Жизнь и учеба в Италии глазами русской: «Ты можешь вернуться в университет через 10-20 лет и продолжить обучение»
Ксении Кочневой 33 года. Пару лет назад она решила изменить жизнь и переехала в Брешию — центр Ломбардии, региона, расположенного недалеко от Милана. Ксения учится в местном университете на экономиста, снимает комнату и подрабатывает. «Я не шикую, но на оплату жилья и поездок мне хватает», — говорит она.
Ксения рассказала об учебе в университете и трудностях поступления, жизни в маленьком итальянском городке (dolce vita обходится дорого!) и высоких налогах, а также местной еде.
Другие истории о жизни русских за границей читайте в нашей рубрике «экспаты»
Я родилась в Казани, какое-то время жила в Самаре. Хоть по специальности я референт-аналитик, работала на радио и телевидении, профессионально занималась массажем.
Пару лет назад я захотела изменить жизнь и переехать. Посмотрела, какие предложения есть в Москве и Петербурге — но меня ничего не заинтересовало. Тогда я задумалась: а не попробовать ли пожить за границей? До этого я много путешествовала, а однажды даже приезжала в Болонью по волонтерскому проекту — как бэбиситтер в семью, поэтому выбор пал на Италию. А самый простой вариант пожить в другой стране иностранцу — это поступление в вуз.
Решение поехать в Брешию тоже пришло сразу, хотя даже итальянцы говорят, что это неординарно — обычно иностранцы выбирают Верону, Флоренцию, Рим или Милан.
Я когда-то была в Брешии. Здесь потрясающая венецианская архитектура и много памятников времен Римской империи, которые находятся под защитой ЮНЕСКО.
Город спокойный, тут нет суеты, пробок, и — что редкость для итальянского города — есть метро. Все близко: парки, торговые центры, природа. Брешия не зарабатывает на туристах — тут их мало по сравнению с другими городами, а русских почти нет. Жить тут дешевле, чем в Риме и Милане. Например, в Брешии за 350 евро можно снять студию со всем необходимым, а в Милане — только комнату.
Конечно, переезд не был спонтанным. Где-то за год я начала учить язык — сперва с преподавателем, потом сама. Собирала нужные для поступления документы.
Как я случайно оказалась на экономическом факультете
Сначала я выбрала факультет физиотерапии в Университете Брешии: в России нет официального образования по этой специальности, а тема мне была очень интересна. Но за три месяца я несколько раз меняла специальность, так как выяснялось, что нужного направления нет или оно доступно только в магистратуре.
Для поступления нужно сдать два экзамена: итальянский язык и предмет по специальности. Результаты приходят на почту.
О том, что я не поступила, узнала в свой день рождения. В секретариате мне предложили или перепоступать через год, или выбирать между экономикой и юриспруденцией. Я увидела [в секретариате] знакомого студента, с которым ходила на курсы языка, спросила его, на какой он специальности, и выбрала то же самое — так я оказалась на экономическом факультете.
Многие иностранные студенты легко получают визу, но у меня все было иначе.
Поступить в известный вуз в мегаполисе проще: такие университеты больше подготовлены к иностранцам, все процессы уже отработаны, тебе помогают с заполнением документов и визой.
Вид на город со смотровой площадки местного замка. Фото: Rusbase
«С нами училась женщина 55 лет, а всего на курсе — около 200 человек»
Университет Брешии, или Università degli Studi di Brescia, был основан в 1982 году и располагается в здании бывшего монастыря. Всего в университете учится около 14,5 тысяч человек. По некоторым рейтингам он входит в топ-40 итальянских вузов, а год обучения тут стоит примерно $2500.
На экономику и юриспруденцию берут буквально всех, кто подал заявку, поэтому группы большие: в нашем чате было 200 человек. Ограничений по возрасту нет, вместе с нами даже училась женщина 55 лет. В основном здесь учатся итальянцы, но у нас было много ребят, которые приехали из других стран — Пакистана, Индии, Марокко — и закончили в Италии старшую школу. Иностранцам в Италии бывает сложно без диплома получить хорошую работу, так как они конкурируют за места с итальянцами, которых берут даже без высшего образования.
Особенности учебы в Италии: свободное посещение, разрешенные опоздания и дорогие книгиВ университете «свободное» обучение. И все же есть предметы, где смотрят на посещаемость — а на медицинском факультете нужно посещать все лекции. Занятия начинаются в девять утра. Пара длится два часа с пятиминутным перерывом. Обычно учебный день занимает до шести часов с перерывом на обед.
