Карьера в России глазами африканца: «Не встречал людей, которые работают больше русских»

Джадд Найт родился в Африке, но большую часть жизни провел в США и Британии. Последние пять лет он работает в сфере инноваций и сейчас занимает должность директора по инновациям KFC в России, СНГ, Центральной и Восточной Европе. Джадд признается, что предложение о работе в России было для него неожиданным – он не думал, что когда-либо окажется тут, поэтому сразу согласился. Он рассказал Rusbase о том, чем корпоративные традиции в России отличаются от других стран, почему он считает русских трудолюбивыми, прокомментировал стереотип про водку и похвалил русскую кухню и баню.

Другие истории иностранцев, которые живут и работают в России,

Я родился и вырос в небольшом городке в Южной Африке, недалеко от алмазных рудников. Город был настолько маленьким, что в моей первой школе училось всего девять человек. Позже мы с семьей переехали в Кейптаун.

Большую часть жизни я провел в Великобритании и США: я жил в Нью-Йорке, Сент-Луисе, Лондоне. У меня есть опыт работы в разных сферах: финансах, недвижимости, корпоративном обучении. Последние пять лет я занимаюсь инновациями: мне интересно наблюдать, как технологии помогают компаниям вырасти. Инновации – это то, что у меня действительно получается, поэтому мне удалось найти работу мечты.

Как именно я себя идентифицирую? Гражданином мира. Я много размышлял об этом и понял, что для меня собственная национальность не имеет значения, потому что я много путешествую. Но в сердце я африканский парень.







«Переезд в Россию – это приключение»

Не скажу, что переезд в Москву был чем-то рискованным. Скорее, приключением. Когда вы работаете в инновациях, вы постоянно ищете что-то, что будет драйвить вас: новый опыт, возможности. Я никогда не думал, что меня пригласят в Россию! Поэтому, когда неожиданно появилась возможность поработать на новом рынке, я сразу согласился. Полтора года назад мы вместе с супругой и девятилетней дочкой оказались в Москве.

До переезда я знал о России не так много: конечно, я слышал про Пушкина и Достоевского, шахматы, культуру. Но в реальности все оказалось намного удивительнее в хорошем смысле этого слова.







Про работу в России

Приятным сюрпризом стало то, что Россия – радушная и дружелюбная страна. Меня поразило, насколько приветливы русские люди, причем не только в офисе: мне помогали и таксисты, и сотрудники отеля, и даже незнакомцы на улице.

Мне непросто дается понимание русского языка – пока я не успел его выучить. Ваш алфавит похож на латиницу, но читается совсем по-другому, поэтому я совершаю много ошибок. Например, в английском буква «c» может произноситься и как «эс», и как «ка». Я один из немногих иностранцев в команде, но никаких проблем с коммуникациями нет – большинство коллег хорошо говорит на английском.

С семьей





«Русские очень много работают»

KFC – глобальный бренд, заведения сети есть в 140 странах мира, а в России они впервые появились 10 лет назад. С тех пор количество ресторанов быстро растет и достигло уже более 930 точек. Коронавирус изменил наш формат работы – последнее время мы все работаем удаленно. А так, в Москве есть штаб-квартира KFC, откуда мы управляем делами еще в 34 странах помимо России.

В обычное время, до начала изоляции, мой типичный день в офисе начинался с общения: мы обсуждали и решали текущие вопросы с управляющей командой. Большую часть моего рабочего времени обычно занимали встречи и посещение заведений по всей России. Я пробовал то, что мы готовим, смотрел на продукт, общался с потребителями.

Я не встречал людей, которые работают больше, чем русские. Вы невероятно трудолюбивы.

Но при этом вы знаете, когда пора отдыхать. В некоторых странах, где я раньше жил, границы между личной жизнью и работой почти нет. А в России, на мой взгляд, она четко прослеживается.

Русские чем-то похожи на жителей ЮАР: вы очень прагматичные и работаете на результат. Я бы сказал, что русские ответственно относятся к своей работе, стараясь сделать ее максимально хорошо. Жители других стран тратят на выполнение простых вещей гораздо больше времени, зачастую усложняя и растягивая работу.









