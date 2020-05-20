«Красный — обрати внимание». Как выбирать локации для бизнес-объектов с помощью карты плотности

Никита Артемьев, административный директор компании «Отелит» , рассказывает, как работает этот инструмент и как создать его самостоятельно.

Как сделать поиск лучших мест для супермаркетов и других бизнес-объектов более эффективным? В этом может помочь карта плотности.

Наша компания занимается строительством, сдачей в аренду, продажей и управлением коммерческой недвижимостью. Доходность объекта напрямую зависит от его расположения, поэтому именно с поиска территории с высоким трафиком начинается доходный проект.

Мы использовали различные карты с расположением супермаркетов и количеством населения для выполнения задачи по поиску локации. Отдельно просчитывали ставку аренды для каждого объекта и анализировали наличие конкурентов.

Да, это эффективно. При строительстве мы точно знаем экономику объекта, какая выгода будет и через сколько. Но это долго и сложно, поэтому мы решили ускорить процесс и сделать его автоматическим.

Наверняка почти все компании, связанные со строительством коммерческих объектов, сталкиваются с задачей поиска локаций. И если есть инструмент, который автоматически делает расчеты и показывает выгодные места, это может освободить часть сотрудников от лишней работы.



Создание карты плотности

Инструмент, который мы разработали, оказался очень простым, и компании могут создать его самостоятельно.

Если в одном предложении, то получилась карта, которая показывает, нужно ли жителям ехать за покупками или можно это сделать поблизости.

Так, выгодные места для новых супермаркетов подсвечиваются здесь красным цветом. Что значит «выгодные места»? Это локации, где спрос на супермаркеты превышает предложение. Именно на этой территории должен стоять объект.

Нам понадобились данные о том, сколько человек проживает на ограниченной территории. Они есть в открытом доступе. Да, в сети множество полезной информации можно найти бесплатно. Весь город делится на квадраты 10x10 кв. м. Мы видим, сколько человек проживает в многоквартирном доме и где этот дом находится.

На эту карту мы наложили еще одну со всеми супермаркетами города. Эти данные уже нашли в «2ГИС».

Так, сложив карты, мы получили итоговую. Она показывает места, где есть спрос на супермаркеты, но нет предложения.







«Очень просто», — скажут разработчики, которые тратят большие ресурсы на создание инструментов для упрощения работы.

Мы воплотили идею в Новосибирске. «Продала» она себя тем, что показала всю территорию, где уже есть наши наработки.

Наша компания имеет опыт работы с 800 объектами, и в Новосибирске красные точки показали места, где наши объекты уже есть или планируются. Тогда мы убедились в точности сервиса.

Карта была, пожалуй, лучшей разработкой за последнее время.

Конечно, это не давало нам в полной мере данные для принятия решения о привлекательности местности. Но карту плотности можно и нужно дополнять. Мы нанесли на карту собственные проекты и среднюю ставку аренды. Стало понятна экономика объекта — то есть сколько мы потратим и заработаем.





Как это работает

Чтобы понять, что за «красные точки» и зачем нам количество человек на 10 кв. м, рассмотрим пример.

На каждый супермаркет, который есть на карте, заложено количество человек. Предположим, что он обслуживает 5 тысяч человек.

Если есть место на карте, в котором плотность населения 5 тысяч и больше, а супермаркета нет, оно подсвечивается специальной цветовой меткой. Мы называем это точки интенсивности.

Для понимания важности территории, мы нанесли цветовую подсветку. Все знают, если свет зеленый, то проходим дальше, а вот красный — обрати внимание.

Так и здесь. От зеленого к красному показана востребованность в локации супермаркета:

Зеленая зона показывает, что спрос превышает предложение на малую величину. Проходим мимо, место занято.

показывает, что спрос превышает предложение на малую величину. Проходим мимо, место занято. Желтая зона соответствует месту, в котором стоит поискать проекты.

соответствует месту, в котором стоит поискать проекты. Красная зона показывает, что там нет супермаркетов или их не хватает. То, что нужно! Здесь мы и остановимся.

На карту мы внесли собственные проекты. Теперь видно точки, которые выделены красным, и рядом с ними уже есть наши стройки или наработки. Если их нет, то начинаем работать в этой зоне. Собираем сотрудников, разрабатываем проекты, строимся и зарабатываем!





Нужна ли карта плотности вам

Изначально мы редко пользовались нашей картой, так как был уже подробный расчет на будущее по проектам. Но по мере развития карта плотности помогает в поиске выгодных мест, на которые уже есть спрос, а предложения еще нет.

С картой легко работать, но надо понимать, что без постоянной актуализации информации далеко не уедешь. Так что мы постоянно развиваем карту и дополняем данными.

Внесли информацию по ставкам аренды (цена за 1 кв. м), составили статистику по средней ставки аренды в городе, и теперь карта формирует ставку на определенной территории.

В зависимости от арендуемой площади, можно оперативно рассчитывать доходность объекта. Такие карты мы составили для Новосибирска, Москвы и Подольска.

Если для вашего бизнеса важен трафик, то этот инструмент упростит жизнь. Когда планируете открывать новые точки торговли, рассчитывайте выгодность и ищете локации.



Как получить максимум

Для создания карты нам потребовались:

Данные по плотности населения. Они находятся в открытом доступе;

Карта с расположением всех супермаркетов по городу, которую нашли в «2ГИС».

Информация о собственных проектах и средних ставках аренды.

В зависимости от специфики бизнеса, вносите собственные данные. Например, это может быть информация по конкурентам или средней стоимости вашего продукта по городу.

Не забывайте постоянно актуализировать данные.

Делитесь полезной информацией с клиентами. Мы делимся картой с инвесторами при выборе доходных объектов и с арендаторами, чтобы помочь с местом размещения торговой точки. Помогая партнерам зарабатывать, мы зарабатываем вместе с ними.

Фото на обложке: Shutterstock / LightAndShare