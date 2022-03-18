Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Колонки

Каких IT-сервисов не хватает компаниям в России — обзор

Колонки
Виталий Янко
Виталий Янко

Управляющий партнёр SoftwareLead

Алина Пак

На фоне ухода из России международных ИТ-игроков отечественные решения получили возможность для развития. В каких сферах необходимы российские сервисы и чем заменить уходящие зарубежные компании, рассказывает Виталий Янко, управляющий партнер SoftwareLead.

Каких IT-сервисов не хватает компаниям в России — обзор

Содержание:

 

CRM и BPM

Мультиязычная система управления продажами (CRM) Pipedrive из Эстонии 5 марта приостановила работу на рынке по решению головного офиса в США, напугав клиентов блокировкой и возможной потерей доступа к их данным.

По просьбе ресселеров Pipedrive вход в облачную CRM все же разблокировали и дали возможность пользоваться системой до конца оплаченного срока, предоставив дополнительный месяц на миграцию.

  • amoCRM и «Битрикс24» уже точно стали ближе местным клиентам. Кто еще на рынке готов предложить такую же простую CRM?

После 20 лет работы самоупразднилась в России компания украинского происхождения «Террасофт», производившая CRM и BPM (системы управления бизнес-процессами). Такие системы есть на наших «домашних» рынках, но покупки BPM все еще единичны.

  • Решения от OptimaJet (BPM-конструктор) и AmberCRM (CRM-конструктор) — одни из немногих, которые у меня на слуху.   

 

RED — первая открытая база данных о самых выдающихся предпринимателях России.

Системы проектирования графических интерфейсов 

Веб-системы для совместной работы эффективно «импортозамещены» только в части «трекеров задач», систем для проведения вебинаров и мессенджеров.

Инструментами командной работы Atlassian JIRA и Confluence обычно удавалось пользоваться только за деньги. Изначальная сумма была небольшой, но потом перерастала в неприличную для команд более 10 человек.

Купленная ими относительно недавно более «человечная» Trello сформировала рынок управления задач по канбану. Десять досок там по-прежнему бесплатны.

  • Однако ее легко заменить как довольно неудобным для меня «Мегапланом» или слабо адаптированным под мобильные телефоны «Битрикс24», так и гибкими Planfix — бесплатным на 5 человек, или Pyrus, который на бесплатном тарифе побеждает по функциям Yandex.Tracker.

«Битрикс24» привлекает на старте бесплатным тарифом на 12 человек, но как CRM активно продает себя уже на тариф от 5 человек, следующим тарифом предлагая, в духе JIRA, тариф 50 человек. 

Yandex.Tracker мы использовали полгода, но тоже бросили, потому что на мобильном телефоне он не работает от слова «совсем».  

Инструмент проектирования интерфейсов Figma оставил в России работающими и доступными для покупки только персональные тарифы.

  • Можно перейти на бесплатный сервис Weje.io от петербуржцев или эмигрировавший Miro, если вы исхитритесь купить их тарифы по действующей за пределами России карте.

Еще 9 марта мне удалось оплатить один профиль на год по российской карте, остальные профили были переведены на бесплатный тариф — «3 доски». 

Прекратили продавать подписки и не стали их продлевать дизайнерские сервисы с загружаемым ПО Canva и Adobe Creative Cloud.

  • Первый можно заменить недорогим пермским Akvis, второй — opensource GIMP.  

Вместо таких корпоративных мессенджеров, как Microsoft Teams, Zoom и Google Meet, можно использовать другие. Экономия тоже будет, хотя бесплатные тарифы у американских решений все еще доступны для России.

  • Здесь помогают бесплатные «Яндекс.Телемост», iMind и условно бесплатный Trueconf.

Самые массовые внедрения HD-видеоконференций в России именно у Trueconf, а бесплатно можно звонить на 10 человек.

  • Системы вебинаров, как мне кажется, в России уже давно замещены на «облачные» Webinar.ru и Pruffme.com, развивавшиеся без инвестиций.  

 

Офисный софт и облачный документооборот

Разработчики не хотят больше принимать деньги за новые продажи в России без реселлеров и намекают на возможности для местных игроков в области офисных пакетов и облачных Suite.

  • Отечественные разработчики «Мой Офис» (персональная лицензия бесплатна) и Р7-Office (180 дней бесплатны для компаний) претендуют заместить Microsoft Office на всем корпоративном и государственном рынке.

Эта ниша сурова по срокам входа в нее, но скоро все тендеры на поставку «оригинального» Office кончатся, а реселлеры перестанут продавать продления «софта» от Microsoft, так что названные компании «отобьют» инвестиции. Да и прямые продажи подписок Microsoft прекратил уже два года назад, так что Word, Excel, PowerPoint скоро будут заменены.

  • Microsoft 365 и Google Docs (Google Workspace, который подтвердил блокировку по месту расположения бизнесов в РФ и попросил «съехать») уже активно меняют на отечественные «Яндекс 360» и «Яндекс.Диск» (10 Гб) с VK Workdisk (8 ГБ бесплатно).  

 

Маркетинговые сервисы

Рынок спешно покинули неместные сервисы почтовых рассылок — Sendpulse и Mailchimp. Недавно состоялась блокировка всех профилей, когда-то связанных с Россией, и до сих пор нет отклика даже в публичном поле. Они стали недоступны по оплате и по поддержке в РФ.

