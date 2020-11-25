Как речевые технологии помогают бизнесу сократить затраты и повысить качество обслуживания клиентов

Сейчас традиционные колл-центры не могут работать из-за необходимости социального дистанцирования, и бизнес начал активно внедрять речевые технологии искусственного интеллекта. Они не только помогут справиться с последствиями COVID-19, но и предоставят инновационные, долгосрочные решения, которые укрепят взаимодействие потребителя с брендом в будущем.

Речевые технологии на базе искусственного интеллекта уже несколько лет используются для обслуживания клиентов. Чем больше используются такие технологии, тем лучше они становятся. Поэтому они имеют такой потенциал для клиентского сервиса: это удобно для потребителя и экономит временные ресурсы бизнеса.

Пандемия дала импульс рынку облачных и распределенных контакт-центров, а также решений для унифицированной коммуникации.

Повышение клиентской активности и сокращение расходов

Традиционные IVR (Interactive Voice Response — интерактивное речевое взаимодействие) в контакт-центрах, такие как голосовое меню, становятся дорогими и устаревают, потому что не совместимы с новейшими технологиями.

В результате операционные расходы растут, время ожидания увеличивается, а удовлетворенность клиентов падает.

Современные облачные речевые платформы на базе ИИ могут использовать инновации в искусственном интеллекте, машинном обучении, распознавании голоса и обработке естественных языков, чтобы точнее понимать запросы и отвечать естественнее. Благодаря ИИ и машинному обучению, эти инструменты могут даже обучаться по своим ошибкам и давать более правильный ответ в следующий раз.

Чтобы повысить эффективность традиционного колл-центра, раньше приходилось нанимать дополнительный персонал. Это увеличивало затраты. Для ИИ-платформ это не требуется.

Сотрудники отдела клиентского сервиса могут заниматься запросами высокого уровня, обеспечивать вовлеченность потребителей и поддерживать операционную эффективность.

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Автоматизация речевого взаимодействия

CSA (conversational service automation, автоматизация речевого взаимодействия) — это комбинация пересекающихся направлений:

анализа данных,

речевой аналитики,

систем интерактивного речевого взаимодействия,

чат-ботов,

безопасности,

RPA (robotic process automation — роботизированная автоматизация процессов),

истории отзывов клиентов.

Это решение оптимизирует как автоматическое взаимодействие человека и алгоритма, так и общение специалистов контакт-центра с клиентами.

COVID-19 послужил катализатором для внедрения новых технологий. CSA не стала исключением. Вот какие результаты выявил опрос Uniphore:

42% респондентов недавно обращались в контакт-центр, чтобы решить связанные с коронавирусом проблемы — например, связанные с путешествиями, работой, страхованием, медициной или финансами. Однако далеко не все клиентские службы смогли справиться с потоком звонков.

Более 43% участников опроса не смогли поговорить со специалистом, когда звонили на горячую линию.

40% сообщили, что когда они наконец-то связались с медицинским колл-центром, то даже не получили полезную информацию.

При этом одна из компаний, которая внедрила CSA-платформу, сообщает, что комбинация речевых ИИ-технологий, анализа данных, роботизированной автоматизации процессов и документооборота помогла повысить эффективность тысячи сотрудников колл-центра. В результате объем работ после звонка сократился на 80%, а среднее время на обработку запроса — на 20%. Это показывает, что речевые технологии справляются с рутинными, но необходимыми задачами и создают измеримую ценность для бизнеса.

Речевые ИИ-технологии развиваются

Контакт-центры на базе ИИ продолжают совершенствоваться благодаря развитию искусственного интеллекта, нейросетей, вычислительной мощности и распознаванию речи. Global Market Insights оценивает рынок ПО для распознавания речи в миллиарды долларов.

По данным отчета, быстрое развитие продвинутых технологий стимулирует спрос на «умные» устройства с голосовым управлением. В свою очередь, это способствует накоплению данных для обучения алгоритмов распознавания и генерации голоса.

Успехи в машинном обучении и ИИ дают возможность не просто распознавать речь, а определить контекст и создавать связи, улучшая качество клиентского обслуживания. Кроме этого, дешевое и высокоскоростное интернет-соединение позволяет обрабатывать данные в облаке, чтобы алгоритм быстро «понимал», чего от него хотят собеседники.

Преимущества ИИ для контакт-центров выглядят многообещающими. По прогнозам, в 2020-2025 гг. совокупный годовой темп роста международного рынка речевых ИИ-решений составит 22%.

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Фото на обложке: issaro prakalung / Shutterstock