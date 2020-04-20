Карьера и жизнь в России глазами итальянки: «У русских особая страсть к работе»

Кьяра рассказала, почему ей не было скучно в Чебоксарах, чем Петербург похож на Милан и что ей особенно нравится в России (спойлер: онлайн-сервисы и агрегаторы).

Кьяре Клементе 27 лет. Она родилась в Монце, где проводится итальянский этап «Формулы-1». Кьяра лингвист. С Россией она познакомилась в 2016 году, когда поехала работать в Чебоксары. С тех пор она успела вернуться в Италию, получить дополнительное образование в СПбГПУ и устроиться на работу в международную IT-компанию. Кьяра очень любит свою Родину и скучает по ней.

По образованию я лингвист. В университете нам дали выбор, какой язык изучать: английский, французский, испанский, немецкий, португальский – или русский. Мне не были интересны европейские языки: португальский и испанский похожи на итальянский, а французский и немецкий не нравились. Я выбрала английский, чтобы повысить его уровень, и русский – в качестве челленджа.

Нет, я не влюбилась сразу в русский язык: мне до сих пор непросто говорить на нем. Но в университете были носители языка, а общаться с русскими людьми мне нравилось. Практиковать и изучать русский только в Италии сложно, поэтому, как только появилась возможность поехать в Россию, я это сделала. Ехала ненадолго, но в итоге живу и работаю здесь уже несколько лет.

Самое сложное для меня в русском языке – это виды глаголов и падежи. Я говорю как привыкла, но не могу объяснить, почему выбираю тот или иной вид. В IT мы используем что-то вроде «рунглиша» – это смесь русского языка и IT-терминов, его легко понять.

В литературе я фанатка Пушкина. Он – ваш Данте. Возможно, это покажется банальным, потому что Пушкин – самый известный русский поэт, но мы много читали его в университете. Еще люблю Достоевского. А вот в современной литературе пока не разбираюсь.





Родной город семьи – Маттианата (Апулия), 2019





Как я оказалась в Чебоксарах

Мой однокурсник работал в Чебоксарах преподавателем итальянского и испанского. В 2016 году он возвращался в Италию, и его попросили найти замену. Друг сделал пост в Facebook в нашей университетской группе. Я поговорила со школой и приехала в зимний лагерь, чтобы осмотреться и понять, подходит ли мне работа. Это была моя первая поездка в Россию, я даже толком не увидела город. Но мне понравились люди – вы похожи на итальянцев, – а еще красивая природа, снег. Меня отговаривали друзья и семья, но в итоге я просто купила билет и четыре года назад прилетела в Россию.

Первое время мне было сложно: в Чебоксарах мало кто знает английский, не говоря уже про итальянский. Мне помогали коллеги из школы.

У меня было ощущение, что я в городе белая ворона. Люди всегда интересовались, что я тут делаю и почему приехала. Для них было удивительно видеть иностранку, которая по своей воле приехала в явно не туристический город.

Отвечала, что преподаю язык. У меня было даже небольшое интервью для местной газеты, я рассказывала про Италию – как там живут люди и что думают о России. Например, есть стереотип, что итальянцы любят русских женщин. Но не скажу, что все. Это же зависит от человека. Как и то, что мы едим пасту каждый день. Хотя я сама как раз очень часто ем пасту, потому что люблю ее.



С подругами в Монце, 2019





«Плацкартный вагон – это не так страшно»

В Чебоксарах мне не было скучно. Я много времени проводила на природе: ходила по лесам, на залив. Попробовала баню и шашлыки, даже сама сделала веник. Это было странно, но после бани я как будто родилась заново.

Еще я путешествовала: посмотрела Йошкар-Олу, несколько раз была в Казани. Оба города мне очень понравились, в них есть что-то европейское. У итальянцев все близко: за пару часов езды от Милана ты можешь оказаться в Лигурии, на озере Комо или где-то еще. Поэтому для нас путешествия более двух часов на машине считаются очень долгими. Мама не могла понять, зачем я еду в Казань 3,5 часа в одну сторону, чтобы побыть там день.

