Карьера в России глазами француза: «Здесь постоянно ощущаешь движение вокруг себя. В Европе я такого не чувствую»

Янн рассказал о жизни в Сибири, о том, сложно ли тут вести бизнес иностранцу, и поделился, чем ему так полюбилась Россия.

Вместе с другом и коллегой Эриком Бриссе в 2019 году Янн основал компанию « Sigfox Россия»: «Открыть бизнес в России гораздо проще и дешевле, чем во Франции».

Янн Штрауб оказался в Новосибирске в 21 год: его педагог предложила поехать туда на практику по обмену. Французские студенты решили, что поездка в далекую холодную Сибирь может стать большим приключением. Янну так понравилось в России, что после стажировки он остался еще на месяц, а потом поступил в МГТУ им. Баумана. «Я треть жизни провел в России и чувствую себя русским», – говорит он про себя.

Другие истории иностранцев, которые живут и работают в России,

Я родился и вырос во Франции – в маленьком городе Швейгуз-сюр-Модер, который находится в Эльзасе. Школу закончил в соседнем городе. В 18 лет я уехал учиться в Страсбург, а затем под Париж в Ecole Polytechnique.

Мое знакомство с Россией состоялось летом 2004 года: преподаватель по русскому языку предложил нам поехать в Новосибирск на лингвистическую стажировку. Мы с друзьями не смогли отказаться от предложения.

Для обычного европейца Сибирь – это экстрим: она далеко и там очень холодно.

Помню свой шок, когда вышел из самолета: в этот день на улице было +30 градусов! Да и сам город большой.

Стажировка длилась месяц: я жил в местной семье, где общались только на русском. Нам показали город. Я отметил, что русские девушки очень красивые и заботятся о себе: стараются стильно одеваться, всегда при макияже и маникюре, в отличие от Европы. Первое время нам было сложно, потому что русский не самый простой язык. В то же время местные русские говорили на французском без акцента – нам с ребятами даже было немного стыдно. С некоторыми ребятами из той поездки я общаюсь до сих пор.





Как я работал в Ангарске

Я месяц работал в Ангарске, это была часть программы в России – убирал сорняки вокруг растений. Это сделано для того, чтобы мы понимали, что именно делают рабочие, какие у них ценности и мотивация. После стажировки я остался в России еще на некоторое время – не смог так сразу попрощаться с местами, которые покорили меня: например, Новосибирское водохранилище, которое еще зовут «Обским морем», Академгородок.

Про разницу в обучении во Франции и России

Тогда я понял, что Россия стала частью моей жизни, без которой мне уже сложно. И решил поступить в местный университет. Так как между моим вузом и Бауманкой действовала программа обмена и поступить туда было легче, выбор был сделан. В 2007 году я закончил вуз с красным дипломом.

Между обучением во Франции и России есть несколько принципиальных различий.

Во Франции фокусируются на решении задачи как математической модели, а в России, наоборот, важно прикладное направление: чтобы проблемы можно было решить с учетом доступных для студентов инструментов. Русские учатся упрощать задачу и все зависимые параметры. Второе отличие – в широте подхода. Во Франции нас готовили к решению общих проблем, а в России подход к обучению более узкий, заметна сильная специализация. Например, русский инженер будет знать все детали работы холодильника, но ему будет сложно создать морозильник. Французский будет понимать принцип работы и того, и другого, найдет источник проблемы, но создать сам холодильник не сможет, так как у него нет практического опыта.

Мне кажется, что для эффективной работы важны оба подхода.



С дочкой в Подмосковье, 2020

«Тут я как дома»

Я адаптировался к России довольно быстро. Весь секрет в полном погружении в местную жизнь, культуру, в устоявшиеся правила и обычаи. Например, для меня было непривычно, что у вас есть такая вещь, как общежития: вы живете с кем-то в комнате. Во Франции студенты или снимают отдельную квартиру, или живут в одной, но в разных комнатах.

