почти всегда giveaway.
2. Инструменты social listening
YouScan, Brand Analytics, Semanticforce, Awario, Looqme — это сервисы для автоматизации работы по мониторингу упоминаний. Они собирают для вас упоминания бренда в СМИ или социальных сетях. Это могут быть комментарии в Facebook или обзор продуктов в медиа. Вашего или конкурента.
Например, Василий из Калуги пишет, что машины такого-то бренда часто ломаются. С помощью этих инструментов можно увидеть такой пост и решить ситуацию.
Единственная проблема — за качественный сбор упоминаний попросят от $30, а зачастую это стоит $200–500.
3. Мониторинг рекламы у блогеров
Adlover, Publer, trendHERO собирают посты и сториз с упоминаниями у блогеров.
Например, у нас можно посмотреть, кто упоминал аккаунт конкурента (в данном случае — tuirussia):
Так мы увидим все кооперации и рекламу (посты и сториз).
При этом стоимость такого мониторинга ниже. Например, демо-доступ можно получить практически везде, а полный доступ начинается от $20. Но можно сэкономить, если брать комплексные решения.
Как достичь максимума
- Запланируйте обновление списка конкурентов хотя бы раз в три месяца. Не попадайтесь в ловушку зазнайки — мир меняется очень быстро. Кто-то маленький может привлечь инвестиции и греметь из каждого чайника, откусывая вашу долю рынка.
- Не забывайте о конкуренции контента. В Instagram вы конкурируете даже не с прямыми конкурентами, а с другим контентом. Поэтому подпишитесь на тех, кого читают ваши подписчики, чтобы узнавать новые интересные механики, вопросы, конкурсы и рубрики.
- Автоматизация решает. Для начала вам нужно проанализировать конкурентов, а затем автоматизировать отслеживание.
- Отслеживайте блогеров, с которыми работают конкуренты. Это поможет выбирать блогеров для своих рекламных кампаний. А если конкуренты не используют блогеров — это ваш шанс.
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