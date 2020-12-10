Три направления развития технологий в промышленном производстве в 2021 году

Промышленная индустрия приняла на себя тяжелые последствия экономического спада. Восстановление может занять долгое время. Ускорить этот процесс и обеспечить устойчивость отрасли к будущим кризисам помогут новейшие технологии. Руководитель по производству Infosys Consulting Рафи Биллурку назвал три направления развития технологий, которые позволят промышленности быстрее восстановиться в 2021 году.
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Исследование PwC показало, что 80% финансовых директоров в сфере промышленного производства ожидают, что пандемия повлияет на доход их бизнеса. Это мнение разделяют около 48% представителей межотраслевых компаний.
Промышленность значительно пострадала по двум причинам.
- Большую часть работы нельзя выполнять удаленно.
- Замедление экономики снизило спрос на промышленную продукцию по всему миру.
Чтобы поддерживать бизнес в период неопределенности и обеспечить его устойчивость к будущим кризисам, предприятиям нужно инвестировать в новые технологии.
Вот три направления развития технологий в промышленности в 2021 году.
Удаленное управление оборудованием
Производственные компании будут использовать все больше технологий, которые позволят управлять объектами удаленно. Это сократит количество персонала на рабочих местах.
«Применение автоматизации и других технологий четвертой промышленной революции, таких как дополненная и виртуальная реальность, а также аналитика, обеспечат эффективность производства с минимальным воздействием. Это повлияет как на валовой доход, так и на чистую прибыль организаций», — утверждает Биллурку.
Дистанционное управление становится новой нормой. С помощью этих технологий оборудованием, например вилочными погрузчиками, можно управлять удаленно. Специалисты могут работать совместно с операторами на местах через AR-гарнитуры без необходимости личного присутствия.
«Удаленная работа и автоматизация расширят доступ к талантам из различных стран для производственных организаций», — рассказывает Биллурку.
«Это приобретает все большее значение в эпоху цифровых навыков после пандемии», — добавляет он.
Развитие сетей 5G
Четвертая промышленная революция замедлилась под воздействием пандемии. Экономический спад не позволил некоторым представителям индустрии инвестировать в новые технологии. Однако в 2021 году это развитие ускорится и отрасль попытается вернуться к докризисному уровню.
«Сети 5G станут важнейшим элементом предприятий следующего поколения. Они предоставят надежное подключение с минимальной задержкой, которое необходимо для четвертой промышленной революции», — говорит Биллурку.
Скорость и надежность сетей 5G позволит производителям приблизиться к созданию интеллектуального предприятия и реализовать весь потенциал цифровых технологий.
Широкое внедрение искусственного интеллекта
«2020 год преподал важный урок производственной промышленности, а коронавирусный кризис показал, что риска нельзя избежать», — утверждает Биллурку.
Ожидается, что в следующем году искусственный интеллект будет более широко внедряться в производство и цепочки поставок. Он позволит лучше прогнозировать риски и быстро их решать.
«Инструменты на базе ИИ могут предоставить автоматизированные решения буквально за секунду. Например, управлять логистической сетью, изменить маршрут транспортировки и выбрать способ осуществления доставки», — говорит Биллурку.
Такие технологии, как 3D-печать и блокчейн, также будут активно распространяться, так как организации стремятся подготовиться к аналогичным непредвиденным событиям в будущем.
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