В прошлом году я праздновала Новый год в Чебоксарах и решила попробовать доехать из Петербурга в плацкартном вагоне. Поездка была не так плоха, как мне рассказывали, но 24 часа – это очень долго.







Кьяра Клементе





Почему я вернулась в Россию

Многие итальянцы стараются получить образование за границей. Я хотела большего, чем быть просто преподавателем и лингвистом, поэтому искала курсы, которые могли бы повысить мои скиллы. Нашла несколько вариантов в Италии, других европейских странах и России, но в итоге выбрала СПбГПУ. Во-первых, я уже жила в России и знала, чего ожидать. Во-вторых, это было дешевле, чем в Англии, Испании и Франции. Я начиталась отзывов о Политехе и поехала поступать.

Оставаться в России я не планировала. Думала, что просто пройду курс, вырасту профессионально. Но в течение месяца я получила оффер на работу, и это меня удержало.





Почему в Италии сложно найти работу В России гораздо легче найти работу, чем в Италии. Мои российские коллеги в 20 лет уже работали. В Италии большинство 25-26-летних либо еще учатся, либо только ищут работу. В Италии хорошо проводить отпуск, но жить постоянно тут не так просто, как кажется со стороны. Найти работу с высокой зарплатой сразу после окончания вуза почти нереально, только если через знакомых. Работодателю интересны кандидаты с опытом работы, а в вузах, конечно, много теории. Предложений о стажировках гораздо больше, но они плохо оплачиваются и не факт, что после стажировки тебе сделают оффер. А вместе с оффером могут продлить эту стажировку как испытательный срок.

После возвращения из Чебоксар в Италию я устроилась на стажировку в SAP, но зарплата была такой низкой, что ее не хватало на самостоятельную жизнь – я жила с родителями. И в Италии я не одна такая.

Из своих друзей я могу пересчитать по пальцам тех, кто живет самостоятельно, без помощи семьи. Молодые ребята часто могут обеспечивать себя, но, например, снимать жилье еще с 4-5 соседями. Когда тебе 20 лет, это нормально, а в 27-28 лет уже некомфортно.





В Италии сейчас востребованы программисты и бухгалтеры – им с поиском работы чуть проще. А я так и не смогла найти работу по специальности с достойной оплатой, чтобы хватало за аренду, счета и еду.

Чебоксары, 2017



Как я нашла работу мечты В России я доверилась случаю и просто попробовала поискать работу. Отправила резюме через популярный карьерный сайт и неожиданно для себя быстро получила отклик. В предложении от IT-компании SEMrush, куда я в итоге вышла работать, мне понравилось все – почувствовала, что для меня это работа мечты. В офисе я чувствую себя как дома. Коллеги стали моими друзьями, у нас есть возможности для роста. Я маркетолог: обучаю итальянских коллег продукту компании. Провожу вебинары на итальянском, записываю обучающие видео и помогаю организовывать маркетинговые кампании. Мой рабочий день длится восемь часов. В Италии я работала девять с фиксированным перерывом на обед. Так как я работаю с Европой, основные дела начинаются с 12 дня. Осенью и зимой очень чувствуется разница во времени. В офисе на каждом этаже есть кофе-поинт, а в офисной столовой – бариста. Мы с коллегами любим переключаться: можем сделать перерыв и поиграть в настольный футбол. В Италии люди тоже делают перерывы: обычно это поход за кофе или перекур. Русские более серьезно относятся к работе: если у вас есть задача, вы стараетесь сделать ее максимально хорошо. В Италии все как-то менее организованно. Итальянец будет долго присматриваться, прежде чем приступить к задаче.

Вы точно работаете больше, чем в Италии. Возможно, дело в разном климате. Но нам нравится болтать и общаться больше, чем работать.

