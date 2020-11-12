Автоматизация и контроль: как бизнесу работать с данными

Ежедневно бизнес-лидеры принимают десятки решений, которые влияют на компанию. Для эффективных решений предприниматели должны получать и учитывать всю необходимую информацию о работе бизнеса.

Данные о компании могут храниться в разных источниках: зарплатных ведомостях, рекламных кабинетах, договорах с контрагентами. Получить всю информацию непросто, если она разроненна. Вот несколько способов оптимизации работы с данными.

Создать централизованную базу данных

Централизованные базы данных можно назвать «единым источником истины». Благодаря им у всех сотрудников будет доступ к одной и той же информации. Централизованные базы данных исключают риск работы с устаревшей информацией или потери части сведений.

Автоматизировать процессы

Анализ данных для получения выводов — довольно монотонная задача, в процессе выполнения которой легко допустить ошибки. Ситуацию исправит автоматизация процессов.

Допустим, в базе находятся две тысячи счетов-фактур, которые нужно проверить на возможные несоответствия и ошибки. Роботизированные системы заметят то, на что не обратит внимание человек: например, они могут помечать счет-фактуры с одинаковыми суммами, чтобы исключить дублирование.

Также программа может найти подозрительную информацию: например, частую смену контактов контрагента. Подозрительные счет-фактуры автоматизированная система отправит на проверку финансистам. Это позволяет компании повысить эффективность и снизить риски.

Контролировать работу с данными

Бизнес работает не только со своими данными. Предприниматели должны соблюдать все требования регуляторов. При этом единого источника этих требований нет. Поэтому важно обеспечить эффективный и точный процесс получения данных от других организаций.

Современные программы могут подключаться к API сайтов регуляторов и получать информацию напрямую.

Правильно презентовать результаты

После сбора и анализа данных надо рассказать о результатах. Плохая презентация может испортить всю работу. В идеале бизнесмены и руководители должны получать итоговые данные и выводы через те же автоматизированные системы. Базы данных постоянно обновляются, что исключает риск появления устаревшей информации. Результаты анализа лучше визуализировать — диаграммы и графики легче воспринимать.

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