  • На смену им пришли петербургские Sendsay и Dashamail, московский Convead и пермский CarrotQest, и тут конкуренция довольно сильная, хотя местных игроков не больше 10.
  • Среди инструментов для общения с клиентами в чатах лидируют CarrotQuest, петербургский Chaport и купленный «Сбером» Jivo, которые замещают очень дорогой Intercom
  • Бесплатные формы «Яндекса» и Askbox предполагают простые социологические опросы вместо Google Forms и TypeForm.
  • Сложное анкетирование для замещения американского SurveyMonkey — это уже к stepFORM, но они всего одни из заметных на рынке решений.
  • Конструкторы чат-ботов BotMother, Inqoob, Senler и SaleBot дают небольшой тестовый объем сообщений или 1 бота бесплатно.
Можно пробовать строить ботов в «Битрикс24» с AMO в связке с CRM, но функции не очень богаты.

 

Инструменты для корпоративной безопасности

9 марта американский NetScout предупредил операторов связи об отзыве лицензий на облачное ПО своей дочерней компании Arbor для защиты от DDоS-атак. Переход обязателен на «стандартную» лицензию, которая снижает уровень защиты крупных телеком-операторов в России и Белоруссии.

В итоге, скорее всего, решение придется замещать докруткой онлайн-защиты отечественными сервисами по борьбе с DDoS-атаками. В России эта ниша свободна, к тому же есть большое количество профессионалов по информационной безопасности. Однако им будет очень сложно продвинуть свои решения за рубежом сегодня. 

  • Востребованные в финансовых технологиях и для разработчиков масштабных ИТ-систем продукты для поиска уязвимостей от финской F-Secure и американской Microfocus замещаются продуктами Positive Technologies, Infowatch и НПО «Эшелон».
  • Антивирусы для «домохозяек» от Avast, Eset (Nod32) и Norton, уже 15-20 лет популярные в России, освобождают место для «Лаборатории Касперского», «Доктор Веб» и более мелким игрокам; на Android-телефонах при оплате через Huawei AppGallery и отечественный «Кошелек», принадлежащий «Тинькофф Банку».
  • С утечкой данных «по-местному» борются российские Searchinform, Everytag, Secret Group, Infowatch и Zecurion, так и не отдав пальму первенства большим конкурентам с внешних рынков, которые ушли — в лице McAfee, Acronis, TrendMicro, Eset и Symantec

 

Приостановка продаж продуктов, сделанных «глобальными россиянами»

Не все готовы мириться с уходом Miro из Перми, который в связи со своим глобальным фокусом предложил россиянам использовать бесплатный тариф и выгрузить данные при невозможности остаться. И это способ сыграть на опережение, предложив свои mindmap и бизнес-процессы, построенные на визуализации.

На этом рынке, но пока только для строительных компаний, анимационных и игровых студий, активно работает московская компания CerebroHQ (не путать с «ЦереброТаргет»).

Ушел уже не московский холдинг в области безопасности данных Acronis, купивший в последнее время минимум три компании с решениями для защиты и управления элементами корпоративной инфраструктуры (управление виртуализацией для Microsoft, защита от утечки корпоративных данных и резервное копирование), в то время как поставщик виртуализации VMware лишь ограничил поддержку клиентов.

Прямого замещения сейчас не видно, но уже известны кейсы истребования клиентами по суду оказания поддержки от официальных представителей «VMware» в России и Беларуссии. Acronis же еще ее оказывает через местную «дочку», насколько мне известно. Заместить их решения по виртуализации и защите данных еще только предстоит.

Ушла монетизация из всех мобильных приложений и игр для русскоязычной аудитории, изданных в рамках App Store и Google Play внутри России. Пополнить счета этих маркетплейсов все еще возможно со счета мобильного оператора и с предоплаченных карт пополнения баланса, продающихся в магазинах электроники.

Но все же удобство оплаты покупок в играх и приложениях резко снизилось. Хотя, скорее всего, снизились и расходы на веб-процессинг платежей до 1-3% вместо 15-30% в мобильных маркетах.

Есть ли шансы у отечественного магазина приложений, как в свое время пробовал сделать «Яндекс»? Или все продажи уйдут в Huawei AppGallery? Мы не знаем. Но у отечественных разработчиков снова есть шанс. 

Думаю, что с коллегами по ИТ-индустрии в России, которые активно замещают импорт, мы еще встретимся на отраслевых конференциях. Ближайшие конференции ISDEF пройдут весной на Алтае и осенью в Москве, а митапы сообщества Silicon Pravda сейчас проводятся онлайн.

И мы с удовольствием заглядываем на еженедельные Founders’ Mondays от RB.ru в Москве, так как поддержка фаундеров там очень сильна.

Фото на обложке: Shutterstock / Chaosamran_Studio

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Импортозамещение в IT: Цифровая трансформация на российском ПО
  2. 2 Аналоги сервисов, программ и приложений для специалистов digital-индустрии — список
  3. 3 Онбординг для программистов: как распланировать, провести и оценить эффективность
  4. 4 CI/CD и DevOps. Нужны ли они вашей компании?
  5. 5 Почему необходимо обучать разработчиков и как правильно это делать?
HealthTech Map
RB.RU ищет инновационные проекты для добавления на карту HealthTech
Подать заявку

ВОЗМОЖНОСТИ

18 марта 2022

TechChill

20 марта 2022

Научная премия имени Ильи Сегаловича

20 марта 2022

IdeaGirlHack

22 марта 2022

Protek Pitch Day

25 марта 2022

Программа поддержки технологий производства и эксплуатации умных дверей и замков FerroniTech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Колонки

Будет ли дефолт в России? Рассуждает эксперт по финансовому рынку

Новости

Российский аналог Trello и Jira помогает бесплатно перенести данные из заблокированных сервисов

Новости

СДЭК извинился перед покупателями Wildberries за письмо о кибератаке на маркетплейс

Новости

Рекорд по числу санкций, падение биржевых индексов, снижение рейтингов: главное для бизнеса 8 марта

Новости

Олег Дерипаска назвал пять шагов к процветанию России