Домен — актив компании: как выбрать, чтобы успешно продавать недвижимость

В отрасли с высокой стоимостью привлечения клиента, как недвижимость, мелочей не бывает. Георгий Казаров, руководитель отдела доменов группы «Рунити», разобрал несколько трендов рынка недвижимости и рассказал о том, как правильный выбор домена для сайта помогает продавать квартиры и коммерческие помещения.

При чем здесь домены

Согласно исследованию посещаемости сайтов недвижимости, на поисковый трафик в этой нише приходится шестая часть всех посещений. А вместе с прямым трафиком, когда пользователь вводит доменное имя в строке браузера, — почти 50%.

При этом в любой контекстной рекламе используется доменное имя. Если оно короткое, пользователю проще его запомнить и при необходимости напрямую перейти на сайт, что влияет на узнаваемость бренда.

Это объясняется тем, что недвижимость — отрасль с длинным циклом сделки. Квартиры и дома выбирают тщательно и долго, а окончательно решение во многом зависит от надежности компании и узнаваемости бренда.

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Кроме того, первое место, где покупатели ищут информацию, — официальные сайты застройщиков и риелторов. Качественный веб-сайт помогает завоевать доверие аудитории. А запоминающееся доменное имя облегчает поиск ресурса и подчеркивает надежность компании.

Доменное имя — эффективный маркетинговый инструмент, способный выделить компанию среди конкурентов и сформировать устойчивое присутствие в интернете.

Используйте простое доменное имя

Само по себе упоминание адреса сайта, как и номера телефона, не является гарантией того, что человек запомнит эту информацию. При этом часто в рекламе используются длинные доменные имена — более 10 знаков.

А еще символы, в которых легко ошибиться при написании. Например, буква «Эс» как доллар или как английская буква «Си». В этом плане эффективным может быть использование кириллических доменов.

По нашим исследованиям, около 10% официальных сайтов жилых комплексов и коттеджных поселков расположены в зоне .рф. Например, часто встречаются сочетания «жк + название + .рф». Подобные адреса легко запомнить и не ошибиться при написании.

В случае продаж квартир в отдельном доме можно использовать более редкую связку: «название улицы + номер дома». Например, Пушкина15.рф — такого адреса нет, но он вполне подошел бы для рекламы. Кроме того, его легко запомнить.

Офлайн-каналы рекламы: будь то радиореклама или макет в журнале, сложно оценить с точки зрения эффективности. При желании можно регистрировать отдельный кириллический домен для офлайн-рекламы с переадресацией на основной или создать QR-код со ссылкой на сайт.

Таким образом, можно будет оценить количество переходов и проанализировать эффективность билбордов.

Регистрируйте разные домены для разных проектов

Среди крупных компаний, которые работают на федеральном рынке, сложилась тенденция регистрировать сразу несколько доменных имен в разных зонах. На то есть несколько причин:

Регистрация нескольких доменов увеличивает трафик. Например, если вы открываете продажи на сайте жк-клевер.рф, можно зарегистрировать также zhk-klever.ru или клевер.house. Разделение проектов. Крупные федеральные и международные компании запускают разные сайты для разных проектов. Например, для рекламы каждого жилого комплекса создают отдельный лендинг с собственным брендовым доменом. Домены с одинаковым названием в разных зонах — стратегическое решение, которое помогает не допустить мошенничества. Злоумышленники часто регистрируют похожие адреса и используют их для фишинга. Владение несколькими адресами защитит от киберсквоттеров и доменных споров. По данным ВОИС, за последние несколько лет количество доменных споров увеличилось.

Изучайте альтернативные варианты доменных зон

В зонах .com и .ru осталось не так много лаконичных и звучных имен, поэтому новые доменные зоны (new gTLD), могут быть эффективным решением. Они ранжируются ничуть не хуже других, зато привлекают внимание в поиске и лучше запоминаются. Количество вариантов, доступных для первичной регистрации, в них много. При этом стоимость часто сопоставима с национальными зонами.

Для локальных проектов можно рассмотреть географические зоны, такие как .moscow, .tatar или .spb.ru. Они отлично подходят, например, для продажи конкретного объекта. Или если агентство недвижимости или строительная компания работают в каком-то одном регионе.

Для креативных проектов можно поискать подходящие варианты в тематических зонах. Для недвижимости это:

.build, .builders, .consruction — зоны, которые напрямую отражают специфику и подходят девелоперам;

.realestate, .estate, .realty — подойдут строительным компаниям для продажи отдельных проектов или для основного сайта;

.rent, .apartments— отличный выбор для агентств недвижимости и компаний, оказывающих риелторские услуги;

.city, .villas — зоны для широкого применения, подойдут как риелторским компаниям, так и эксклюзивным строительным проектам.

Статистика регистрации доменных зон в сфере недвижимости. Источник: nTLDStats

Помните про безопасность

До сих пор есть застройщики, которые ещё не подключили SSL-сертификат к своим основным сайтам или сайтам своих проектов. Отсутствие сертификата негативно сказывается и на поисковой выдаче, и на репутации. Браузеры считают сайты без SSL небезопасными, отмечают их красным цветом и выносят предупреждение. Поэтому этот метод защиты данных важно учитывать при запуске сайта.

Коротко о главном

Первое, что нужно помнить в нишах с длинным циклом сделки в недвижимости, — это то, что домен играет роль атрибута бренда. Он необходим для раскрытия важной информации в проектной декларации. А с точки зрения маркетинга помогает выделиться на фоне конкурентов и запомниться целевой аудитории. Поэтому, на наш взгляд, тренд на наличие нескольких сайтов у одного застройщика будет развиваться. При планировании маркетинговой стратегии важно учитывать этот момент.

Второе — это SSL-сертификат. Браузеры считают сайты без сертификатов небезопасными, они хуже ранжируются в поиске, что грозит потерей трафика и клиентов. Поэтому подключение SSL-сертификата — одна из базовых вещей для безопасной и стабильной работы сайта.

Третий момент — для повышения узнаваемости бренда доменное имя можно размещать на баннерах и рекламных буклетах. А чтобы заодно отследить эффективность офлайн-инструментов, можно зарегистрировать отдельный адрес сайта и настроить переадресацию.

На что обратить внимание при выборе домена для компании в сфере недвижимости:

При выборе домена стоит отдать предпочтение более коротким именам. Найти их в зоне .ru может быть непросто. Если необходимое имя занято, можно рассмотреть другие доменные зоны: .moscow, .build, .estate. Избегайте дефисов и проверьте доменное имя на наличие товарного знака, чтобы избежать доменных и патентных споров. Если название компании длинное, обратитесь к ключевым словам, которые отражают вашу деятельность. Например, «квартиры в Калининграде» или «Коммерческая недвижимость». Либо воспользуйтесь любым из доступных генераторов доменных имен.

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