Экспаты: истории иностранцев о жизни и работе в России

Rusbase регулярно публикует интервью с иностранцами, которые рассказывают о своей жизни в России. У них разные корни, профессии, увлечения и впечатления от страны. Кто-то приехал сюда по программе студенческого обмена и остался, кого-то перевели в российский офис по работе, а кто-то открыл собственный бизнес. Одни уже чувствуют себя местными и воспринимают родину как заграницу, другие не могут адаптироваться и устают от повышенного внимания.



Интервью с экспатами из разных стран мы будем собирать на этом лендинге.

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