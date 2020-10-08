Жизнь и учеба в Италии глазами русской: «Ты можешь вернуться в университет через 10-20 лет и продолжить обучение»

Ксении Кочневой 33 года. Пару лет назад она решила изменить жизнь и переехала в Брешию — центр Ломбардии, региона, расположенного недалеко от Милана. Ксения учится в местном университете на экономиста, снимает комнату и подрабатывает. «Я не шикую, но на оплату жилья и поездок мне хватает», — говорит она. Ксения рассказала об учебе в университете и трудностях поступления, жизни в маленьком итальянском городке (dolce vita обходится дорого!) и высоких налогах, а также местной еде.

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Я родилась в Казани, какое-то время жила в Самаре. Хоть по специальности я референт-аналитик, работала на радио и телевидении, профессионально занималась массажем.

Пару лет назад я захотела изменить жизнь и переехать. Посмотрела, какие предложения есть в Москве и Петербурге — но меня ничего не заинтересовало. Тогда я задумалась: а не попробовать ли пожить за границей? До этого я много путешествовала, а однажды даже приезжала в Болонью по волонтерскому проекту — как бэбиситтер в семью, поэтому выбор пал на Италию. А самый простой вариант пожить в другой стране иностранцу — это поступление в вуз.

Решение поехать в Брешию тоже пришло сразу, хотя даже итальянцы говорят, что это неординарно — обычно иностранцы выбирают Верону, Флоренцию, Рим или Милан.

Я когда-то была в Брешии. Здесь потрясающая венецианская архитектура и много памятников времен Римской империи, которые находятся под защитой ЮНЕСКО.

Город спокойный, тут нет суеты, пробок, и — что редкость для итальянского города — есть метро. Все близко: парки, торговые центры, природа. Брешия не зарабатывает на туристах — тут их мало по сравнению с другими городами, а русских почти нет. Жить тут дешевле, чем в Риме и Милане. Например, в Брешии за 350 евро можно снять студию со всем необходимым, а в Милане — только комнату.

Конечно, переезд не был спонтанным. Где-то за год я начала учить язык — сперва с преподавателем, потом сама. Собирала нужные для поступления документы.





В Брешии за чашкой кофе, сентябрь 2020

Как я случайно оказалась на экономическом факультете

Сначала я выбрала факультет физиотерапии в Университете Брешии: в России нет официального образования по этой специальности, а тема мне была очень интересна. Но за три месяца я несколько раз меняла специальность, так как выяснялось, что нужного направления нет или оно доступно только в магистратуре.

Для поступления нужно сдать два экзамена: итальянский язык и предмет по специальности. Результаты приходят на почту.

О том, что я не поступила, узнала в свой день рождения. В секретариате мне предложили или перепоступать через год, или выбирать между экономикой и юриспруденцией. Я увидела [в секретариате] знакомого студента, с которым ходила на курсы языка, спросила его, на какой он специальности, и выбрала то же самое — так я оказалась на экономическом факультете.

Многие иностранные студенты легко получают визу, но у меня все было иначе.

Поступить в известный вуз в мегаполисе проще: такие университеты больше подготовлены к иностранцам, все процессы уже отработаны, тебе помогают с заполнением документов и визой.

В моем случае посольству Италии не понравилось приглашение от университета. Переписывать документ вуз отказался. Я не знала, что делать. Плюс мне надо было лично присутствовать при подаче заявки в общежитие — а я была в России и никак не могла решить вопрос с консульством! Помогла знакомая: мы оформили на нее доверенность, и она за меня получила комнату, которая оказалась последней. Я приложила документ о том, что мне гарантировано жилье, и смогла получить разрешение на въезд.



Вид на город со смотровой площадки местного замка. Фото: Rusbase

«С нами училась женщина 55 лет, а всего на курсе — около 200 человек»

Университет Брешии, или Università degli Studi di Brescia, был основан в 1982 году и располагается в здании бывшего монастыря. Всего в университете учится около 14,5 тысяч человек. По некоторым рейтингам он входит в топ-40 итальянских вузов, а год обучения тут стоит примерно $2500.

На экономику и юриспруденцию берут буквально всех, кто подал заявку, поэтому группы большие: в нашем чате было 200 человек. Ограничений по возрасту нет, вместе с нами даже училась женщина 55 лет. В основном здесь учатся итальянцы, но у нас было много ребят, которые приехали из других стран — Пакистана, Индии, Марокко — и закончили в Италии старшую школу. Иностранцам в Италии бывает сложно без диплома получить хорошую работу, так как они конкурируют за места с итальянцами, которых берут даже без высшего образования.





Лекция перед экзаменом на ступеньках университета, май 2019

Особенности учебы в Италии: свободное посещение, разрешенные опоздания и дорогие книги

Задания бывают только на практических занятиях, домашнюю работу не проверяют — это под твою ответственность.

В университете «свободное» обучение. И все же есть предметы, где смотрят на посещаемость — а на медицинском факультете нужно посещать все лекции. Занятия начинаются в девять утра. Пара длится два часа с пятиминутным перерывом. Обычно учебный день занимает до шести часов с перерывом на обед.

