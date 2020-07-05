«Воссоздать любую ситуацию»: как компании используют VR для обучения сотрудников

Виртуальную реальность давно перестали использовать исключительно для развлечений. Александр Ходик, главный специалист Студии виртуальной реальности и медиаконтента Корпоративного университета Сбербанка , рассказывает о трендах VR в обучении.

Ключевые тренды в отрасли VR: как и зачем использовать

Новые VR-возможности активно внедряют в систему образования, создавая эффективную среду обучения. Ключевые тренды в сфере VR-обучения — диалоговые тренажеры и симуляции для промышленности.

Диалоговые тренажеры — это тренинг в VR-шлеме, благодаря которому улучшается навык коммуникации. Например, в Леруа Мерлен используют VR-шлем для обучения менеджеров по продажам умению грамотно вести разговор, встречать клиентов, предлагать услуги. То же практикуют в ресторанах «Своя компания» при обучении официантов. Это говорит о том, что технологии VR применяют не только крупные компании (Леруа Мерлен, РЖД, Volkswagen, Biocad, X5 Retail Group).

Средний бизнес тоже делает шаги в этом направлении. Организации стараются развить коммуникативные навыки сотрудников, имитируя ситуации сложных переговоров с важными клиентами.

Со стороны это выглядит так: человек сидит или стоит в VR-шлеме и разговаривает сам с собой. Странно, но эффективно!

В симуляциях для промышленности обычно тренируют hard skills. Виртуальные тренажеры для персонала позволяют воссоздать любую ситуацию на предприятии, в том числе отработать последовательность действий в случае чрезвычайной ситуации, освоить новое оборудование, пройти курс повышения квалификации.

Например, сотрудники в VR-шлеме тренируются тушить пожар, отрабатывая ключевые навыки. Или учатся основным операциям по ремонту и обслуживанию электропривода стрелки, как в РЖД.







VR-технологии vs стандартные инструменты

Представим ситуацию: нам необходимо обучить нового сотрудника правильно включать и выключать производственную машину. Возьмем два варианта решения задачи:

Новичок надевает VR-шлем, перед его глазами появляется техника, на которой он тренируется выполнять все действия, которые потом пригодятся ему на практике (включает, выключает, ремонтирует, нажимает на рычаги, тумблеры).



Внутри VR-тренажеров всегда есть текстовые подсказки, которые помогают сотруднику принять правильное решение. Если вдруг новичок выполнит действия неверно, шлем покажет ему возможные последствия — при этом в реальности никто не пострадает. Новичка обучает опытный сотрудник. Для этого придется остановить технику на время тренинга. Во время производства это сделать крайне сложно, поскольку машины работают 24/7. Скорее всего, новичок получит печатную инструкцию с картинками или посмотрит обучающее видео в присутствии коллеги со стажем.

Как думаете, какой формат запомнится лучше?

Информация из виртуальной реальности усваивается гораздо глубже, чем с бумажного носителя или видеоинструкции, потому что подается в интерактивном формате.

Возможно, что скоро скучные инструктажи по технике безопасности в стиле «прочитай три листа и поставь подпись» заменят на интерактивные симуляции, прохождение которых сразу будут засчитывать работнику в LMS (Learning Management System). Тогда в первый рабочий день сотрудник уже не удивится при виде VR-шлема для обучения.

Для использования таких тренажеров нужны VR-шлемы и приложения, разработанные для обучения сотрудников. Необходим базовый устный инструктаж по использованию самих шлемов с джойстиками для тех, кто никогда раньше ими не пользовался. Сама инструкция к приложению обычно располагается внутри VR.





Опыт Корпоративного университета Сбербанка: успехи и неудачи

Для программы обучения «Презентации: публичные выступления» был разработан VR-тренажер. Он готовит и адаптирует сотрудников банка к выступлению перед реальной публикой. С января 2019 по март 2020 года на тренажере обучились около 660 человек.





Как это работает

Когда сотрудник надевает VR-шлем, он оказывается в конференц-зале перед многочисленной виртуальной публикой. Его задача — выступить перед аудиторией и заинтересовать ее.

Приложение использует микрофон для записи голоса и технологию распознавания речи. Затем сотруднику на электронную почту приходит отчет с рекомендациями по улучшению выступления и аудиозапись.

