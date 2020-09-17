Карьера в России глазами турка: «Вы можете одеваться неформально и не бояться обсуждений»

Мустафа Йылдыз родился и вырос в Стамбуле. В Россию он приехал в 1993 году, чтобы изучать языки — и с тех пор живет тут. В 1998 году за 2,5 месяца Мустафа проехал от Москвы до Владивостока на советском мотоцикле. За 20 лет жизни в России он успел поработать преподавателем, главным ревизором в ритейле, руководителем магазина мебели и представителем турецкой текстильной компании. Сейчас он преподает языки, увлекается мотоспортом и воспитывает вместе с супругой двоих детей. Больше всего в России его привлекают возможности для изучения языков, природа, а также богатая культурная жизнь: «Сейчас я уже привык к России и считаю, что тут условия для нашей семьи гораздо лучше, чем где-либо».

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Меня зовут Мустафа Йылдыз, мне 47 лет. Я родился и вырос в Стамбуле, в многонациональном районе Шишли. В семь лет я начал заниматься тхэквондо, в 12 лет уже получил черный пояс, а еще через четыре года начал тренировать. В 20 лет понял, что пора больше внимания уделить интеллектуальному развитию, и решил получить высшее образование.

В моей семье много внимания уделяли иностранным языкам, и мне самому эта тема была очень интересна. Параллельно я увлекался литературой, особенно русской. Поэтому я поступил в университет, где учил редкие языки — османский, арабский и русский. В общей сложности я знаю 13 языков, а еще 40 изучал в качестве лингвиста и понимаю простые слова.

Как я оказался в России: сперва в Дагестане, а потом в Москве

В 1993 году я захотел продолжить обучение в России или соседних с ней странах. В итоге оказался в Баку, где жили мои знакомые. Но через полгода решил все-таки переехать в Россию. Москва 90-х годов напугала меня — я понимал, что там будет сложно зарабатывать и выжить. Пришлось искать компромиссный вариант региона, где была бы и местная культура, и возможность учить русский. Выбор пал на Дагестан.

Я проучился три года в Дагестанском государственном педагогическом университете на факультете восточных языков. А затем перевелся на аналогичный факультет в московский лингвистический вуз — МГЛУ. В новом вузе не хватало преподавателей турецкого, поэтому в 26 лет я стал преподавать.

С 2010 по 2017 год я жил в Москве. Три года назад мы с супругой переехали в ее родной Воскресенск. После рождения детей мои приоритеты изменились — хочу больше времени проводить с ними, поэтому сейчас продолжаю изучать и преподавать языки частно, а также веду свой YouTube-канал. Детей учу в основном турецкому и английскому, а иногда и испанскому языку.

Сейчас я фрилансер, работаю в гибком режиме. Могу встать рано утром, побегать, а занимаюсь языками. Летом много времени посвящаю мотоспорту — это еще одно любимое увлечение. Я сам готовлю восьмилетнюю дочку к соревнованиям по мотоспорту.

С дочерью на тренировке

«Отношение к работе не зависит от национальности»

В Турции есть два типа мышления — религиозно-консервативное и европейское, более свободное. Поэтому все сферы в жизни, начиная от выбора одежды и заканчивая карьерой, стоит рассматривать в зависимости от этого фактора. Думаю, что отношение к работе не зависит от национальности — плохой сотрудник везде плохой. Такие люди есть и в Турции, и в России. Но есть различия, которые диктуются скорее традициями страны и уровнем экономики.

Я бы не сказал, что мне было сложно найти работу в Москве — меня нанимали по отзывам и рекомендациям. Так, в России много турецких строительных и текстильных компаний, которым постоянно нужны специалисты со знанием языков. С 2010 по 2013 год я был директором и представителем турецкой текстильной компании в Москве. В 2012 году параллельно преподавал языки. А с 2013 по 2018 год работал главным ревизором — ежемесячно проводил ревизию обоев в ста розничных магазинах. Последний год руководил в той же компании магазином мебели. Я управлял разными командами: и турецкими, и русскими, и турко-русскими.



