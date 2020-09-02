Экспаты: истории иностранцев о жизни и работе в России
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Rusbase регулярно публикует интервью с иностранцами, которые рассказывают о своей жизни в России. У них разные корни, профессии, увлечения и впечатления от страны. Кто-то приехал сюда по программе студенческого обмена и остался, кого-то перевели в российский офис по работе, а кто-то открыл собственный бизнес. Одни уже чувствуют себя местными и воспринимают родину как заграницу, другие не могут адаптироваться и устают от повышенного внимания.
Интервью с экспатами из разных стран мы будем собирать на этом лендинге.
Новые материалы из рубрики выходят 1-2 раза в месяц.
Интервью с экспатами из разных стран мы будем собирать на этом лендинге.
Новые материалы из рубрики выходят 1-2 раза в месяц.
Карьера в России глазами финна
«У вас без решения босса ничего с места не сдвинется»
Генеральный директор сети финских супермаркетов Prisma Ярмо Паавилайнен приехал в Россию шесть лет назад, чтобы развивать бизнес в Санкт-Петербурге. До этого он знал о стране совсем немного. Сейчас Ярмо считает себя петербуржцем.
Карьера в России глазами африканца
«Видно, что кто-то хочет поговорить, но не знает, как подойти»
Тунде Дагба приехал в Россию из Бенина шесть лет назад. И чуть не уехал обратно — в таком шоке он был от воронежского общежития. Сейчас Тунде учится в аспирантуре и признается, что не знает, останется ли в России.
Карьера в России глазами британца
«Здесь можно быстро изменить свою жизнь, и мне это нравится»
Британец Бен Хопкинс приехал в Петрозаводск учиться по обмену в 2011 году. Это изменило его жизнь: во время учебы он встретил свою супругу и вот уже шесть лет живет и работает в России частным преподавателем английского.
Карьера в России глазами француза
«Здесь постоянно ощущаешь движение вокруг себя. В Европе я такого не чувствую»
Янн Штрауб приехал в Новосибирск в 21 год как студент по обмену. Янну так понравилось в России, что он поступил в МГТУ им. Баумана, а годы спустя открыл здесь свой бизнес. «Я треть жизни провел в России и чувствую себя русским», — говорит он.
Карьера в России глазами голландца
«Русские действуют по завету Наполеона и нацелены на поиск решения»
Мартайн де Регт отучился на экономиста и с 2008 года работает в Henkel. С Россией он познакомился в 2007 году, когда путешествовал из Москвы в Пекин на поезде. Мартайн работал в Москве с 2016 по 2018 год и недавно снова вернулся в Россию.
Карьера в России глазами африканца
«Не встречал людей, которые работают больше русских»
Джадд Найт родился в Африке, но большую часть жизни провел в США и Британии. Последние пять лет он работает в сфере инноваций и сейчас занимает должность директора по инновациям KFC в России, СНГ, Центральной и Восточной Европе.
Карьера в России глазами серба
«Приехал летом, а оно быстро закончилось»
Бурсач Вукашин родился в Сербии. В 2011 году он отправился работать в Петербург — но чуть не уехал обратно из-за сурового климата. У Бурсача появилось в Петербурге так много друзей, что даже после переезда по работе в Германию он прилетал в Россию на выходные. А потом и вовсе вернулся.
Карьера в России глазами перуанца
«Тут больше возможностей делать классные вещи»
Мануэлю Хуэртасу 30 лет. Он родился и вырос в Перу и никогда не думал, что будет работать в России, поэтому сообщение в Facebook о работе в Москве воспринял как шутку. Сейчас Мануэль — старший арт-директор Proximity Russia.
Карьера и жизнь в России глазами итальянки
«У русских особая страсть к работе»
Кьяре Клементе 27 лет. С Россией она познакомилась в 2016 году, когда поехала работать в Чебоксары. С тех пор она успела вернуться в Италию, получить дополнительное образование в СПбГПУ и устроиться на работу в IT-компанию.
Карьера в России глазами бельгийца
«У вас не принято критиковать начальство. А жаль»
Прежде чем приехать в Москву, Робин Де Кейзер работал в Лондоне, Кельне и Дубае. 15 лет он работает в Orange Business Services, из которых последние два года – в России. Робин признается, что Москва очень удивила его.
Карьера в России глазами венгерки
«Русские боятся брать отпуск»
Юдит Валерия Бакша родилась в маленьком венгерском городке Залаэгерсеге и свободно говорит на четырех языках. В 2005 году Юдит с русским супругом переехала в Москву, хотя во время первой поездки в столицу России думала, что никогда не будет тут жить.
Карьера и жизнь в России глазами британки
«Первые слова на русском я выучила благодаря таксистам»
Холли Робертс 32 года. Десять лет назад она приехала сюда по приглашению тети и думала, что останется только на год. Потом Холли встретила будущего супруга — и планы изменились. А еще через 8 лет открыла в России свой бизнес — частный детский сад Britannia School.
Карьера и жизнь в России глазами англичанина
«Рабочий день начинается поздно»
Чарли Аллену 23 года. Ему так понравилась русская литература, что он решил изучать русский язык в Оксфорде, а сейчас работает в Москве. До этого Чарли был на практике в Ярославле, где познакомился с русской кухней, традициями и даже окунался на Крещение в прорубь.
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Татьяна Петрущенкова