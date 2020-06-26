«Воплотить самые смелые идеи»: как сейчас проходят VR-концерты

Запрет на массовые мероприятия дал толчок развитию альтернативных ивентов, которые проходят в онлайн-пространстве. Сооснователь и продюсер Illume Денис Максимов рассказывает, как сейчас проходят VR-концерты и что нас ждет в будущем.

Ивент-индустрия в кризис и после

Кризис больно ударил по индустрии развлечений и массовых мероприятий. На весну отменили 100% событий, около 70% — на лето. Даже в 2008 году, когда рынок ивентов просел, бюджеты сократились вдвое, а тысячи специалистов остались без работы, массовые мероприятия не стояли на паузе.

Девятого июня Москва вышла из самоизоляции, открылись салоны красоты и кафе, но на восстановление индустрии развлечений понадобится время. По оценкам экспертов, полтора-два года уйдет на то, чтобы этот рынок стал таким, как до кризиса.

Онлайн-мероприятия появились уже давно. Пресс-конференции, мастер-классы, даже концерты на платформах вроде Zoom, YouTube — не новость. Но сегодня эта индустрия переживает настоящий взлет. Изоляция показала востребованность онлайн-событий. Будут ли они столь же популярны, когда все ограничения снимут, а зрители перестанут бояться посещать массовые мероприятия?

Чтобы составить конкуренцию офлайн-концертам с их уровнем вовлеченности, нужны более сложные технологии, чем онлайн-трансляции. Перенос в виртуальную реальность может открыть новую эпоху.



VR-концерты в прошлом, настоящем и будущем

Идея проводить концерты в виртуальной реальности зародилась уже давно. Я выделил бы три формата:

Концерты реальных исполнителей на реальной сцене. Зритель может смотреть их со своего дивана с помощью VR-очков или шлема, чувствуя себя в центре событий и имея обзор 360 градусов. Сюда же я бы отнес просмотр концерта с телефона с тем же уровнем обзора, но без ощущения себя внутри события. Полностью смоделированные в VR-пространстве выступления вымышленных артистов или аватаров реальных исполнителей и зрители, которые находятся в зале с помощью технологии Leap Motion. Она позволяет преобразовывать движения живого человека в движения его виртуального аватара. Концерты реальных исполнителей, которые выходят на сцену вместе с виртуальными 3D героями — дополненная реальность.

Вариант с переносом зрителя на реальный концерт — один из самых простых в исполнении. Он не требует от организаторов практически никаких особенных технологических решений, кроме размещения дополнительных камер во время традиционного концерта. Услуги трансляции подобных концертов предоставляют, например, платформы ConcertVR или МТС Live VR.

Эти мероприятия успешно монетизируются: скажем, на платформе МТС «входной билет» на шоу стоит в районе 200 рублей, на ConcertVR — 3-10 долларов. Есть и бесплатный контент. Эта самая распространенная технология, ее используют даже в клипах.

Гораздо интереснее и диковиннее выглядят концерты в полностью смоделированном пространстве, где даже артист у артиста есть аватар. Такой концерт в рамках первого фестиваля VR провела платформа High Fidelity в 2018 году: перед аватарами зрителей выступил аватар диджея Томаса Долби. В прошлом году скрипачка Линдси Стирлинг перенесла своих поклонников (счастливых обладателей VR-шлемов) в сказочный мир, где ее рыжий аватар играл на скрипке, а зрители превратились в светлячков.

Скоро у нас появятся новые VR-звезды. Мы уже знаем примеры, когда артист существовал преимущественно в выдуманной вселенной и приобрел большую известность. Например, группа Gorillaz или Глюк’oZa.

Технологии становятся сложнее. И вот уже с помощью музыки искусственного интеллекта мы получаем виртуального музыканта без живого прототипа. К примеру, два года назад появился альбом американской певицы и актрисы Тэрин Саузерн, который создали с музыкантом под псевдонимом Ампер. Он оказался компьютерной программой.

Технологии виртуальной и дополненной реальности находят применение и на живых концертах: с реальными исполнителями и реальными зрителями. Например, на открытии Чемпионата мира по League of Legends 2018 на сцену вышли реальные певицы вместе с героями игры.





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Как организовать VR-концерт

Как и любой другой. Для опытного организатора не имеет значения, в какой реальности пройдет мероприятие. Точно так же подбирается лайн-ап, площадка, проводится промо.

Наибольшую интригу таит в себе подготовка концерта, который полностью пройдет в виртуальной реальности. Здесь практически весь груз подготовки ложится на программистов и 3D-дизайнеров. Как и в случае с офлайн-событием, организация будет упираться в деньги.

Отрисовать виртуальный мир и организовать техническое сопровождение, которое позволит зрителям не зависать и получать качественную картинку, будет не дешевле, чем заплатить за аренду Государственного Кремлевского дворца и выплатить гонорар артистам небольшого сборного концерта.

Такие работы по 3D-графике могут обойтись от 2 до 30 млн рублей и даже выше. Основные затраты идут на отрисовку масштабных пространств и дизайн подвижных элементов. Работы по «оживлению» аватаров особенно дорогие: чем больше гибкости и натуральности движений, тем больше работы и рендера.

Еще одна проблема организации таких мероприятий — технологии. У них есть недочеты. Чтобы концерт в VR был привлекательным для зрителя, последний должен вооружиться: шлемом или очками, подобными тем, что выпускают компании Oculus, HTC, Sony.

У VR-концертов есть огромный плюс. Мне нравится, что здесь можно проявить фантазию, воплотить самые смелые идеи: ведь мы не ограничены ни масштабами площадки, ни габаритами объектов, ни даже гравитацией.

Зрители и исполнитель могут быть кем угодно: бабочками, птицами, вымышленными персонажами. Эта креативность бесценна.

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За какими шоу будущее

Идея перенести свой аватар на рок-концерт остается заманчивой. Технологии будут совершенствоваться. Пандемия дала большой толчок к тому, чтобы компании плотно занялись VR. Компания Apple купила стартап VR-вещания NextVR. А детище Джобса практически всегда попадает в яблочко, и их разработки оказываются в тренде.

VR-концерты будут иметь преимущества по сравнению с реальными: можно будет контактировать с исполнителем, настроить уровень взаимодействия с другими фанатами.

Но пока подобные развлечения доступны лишь малому количеству зрителей. Онлайн-трансляции концертов реальных звезд, даже дополненные фишками VR, не могут заменить любимого артиста, но становятся дополнением к «живым» ивентам.

По оценке SuperData, в 2018 году компания Oculus, лидер производства VR-шлемов, продала 354 тысячи своих флагманских VR-шлемов Oculus Rift. За 2019 год продали в сумме около 6 млн шлемов. Это ничтожно мало, даже если сравнивать исключительно с численностью геймеров (основной ЦА таких гаджетов). Поэтому для глобального развития VR-концертов время еще не настало.





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