Каких IT-сервисов не хватает компаниям в России — обзор

На фоне ухода из России международных ИТ-игроков отечественные решения получили возможность для развития. В каких сферах необходимы российские сервисы и чем заменить уходящие зарубежные компании, рассказывает Виталий Янко, управляющий партнер SoftwareLead.

Содержание:

CRM и BPM

Мультиязычная система управления продажами (CRM) Pipedrive из Эстонии 5 марта приостановила работу на рынке по решению головного офиса в США, напугав клиентов блокировкой и возможной потерей доступа к их данным.

По просьбе ресселеров Pipedrive вход в облачную CRM все же разблокировали и дали возможность пользоваться системой до конца оплаченного срока, предоставив дополнительный месяц на миграцию.

amoCRM и «Битрикс24» уже точно стали ближе местным клиентам. Кто еще на рынке готов предложить такую же простую CRM?

После 20 лет работы самоупразднилась в России компания украинского происхождения «Террасофт», производившая CRM и BPM (системы управления бизнес-процессами). Такие системы есть на наших «домашних» рынках, но покупки BPM все еще единичны.

Решения от OptimaJet (BPM-конструктор) и AmberCRM (CRM-конструктор) — одни из немногих, которые у меня на слуху.

Системы проектирования графических интерфейсов

Веб-системы для совместной работы эффективно «импортозамещены» только в части «трекеров задач», систем для проведения вебинаров и мессенджеров.

Инструментами командной работы Atlassian JIRA и Confluence обычно удавалось пользоваться только за деньги. Изначальная сумма была небольшой, но потом перерастала в неприличную для команд более 10 человек.

Купленная ими относительно недавно более «человечная» Trello сформировала рынок управления задач по канбану. Десять досок там по-прежнему бесплатны.

Однако ее легко заменить как довольно неудобным для меня «Мегапланом» или слабо адаптированным под мобильные телефоны «Битрикс24», так и гибкими Planfix — бесплатным на 5 человек, или Pyrus, который на бесплатном тарифе побеждает по функциям Yandex.Tracker.

«Битрикс24» привлекает на старте бесплатным тарифом на 12 человек, но как CRM активно продает себя уже на тариф от 5 человек, следующим тарифом предлагая, в духе JIRA, тариф 50 человек.

Yandex.Tracker мы использовали полгода, но тоже бросили, потому что на мобильном телефоне он не работает от слова «совсем».

Инструмент проектирования интерфейсов Figma оставил в России работающими и доступными для покупки только персональные тарифы.

Можно перейти на бесплатный сервис Weje.io от петербуржцев или эмигрировавший Miro, если вы исхитритесь купить их тарифы по действующей за пределами России карте.

Еще 9 марта мне удалось оплатить один профиль на год по российской карте, остальные профили были переведены на бесплатный тариф — «3 доски».

Прекратили продавать подписки и не стали их продлевать дизайнерские сервисы с загружаемым ПО Canva и Adobe Creative Cloud.

Первый можно заменить недорогим пермским Akvis, второй — opensource GIMP.

Вместо таких корпоративных мессенджеров, как Microsoft Teams, Zoom и Google Meet, можно использовать другие. Экономия тоже будет, хотя бесплатные тарифы у американских решений все еще доступны для России.

Здесь помогают бесплатные «Яндекс.Телемост», iMind и условно бесплатный Trueconf.

Самые массовые внедрения HD-видеоконференций в России именно у Trueconf, а бесплатно можно звонить на 10 человек.

Системы вебинаров, как мне кажется, в России уже давно замещены на «облачные» Webinar.ru и Pruffme.com, развивавшиеся без инвестиций.

Офисный софт и облачный документооборот

Разработчики не хотят больше принимать деньги за новые продажи в России без реселлеров и намекают на возможности для местных игроков в области офисных пакетов и облачных Suite.

Отечественные разработчики «Мой Офис» (персональная лицензия бесплатна) и Р7-Office (180 дней бесплатны для компаний) претендуют заместить Microsoft Office на всем корпоративном и государственном рынке.

Эта ниша сурова по срокам входа в нее, но скоро все тендеры на поставку «оригинального» Office кончатся, а реселлеры перестанут продавать продления «софта» от Microsoft, так что названные компании «отобьют» инвестиции. Да и прямые продажи подписок Microsoft прекратил уже два года назад, так что Word, Excel, PowerPoint скоро будут заменены.

Microsoft 365 и Google Docs (Google Workspace, который подтвердил блокировку по месту расположения бизнесов в РФ и попросил «съехать») уже активно меняют на отечественные «Яндекс 360» и «Яндекс.Диск» (10 Гб) с VK Workdisk (8 ГБ бесплатно).

Маркетинговые сервисы

Рынок спешно покинули неместные сервисы почтовых рассылок — Sendpulse и Mailchimp. Недавно состоялась блокировка всех профилей, когда-то связанных с Россией, и до сих пор нет отклика даже в публичном поле. Они стали недоступны по оплате и по поддержке в РФ.

На смену им пришли петербургские Sendsay и Dashamail , московский Convead и пермский CarrotQest , и тут конкуренция довольно сильная, хотя местных игроков не больше 10.