Дербент, 2016 год

Почему в Турции нельзя спрашивать о зарплате до собеседования

Я не люблю называть коллег «работниками». Предпочитаю слово «сотрудник», ведь мы сотрудничаем — делаем что-то совместно.

На мой взгляд, в России часто путают личную ценность с эго. Будущий сотрудник сразу ставит условия работодателю или просит высокую зарплату еще до собеседования, хотя может ничего из себя не представлять. А вот в Турции неприемлемо в переписке или даже на звонке до официального собеседования спрашивать про размер зарплаты — рекрутер просто повесит трубку и не позовет на личную встречу.

Как-то в мебельном магазине я увидел, что менеджер не встал с места, когда вошел клиент. Подошел к сотруднику и спросил, в чем причина. Менеджер решил, что клиент ничего не купит, потому что на нем нелепый пиджак, а в руках старомодная барсетка. Я объяснил коллеге, что так одеваются люди из 90-х — деньги они носят в сумках, потому что не доверяют банковским карточкам, а платят наличными и сразу. В тот день я продал тому же покупателю мебели на 4 миллиона рублей.





1 место в İtalian Cup. Гоночная трасса Нижегородсткое кольцо.



«У нас не принято дружить с начальством»

В Турции не принято дружить и даже приятельствовать с руководителем: коллеги будут смотреть на тебя косо и считать, что ты подлизываешься и используешь дружбу в корыстных целях.

В Турции принято уважительно относиться к начальству — ты не можешь называть начальника по имени, как в России. Вы смотрели турецкие сериалы? Там везде говорят «бей», что переводится как «господин». Или «ханым» — госпожа. Во многих компаниях это общепринятая форма обращения к людям выше по иерархии.

В Турции есть большие компании, которыми руководят люди с мышлением торгашей: они могли не закончить школу и не получить высшего образования, подняться в 90-х. Такие люди устраивают на работе интриги, любят сплетни и поощряют такое поведение внутри компании, чтобы контролировать обстановку.

Я заметил что-то подобное и в России. У вас бывают сплоченные команды или единомышленники, которые могут влиять на рабочий процесс. Например, если ты не понравишься кому-то из этой группы, то они могут просто выжить тебя. Я сам столкнулся с этим: при мне одна такая группа выжила человек десять в коллективе.

Работая в текстильной компании, я ощущал себя лампочкой, которая должна светить всегда.

По праздникам начальник говорил: «Вы же не русские, зачем вам выходной? Работайте». А когда были праздники в Турции и мы хотели отдохнуть, говорил: «Вы живете не в Турции — зачем вам выходной?». Вот такие двойные стандарты.







Моя дочка на съемках телевизионной программы, 2020



Про дресс-код, чай и кофе

В Турции есть компании, где соблюдают строгий дресс-код: это скромная форма одежды, обязательно с закрытыми коленями и без откровенных вырезов. Это не из-за религии, как можно подумать, а из-за работы: считается, что ваш образ не должен отвлекать других или провоцировать размышления о том, как вы одеты. В России можно одеваться неформально, у вас это не обсуждают так, как в Турции.

Повторюсь: Турция очень разная. Если компания не консервативная, девушки могут приходить на работу и в мини-юбках.

«У вас сложнее уволить человека»

В Турции принято работать сверх нормы безвозмездно. А если ты попросишь за это деньги, то тебя могут и уволить.

Турция славится своим кофе. Конечно, как и в России, в турецких офисах есть кулеры с водой, кофейные автоматы и корпоративная кухня. А в одной из стамбульских компаний, где я недолго работал, четыре раза в день к столу подавали чай.В России намного серьезнее относятся к процессу увольнения: у вас это регламентирует законодательство. В Турции такое можно встретить только в крупных и солидных компаниях. И там [в стране] совершенно точно нет «серой бухгалтерии».

В Турции нет предубеждений по отношению к женщинам, которые занимают высокие должности. В стране много влиятельных женщин — и в бизнесе, и в политике. У нас еще в 90-х годах премьер-министром была женщина.