При этом нужно много читать: на экзамене тебе могут задать любой вопрос, так как определенного списка с темами нет. Экзамен состоит из двух частей: письменной и устной.

Книги в Италии стоят на порядок дороже, чем в России — от 40 евро и выше. В университете библиотека небольшая, есть учебники, которые выдают только в зале — а студенты делают фотографии нужных страниц. За все время обучения я потратила на книги около 50 евро — купила Уголовный кодекс. Но вообще я стараюсь заранее узнать, что будет нужно, и бронировать все в библиотеке.

В основном студенты покупают книги для себя. Но такого, чтобы несколько человек вместе покупало в складчину книгу, нет.

Сложно ли вылететь из вуза? Практически невозможно.

Вот так выглядит книга по праву



Еще одна особенность образования в Италии: тут можно оставить учебу и вернуться в университет лет через 10-20, если нужно.

Если ты оплачиваешь обучение, то можешь учиться хоть всю жизнь. Но иностранцы зависят от вида на жительство: нужно каждый год обновлять его, а для этого сдавать определенное число экзаменов. Не сдаешь экзамен — тебя лишают временного вида на жительство, и продолжать обучение ты не можешь.

Так часто делают местные. Еще можно опаздывать — зайти на лекцию спустя час — или уйти по желанию. А еще мне очень нравится, что тут на лекции приглашают людей из бизнеса, с телевидения и не только — они рассказывают свои истории успеха.

В моем университете есть много образовательных курсов по языкам и бесплатные спектакли, вечеринки по праздникам и в честь начала учебы. Вуз даже договорился о скидках с некоторыми барами. Льготы тоже есть, например, на проездной, но им пользуются только иногородние студенты — если ты живешь в городе, то все настолько близко, что многие доезжают до университета на велосипеде или ходят пешком. Еще есть разные стипендии, которые каждый год нужно подтверждать хорошими оценками.





С мамой в стенах университета, февраль 2019



«Проще платить за жилье, чем каждый год проходить конкурс на общежитие»

Сперва я жила в общежитии, потом у знакомых. Каждый год студенты должны заново подавать заявку на комнату в общежитии и подтверждать это хорошими оценками на экзамене. Плюс, за общежитие все равно нужно платить. У меня выходило 2100 евро за девять месяцев. Оплата разная и зависит от условий (есть одноместные и двухместные комнаты) проживания и дохода семьи. Если у тебя есть стипендия, проживание может быть бесплатным.

Я подумала, что мне проще отдавать фиксированную сумму за жилье. Но снять квартиру трудно: арендодатели просят предоставить гарантии оплаты, например, рабочий контракт.

Где искать квартиру? Есть сайты subito.it, baceka.it, idealista.it, группы в Facebook, доска объявлений в университете. Но мне это не помогло в поиске. Кто-то отказывал, потому что у меня не было официальной работы или финансового гаранта. Сейчас я снимаю комнату, которую нашла через знакомых, чья дочка уехала на обучение.





Площадь в Брешии, центр города. Фото: Rusbase

«Итальянцы привыкли, что дома и на улице одинаковая температура»

После России мне кажется странным, что в Италии очень холодно в домах. Я долго привыкала. В общежитии даже брала обогреватель, потому что батареи включали только ближе к вечеру и комната не успевала прогреться. Сами итальянцы привыкли к тому, что в квартире и на улице одинаковая температура. Они спокойно ходят босиком по мраморному полу. На меня в двух носках и свитерах смотрели как на сумасшедшую. Иногда ребята сидят в майках в аудитории и смеются: «Неужели тебе холодно? Ты же русская!».

Еще итальянцы моются более прохладной водой. Что для русского теплая вода, то для них — кипяток. Получается, что экономия у итальянцев в крови. Может быть, это из-за того, что тут дорогие коммунальные услуги.

Например, есть налоги, которые нужно платить, даже если ты не пользуешься самой услугой — за газ, воду, телевизор. В итоговый счет входит также оплата за использование. Получается, что из итоговых 20 евро за газ половина — просто налог.

В Венеции, сентябрь 2019

Сколько стоит жилье в Брешии

Аренда комнаты в центре: 300 евро;

Аренда однокомнатной квартиры в черте города: 400 евро;

Счета за ЖКУ (отопление, газ, горячая и холодная вода): 60 евро;

Счета за содержание дома и подъезда: 20-100 евро;

Интернет: WiFi — 27-30 евро, мобильный — 8-12 евро.

Про работу

Есть отдельный налог «за дом»: чем выше ты живешь, тем чаще ты пользуешься лифтом и, следовательно, платишь больше. А еще нужно заплатить за уборку самого дома и мусора.

Сперва я устроилась продавцом-консультантом в магазин: просто заполнила анкету и меня взяли на работу. Сейчас я иногда помогаю стоматологической клинике — перевожу, когда туда приезжают русскоязычные пациенты, и подрабатываю в салоне красоты — делаю массажи. Фриланс позволяет покрывать расходы на жилье, еду и скромно жить. Я не шикую, но могу себе позволить съездить на выходные в соседние города.

