Цифровая репутация в Clubhouse: очевидные и не очень правила этикета

Формат популярной соцсети Clubhouse, который для многих, пожалуй, оказался в новинку, требует соблюдения определенных правил и принципов. О них рассказывает Кристина Туббритт, эксперт по этикету и основатель The English Manner Russia.

Новая социальная сеть Clubhouse стала чрезвычайно популярна в последнее время и в России. Несмотря на то, что сегодня достаточно много других площадок для общения, главным отличием Clubhouse является формат.

Коммуникация здесь осуществляется только с помощью речи. Здесь нет привычного нам визуала в виде фото/видео, как в Instagram, Youtube и TikTok, текста как в FB и Telegram, или «говорящей головы» в Zoom. В Clubhouse есть только слово, и невозможно спрятаться за маской, наложить красивый фильтр или удалить пост или комментарий, здесь только ты «настоящий» — здесь и сейчас.

Другой отличительной особенностью сети является так называемый shared block list — черный список, доступный вашей сети контактов. У тех, кто был заблокирован другими пользователями из вашей сети контактов, в профиле появится восклицательный знак, видимый только остальным участникам и предостерегающий от подписки или приглашения такого участника в качестве спикера.

Получив «знак отличия», вы не сможете попасть в комнату, где находится модератор и/или спикер заблокировавший вас.

Как же сохранить свою цифровую репутацию в Clubhouse?

Первое, о чем следует помнить — при создании любого сообщества прежде всего формируются правила и нормы поведения внутри, и всем, кто желает присоединиться, нужно с ними ознакомиться и следовать им для создания гармоничного взаимодействия. Основными условиями использования Clubhouse являются:

использование настоящего имени;

возраст участников не младше 18;

запрещается распространять ложную информацию;

запрещается угрожать другим участникам;

запрещается нарушать законодательство;

запрещена любая форма дискриминации;

нельзя записывать и распространять информацию, полученную в Clubhouse, без предварительного согласия участников;

нельзя нарушать авторские и другие права.

Во-вторых, создатели Clubhouse выделяют 5 главных принципов сообщества, с помощью которых они верят, что участники могут общаться, учиться, делиться и создавать крепкие связи по всему миру. Соблюдая эти принципы, участники выстраивают доверительные отношения; нарушая их, вы рискуете серьезно навредить своей цифровой репутации. Вот эти принципы:

Быть собой; Быть почтительным к каждому; Быть открытым, терпимым и внимательным к другим и их мнению; Выражать эмпатию и понимание; Благоприятствовать значимым и искренним связям.

Запомнить их несложно, главное — помнить о них, находясь в Clubhouse, так как именно они формируют внутреннюю культуру. Ярким примером следования принципам может послужить пример из англоязычного Clubhouse, когда слабовидящий участник попросил в конце выступления спикеров повторять их имена, чтобы можно было познакомиться ближе и подписаться для дальнейшего общения.

Так соблюдение принципа «выражение внимания к другим», или, иными словами, забота, сформировало новое правило, которое нигде не написано, но его стали использовать и другие участники.

В-третьих, став членом Clubhouse, важно также знать, что внутри существуют три роли:

Модератор; Спикер; Слушатель.

Сохранить вашу цифровую репутацию поможет понимание и достойное исполнение обязанностей, предусмотренных той или иной ролью.

Обязанность модератора — быть гостеприимным хозяином, от которого зависит атмосфера, стиль и общение всех гостей.

Он также несет ответственность за то, чтобы другие участники не нарушали эти правила, а в случае нарушения оперативно решали конфликтные ситуации между участниками: для этого у него есть все необходимые технические права в приложении, такие как удаление со «сцены» и информирование администрации.

Основная обязанность спикера — быть приятным собеседником и поддерживать заданный тон модератором.

Слушатели могут активно или пассивно участвовать в обсуждении, выбирая самостоятельно комфортную форму общения.

В-четвертых, создавая свои клубы в Clubhouse, вы можете установить три правила, которые, безусловно, не должны противоречить принципам и правилам самого Clubhouse.

Чтобы получить максимум пользы и удовольствия от пользования новой социальной сетью, предлагаю небольшой гайд:

Регистрируя свой профиль в Clubhouse, ознакомьтесь с правилами. Создавая комнаты, следуйте 5 принципам Clubhouse и поощряйте своих гостей к созданию открытой и доброжелательной атмосферы. Приглашая кого-то стать спикером, представьте его по имени и расскажите немного о нем, эту информацию можно посмотреть в его BIO или попросить это сделать самого спикера. Если вы не готовы принять роль спикера, правила сообщества позволяют отклонить приглашение, без давления и смущения. Поднявшись на сцену, отключите свой микрофон. Становясь спикером в клубе, в котором вы не являетесь членом, примите правила клуба. Включите микрофон, только когда модератор пригласил вас высказаться. Отложите все посторонние дела во время выступления, ваш голос должен быть чистым и четким (не нужно есть или убирать во время выступления). При возникновении постороннего шума во время выступления извинитесь и отключите микрофон. На сцене старайтесь говорить по очереди. Иногда оба спикера начинают говорить одновременно, в таком случае постарайтесь сразу отключить микрофон и дайте высказаться другому. Так как формат Clubhouse не позволяет подтвердить вашу речь невербальными сигналами и жестами (кивком головы, взглядом или улыбкой), эту роль выполняет микрофон, которым можно «моргать». Если вы хотите добавить что-то к предыдущему спикеру или ответить на вопрос, медленно и однократно «моргните» микрофоном. Чтобы выразить согласие со спикером, нажмите на микрофон многократно в быстром темпе. Выступая в роли модератора, внимательно следите за сигналами участников на сцене. Находясь в общественных местах или в кругу семьи, используйте наушники.

Берегите свою цифровую репутацию и репутацию других участников в Clubhouse!

Фото на обложке: pixabay.com