Задания бывают только на практических занятиях, домашнюю работу не проверяют — это под твою ответственность.
При этом нужно много читать: на экзамене тебе могут задать любой вопрос, так как определенного списка с темами нет. Экзамен состоит из двух частей: письменной и устной.
Книги в Италии стоят на порядок дороже, чем в России — от 40 евро и выше. В университете библиотека небольшая, есть учебники, которые выдают только в зале — а студенты делают фотографии нужных страниц. За все время обучения я потратила на книги около 50 евро — купила Уголовный кодекс. Но вообще я стараюсь заранее узнать, что будет нужно, и бронировать все в библиотеке.
В основном студенты покупают книги для себя. Но такого, чтобы несколько человек вместе покупало в складчину книгу, нет.
Сложно ли вылететь из вуза? Практически невозможно.
Еще одна особенность образования в Италии: тут можно оставить учебу и вернуться в университет лет через 10-20, если нужно.
Так часто делают местные. Еще можно опаздывать — зайти на лекцию спустя час — или уйти по желанию. А еще мне очень нравится, что тут на лекции приглашают людей из бизнеса, с телевидения и не только — они рассказывают свои истории успеха.
В моем университете есть много образовательных курсов по языкам и бесплатные спектакли, вечеринки по праздникам и в честь начала учебы. Вуз даже договорился о скидках с некоторыми барами. Льготы тоже есть, например, на проездной, но им пользуются только иногородние студенты — если ты живешь в городе, то все настолько близко, что многие доезжают до университета на велосипеде или ходят пешком. Еще есть разные стипендии, которые каждый год нужно подтверждать хорошими оценками.
«Проще платить за жилье, чем каждый год проходить конкурс на общежитие»
Сперва я жила в общежитии, потом у знакомых. Каждый год студенты должны заново подавать заявку на комнату в общежитии и подтверждать это хорошими оценками на экзамене. Плюс, за общежитие все равно нужно платить. У меня выходило 2100 евро за девять месяцев. Оплата разная и зависит от условий (есть одноместные и двухместные комнаты) проживания и дохода семьи. Если у тебя есть стипендия, проживание может быть бесплатным.
Я подумала, что мне проще отдавать фиксированную сумму за жилье. Но снять квартиру трудно: арендодатели просят предоставить гарантии оплаты, например, рабочий контракт.
Где искать квартиру? Есть сайты subito.it, baceka.it, idealista.it, группы в Facebook, доска объявлений в университете. Но мне это не помогло в поиске. Кто-то отказывал, потому что у меня не было официальной работы или финансового гаранта. Сейчас я снимаю комнату, которую нашла через знакомых, чья дочка уехала на обучение.
«Итальянцы привыкли, что дома и на улице одинаковая температура»
После России мне кажется странным, что в Италии очень холодно в домах. Я долго привыкала. В общежитии даже брала обогреватель, потому что батареи включали только ближе к вечеру и комната не успевала прогреться. Сами итальянцы привыкли к тому, что в квартире и на улице одинаковая температура. Они спокойно ходят босиком по мраморному полу. На меня в двух носках и свитерах смотрели как на сумасшедшую. Иногда ребята сидят в майках в аудитории и смеются: «Неужели тебе холодно? Ты же русская!».
Еще итальянцы моются более прохладной водой. Что для русского теплая вода, то для них — кипяток. Получается, что экономия у итальянцев в крови. Может быть, это из-за того, что тут дорогие коммунальные услуги.
Например, есть налоги, которые нужно платить, даже если ты не пользуешься самой услугой — за газ, воду, телевизор. В итоговый счет входит также оплата за использование. Получается, что из итоговых 20 евро за газ половина — просто налог.
Сколько стоит жилье в Брешии
- Аренда комнаты в центре: 300 евро;
- Аренда однокомнатной квартиры в черте города: 400 евро;
- Счета за ЖКУ (отопление, газ, горячая и холодная вода): 60 евро;
- Счета за содержание дома и подъезда: 20-100 евро;
- Интернет: WiFi — 27-30 евро, мобильный — 8-12 евро.