В Брешии сложно найти работу, многие уезжают в большие города. А иностранные студенты ограничены еще и временным видом на жительство: по закону ты не можешь работать весь день. В магазине у меня выходило примерно 25 часов в неделю.





Панорама с замка Брешии, февраль 2019

Что стоит попробовать в Брешии и сколько это стоит

Самые дешевые продукты в Италии — это макароны, вино и кофе. Но все зависит еще и от супермаркета. Итальянцы едят мало: они не готовят по несколько блюд, как русские, делая выбор в пользу чего-то легкого. Например, предпочитают мясо с овощным гарниром, салат из листьев капусты разных сортов или просто макароны с песто. При этом они не жалеют денег на продукты, которые им сильно нравятся: вино, сыр, фермерское оливковое масло.

В Брешии есть как местный диалект, так и свои традиционные блюда. В Италии люди, живущие друг от друга в 50 километрах, могут говорить практически на разных языках. Здесь любят шашлыки (spiedo) из разных сортов мяса и даже из маленьких птичек, на которых охотятся зимой и осенью.

Если вы будете в Брешии, советую попробовать вареники (casoncelli), кукурузную кашу (polenta), говядину в масле (manzo all’olio), рыбу с озера Изео в духовке (tinca al forno di Clusane), салями и сыры (bagoss, rosa communa).

Одна из торговых галерей в центре города. Фото: Rusbase

Сколько стоят продукты в Брешии

Чашка кофе: 1 евро;

Хлеб: от 2 до 7 евро (зависит от состава, наличия глютена);

1 литр молока: 1,5 евро;

1 кг твердого сыра: от 4 до 15 евро.

Например, моцарелла (mozzarella) стоит 4-5 евро, бель-паэзе (bel paese) — 4 евро, а пармезан (parmigiano reggiano) — 15 еврo;

Например, моцарелла (mozzarella) стоит 4-5 евро, бель-паэзе (bel paese) — 4 евро, а пармезан (parmigiano reggiano) — 15 еврo; Пачка спагетти: 1-7 евро;

1 кг помидоров: 5 евро;

Пицца: 7-8 евро;

Плитка шоколада: 3-4 евро;

Ланч: 10 евро;

Бокал вина: 5-8 евро;

Коктейль в баре: 7-8 евро.

Жизнь после коронавируса

Главная площадь города

«Общаюсь с друзьями и смотрю Италию»

Я не скучаю по российским продуктам, к тому же тут есть несколько магазинов, где можно найти и докторскую колбасу, и кабачковую икру, и халву, и другие товары, к которым я привыкла на родине.У меня нет ощущения, что пандемия разделила жизнь в Брешии на «до» и «после» — хотя это второй итальянский город после Бергамо по числу заболевших. Был карантин: нам запретили куда-то выходить, кроме магазинов. Но ты прошел по улице — уже прогулялся. Я могла быстро добежать до своих друзей и провести время с ними. Еще я много училась онлайн. Что изменилось? Сейчас все носят с собой маски и надевают их в общественных местах.

В свободное время я люблю гулять по городу, общаться с друзьями — итальянцами и русскоговорящими, — и много езжу по окрестностям. Изучаю Альпы, смотрю на озера и маленькие города. Всю культурную часть я уже выполнила, местные музеи посетила. В Брешии есть театр и галереи, но цены на билеты высокие. Зато всегда можно спонтанно собраться с друзьями и поехать куда-то: поблизости много интересного.

Про любовь итальянцев к русским девушкам скажу так: это стереотип. Я не замечаю большого внимания к себе. В Брешии очень мало русских. На севере отношения итальянцы предпочитают строить с итальянками, а еще здесь смотрят на деньги.

Минусы Италии: «травка», налоги, мигранты

Мне не нравится, что тут многие курят «травку» — в Болонье я чувствовала характерный запах почти на каждом шагу! В Брешии тоже не считают это чем-то зазорным, все можно купить в простом киоске. Италия — не всегда про dolce vita.





Местная жительница. Фото: Rusbase





Сами итальянцы считают, что dolce vita прошла вместе со вступлением в Евросоюз. Тут много экономических проблем, и они влекут за собой безработицу и высокие тарифы на коммуналку.

Как я говорила, иностранцам сложно получить высокооплачиваемую работу: какой бы опыт у тебя ни был, ты будешь конкурировать с местными. Многие думают, что ты бежишь от нищеты. Такое мнение формируется из-за других мигрантов из СНГ, которые работают сиделками, нянями, уборщицами. Мне приходилось доказывать, что у меня действительно хороший опыт работы, и я тут не потому что сбежала от режима, а потому что меняю жизнь.

Мигранты! Беженцы с официальным статусом получают 25 евро в день, они не платят за проезд, не получают документы, их не интересуют местные нравы и культура, а контролировать беженцев очень сложно.

Я уже адаптировалась к местной жизни. Мне нравится совмещать итальянский быт с русскими привычками и традициями. И пока я не собираюсь возвращаться.







Фотографии в тексте предоставлены героиней