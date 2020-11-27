TOEFL vs IELTS: какой экзамен выбрать при поступлении за рубеж

О том, что лучше выбрать, TOEFL или IELTS, рассказывает Дарья Егорова, эксперт по зарубежному образованию MAXIMUM Education.

Во время выбора университета студент сталкивается с требованиями вуза, среди которых — подтверждение знания английского языка. В перечне принимаемых вузом экзаменов иногда указано сразу несколько позиций, и тогда встаёт вопрос: какой экзамен нужно сдавать, есть ли какие-то особенные условия для студентов из России?

Поступление за рубеж даже в условиях пандемии остаётся востребованной и актуальной темой. Ведь вне зависимости от времени и внешних условий международный диплом даёт большие перспективы дальнейшего трудоустройства.

Как проходят экзамены

Сдаётся очно в центре сдачи экзамена. Письмо, аудирование и чтение проходит в аудитории под наблюдением экзаменатора. Часть Speaking (говорение) тоже проходит с экзаменатором, он задаёт вопросы и ведёт беседу со своей стороны. Экзамен IELTS займёт по времени 2 часа 45 минут.

Проходит онлайн, может быть сдан из любой точки мира, и весь экзамен выполняется на компьютере в течение 4 часов. Поэтому, если у студента в большей степени развиты коммуникативные навыки и ему важно присутствие экзаменатора, то IELTS будет более подходящей опцией. TOEFL требует хороших навыков владения компьютером, а также отсутствия боязни записывать для оценивания аудио материалы.

Стоит отметить разнообразие акцентов в экзамене IELTS: британский, ирландский, австралийский и многие другие, требующие хороших навыков восприятия английского языка на слух.

в экзамене IELTS: британский, ирландский, австралийский и многие другие, требующие хороших навыков восприятия английского языка на слух. Аудирование в экзамене TOEFL в большей мере основано на американском произношении.

Достаточно просто определиться, какой английский вам ближе — британский или американский, посмотрев сериалы на ВВС или Netflix.

Про оценивание экзаменов. Максимальный балл по IELTS — 9.0 (шаг в полбалла), а по TOEFL — 120 (шаг в балл). За счёт того, что баллы TOEFL соответствуют количеству заданий, некоторые студенты говорят о том, что на шкалу оценивания этого экзамена легче ориентироваться: ты точно представляешь, за что и какой балл получил. Тем не менее, не стоит забывать и про другой критерий выбора экзамена: не все страны и вузы примут TOEFL или IELTS.

В каких странах действует IELTS и TOEFL

Экзамен IELTS Academic наиболее распространён в:

Великобритании,

Ирландии,

Австралии,

Канаде.

Экзамен TOEFL, изначально разработанный именно в Америке, наиболее востребован в вузах США.

Если вы выбрали университет, но ещё сомневаетесь, какой экзамен надо сдавать, обратитесь к официальному сайту вуза и секции English Language Requirements (требования по английскому языку) или к консультанту по образованию за рубежом, который детально поможет разобраться в этом вопросе.

Что требуют университеты при поступлении

Единого требования для всех стран и вузов не существует, но есть общепринятые критерии, на которые можно ориентироваться.

Чем выше рейтинг вуза, тем вероятнее, что требования по английскому языку будут выше, чем в университетах ниже рейтингом.

На программы бакалавриата в среднем нужно набрать 5.5-6.5 по IELTS Academic и 61-100 по TOEFL.

в среднем нужно набрать 5.5-6.5 по IELTS Academic и 61-100 по TOEFL. В магистратуре требуют 6.5-7.5 баллов по IELTS Academic и 78-110 по TOEFL соответственно.

С другой стороны, даже из этих данных видно, что поступление за рубеж доступно для студентов с совершенно разным уровнем знания английского языка: от Intermediate до Advanced. Поэтому каждый студент сможет подобрать для себя подходящую программу, на которую он поступит с большой вероятностью.

Что надо учитывать при подготовке к экзаменам

Важно понимать, что и IELTS, и TOEFL — это академические тесты, необходимые для поступления на программы высшего образования. Они предполагают хотя бы базовые знания английского языка. Выйти на подготовку к экзамену с «элементарным» или нулевым уровнем не получится, у студента должно быть наработано определённое количество компетенций.

Школьных знаний не всегда достаточно для того, чтобы набрать нужный балл по международному тесту: специфика и формат экзамена отличаются от того, к чему готовят в российской школе. Именно по этой причине до сдачи официального теста рекомендуется ознакомиться с примерами тестирований, позаниматься с репетитором.

Некоторые студенты выбирают альтернативный метод подготовки к сдаче языкового экзамена — специализированный курс в Великобритании, Ирландии, Канаде или США. Программа длится от 4 до 12 недель.