Преподаю

«В России искусство и театр ценятся больше, чем в Турции»

Я уже привык к России и считаю, что тут условия жизни для моей семьи гораздо лучше, чем где-то еще. Свободного времени у меня очень мало.

В 1998 году за 2,5 месяца я проехал из Москвы до Владивостока и обратно на советском мотоцикле «ИЖ-планета». Люди называли меня сумасшедшим. Мне было очень интересно посмотреть, на каких языках и диалектах разговаривают люди, почувствовать культуру.

Россия — необъятная страна. Чтобы посмотреть ее, нужны годы.

Заметил, что в России театр и искусство в целом ценятся больше, чем в Турции. Москва — это не только море возможностей, но и море искусства. Первые годы жизни в России я постоянно ходил в театры и музеи — как минимум 2-3 раза в месяц. Так как мой сын еще маленький, я вожу на экскурсии дочку. У нас есть план: посетить за год 20 музеев.

Очень люблю русскую литературу, особенно Достоевского — я писал по нему дипломную работу. Специально ездил в Петербург, чтобы прочувствовать эту атмосферу и понять, почему Достоевский, Толстой и Пушкин описывали Россию именно такой. А еще я сильно удивился количеству ваших суеверий и популярности эзотерики.



Moscow Raceway 2016

Про любовь к природе

В Стамбуле природа — это роскошь, а в самом городе очень мало велодорожек и почти нет таких парков, как в Москве. Специально нужно куда-то ехать, чтобы просто подышать воздухом. Перед нашим домом в Стамбуле оживленная дорога — приходится все время следить за детьми.

Нам с семьей нравится природа: мы любим отдыхать и заниматься спортом на свежем воздухе. Я стараюсь как можно чаще кататься на велосипеде. Зимой во многих парках есть катки — надеваешь коньки и отдыхаешь.

В Подмосковье и вообще в России много гоночных треков и мотокроссовых трасс, где я с удовольствием тренируюсь. Еще у вас много клубов по интересам — от языков до различных хобби, постоянно проходят бесплатные мероприятия. У жизни в Москве настолько быстрый темп, что она напоминает фастфуд.

Турецкий фестиваль в Москве, 2020

«В Турции многие не могут позволить себе детсад»

Возможно, поэтому русские не обращают внимания на некоторые вещи, например, на вежливость. И в России, и в Турции водители ездят так, будто не знают правил. Могу отметить, что наши предки во многом похожи. Например, в строгом подходе к воспитанию. Но жизнь в мегаполисах стирает традиции, поэтому, чтобы увидеть интересные обычаи, и в России, и в Турции нужно ехать в дальние регионы. Люди вне Москвы гостеприимнее и добрее, всегда готовы помочь.

В России много возможностей для развития и воспитания детей. В Турции услуги няни и детские сады обходятся дорого — больше половины населения не могут себе это позволить. В России мы платим 2000-2500 руб. в месяц за детский сад. Еще у вас есть поддержка семей, например, материнский капитал: для Турции это пока что-то из разряда фантастики.

В России всегда были детские площадки и разные варианты досуга для детей. А в Турции есть поколение, которое детские площадки даже никогда не видело. Раньше дома строились так близко друг другу, что банально не было места для игр.

Про быт и русскую кухню

Мне нравится, что в России есть горячая вода в квартирах, отопление, которое стоит гораздо дешевле, чем в Турции. Мои родители удивляются, как можно за такие небольшие деньги получать столько услуг. В Турции стараются экономить и включают газ и теплую воду только когда это действительно необходимо.

В русской кухне, пожалуй, мне не нравится ничего, кроме блинов, оладий, сырников и выпечки — они чем-то похожи на турецкие. Люблю борщ и шашлык. Остальное — точно нет.

Для себя я решил: неважно, где ты живешь, главное — как. И если ты делаешь все, что хочешь, значит, ты живешь в правильном месте. Сейчас для меня это Россия.

Фото в текте и на обложке: предоставлены героем