COVID-тренировка для реаниматолога: как роботы-пациенты помогают бороться с пандемией

Одно из решений — роботы-пациенты, на которых врачи-реаниматологи и медсестры могут тренировать навыки, связанные с проведением искусственной вентиляции легких, без риска для своего здоровья. Как это работает, рассказывает Фаина Филина, советник гендиректора Международного медицинского кластера .

Пандемия подтолкнула мир к цифровизации и еще более быстрому развитию технологий. Коронавирус — высоко контагиозный, то есть очень заразный, поэтому медицинским работникам важно сводить контакты с больными к минимуму — делать все максимально быстро и обходиться меньшим числом персонала, чем при работе с другими пациентами.

Кто такие роботы-пациенты

Роботы-пациенты, как правило, выглядят как люди и воспроизводят большинство человеческих реакций: они могут говорить (согласно сценарию, конечно), дышать, кашлять, потеть, кричать, кровоточить. У них может подниматься температура и случаться дыхательная недостаточность, а также остановка сердца. Всех потенциальных сценариев не перебрать.

До пандемии роботы-пациенты, их еще называют симуляторами, были неплохими тренажерами для подготовки студентов медицинских вузов. Также на них иногда отрабатывали определенные манипуляции и опытные врачи: например, сложные сценарии эндоваскулярных операций (которые не требуют кардинального вмешательства, большого разреза). Или, скажем, можно загрузить в робота кейс конкретного пациента, которого предстоит оперировать завтра, и хирург может несколько раз потренироваться заранее.

В эпоху коронавируса роботы-пациенты приобрели еще большую актуальность.

Во-первых, из-за COVID-19 в больницы массово поступали больные, которых надо интубировать вводить специальную трубку в трахею, чтобы обеспечить проходимость дыхательных путей , переводить на искусственную вентиляцию легких. Такого массового явления у реаниматологов не было — такая эпидемия для всех нас впервые. Соответственно, навык интубации многим нужно было потренировать.

Во-вторых, коронавирус очень заразный, и ту же интубацию нужно проводить меньшим количеством персонала (3 против 5) и желательно с первого раза. Навык должен быть на 100% отработан, роли распределены, все сценарии предусмотрены.

Конечно же, это можно сделать только на роботах. Они не умрут и не заразят врачей коронавирусом.





Shutterstock / Dan Race





Россия и международный опыт

Роботы-пациенты стали общемировой практикой. В Москве мы развернули симуляционный центр в новой инфекционной больнице в «Вороновском» для обучения более чем тысячного штата новых врачей и сестер. Создали специальный сценарий сердечно-легочной реанимации пациенту с COVID-19, с особенностями течения этого заболевания — дыхательной недостаточностью, необходимостью респираторной поддержки. И пропустили через центр весь коллектив МКЦИБ.

Самой востребованной историей стала отработка интубации и реанимации в команде, с расстановкой ролей. Эдакая COVID-19 тренировка.

Подобные решения внедрялись и в других странах. Так, например, в Норвегии компания Laerdal на своих симуляторах предложила три бесплатных сценария для тренировки ситуаций с больными коронавирусом — в основном, по тому, как ухаживать за такими больными и не заразиться. Было разработано решение для имитации самопроизвольно дышащего робота-пациента, поддерживаемого на аппарате ИВЛ, а также учебные сценарии инвазивного ухода за коронавирусными больными.

Компания CAE Healthcare (США) выпустила учебный комплект для УЗИ легких для выявления осложнений COVID-19. Тренажер копирует акустические свойства тканей человека, позволяя пользователям практиковать навыки визуализации на реальных ультразвуковых аппаратах и диагностировать результаты, соответствующие случаям COVID-19.

Израильская 3D Systems (Simbionix) разработала модуль прикроватной кардиологической реанимации. Он предназначен для обеспечения практики вмешательств, проводимых у постели больных с коронавирусом. Модуль включает в себя симуляцию случаев катетеризации правых отделов сердца и внутриаортальной баллонной контрпульсации. Кроме этого, был разработан модуль для практического обучения навыкам УЗИ, необходимым при сортировке и мониторинге коронавирусных больных.

New York City Health + Hospitals, самая обширная государственная система здравоохранения в США с 11 больницами неотложной помощи, охватывающими пять районов, ввела целую учебную программу. Врачей и медсестер со всей страны обучали с помощью симуляционного оборудования Simulab.





Shutterstock / Egor_Kulinich





Как потеет робот

Наши роботы — отечественного производства, компании «Эйдос», причем они успешно эксплуатируются не только в России, но и за рубежом (США, Китай, Австрия, Индия, ОАЭ, Сингапур и др.). Функционально они подобны тем, что производят в Европе, но цена дешевле аналогов. В целом устройство всех симуляторов более-менее сопоставимо.

Со стоимостью, как правило, растет натуралистичность пациентов, появляются более широкие возможности настройки под индивидуальные задачи.

Сценарии, заложенные в роботах-пациентах, можно разделить на три типа: ручной, автоматический, тематический.

Автоматический сценарий — запрограммированное конкретное состояние, конкретное заболевание. Эти сценарии менять не выйдет, робота-пациента либо вылечишь, если будешь делать все правильно, либо он погибнет.

Ручной сценарий похож на автоматический, но в нем можно добавлять детали по ходу движения, осложнения, изменения состояния. К примеру, «включить» анафилактический шок. Этот сценарий практически бесконечен, можно долго развивать заболевание, менять состояния.

И наконец, темы, в которых можно тренировать определенный навык, ту же сердечно-легочную реанимацию. Самая распространенная «тема» — здоровый пациент со среднестатистическими параметрами, в которых могут происходить отклонения, а задача врача — найти причину и помочь «больному». Также можно создавать свои сценарии под конкретные задачи.

Изначально все сценарии пишутся на основе реального клинического опыта — совместно врачами, IT-специалистами, биоинженерами, которые анализируют параметры различных состояний, мануальные навыки, визуальную картину и ощущения пальпации (тактильные). Робот подключен по Wi-Fi к компьютеру, который эти сценарии запускает. Делать это может инструктор, а может и врач сам себя тренировать.

Робот — это кукла, ноутбук/компьютер — это пульт.

Пот и другие жидкости обеспечивает система трубок внутри робота. Туда заправляется дистиллированная вода, при полной заправке «больной» может потеть. В сценарии можно менять интенсивность «потоотделения», а также место выхода жидкости.

Также можно устроить кровотечение — для этого в трубки будет заправлена красная краска. Сценарий ампутации — и врач получает полностью реалистичную картинку.



Не все роботы одинаково полезны

Пока одни роботы работают в три смены, на других упал спрос. Это временное явление, связанное с эпидемией — с тем, что заметная часть плановой медицинской помощи сократилась. Все вернется, но пока симуляторы, на которых можно потренировать базовые, некоронавирусные навыки — например, УЗИ, — стали не так востребованы.

Ну, а у тех, кто «заточен» под коронавирус, свои проблемы — с доставкой. Самолеты не летают, и отправлять оборудование на экспорт проблематично, поэтому пока что они могут распространять свой опыт и тренировать врачей только внутри страны.

Фото на обложке: Shutterstock / Tewan Banditrukkanka