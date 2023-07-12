Зачисление в зарубежный университет в 2023-2024: возможности и советы

Ольга Кузина, руководитель отдела высшего образования за рубежом компании STAR Academy , поделилась инсайтами, которые помогут выбрать подходящую страну и поступить в зарубежный университет.

Все больше российских студентов решают отправиться за границу для получения высшего образования. Основные мотивы — карьерные перспективы, выход на международный рынок труда, возможность релоцироваться через образование.

Возможности для образования за границей

В последнее время мы в компании замечаем рост потока студентов на зимний и осенний семестр 2023 года — примерно на 20%. Более того, список стран, куда уезжают студенты, становится все шире.

По данным на июнь 2023 года, российским студентам недоступно обучение в Польше, Чехии, Латвии, Литве и Эстонии. Однако остальные страны и университеты с радостью принимают студентов из России, особенно США, Канада и Австралия, где повысилась возможность получить стипендию.

Это связано с тем, что пандемия 2020-2022 годов значительно затронула рынок международного образования. Из-за закрытия границ, сложностей с получением виз, перехода на онлайн-обучение произошло снижение спроса. Сейчас, восстанавливаясь, эти страны активно привлекают иностранных учащихся, предоставляя стипендии и другие финансовые поощрения.

Спрос на онлайн-образование все еще существует, так как многие студенты предпочитают гибкость и возможность учиться удаленно. Однако для многих очень важна возможность пройти практику в стране обучения и получить право на работу после выпуска. Эти факторы оказываются весомыми при выборе университета за границей.

Страны, куда сейчас проще всего поступить и куда поступали наши абитуриенты в 2022-2023 учебном году

При выборе страны для зарубежного образования студентам важно опираться на личные предпочтения, бюджет, языковые навыки и культурные особенности.

Канада

Одна из самых привлекательных стран для иностранных студентов. Преимущества для студентов — доступность стипендий, возможность работы во время учебы и после ее окончания, а также открытая и дружелюбная мультикультурная среда. Популярные специальности: информационные технологии, инженерное дело, бизнес и здравоохранение.

Благодаря лояльной иммиграционной политике студентам, которые успешно окончили аккредитованные учебные учреждения в Канаде, предоставляется возможность остаться в стране для трудоустройства. В зависимости от выбранной специальности им могут быть выданы разрешения на работу, действительные в течение 1-3 лет.

Приобретенный опыт работы имеет значительное значение для кандидатов, стремящихся получить статус постоянного резидента в Канаде через программу Express Entry, предназначенную для высококвалифицированных специалистов.

Обратите внимание: на программы в колледжах и CO-OP программы, где стажировка включена в учебный план.

Германия

Согласно статистике, предоставленной Центральным регистром, 48% иностранных выпускников, окончивших образовательные учреждения в Германии, проживали в стране в течение пяти лет после завершения обучения, а 38% оставались в стране в течение десяти лет. Из этого числа 28% иностранных студентов в итоге получили немецкое гражданство.

Студенты могут получить высококлассное образование в различных сферах, особенно в области техники, науки и искусства. Преимущества — относительно низкая стоимость обучения или даже бесплатное образование в некоторых университетах, наличие англоязычных программ, доступность стипендий и возможность прохождения практики в известных немецких компаниях.

Обратите внимание: на язык обучения и языковые требования, так как большинство программ на немецком языке.

Читайте по теме:

Карьера в Германии для специалиста из России: нужно ли переучиваться, признают ли диплом и чего ждут работодатели

7 способов легко выучить любой иностранный язык

Нидерланды

Голландия известна своим высоким уровнем образования и космополитичной атмосферой. Студенты ценят малые учебные группы, для выпускников предоставляется ориентационный год. Это разрешение на проживание сроком в один год, предоставляемое выпускникам учебных заведений для поиска работы или запуска собственного бизнеса в течение трех лет после завершения образования.

Университеты в Голландии часто ведут обучение на английском языке (около 2 тыс. программ) и предлагают широкий выбор курсов на стыке разных специальностей. Голландия также лидер в области исследований и инноваций. Ее называют центром стартапов в Европе. Популярные специальности в Голландии — экономика, бизнес, инженерия и искусство.

Обратите внимание: на голландский стиль обучения, где много самостоятельной работы.

