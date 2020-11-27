Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

TOEFL vs IELTS: какой экзамен выбрать при поступлении за рубеж

YOUNG
Дарья Егорова
Дарья Егорова

Руководитель направления «Образование за рубежом», MAXIMUM Education

Мария Передок

Поступление за рубеж даже в условиях пандемии остаётся востребованной и актуальной темой. Ведь вне зависимости от времени и внешних условий международный диплом даёт большие перспективы дальнейшего трудоустройства.  

Во время выбора университета студент сталкивается с требованиями вуза, среди которых — подтверждение знания английского языка. В перечне принимаемых вузом экзаменов иногда указано сразу несколько позиций, и тогда встаёт вопрос: какой экзамен нужно сдавать, есть ли какие-то особенные условия для студентов из России?

О том, что лучше выбрать, TOEFL или IELTS, рассказывает Дарья Егорова, эксперт по зарубежному образованию MAXIMUM Education. 

TOEFL vs IELTS: какой экзамен выбрать при поступлении за рубеж

Как проходят экзамены

IELTS

Сдаётся очно в центре сдачи экзамена. Письмо, аудирование и чтение проходит в аудитории под наблюдением экзаменатора. Часть Speaking (говорение) тоже проходит с экзаменатором, он задаёт вопросы и ведёт беседу со своей стороны. Экзамен IELTS займёт по времени 2 часа 45 минут.

TOEFL

Проходит онлайн, может быть сдан из любой точки мира, и весь экзамен выполняется на компьютере в течение 4 часов. Поэтому, если у студента в большей степени развиты коммуникативные навыки и ему важно присутствие экзаменатора, то IELTS будет более подходящей опцией. TOEFL требует хороших навыков владения компьютером, а также отсутствия боязни записывать для оценивания аудио материалы.  

  • Стоит отметить разнообразие акцентов в экзамене IELTS: британский, ирландский, австралийский и многие другие, требующие хороших навыков восприятия английского языка на слух.
  • Аудирование в экзамене TOEFL в большей мере основано на американском произношении.

Достаточно просто определиться, какой английский вам ближе — британский или американский, посмотрев сериалы на ВВС или Netflix.   

Про оценивание экзаменов. Максимальный балл по IELTS — 9.0 (шаг в полбалла), а по TOEFL — 120 (шаг в балл). За счёт того, что баллы TOEFL соответствуют количеству заданий, некоторые студенты говорят о том, что на шкалу оценивания этого экзамена легче ориентироваться: ты точно представляешь, за что и какой балл получил. Тем не менее, не стоит забывать и про другой критерий выбора экзамена: не все страны и вузы примут TOEFL или IELTS.  


В каких странах действует IELTS и TOEFL

Экзамен IELTS Academic наиболее распространён в: 

  • Великобритании,
  • Ирландии,
  • Австралии,
  • Канаде.

Экзамен TOEFL, изначально разработанный именно в Америке, наиболее востребован в вузах США.  

Если вы выбрали университет, но ещё сомневаетесь, какой экзамен надо сдавать, обратитесь к официальному сайту вуза и секции English Language Requirements (требования по английскому языку) или к консультанту по образованию за рубежом, который детально поможет разобраться в этом вопросе.  


Что требуют университеты при поступлении 

Единого требования для всех стран и вузов не существует, но есть общепринятые критерии, на которые можно ориентироваться.  

Чем выше рейтинг вуза, тем вероятнее, что требования по английскому языку будут выше, чем в университетах ниже рейтингом.

  • На программы бакалавриата в среднем нужно набрать 5.5-6.5 по IELTS Academic и 61-100 по TOEFL.
  • В магистратуре требуют 6.5-7.5 баллов по IELTS Academic и 78-110 по TOEFL соответственно.

С другой стороны, даже из этих данных видно, что поступление за рубеж доступно для студентов с совершенно разным уровнем знания английского языка: от Intermediate до Advanced. Поэтому каждый студент сможет подобрать для себя подходящую программу, на которую он поступит с большой вероятностью.  


Что надо учитывать при подготовке к экзаменам

Важно понимать, что и IELTS, и TOEFL — это академические тесты, необходимые для поступления на программы высшего образования. Они предполагают хотя бы базовые знания английского языка. Выйти на подготовку к экзамену с «элементарным» или нулевым уровнем не получится, у студента должно быть наработано определённое количество компетенций.

Школьных знаний не всегда достаточно для того, чтобы набрать нужный балл по международному тесту: специфика и формат экзамена отличаются от того, к чему готовят в российской школе. Именно по этой причине до сдачи официального теста рекомендуется ознакомиться с примерами тестирований, позаниматься с репетитором.

Некоторые студенты выбирают альтернативный метод подготовки к сдаче языкового экзамена — специализированный курс в Великобритании, Ирландии, Канаде или США. Программа длится от 4 до 12 недель. 

Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Мне нравится учёба онлайн — колоссальная экономия времени»: история обучения в Нидерландах в условиях пандемии
  2. 2 Жизнь и учеба в Италии глазами русской: «Ты можешь вернуться в университет через 10-20 лет и продолжить обучение»
  3. 3 Учеба за рубежом: 10 ресурсов, где ты найдешь классные стажировки, стипендии и гранты

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

27 ноября 2020

Startup Lab

29 ноября 2020

Санофи

29 ноября 2020

Всероссийский учебный фестиваль по алгоритмическому программированию RuCode 2.5

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма