Освоить софт: как выбрать подход к обучению сотрудников

Коронавирус и вынужденный переход в онлайн заставили компании активно внедрять новые технологии и ПО — видеозвонки, таск-трекинг, инструменты коллаборации. Способность быстро научить сотрудников пользоваться незнакомыми программами и платформами стала вопросом выживания для многих бизнесов. Основатель HintEd Артем Таганов рассказывает, как проводить обучение сотрудников софту максимально эффективно.

У любого обучения софту (как и обучения вообще) должны быть четкие цели и задачи — для каждого случая нужны свои методы и подходы. Но если обобщить основные потребности компаний в этой сфере, то мы получим две большие категории: внедрение нового ПО и обучение новых сотрудников. И в той и в другой категории есть свои сложности и особенности:

У всех людей разный уровень цифровой грамотности, а инструмент обучения ПО должен это учитывать.

Важно помнить, что помощь может понадобиться сотрудникам, если они забыли, как реализован тот или иной функционал в софте, или выполняют какой-то процесс сравнительно редко.

Когда внедряется новое ПО, нужно побороть эффект сопротивления — люди редко хорошо принимают новшества, когда они уже к чему-то привыкли.

В случае с обучением новых сотрудников важно сделать процесс максимально простым, понятным и комфортным. Если новичку будет неуютно в первые же дни работы, то он может просто уволиться, а компании снова придется тратить время и деньги на подбор и адаптацию сотрудника.





Какие инструменты обучения существуют и чем они отличаются

инструкции;

офлайн-курсы;

вебинары;

симуляторы ПО;

скринкасты;

digital adoption платформы.

Для решения перечисленных выше задач можно использовать целый ряд инструментов обучения — как традиционных, так и относительно новых:

Если первая половина списка всем хорошо знакома, то вторая, вероятно, требуют короткого пояснения.

Симуляторы ПО — это набор скриншотов, собранных в интерактивный курс, в котором можно кликать на элементы, вводить текст и перемещаться по экранам. Обычно они линейны и подчинены жесткой логике — нужно обязательно пройти сценарий по конкретным шагам и четко выполнить нужные действия. Помимо обучения, симуляторы ПО позволяют проводить тестирование и определять, насколько хорошо сотрудник усвоил знания.

Скринкаст — это разновидность видеоурока. Его особенность состоит в том, что тут используются специальные программы для записи видео с экрана. Пользователь получает подробное изображение происходящего на экране и параллельный голосовой комментарий с описанием действий.

Digital adoption платформы — сравнительно новое явление на российском рынке, которое пока даже не получило устоявшегося русскоязычного названия. В буквальном переводе digital adoption означает процесс освоения пользователем цифровых навыков. Сегодня этот термин используется для обозначения сервисов, которые могут встраиваться внутрь практически любого софта и обучают пользователя прямо в процессе работы при помощи интерактивных подсказок.

Они ведут пользователя по приложению, шаг за шагом объясняя ему, какое действие нужно совершить, чтобы выполнить ту или иную задачу. Подсказки интегрированы в софт так, чтобы реагировать на поведение пользователя и появляться на экране только в те моменты, когда они реально нужны.

У каждого инструмента есть свои плюсы и минусы. Инструкции — самый понятный и распространенный вариант. Он практически не требует финансовых затрат и решает все необходимые задачи. Проблема в том, что штудировать мануалы самостоятельно никто не любит, и часто все заканчивается повышенной нагрузкой на техподдержку или бесконечными вопросами к более опытным коллегам.

Офлайн-курсы приносят неплохой результат, но требуют много времени и стоят дорого при низком охвате. Когда обучение заканчивается, сотрудники возвращаются на рабочие места и зачастую плохо понимают, как применять новые знания.

Вебинары обеспечивают широкий охват, стоят сильно дешевле, но тоже не решают проблему практических навыков. Симуляторы ПО и скринкасты хорошо подходят для массового обучения и дают полное представление об использовании софта в реальных рабочих условиях.

Digital adoption платформы — одно из самых дорогих решений, но это чуть ли не единственный способ проводить обучение, не отрывая сотрудников от работы. Такие сервисы помогают решать еще и вопросы поддержки пользователей, предоставляя помощь в виде подсказок внутри софта, когда обучение давно закончилось и нужно освежить навыки в памяти.

Пандемия показала, насколько традиционные методы обучения софту (инструкции и офлайн-курсы) уязвимы в быстро меняющейся обстановке.

В один момент едва ли не перед каждой компанией встала задача перевести все рабочие процессы в онлайн, внедрить новые инструменты и научить сотрудников пользоваться ими.

В компаниях, где и так все было хорошо с цифровой грамотностью и использовалось много онлайн-платформ, этот переход прошел быстро и гладко. Остальные всерьез задумались о том, чтобы постепенно перевести как можно больше процессов в цифру. Это означает, что и в пост-коронавирусной реальности сотрудникам понадобится активно обучаться пользоваться новыми платформами и сервисам, а для бизнеса важно найти решения, которые принесут оптимальный результат в короткие сроки.





Как достичь максимума

Пять главных правил эффективного обучения сотрудников софту:

Чем быстрее происходит внедрение нового софта или обучение новых сотрудников — тем лучше. Это помогает не только сократить затраты, но и начать быстрее окупать инвестиции в сотрудников. Оптимальный вариант — когда обучение не занимает отдельное время, а происходит на практике и вплетено в ежедневный рабочий процесс. Самое эффективное обучение — когда сотруднику вообще не нужно отходить от рабочего места или выходить из программы, а вся нужная информация доступна внутри ПО. Обучение софту должно охватывать как первичное освоение информации и функционала, так и поддержку в том случае, когда сотрудник что-то забыл или в системе появились новые фичи. Выбирать оптимальные инструменты для обучения софту нужно, ориентируясь на уровень цифровой грамотности сотрудников. Поэтому старайтесь сделать как первичное так и последующее обучение максимально персонализированным. Микрообучение — наше все. Не нужно стараться впихнуть в человека всю информацию за раз. Вместо этого сделайте обучение постепенным — дозируйте его в зависимости от того, какие функции ПО человек использует в самом начале и с какими он столкнется позже.

Не бойтесь пробовать разные инструменты и подходы, даже непривычные для вас. Рынок не стоит на месте, и каждый день появляются способы решить вашу проблему по-новому.



Фото на обложке: Shutterstock/fizkes