Я уже считаю себя больше русским, чем французом или европейцем. Я чувствую себя здесь как дома: мне хорошо в России, я провел тут треть жизни, поэтому менталитет и люди стали ближе.

Понятно, что я иногда пишу или говорю с ошибками, но это не мешает работе. Наоборот, тонкости языка заставляют меня лучше думать, когда надо выразить свое мнение, позицию или найти компромиссное решение.В самом начале карьеры большую роль сыграло то, что у меня есть и французское, и российское образование. Это помогло быстро найти работу. Я человек, который сосредоточен на результате: мне нравится быстро добиваться целей. Когда я стал руководителем, понял, что нужно уметь делегировать – так можно сделать намного больше.



Москва, парк «Музеон». Фото: Rusbase

«Зарплата в России была более чем достаточной»

Я работаю в России с 2007 года. Работу я искал через Францию. У нас есть такое понятие как VIE – статус для специалистов в возрасте до 30 лет, которые отправляются работать за рубеж для получения профессионального опыта. Франция поддерживает таких молодых людей, помогает найти работу, проводит отчисления на их будущую пенсию.

Когда я искал работу, в представительство международной компании Schneider Electric как раз требовался специалист со знанием двух языков. Именно в этой компании я проработал в итоге 10 лет. Российское образование и знания о стране и культуре помогали мне решать проблемы на стыке двух культур. Это хорошо влияло на результаты и скорость решения производственных задач. Так как я в команде был единственным специалистом с подобным опытом, у меня получилось быстро выстроить карьеру.

После первого успешно реализованного проекта – это было внедрение автоматизированной системы SAP в логистику корпорации – я получил квалификацию High Potential Quiet, то есть сотрудника с высоким потенциалом. Это открыло новые возможности для профессионального и личностного развития: интересные задачи, заграничные командировки, участие в системе корпоративного обучения и личностных тренингах, специальных проектах. Такими привилегиями обладают примерно 2% сотрудников.



На заводе Северстали, 2019

Как я открыл свою компанию

Мне всегда хотелось попробовать себя в предпринимательстве. Год назад я вместе с другом и коллегой Эриком Бриссе открыл собственную компанию «Sigfox Россия» — мы предоставляем услуги в области IoT. Я вице-президент по технологиям, отвечаю за весь технический блок, а также ищу новые технологии и предложения по миру, внедряю их и обучаю рынок ими пользоваться. Эрик – президент и помимо стратегии отвечает за инвестиции и коммерческую составляющую.

Создать компанию в России намного проще и быстрее, чем в Европе: при желании это можно сделать за три дня. В Европе, где у нас тоже есть филиал, на оформление может уйти от трех до девяти месяцев – несмотря на то, что у меня есть европейское гражданство. Это связано с разными этапами проверок.

Найти сотрудников было несложно: у русских высокий уровень образования, особенно в технической сфере, выше, чем в Европе.

«Вы очень любите учиться»

Русские любят работать и учиться – это факт: вы постоянно изучаете что-то новое, проходите курсы или осваиваете дополнительные специальности. А вот в плане карьеризма разницы между Россией и Францией нет, такие люди есть везде. Зато в России я заметил такую тенденцию: женщины чаще показывают более высокие результаты в работе, чем мужчины.

У нас в коллективе равное соотношение мужчин и женщин – всего около 20 человек. Для меня и Эрика команда – главный актив. Для ее построения мы используем разные инструменты из разных областей: stand up из IT, lean office из производства, emotional intellect из психологии.





На входе в офис. Лето 2020

Как иностранцу стать своим в России

Не люблю контролировать работу каждого сотрудника, предпочитаю давать больше свободы. Но я отметил, что если какая-то задача не решена в срок, в России часто начинают искать виноватых; во Франции такого нет.

Во Франции принято приветствовать коллег по утрам поцелуем, в России нет такой традиции.

Если ты уважаешь и принимаешь локальную культуру, то все рабочие процессы проходят легко. В противном случае будет сложнее в коммуникациях, в доверии, значит, и проекты будут реализовываться медленно. Ты всегда будешь чувствовать себя чужим, и воспринимать тебя будут так же.

