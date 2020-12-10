Три направления развития технологий в промышленном производстве в 2021 году

В проекте Dig(IT)al рассказываем о технологиях, которые помогут вам заработать. Переходите на цифровую сторону бизнеса .

Промышленная индустрия приняла на себя тяжелые последствия экономического спада. Восстановление может занять долгое время. Ускорить этот процесс и обеспечить устойчивость отрасли к будущим кризисам помогут новейшие технологии. Руководитель по производству Infosys Consulting Рафи Биллурку назвал три направления развития технологий, которые позволят промышленности быстрее восстановиться в 2021 году.

Исследование PwC показало, что 80% финансовых директоров в сфере промышленного производства ожидают, что пандемия повлияет на доход их бизнеса. Это мнение разделяют около 48% представителей межотраслевых компаний.

Промышленность значительно пострадала по двум причинам.

Большую часть работы нельзя выполнять удаленно.

Замедление экономики снизило спрос на промышленную продукцию по всему миру.

Чтобы поддерживать бизнес в период неопределенности и обеспечить его устойчивость к будущим кризисам, предприятиям нужно инвестировать в новые технологии.

Вот три направления развития технологий в промышленности в 2021 году.

Удаленное управление оборудованием

Производственные компании будут использовать все больше технологий, которые позволят управлять объектами удаленно. Это сократит количество персонала на рабочих местах.

«‎Применение автоматизации и других технологий четвертой промышленной революции, таких как дополненная и виртуальная реальность, а также аналитика, обеспечат эффективность производства с минимальным воздействием. Это повлияет как на валовой доход, так и на чистую прибыль организаций»‎, — утверждает Биллурку.

Дистанционное управление становится новой нормой. С помощью этих технологий оборудованием, например вилочными погрузчиками, можно управлять удаленно. Специалисты могут работать совместно с операторами на местах через AR-гарнитуры без необходимости личного присутствия.

«‎Удаленная работа и автоматизация расширят доступ к талантам из различных стран для производственных организаций», — рассказывает Биллурку.

«‎Это приобретает все большее значение в эпоху цифровых навыков после пандемии»‎, — добавляет он.

Развитие сетей 5G

Четвертая промышленная революция замедлилась под воздействием пандемии. Экономический спад не позволил некоторым представителям индустрии инвестировать в новые технологии. Однако в 2021 году это развитие ускорится и отрасль попытается вернуться к докризисному уровню.

«‎Сети 5G станут важнейшим элементом предприятий следующего поколения. Они предоставят надежное подключение с минимальной задержкой, которое необходимо для четвертой промышленной революции»‎, — говорит Биллурку.

Скорость и надежность сетей 5G позволит производителям приблизиться к созданию интеллектуального предприятия и реализовать весь потенциал цифровых технологий.

Широкое внедрение искусственного интеллекта

«2020 год преподал важный урок производственной промышленности, а коронавирусный кризис показал, что риска нельзя избежать»‎, — утверждает Биллурку.

Ожидается, что в следующем году искусственный интеллект будет более широко внедряться в производство и цепочки поставок. Он позволит лучше прогнозировать риски и быстро их решать.

«‎Инструменты на базе ИИ могут предоставить автоматизированные решения буквально за секунду. Например, управлять логистической сетью, изменить маршрут транспортировки и выбрать способ осуществления доставки»‎, — говорит Биллурку.

Такие технологии, как 3D-печать и блокчейн, также будут активно распространяться, так как организации стремятся подготовиться к аналогичным непредвиденным событиям в будущем.

Источник.