Про работу
Сперва я устроилась продавцом-консультантом в магазин: просто заполнила анкету и меня взяли на работу. Сейчас я иногда помогаю стоматологической клинике — перевожу, когда туда приезжают русскоязычные пациенты, и подрабатываю в салоне красоты — делаю массажи. Фриланс позволяет покрывать расходы на жилье, еду и скромно жить. Я не шикую, но могу себе позволить съездить на выходные в соседние города.
В Брешии сложно найти работу, многие уезжают в большие города. А иностранные студенты ограничены еще и временным видом на жительство: по закону ты не можешь работать весь день. В магазине у меня выходило примерно 25 часов в неделю.
Что стоит попробовать в Брешии и сколько это стоит
Самые дешевые продукты в Италии — это макароны, вино и кофе. Но все зависит еще и от супермаркета. Итальянцы едят мало: они не готовят по несколько блюд, как русские, делая выбор в пользу чего-то легкого. Например, предпочитают мясо с овощным гарниром, салат из листьев капусты разных сортов или просто макароны с песто. При этом они не жалеют денег на продукты, которые им сильно нравятся: вино, сыр, фермерское оливковое масло.
В Брешии есть как местный диалект, так и свои традиционные блюда. В Италии люди, живущие друг от друга в 50 километрах, могут говорить практически на разных языках. Здесь любят шашлыки (spiedo) из разных сортов мяса и даже из маленьких птичек, на которых охотятся зимой и осенью.
Если вы будете в Брешии, советую попробовать вареники (casoncelli), кукурузную кашу (polenta), говядину в масле (manzo all’olio), рыбу с озера Изео в духовке (tinca al forno di Clusane), салями и сыры (bagoss, rosa communa).
Сколько стоят продукты в Брешии
- Чашка кофе: 1 евро;
- Хлеб: от 2 до 7 евро (зависит от состава, наличия глютена);
- 1 литр молока: 1,5 евро;
- 1 кг твердого сыра: от 4 до 15 евро.
Например, моцарелла (mozzarella) стоит 4-5 евро, бель-паэзе (bel paese) — 4 евро, а пармезан (parmigiano reggiano) — 15 еврo;
- Пачка спагетти: 1-7 евро;
- 1 кг помидоров: 5 евро;
- Пицца: 7-8 евро;
- Плитка шоколада: 3-4 евро;
- Ланч: 10 евро;
- Бокал вина: 5-8 евро;
- Коктейль в баре: 7-8 евро.
Жизнь после коронавирусаУ меня нет ощущения, что пандемия разделила жизнь в Брешии на «до» и «после» — хотя это второй итальянский город после Бергамо по числу заболевших. Был карантин: нам запретили куда-то выходить, кроме магазинов. Но ты прошел по улице — уже прогулялся. Я могла быстро добежать до своих друзей и провести время с ними. Еще я много училась онлайн. Что изменилось? Сейчас все носят с собой маски и надевают их в общественных местах.
«Общаюсь с друзьями и смотрю Италию»
В свободное время я люблю гулять по городу, общаться с друзьями — итальянцами и русскоговорящими, — и много езжу по окрестностям. Изучаю Альпы, смотрю на озера и маленькие города. Всю культурную часть я уже выполнила, местные музеи посетила. В Брешии есть театр и галереи, но цены на билеты высокие. Зато всегда можно спонтанно собраться с друзьями и поехать куда-то: поблизости много интересного.
Про любовь итальянцев к русским девушкам скажу так: это стереотип. Я не замечаю большого внимания к себе. В Брешии очень мало русских. На севере отношения итальянцы предпочитают строить с итальянками, а еще здесь смотрят на деньги.
Минусы Италии: «травка», налоги, мигранты
Мне не нравится, что тут многие курят «травку» — в Болонье я чувствовала характерный запах почти на каждом шагу! В Брешии тоже не считают это чем-то зазорным, все можно купить в простом киоске. Италия — не всегда про dolce vita.
Сами итальянцы считают, что dolce vita прошла вместе со вступлением в Евросоюз. Тут много экономических проблем, и они влекут за собой безработицу и высокие тарифы на коммуналку.
Мигранты! Беженцы с официальным статусом получают 25 евро в день, они не платят за проезд, не получают документы, их не интересуют местные нравы и культура, а контролировать беженцев очень сложно.
Я уже адаптировалась к местной жизни. Мне нравится совмещать итальянский быт с русскими привычками и традициями. И пока я не собираюсь возвращаться.
Фотографии в тексте предоставлены героиней
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
- Предыдущая статья
- Следующая статья