В России рукопожатие означает, что все уже согласовано, а во Франции решает контракт – без документа ни о каком согласовании не будет идти и речи.





В офисе. Лето 2020

«В России есть динамика, а в Европе нет»

Россия развивается и я вижу это. Если сравнивать 2000-е годы и ситуацию сейчас, то станет ясно, что несмотря на все кризисы, ситуация в стране стала лучше. Вот один из примеров: банковская ставка по кредитам снизилась с 20% годовых до менее чем 5%. Кризис ускоряет многие процессы, важно уметь извлекать из этого уроки и развивать преимущества.

Мне лично очень нравится динамика: ты постоянно ощущаешь движение вокруг себя. В Европе я такого не чувствую.

Я быстро привык к новой стране. По Европе не скучаю, по сути, вся моя жизнь уже в России. Меня здесь ни разу не обманывали – всегда все было хорошо. Может быть, мне просто везло с окружением.

Что меня удивляет в России? Люди и их путь к доверительным отношениям. Тут быстро могут принять в семью или в дружескую компанию. Вы доброжелательны. А в стрессовых ситуациях мобилизуетесь и выдаете исключительные результаты.

В самом начале мне было сложно понять ваш менталитет, но потом все стало родным и близким. Мне нравится темп жизни и подход русских к делу: вы мало говорите, предпочитая результат. Особенно это видно по сфере товаров и услуг.

Мне очень нравятся сервисы «Мои документы» и «Госуслуги». Когда я стал предпринимателем, протестировал их лично. Это удобно: тебе не нужно ходить по разным инстанциям. Во Франции такого нет, никакого «единого окна», все услуги в разных местах. В этом плане в России супер!





В офисе. Лето 2020

«Хорошо, что отношение европейцев к России меняется»

По работе я встречаю много умных и интересных людей с широким кругозором, причем в разных областях, людей с крепким и сильным характером, которые гордятся своей страной, достижениями ее представителей, военными победами, несмотря на тяжелую историю. Моя франко-русская дочка с гордостью говорит, что она только русская! И уже в своем юном возрасте понимает, что это значит. Франция ее не так впечатляет.

Да, проблемы с восприятием России в мире есть. Но, к счастью, оно меняется, пусть и медленно.

Я нахожусь внутри и вижу, что происходит на самом деле. Например, в России уважают Наполеона как талантливого руководителя и полководца. Европе надо этому поучиться.



Москва,-река. Фото: Rusbase

Про кухню

Я уже готовлю сам разные блюда русской кухни: борщ, солянку, шашлык, манты, даже «мясо по-французски», хотя это было непросто. Мне очень нравятся русские сорта сыров, особенно козий. Считаю, что вам есть чем гордиться: за несколько лет русские смогли вывести искусство приготовления сыров на новый уровень – ваши сыры такие же вкусные, как в Европе.

Про путешествия

Я еще многого не видел в России, но могу сказать точно: в тех местах, где был – в Самаре, Тюмени, Петербурге, на Байкале, Алтае, Урале – меня всегда удивляла и восхищала природа. У меня были командировки на разные месторождения, куда нужно было лететь на вертолете. И у меня получалось бывать там, вдали от мегаполиса, наедине с природой, в совершенно глухих местах. Очень хочу посетить Камчатку и Карелию.

Про хобби

Я живу вместе с семьей в Щукинском районе, мы снимаем квартиру. Район похож на маленькую деревню, где все рядом. ЖКУ, интернет, оплачиваю онлайн – это все удобнее и проще, чем во Франции.

В свободное время я посещаю выставки – особенно люблю современное искусство, катаюсь на велосипеде, а если есть снег, то хожу на беговых лыжах. Никаких проблем с этим в России, и особенно в Москве, нет. Правда, иногда не хватает солнца.

Я ни по чему не скучаю – уже нашел всему замену в России.





Фото на обложке: предоставлено героем

Фото в тексте: предоставлены героем, если не указан источник