Австралия

Привлекательное место для обучения благодаря своей качественной системе высшего образования и красивым природным ландшафтам. Австралийские университеты признаны во всем мире и предлагают широкий спектр академических программ.

Преимущества для студентов включают возможность работы во время учебы, что помогает с покрытием расходов на обучение и жизнь. Популярные специальности в Австралии — бизнес, инженерия, информационные технологии и здравоохранение.

После окончания обучения выпускники имеют возможность остаться на территории страны для поиска работы. Бакалавры получают право на легальное пребывание в течение 2-4 лет, в то время как магистры могут находиться в стране в течение 3-5 лет в зависимости от специальности.

Обратите внимание: на требования к языковым навыкам и визовые условия.

Объединенные Арабские Эмираты

Становятся все более популярны благодаря своей развитой инфраструктуре, космополитичной среде и высокому уровню жизни. Университеты в ОАЭ предлагают широкий выбор программ на английском языке с акцентом на практическое обучение и инновации. В ОАЭ у учащихся множество возможностей для развития международных связей.

Популярные специальности в ОАЭ — бизнес, компьютерные науки, гостиничный бизнес и туризм.

В случае, если студент найдет работу в одной из указанных отраслей, он сможет воспользоваться льготной налоговой политикой ОАЭ и освободиться от уплаты налога на доходы. Благодаря продолжающемуся развитию экономической инфраструктуры страны квалифицированные специалисты могут рассчитывать на хорошую заработную плату в выбранной ими области.

Обратите внимание: на аккредитацию вуза и наличие карьерного отдела, который помогает в трудоустройстве.

Общие требования к абитуриентам

Независимо от выбранной страны и университета для поступления на программы бакалавриата и магистратуры требуются:

Заявка на поступление: почти все университеты требуют заполнения онлайн-формы на их официальном сайте. Заявка содержит информацию о личных данных абитуриента, предыдущем образовании и выбранной программе.

почти все университеты требуют заполнения онлайн-формы на их официальном сайте. Заявка содержит информацию о личных данных абитуриента, предыдущем образовании и выбранной программе. Переведенные и заверенные документы: абитуриентам нужно предоставить перевод на язык выбранной страны и заверенные копии документов, подтверждающие предыдущее школьное или университетское образование. Это могут быть аттестаты, дипломы или выписки с оценками.

абитуриентам нужно предоставить перевод на язык выбранной страны и заверенные копии документов, подтверждающие предыдущее школьное или университетское образование. Это могут быть аттестаты, дипломы или выписки с оценками. Резюме: должно содержать основную информацию об абитуриенте, включая академические достижения, участие в конференциях, научные проекты, стажировки и другие активности, которые связаны с выбранной областью или профессиональными интересами.

должно содержать основную информацию об абитуриенте, включая академические достижения, участие в конференциях, научные проекты, стажировки и другие активности, которые связаны с выбранной областью или профессиональными интересами. Эссе или мотивационное письмо: важная часть заявки, которая позволяет абитуриенту раскрыть свои профессиональные интересы, цели и мотивацию для поступления в выбранный университет. Важно подчеркнуть, почему именно этот вуз привлекает абитуриента и какой вклад он может внести в учебное сообщество.

важная часть заявки, которая позволяет абитуриенту раскрыть свои профессиональные интересы, цели и мотивацию для поступления в выбранный университет. Важно подчеркнуть, почему именно этот вуз привлекает абитуриента и какой вклад он может внести в учебное сообщество. Подтверждение знания языка программы: обычно нужно предоставить сертификаты языковых экзаменов, таких как IELTS, TOEFL, или результаты внутреннего языкового тестирования.

обычно нужно предоставить сертификаты языковых экзаменов, таких как IELTS, TOEFL, или результаты внутреннего языкового тестирования. Профильные экзамены: в зависимости от страны и специальности могут потребоваться результаты стандартизированных экзаменов, таких как SAT или GMAT. В некоторых случаях вузы могут проводить свои собственные вступительные экзамены, проектные работы, личное или онлайн-интервью или другие типы заданий. Подготовка к интервью, включая изучение специфики университета и программы, поможет успешно пройти этот этап.