«У вас отмечают праздники, которые в других странах не празднуют совсем»

В России очень много людей, которые работают с 18-19 лет. В Африке и многих развивающихся странах можно увидеть то же самое. В Европе и Америке люди идут в колледж, потом тратят 6-7 лет на университет и обычно первый раз выходят на работу в 26 лет. Возможно, в России не так, потому что у вас другая экономика и вы раньше хотите добиться успеха, сделать себе имя. Вы мыслите практично, при этом вам важно найти дело, которое будет вдохновлять.

У вас так много традиций, что я иногда даже не понимаю, откуда они взялись.

Поэтому мне интересно изучать русскую культуру. Например, у нас в офисе иногда по утрам бывает имбирный чай с медом. Это повышает настроение. Не знаю, что будет после самоизоляции, но мне нравится, что в России при встрече мне пожимают руку и здороваются, могут что-то спросить – вы уделяете такому small talk больше времени, чем в других странах.

У вас широко отмечают праздники, которые в других странах совсем не празднуют. Например, Международный женский день. Мне приятно накануне 8 марта видеть девушек с букетами в офисе. Не хочу быть слишком стереотипным, но я также люблю проводить время с русскими друзьями и коллегами за ужином, где я слушаю тосты, пробую русскую кухню и водку.







«Иногда тыкаю в меню наугад и получаю блюдо-сюрприз»

Москва – очень интересный город. Я объездил весь мир и могу сказать что этот город – сочетание истории Востока и Запада. Моя жена фотограф, поэтому часто в выходные мы просто выбираем какое-то место на карте, вызываем такси и едем туда, чтобы хорошо его рассмотреть. И, конечно, мы любим гулять по центру города, паркам и ездить на метро.

В Москве очень быстрый ритм жизни, а еще пробки. Мне повезло, что я живу рядом с офисом, иначе бы дорога занимала много времени.

Не знаю ни одного другого города, где общественный транспорт и такси стоили бы так дешево – даже если сравнивать с Парижем, Лондоном и Нью-Йорком. При этом трафик в целом кажется мне немного безумным.

Так как я работаю в сфере питания, то с удовольствием изучаю русскую кухню. Меня приятно удивило то, что она очень разнообразная – в Москве ты можешь найти что угодно – от шикарного ресторана до фудкорта или рынка, где можно купить что-то домашнее. Я пробовал и борщ, и шашлык. Это вкусно!

По сравнению с другими городами, где я жил, в Москве большой выбор и высокое качество продуктов.

Так как я не знаю русского языка, в ресторане иногда тыкаю в меню наугад и получаю блюдо-сюрприз. А еще в России невероятные сладости и десерты – думаю, что вы большие сластены.





Дочка Джадда в ТЦ



Про шоппинг-моллы, баню и досуг

Я не так много бывал за пределами Москвы из–за вируса. Как Нью-Йорк – это не вся Америка, так и Москва – не вся Россия. Тут достаточно высокие цены даже в сравнении с другими городами, где я жил.

В Москве много первоклассных торговых центров – ваши моллы ничуть не уступают Дубаю, Нью-Йорку и Лондону. Я буквально вырос на пляже и много времени проводил на открытом воздухе, но после одной зимы в Москве понял, в чем плюс моллов. Зимой вы просто можете сходить туда и развлечься.





На Sanders HR Award







В России я дважды был в бане. В первый раз мне было немножко страшно, а во второй – очень приятно. Баня – это целый процесс, который объединяет людей. При этом вы общаетесь, что-то вместе едите.

Моя дочка не интересуется спортом, но любит искусство и культуру, поэтому мы часто ходим куда-то, например, в небольшие поп-арт-галереи или фотогалереи. Не могу дождаться, когда мы вместе сходим на хоккей – думаю, это будет любопытно. Недавно мы были на балете. А мой самый любимый музей – Оружейная палата.

Многие думают, что русские недружелюбны, хотя это не так. В России много праздников, а люди приветливые и открытые. Я постоянно вижу смеющихся людей, хоть я не знаю русского языка и не могу понять, о чем они говорят.

Есть стереотип, что русские пьют много водки. На мой взгляд, водка – просто часть местных праздников.