У итальянцев есть такое выражение – dolce far niente, его можно перевести как «сладкое безделье» или «искусство наслаждаться ничегонеделанием». Я не знаю русских, которые могут ничего не делать и быть при этом довольными. У вас особая passion (страсть. – Прим.) к работе. В Италии тоже есть увлеченные карьерой люди, но не скажу, что их много: у меня на родине работают скорее ради денег. А когда рабочий день заканчивается, люди забывают про офис и спокойно идут домой. Я где-то между dolce far niente и трудоголиком. Когда нужно работать, я работаю. Когда есть время отдохнуть – я отдыхаю.







С коллегами в командировке в Италии, 2019





«Услуги и транспорт у вас лучше, чем в Европе» Санкт-Петербург – прекрасный город. Я даже не представляла, что такое может быть. Залив, море, природа. Чувствуется, что это европейская столица, особенно в центре города. Я живу в обычном спальном районе. Рассказываю друзьям и родителям, как тут классно. Услуги и транспорт у вас гораздо лучше, чем в Европе – мне этого очень не хватает, когда возвращаюсь в Милан. В пригороде Милана ты никогда не знаешь, будут ли ходить электрички: они часто опаздывают или вовсе отменяются. В миланском метро поезда ходят раз в 5-10 минут – это большой интервал. В общем, пока доберешься до работы, день уже может быть испорчен. А в Петербурге метро работает быстро и точно. За все время, что я здесь, проблемы с метро были раза два.

Меня удивили российские маршрутки: в Европе таких нет. Не знаю, как водители маршруток получили права! В Италии общественный транспорт ходит только по расписанию – ты четко понимаешь, когда приедет автобус или трамвай. Еще в Петербурге я часто езжу на такси: это недорого и удобно, а в Италии таких сервисов нет. В России мне очень нравятся круглосуточные магазины и быстрый дешевый интернет. Многие услуги можно оплатить онлайн. Например, я спокойно оплачиваю аренду через приложение – в Италии это практически невозможно, там не так развит digital. В России я все оплачиваю картой, даже шаурму в киоске. Мне не нравятся в России только погода и еда. Петербург похож на Милан: тут много дождя, серости, не всегда есть снег в холодное время года. Осенью и зимой темно: не хочется вставать, не хочется работать. А еда для меня везде невкусная, кроме Италии. Пармезан привожу из дома. Зато у вас мясо хорошего качества: можно съесть очень вкусный стейк в 2-3 раза дешевле, чем в Италии, а вот с морепродуктами плохо. Я фанат блинчиков. Мне нравится «Теремок» – этой мой самый любимый русский фастфуд. Попробовала несколько раз оливье – нормально. Еще люблю сырники, оладьи.



Про русские праздники Мне нравятся праздники в России. Самый любимый, конечно, Новый год. Вы отмечаете его так же, как мы празднуем Рождество. В этот период в городе особенная атмосфера. Еще люблю майские праздники, особенно День Победы. Я бы хотела, чтобы итальянцы так же уважительно относились к своему историческому прошлому, как русские. В Италии есть День памяти героев Второй мировой, но это рядовой праздник, правда, иногда правительство может сделать парад. Пока я не успела посмотреть весь Санкт-Петербург. Люблю ходить от Петропавловской крепости к мечети. Была в Музее советских видеоигр. Мне очень интересно, как здесь раньше жили люди, потому что в Европе либо ничего не знают о России, либо вспоминают негатив, а это не всегда правда. Я люблю рассказывать своим друзьям о России. Я рада быть тут и всегда приглашаю к себе друзей. В мае ко мне приезжал брат с семьей: они очень удивились, потому что о России в Европе много стереотипов. Мне кажется, прежде чем говорить что-то о России, нужно пожить тут хотя бы неделю. Я сама была такая – перед поездкой боялась. Но когда ты видишь эту страну своими глазами – мнение меняется навсегда.