Среди возможных предложений — устранение слов-паразитов, сокращение длинных пауз, усиление взаимодействия с аудиторией (например, если при обучении сотрудник не смотрел в зал).

С этим VR-тренажером был связан и неудачный опыт. Для проведения обучения мы собрали людей в маленькой аудитории и выдали 14 VR-шлемов. Надев их, сотрудники начали одновременно выступать перед виртуальной публикой. В итоге VR-шлемы перехватывали голоса соседних выступающих и выдавали отчеты с ошибками. После этого случая шлемы сотрудникам выдают на вечер для самостоятельных тренировок в гостиничных номерах университета.

Еще одна наша разработка — 360-видео для тренировки эмпатии, которые используют в программах обучения «Дизайн-мышление» и «Мастерская руководителя». Надевая VR-шлем, каждый человек чувствует себя главным героем, поскольку видит события от первого лица.

Тренажер моделирует ситуации, рассчитанные на сопереживание — сотрудник начинает понимать, какие трудности испытывает человек, который не может ходить, плохо видит или слышит. С января 2019 по март 2020 года эти видео посмотрели около 3 тыс. человек.

Все приложения размещены на облачной платформе, которая имеет базовые элементы LMS. С ее помощью создают задания для сотрудников, которые обучаются на VR-тренажерах.







Shutterstock/G-Stock Studio





Как получить максимум, используя VR для обучения

Необходимо использовать VR-технологии, проектируя ситуации , с которыми ваши сотрудники сталкиваются или рискуют столкнуться в реальной жизни на работе.



Например, при разработке видеоролика для развития эмпатии, которое называется «Пожилой человек», участник программы примеряет на себя роль клиента «в возрасте». Он видит мир его глазами, ощущает проблемы со зрением и слухом. Это помогает лучше понять особенности и потребности людей, с которыми ему необходимо ежедневно работать.

, с которыми ваши сотрудники сталкиваются или рискуют столкнуться в реальной жизни на работе. Например, при разработке видеоролика для развития эмпатии, которое называется «Пожилой человек», участник программы примеряет на себя роль клиента «в возрасте». Он видит мир его глазами, ощущает проблемы со зрением и слухом. Это помогает лучше понять особенности и потребности людей, с которыми ему необходимо ежедневно работать. Только VR-контента недостаточно — нужно его применять как дополнение к основной обучающей программе. Рекомендуется изучать теорию до и после использования VR: предварительно изучить материал, затем его разъяснить и попрактиковать с помощью VR, а после закрепить информацию, снова вернувшись к теории.



Идеальный вариант — встраивать VR-технологии в уже существующие курсы и программы. Стоит отдельно отметить, что не везде применение VR целесообразно.

— нужно его применять как дополнение к основной обучающей программе. Рекомендуется изучать теорию до и после использования VR: предварительно изучить материал, затем его разъяснить и попрактиковать с помощью VR, а после закрепить информацию, снова вернувшись к теории. Идеальный вариант — встраивать VR-технологии в уже существующие курсы и программы. Стоит отдельно отметить, что не везде применение VR целесообразно. Существуют разные виды VR-оборудования , поэтому важно подобрать такой вариант, который соответствует вашим задачам. Главное, чтобы оно было комфортным как в техническом, так и в прямом смысле!



Важно помнить, что оборудование нуждается в постоянном обслуживании, причем не только с технической стороны — после каждого использования аппаратуру следует обеззараживать (например, протирать, используя дезинфицирующие средства). Рекомендуются для обслуживания техники нанять отдельного сотрудника.

, поэтому важно подобрать такой вариант, который соответствует вашим задачам. Главное, чтобы оно было комфортным как в техническом, так и в прямом смысле! Важно помнить, что оборудование нуждается в постоянном обслуживании, причем не только с технической стороны — после каждого использования аппаратуру следует обеззараживать (например, протирать, используя дезинфицирующие средства). Рекомендуются для обслуживания техники нанять отдельного сотрудника. Последний важный момент — это количество времени для VR-обучения. Поскольку люди еще не привыкли к технологии (и к долгому нахождению в шлеме), я бы рекомендовал использовать VR не более 15 минут подряд.





Фото обложки: Shutterstock/Andrush

Первое фото предоставлено автором.