«Требуются сотрудники для удаленной работы. Высокий доход, гибкий график»: кто такие дропперы и что им грозит

Согласно разным источникам, количество случаев использования дропов увеличилось на 20-25% с 2022 года. Эти цифры демонстрируют растущую популярность таких схем среди преступников, а также их высокую эффективность. В материале ниже Евгений Царев, управляющий RTM Group, расскажет, кто такие дропперы простыми словами.

В России ситуация с дропами вызывает серьезные опасения. По данным расследования Сбербанка, в 2023 году в РФ насчитывалось более 600 тысяч человек, занятых в этой незаконной деятельности. А это значит, что доля дропов равна почти 1% населения! И это при уровне безработицы в 3%.

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Кто такие дропперы

Дропперы — все чаще это слово можно услышать из уст экспертов, увидеть в СМИ, прочитать в сети. Дропперы, или дропы (от англ. «drop» — бросать) — это люди, которых преступники используют для проведения незаконных финансовых операций.

Что делает дроппер? Основная задача — в получении средств на свои (или предоставленные ему мошенником) банковские карты и счета и их последующем обналичивании или переводе другим лицам или организациям. За это «исполнителям» обещают небольшое вознаграждение (не обязательно финансовое).

Дроп выступает посредником в цепочке манипуляций с украденными деньгами.

В отличие от организаторов преступных схем, дропперы находятся «на периферии» преступлений и часто не осознают полной степени своей вовлеченности в незаконные манипуляции.

Кто может стать дроппером? В принципе, любой обычный гражданин, которого преступники обманом встроили в мошенническую деятельность либо привлекли возможностью легкого заработка.

Обычно выделяют три схемы:

дроп-залив — человек пополняет свой банковский счет и отправляет деньги другим дропам;

— человек пополняет свой банковский счет и отправляет деньги другим дропам; дроп-обнал — человек снимает в банкомате денежные средства, полученные от другого дропа, и передает их (нарочно) другому дропу;

— человек снимает в банкомате денежные средства, полученные от другого дропа, и передает их (нарочно) другому дропу; дроп-транзит — человек перечисляет денежные средства, полученные от одного дропа, на карту другого дропа.





Кто чаще всего становится дроппером

Наиболее уязвимыми для вовлечения в схемы дроппинга являются две категории — молодежь и пожилые люди. Для первых это достаточно «простой» способ заработка. Более 60% всех дропперов — молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет. Они зачастую не до конца понимают всю тяжесть возможных последствий и ответственности за совершаемые деяния. Просто получают подобный месседж: «помоги моему бизнесу, тут надо N тысяч обналичить, а я тебе процент».

Пенсионеров чаще всего просто обманывают, используя различные приемы социальной инженерии.

Приведу пример из практики. В прошлом году мы помогли разоблачить группу мошенников, использовавших пенсионеров для перевода денег. Преступники звонили пожилым людям и представлялись сотрудниками «государственной лотереи». Предлагали им заработать дополнительную пенсию, не выходя из дома. Объясняли, что им на карту якобы будут приходить «выплаты» какому-то человеку, а им нужно перевести эти деньги «победителю». За каждую операцию обещали по 500-1000 рублей.

Невозможность перевода напрямую объясняли санкциями в отношении РФ, тем, что их банк не может совершать выплаты в банк получателя напрямую, поэтому «выкручиваются как могут».

Как дропперов вовлекают в преступную схему

Существует очень много способов вовлечения людей в схемы с дропами. Преступники активно используют телефонные звонки, мессенджеры, социальные сети, доски объявлений и даже личные встречи для поиска потенциальных жертв. Общаться с «кандидатом» могут под видом государственных структур, сотрудников финансовых организаций, полиции, работодателя, ошибившегося пенсионера и т.п.

Например, могут связаться с потенциальной жертвой из банка и предложить ей за небольшое вознаграждение принять участие в модернизации банковской системы. Якобы с целью тестирования новых возможностей нужно будет обеспечивать через свои счета и карты транзит для переводов некоторых сотрудников банка. На самом деле это мошенники.

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Фантазия преступников безгранична. В их сообществах есть целые отделы, в котором у каждого — своя роль. И технические специалисты, и сценаристы, и психологи, и дроповоды (мошенники, управляющие дроп-сервисами в локальном регионе) и т.д. Операторы колл-центров, прошедшие специальное обучение и обладающие навыками убеждения, часто занимаются вербовкой дропперов при поддержке других мошенников. Отказать им трудно, поскольку они всегда готовы предоставить убедительные аргументы на любой случай.