в зависимости от страны и специальности могут потребоваться результаты стандартизированных экзаменов, таких как SAT или GMAT. В некоторых случаях вузы могут проводить свои собственные вступительные экзамены, проектные работы, личное или онлайн-интервью или другие типы заданий. Подготовка к интервью, включая изучение специфики университета и программы, поможет успешно пройти этот этап. Рекомендательные письма: от бывших преподавателей или работодателей. Обычно нужны для зачисления на программы магистратуры.

Дедлайны подачи заявок

Сроки подачи заявок на учебу в зарубежных университетах могут значительно варьироваться в зависимости от страны и университета.

Самые ранние дедлайны подачи заявок: скандинавские страны (Норвегия, Дания, Финляндия, Швеция). Обычно в середине декабря-начале января.

Большинство университетов в разных странах принимают заявки на учебу до марта-апреля. Это относится ко многим европейским странам, Канаде, Австралии и некоторым университетам в США.

Самые поздние дедлайны подачи заявок: Германия, Италия, Испания, ОАЭ.

Важно помнить, что сроки подачи могут различаться внутри одного университета в зависимости от выбранной программы. Популярные программы обычно имеют более ранние дедлайны, часто в декабре-январе. Тщательно изучите информацию на официальных веб-сайтах университетов и программ, чтобы быть в курсе конкретных дат.

Читайте также: TOEFL vs IELTS: какой экзамен выбрать при поступлении за рубеж

Как подготовиться к поступлению в зарубежный университет и обезопасить себя в контексте текущей геополитической ситуации?

Несколько универсальных советов:

Планирование и подачу заявок стоит начать примерно за год-полтора. Это позволит податься в разные страны и университеты, а также попытаться получить стипендию.

Заранее подготовиться к сдаче сертификатов IELTS/TOEFL. Рекомендуется сдать их за 2-3 месяца до дедлайна подачи, чтобы в случае необходимости была возможность пересдачи.

Внимательно читать описание программ, смотреть видео и принимать участие в онлайн-мероприятиях, например, в днях открытых дверей. Это поможет полнее понять, какие программы интересны, в чем особенность обучения и какие карьерные перспективы они предлагают. Нередки случаи, когда студент поступает в университеты, но перед началом обучения понимает, что не такую программу хотел.

Не ориентироваться только на рейтинг университета. Важно также внимательно изучить описание программы. Вуз может иметь высокий рейтинг, но это не гарантирует, что обучение будет интересным или подходящим для конкретного абитуриента. Узнайте, сколько учебных часов предусмотрено для самостоятельного обучения и есть ли отдел трудоустройства для помощи с карьерой.



Вуз может быть очень рейтинговым, но учиться там не интересно или слишком сложно. Например, во многих вузах Нидерландов студенты по расписанию имеют около 12-15 учебных часов в неделю. Это значит, что на самостоятельное обучение выделяется до 25 часов в неделю. Российские студенты, как правило, не привыкли столько учиться самостоятельно.



Кроме того, высокий рейтинг совсем не гарантирует трудоустройство или практику. Важно смотреть, есть ли в университете отдел трудоустройства и как описывается их работа.

Вуз может быть очень рейтинговым, но учиться там не интересно или слишком сложно. Например, во многих вузах Нидерландов студенты по расписанию имеют около 12-15 учебных часов в неделю. Это значит, что на самостоятельное обучение выделяется до 25 часов в неделю. Российские студенты, как правило, не привыкли столько учиться самостоятельно. Кроме того, высокий рейтинг совсем не гарантирует трудоустройство или практику. Важно смотреть, есть ли в университете отдел трудоустройства и как описывается их работа. Исследовать возможности программ студенческого обмена и университетов-партнеров. Некоторые университеты без высоких рейтингов могут иметь партнерские отношения с престижными вузами. Это означает, что программы университета высоко ценятся академическим сообществом, а общий их рейтинг невысок из-за низкой исследовательской активности.

В текущей геополитической ситуации самое грамотное — подавать документы в несколько стран. При этом нужно спланировать, когда университеты будут выдавать решения, и заранее обдумать, будет ли между ними конфликт по времени, не выйдет ли решение одного вуза на несколько месяцев раньше другого.

В таком случае подача в другой вуз бессмысленна и нужно заменить университет. Абитуриенту стоит сфокусироваться на том, чтобы совместить сроки подачи и выдачи решений со сроками оформления виз и бронирования жилья.

Фото на обложке: Shutterstock / smolaw