Карьера в России глазами венгерки: «Русские боятся брать отпуск»

Юдит рассказала Rusbase, почему она все-таки решилась на переезд, в чем разница между сотрудником по найму и предпринимателем, а также о том, что ей нравится и не нравится в Москве.

Юдит Валерия Бакша родилась в маленьком венгерском городке Залаэгерсеге и свободно говорит на четырех языках. В 2005 году Юдит с русским супругом переехала в Москву, хотя во время первой поездки в столицу России думала, что никогда не будет тут жить — настолько все казалось большим и непривычным. Сейчас пара воспитывает двоих детей, которые родились уже в России.

В 2001 году я окончила факультет внешней экономики в одном из университетов в Будапеште. Еще в 2000-2001 годах я успела поучиться по стипендиям во Франции, Голландии, а также проходила стажировку в Германии. В то же время я познакомилась с моим будущим супругом: он русский, но тогда работал в Венгрии. В течение полутора лет у нас были отношения на расстоянии. Потом мы вместе начали жить в Англии. В 2004 году он вернулся в Россию, а я присоединилась к нему в середине 2005 года. Совсем недавно был «юбилей» — 15 лет с момента моего переезда в Россию.







Best Interior Festival Moscow, ноябрь 2019





«Сказала, что не буду жить в Москве никогда»

В первый раз я приехала в Москву в 2001 году на пять дней. Тогда я сказала, что никогда не буду тут жить. Я не умела читать на русском. Для меня это было словно приехать в Японию или Китай, где ты вообще не понимаешь, что написано. Мне бросилось в глаза то, что в центре очень мало зелени, а воздух пропитан выхлопными газами.

Но масштаб впечатлял: я из маленького городка, поэтому ваши высотки и широкие проспекты были мне очень непривычны.

В 2005 году мы с супругом решили все-таки пожить здесь. Я работала с инвестиционными фондами, которые только-только появлялись в Москве: можно было устроиться на хорошую должность. К тому же у меня был опыт работы в разных странах. Но я понимала, что без знания русского будет сложно найти высокооплачиваемую работу, поэтому записалась на языковые курсы в институт им. Пушкина. Мне помогли хорошее чувство языка и сильная мотивация: через 8-9 месяцев я уже сносно говорила.



Сентябрь, 2017





Как я начала работать в банке

В GE Money Bank меня взяли не сразу. Я подавала заявку на Experienced Leadership Program, но туда не попала. Зато мой опыт понравился менеджеру — и меня взяли в местную команду. Я занималась проектом внедрения Net Promoter Score и была одной из немногих иностранок в компании.

Мне повезло с коллегами. Помог адаптироваться руководитель, который долго работал в банковской сфере, в том числе за границей. Могу сказать, что в Европе на тебе больше ответственности и возможности принимать решения. В России тебе дают задачу, но над тобой много начальников, которые контролируют ее выполнение. Нужны ресурсы, долгие согласования... На Западе больше приветствуется инициатива.

В начале 2000-х в России бурно рос банковский сектор. В тот момент бельгийский банк KBC купил «Абсолют Банк» (2007 год. — Прим.), где у меня были знакомые: я работала на них в Венгрии. И я перешла на работу туда, а потом прошла путь от начальника отдела поддержки продаж до директора по маркетингу.





НаЧМ-2018 с родителями





«Русские не любят брать отпуск»

Меня удивило, как много российских студентов на 3-4 курсе уже работают фултайм. В Венгрии не так: ты постоянно должен появляться в университете, а стажировка возможна только летом. Скорее у нас принято подрабатывать несколько раз в неделю. Да и работодатели не ищут молодых специалистов.

Мне кажется, что люди теряют молодость, начиная работать так рано.

У моего поколения еще было время пожить для себя, куда-то съездить с друзьями. На старших курсах мы учились пару дней в неделю и много общались между собой, а летом ездили куда-то на неделю. Русские и работать, и заводить детей начинают раньше, чем европейцы — до 25 лет.

Да, офисные работники у вас любят поговорить. В эти дружеские перерывы с разговорами можно решить некоторые рабочие вопросы. Но в больших корпорациях договориться не всегда удается — это связано с тем, что у вас много руководителей, которые принимают решения, и много подразделений. Это минус.

А еще вы трудоголики. Вы можете 12 часов сидеть на работе, при том что дома вас ждут семья и дети.

Не знаю, почему вы так осторожно берете отпуск. Я всегда относилась к отпуску как к естественному праву. Я знаю, что перерыв дает мне энергию. А вы боитесь: «Что станет с работой без меня? Сейчас быстренько отдохну и вернусь!». У вас есть чувство, что вы почему-то не можете долго отсутствовать в офисе. Но если рабочий процесс организован хорошо, то с работой ничего не будет.







С друзьями и супругом, октябрь 2011





Как я стала предпринимателем

У меня есть свой бизнес, которому полтора года — ecoliving.design. Мы поставляем из Венгрии экологичные материалы для дома.

Как я стала предпринимателем? Так получилось, что во время моего декрета в банке менялись акционеры и руководство. Стало понятно, что иностранцев не приветствуют. Я ушла. А потом родила второго ребенка. Думала о выходе на работу, но сидеть в офисе с восьми утра до восьми вечера мне не хотелось. Запустив бизнес, я получила гибкий график, который позволяет работать где угодно и столько, сколько я хочу. Я изначально старалась не привязывать бизнес к офису в Москве, так как часто бываю в Венгрии и в других европейских странах.