Как становятся дропами при поиске работы

Одним из самых распространенных методов является размещение фальшивых объявлений о работе. Такие вакансии часто обещают высокую зарплату за минимальные усилия. Кандидатам в дропы предлагается выполнять простые задания, например, переводить деньги с одного счета на другой или оформлять на себя карту и передавать ее (или реквизиты) курьеру. Зачастую мошенники убеждают, что это часть процесса абсолютно легальной деятельности.

Вербовка в дропы происходит по объявлениям такого рода:

«Требуются сотрудники для удаленной работы. Высокий доход, гибкий график, обучение. Необходимы базовые навыки работы с компьютером, карта любого банка РФ».

«Приглашаются сотрудники без опыта. Стабильный доход, можно без разрешения на работу. Срочно».

По нашим подсчетам, около 70% всех фальшивых вакансий в интернете нацелены именно на вовлечение людей в схемы дроппинга.

Как становятся дропами при переводе денег на карту

Другой популярный метод вербовки в дропы — помощь в переводе денег. Банально и просто. Преступники могут обратиться к потенциальным дропам через социальные сети, мессенджеры или даже прямой звонок. Им рассказывают вымышленную историю о необходимости перевода крупной суммы денег и предлагают небольшое вознаграждение за услугу.

«Здравствуйте! Мне срочно нужно перевести деньги родственнику за границу, но мой банк не проводит такие операции. Можете ли вы помочь? Я переведу вам деньги, а вы просто отправите их дальше. За это заплачу 5000 рублей».

Есть и более изощренный способ, основанный на тех же принципах социальной инженерии. Допустим, на сим-карту жертвы приходит пополнение в 15000 рублей. Затем звонит человек и эмоционально просит вернуть сумму, так как ошибся номером. Жертва чаще всего соглашается и таким образом становится звеном в цепочке дропов.

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Также важно знать, что человек может стать дропом по незнанию, поддавшись на приманку социальной инженерии. Например, через фейковые приложения. Нередко мошенники выкладывают в магазины приложения, которые почти не отличить от оригинальных. Они, в частности, пользуются ситуацией с санкциями и тем, что банки вынуждены заливать в сторы продукты с неочевидными названиями вроде «Т-Защита» или «Онлайн Касса». Когда потенциальная жертва вводит данные о своих картах и счетах, а также логины и пароли от банковских аккаунтов, ими завладевают преступники.

Какое наказание за дроппинг

Согласно законодательству России, деятельность дропов квалифицируется как участие в преступной группе, мошенничество и отмывание денег. Суровость наказания зависит от умысла.

Это может быть как штраф или принудительные работы, так и ограничение или даже лишение свободы.

УК РФ Статья 159. Мошенничество;

УК РФ Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных другими лицами преступным путем.

По Статье 174 УК РФ предусмотрено лишение свободы сроком до 7 лет со штрафом до 1 млн рублей!

Статья 1102 ГК РФ определяет, что лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Такие правила применяются независимо от того, стало неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Примеры из судебной практики:

Решением Московского районного суда г. Санкт-Петербурга от 07.09.2021 по делу № 2-4661/2021 в пользу истца с трех ответчиков-дропперов взыскано в общей сложности 1 524 250 рублей. Обосновывая своё решение, суд указывает, что в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают вследствие неосновательного обогащения.

После отмены Шестым кассационным судом общей юрисдикции решений нижестоящих судов (определения от 20.12.2022 по делу N 88-26884/2022 и от 21.03.2023 по делу N 88-6459/2023) удовлетворены иски граждан о взыскании неосновательного обогащения с ответчиков, утверждавших, что они не могли распоряжаться поступившими денежными средствами, так как передавали данные счетов третьим лицам. Вспомним сценарий с передачей реквизитов от карт.





Как не стать дропом

Не откликайтесь на объявления о легком заработке. Когда ничего не нужно делать и можно при этом получать деньги, — это точно мошенническая схема. Не отвечайте на подозрительные сообщения, не переходите по ссылкам. И самое главное — не оставляйте нигде данные своих банковских карт и счетов. Сотрудники банка никогда не будут запрашивать у вас пароли и кодовые слова. Если вас просят вернуть случайный перевод, соглашайтесь сделать это только с привлечением банковского персонала. Так вы обезопасите себя от вовлечения в мошенническую схему. Обновляйте регулярно пароли и секретные слова для доступа к вашим банковским аккаунтам. Даже если вы по неосторожности сообщили конфиденциальные сведения ранее, злоумышленники не смогут воспользоваться ими. Используйте сложные пароли. Регулярно проверяйте свою кредитную историю. Если вам кажется, что вас хотят сделать дропом, не соглашайтесь подписывать документы и передавать персональные данные. Свяжитесь с полицией или с сотрудником банка.





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Фото: Unsplash