и , московский и пермский , и тут конкуренция довольно сильная, хотя местных игроков не больше 10. Среди инструментов для общения с клиентами в чатах лидируют CarrotQuest , петербургский Chaport и купленный «Сбером» Jivo , которые замещают очень дорогой Intercom .

, петербургский и купленный «Сбером» , которые замещают очень дорогой . Бесплатные формы «Яндекса» и Askbox предполагают простые социологические опросы вместо Google Forms и TypeForm .

и предполагают простые социологические опросы вместо и . Сложное анкетирование для замещения американского SurveyMonkey — это уже к stepFORM , но они всего одни из заметных на рынке решений.

— это уже к , но они всего одни из заметных на рынке решений. Конструкторы чат-ботов BotMother, Inqoob, Senler и SaleBot дают небольшой тестовый объем сообщений или 1 бота бесплатно.

Можно пробовать строить ботов вс AMO в связке с CRM, но функции не очень богаты.

Инструменты для корпоративной безопасности

9 марта американский NetScout предупредил операторов связи об отзыве лицензий на облачное ПО своей дочерней компании Arbor для защиты от DDоS-атак. Переход обязателен на «стандартную» лицензию, которая снижает уровень защиты крупных телеком-операторов в России и Белоруссии.

В итоге, скорее всего, решение придется замещать докруткой онлайн-защиты отечественными сервисами по борьбе с DDoS-атаками. В России эта ниша свободна, к тому же есть большое количество профессионалов по информационной безопасности. Однако им будет очень сложно продвинуть свои решения за рубежом сегодня.

Востребованные в финансовых технологиях и для разработчиков масштабных ИТ-систем продукты для поиска уязвимостей от финской F-Secure и американской Microfocus замещаются продуктами Positive Technologies , Infowatch и НПО «Эшелон» .

Востребованные в финансовых технологиях и для разработчиков масштабных ИТ-систем продукты для поиска уязвимостей от финской и американской замещаются продуктами , и . Антивирусы для «домохозяек» от Avast , Eset (Nod32) и Norton , уже 15-20 лет популярные в России, освобождают место для «Лаборатории Касперского» , «Доктор Веб» и более мелким игрокам; на Android-телефонах при оплате через Huawei AppGallery и отечественный «Кошелек» , принадлежащий «Тинькофф Банку».

, и , уже 15-20 лет популярные в России, освобождают место для , и более мелким игрокам; на Android-телефонах при оплате через и отечественный , принадлежащий «Тинькофф Банку». С утечкой данных «по-местному» борются российские Searchinform, Everytag, Secret Group, Infowatch и Zecurion, так и не отдав пальму первенства большим конкурентам с внешних рынков, которые ушли — в лице McAfee, Acronis, TrendMicro, Eset и Symantec.

Приостановка продаж продуктов, сделанных «глобальными россиянами»

Не все готовы мириться с уходом Miro из Перми, который в связи со своим глобальным фокусом предложил россиянам использовать бесплатный тариф и выгрузить данные при невозможности остаться. И это способ сыграть на опережение, предложив свои mindmap и бизнес-процессы, построенные на визуализации.

На этом рынке, но пока только для строительных компаний, анимационных и игровых студий, активно работает московская компания CerebroHQ (не путать с «ЦереброТаргет»).

Ушел уже не московский холдинг в области безопасности данных Acronis, купивший в последнее время минимум три компании с решениями для защиты и управления элементами корпоративной инфраструктуры (управление виртуализацией для Microsoft, защита от утечки корпоративных данных и резервное копирование), в то время как поставщик виртуализации VMware лишь ограничил поддержку клиентов.

Прямого замещения сейчас не видно, но уже известны кейсы истребования клиентами по суду оказания поддержки от официальных представителей «VMware» в России и Беларуссии. Acronis же еще ее оказывает через местную «дочку», насколько мне известно. Заместить их решения по виртуализации и защите данных еще только предстоит.

Ушла монетизация из всех мобильных приложений и игр для русскоязычной аудитории, изданных в рамках App Store и Google Play внутри России. Пополнить счета этих маркетплейсов все еще возможно со счета мобильного оператора и с предоплаченных карт пополнения баланса, продающихся в магазинах электроники.

Но все же удобство оплаты покупок в играх и приложениях резко снизилось. Хотя, скорее всего, снизились и расходы на веб-процессинг платежей до 1-3% вместо 15-30% в мобильных маркетах.

Есть ли шансы у отечественного магазина приложений, как в свое время пробовал сделать «Яндекс»? Или все продажи уйдут в Huawei AppGallery? Мы не знаем. Но у отечественных разработчиков снова есть шанс.

Думаю, что с коллегами по ИТ-индустрии в России, которые активно замещают импорт, мы еще встретимся на отраслевых конференциях. Ближайшие конференции ISDEF пройдут весной на Алтае и осенью в Москве, а митапы сообщества Silicon Pravda сейчас проводятся онлайн.

И мы с удовольствием заглядываем на еженедельные Founders’ Mondays от RB.ru в Москве, так как поддержка фаундеров там очень сильна.

Фото на обложке: Shutterstock / Chaosamran_Studio