Я рассматривала разные сферы бизнеса, например, детские развивающие программы по франшизе. Со стройматериалами получилось случайно: в этой сфере уже развивал бизнес мой брат, и в тот момент он как раз искал компанию, которая бы могла поставлять продукцию в Россию. Я подумала — почему бы и нет?! Сделала маркет-ресеч — и решила запускаться.

Конечно, было страшно. Но в России, в отличие от Венгрии, можно обо всем договориться или получить поддержку.

Например, арендодатель дал мне отсрочку по платежам на время карантина. А сотрудницы в центрах госуслуг всегда помогают оформлять бумаги. Мне кажется, что они делают для меня даже чуть больше, чем для остальных, и всегда вежливо общаются.

При запуске своего дела я долго выбирала между ООО и ИП — странно, что у вас почти нет разницы между этими формами ведения бизнеса. В итоге зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель.

У меня два наемных сотрудника, и найти их было непросто. Еще на старте стало понятно, что мне потребуются люди со своей базой контактов в отрасли. Я сразу отсекала тех, кому был интересен только заработок. Кроме того, мне важно, чтобы менеджеры были активными. У нас есть фиксированная норма звонков и контактов в день, но не все могут работать удаленно и с гибким графиком.

Мы продаем экоматериалы высокого качества. В России эта тема только-только набирает обороты и покупатели считают, что всегда можно найти дешевле. Можно! Но, как у вас говорят, скупой платит дважды. Мы продаем тем, кто готов вкладываться в качество.

У вас здорово вести бизнес. Например, можно открыть расчетный счет, не посещая банк, и все оплатить онлайн. В Европе это пока нереально.







С детьми в Лосином острове, март 2017





Про праздники в России

Бросилось в глаза то, что вы отмечаете День Победы. До переезда в Россию я даже не знала, что есть такой праздник. Чувствуется, что для вас это важно.

А еще — только у вас есть Старый Новый год. Никогда не понимала, что это такое.

Но мы в банке всегда его праздновали. Русские девушки в этот день делали очень красивый макияж и надевали вечерние платья. Ну, а отмечать день рождения компании принято и в Европе.





«Москва — это Москва. У нее своя атмосфера»

Россия — мой второй дом. Сейчас я живу в таунхаусе на 10 квартир. Мне очень повезло с соседями: мы дарим друг другу небольшие подарки по праздникам, иногда вместе проводим время. Они очень душевно меня приняли.

Меня много раз спрашивали — не страшно ли мне в Москве. Но я обычный человек из рабочего класса: езжу на электричках, зарабатываю деньги и хочу жить спокойно. Я всегда приглашаю людей посмотреть на Москву и предлагаю себя в качестве гида.

Что показываю друзьям, которые приезжают в гости? Кремль, Красную площадь, Воробьевы горы, ВДНХ, Музей космонавтики, Сергиев Посад. Мои любимые места — это Парк Горького, Красный Октябрь и Вернисаж в Сокольниках. За 15 лет моей жизни в Москве город сильно изменился: появилось больше парков и кафе, стала возможной оплата смартфоном, в метро сделали простую навигацию. Мне очень нравится метро — оно как музей. Такого нет больше нигде в мире. Самая красивая станция — Маяковская.

Москва не похожа ни на один европейский город. Москва — это Москва, у нее своя атмосфера.

Тут совершенно другой темп жизни: в столице все бурлит. Здесь все непредсказуемо, поэтому сложно выстраивать стратегию на будущее. Главное — попасть в этот темп жизни. В Венгрии спокойнее, а в России нужно быть готовым к разному. Но нет — я не хочу переехать в Венгрию. Я человек, которому нравятся вызовы.







Внутренний садик в доме Юдит





Про хобби, медицину и сервисы

Буду честной: в городскую поликлинику мы не ходим. Один раз я лежала на сохранении в московской больнице — это было жутко. Через пару дней попросила меня выписать. А вот от роддома и акушерки остались хорошие впечатления. Сейчас мы обслуживаемся в частной клинике в Королеве.

Мне нравится, что в России развита сфера услуг и есть круглосуточные магазины. В небольших венгерских городках все закрывается в 5-6 вечера. В воскресенье нереально что-то купить, в субботу — можно, но только до 12 дня. То же с аптеками: в Москве доступны почти любые лекарства без рецепта, а в Венгрии для этого нужен визит к доктору.

Мне нравится, что в России вызывают врача на дом. Это очень удобно, особенно с маленькими детьми.

В Венгрии придется идти к участковому педиатру, так как нет ни частной практики, ни возможности вызвать врача на дом. Но мне не нравится система прививок в России: нужно сдавать много анализов, в то время как в Венгрии педиатр делает прививку после простого осмотра ребенка.







Церемония награждения Mosbuild, апрель 2019





Мне нравится зима, хотя последние пару лет ее фактически нет.

Я живу в Московской области и очень люблю ходить на рынок: местные продавцы хорошо знают меня и предлагают качественные овощи и фрукты. Когда сын был маленьким, я сажала его в «кенгуру» и мы шли на рынок. В России я освоила беговые лыжи: бывает, что мы с мужем накатываем по 15-25 километров по Лосиному острову или Абрамцево. Мой максимум — 35 километров.

Но к снегу и зиме в марте я не смогла привыкнуть. Мой «венгерский» организм уже требует тепла, подснежников и солнца. А в Москве в порядке вещей снег и ноль градусов в конце марта.