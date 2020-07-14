Карьера в России глазами британца: «Здесь можно быстро изменить свою жизнь, мне это нравится»

Британец Бен Хопкинс родился Шеффилде и закончил университет в Лондоне. В 2011 году он приехал в Петрозаводск учиться по обмену. Это изменило жизнь Бена: во время учебы он встретил свою супругу и вот уже шесть лет живет и работает в России частным преподавателем английского. В 2013-2014 годах Бен работал переводчиком на Rusbase. Бен сравнил отношение руководителей к подчиненным в Великобритании и России, а еще – процесс поиска работы и умение перестраиваться в разных ситуациях. По его словам, самым сложным в России было адаптироваться к местным правилам: «Пришлось стать “более русским” и принять то, что вы обходите правила, потому что не всегда можно сделать все по закону».

Другие истории иностранцев, которые живут и работают в России,

Меня зовут Бен Хопкинс. Мне 30 лет. Я родился в Шеффилде – это город в самом центре Англии, где живет 518 тысяч человек. После школы я уехал по обмену в Чили: это довольно популярная практика среди выпускников школ, которые берут перерыв перед поступлением в вуз. Так как в Чили я освоил испанский, в университете уже решил изучить новый язык. Подумал, что русскоговорящих людей больше, чем немцев, шведов или итальянцев, значит, наверное, это интересный язык. И поступил на факультет международных отношений в Университетский колледж Лондона. В 2011 году я приехал по обмену в Петрозаводск, где учился год. Причем этот «обмен» был странным: мы ездили в Россию, а российские студенты к нам – нет.



В Петрозаводске я сразу познакомился с будущей женой: мы начали встречаться уже через месяц после первого свидания. Поэтому все время, что я в России, мы вместе. Помимо учебы я три раза в неделю ходил в хор университета, участвовал в постановке мюзикла. Мне не было страшно переезжать в Петрозаводск. В Великобритании к России стали негативно относиться только 6-7 лет назад, а когда я был студентом, такого не было.



В Петрозаводске я жил с 70-летней Тамарой Дмитриевной: она варила мне щи, борщ и много рассказывала про Россию. Я звал ее «моя русская бабушка».

К тому моменту я уже много путешествовал: до Петрозаводска я учился месяц по обмену в Казани, в 14 лет был в Донецке. Вообще, на своем примере я заметил, что русские хорошо относятся к приезжим из Западных стран.В Петрозаводске я жил с 70-летней Тамарой Дмитриевной: она варила мне щи, борщ и много рассказывала про Россию. Я звал ее «моя русская бабушка».



«Русская бабушка» Тамара Дмитриевна



«Местная начальница мнила себя богиней» Через год я вернулся в Лондон, где в 2013 году завершил обучение. Потом благодаря знакомой я нашел работу на Rusbase. В июле 2014 года я женился, вернулся в Петрозаводск и стал работать преподавателем в языковой школе. Местная начальница мнила себя богиней, а окружающие были должны перед ней преклоняться. Это было очень странно. Например, сотрудники не могли есть ее печенье, хотя оно стояло на общем столе. Как-то школа не оплатила нам обед в летнем лагере. Я очень удивился. В Англии такое неприемлемо. Мы работали с детьми весь день, а начальство пожалело 150 рублей! Думаю, что в той школе учителя получали на 50 рублей в час больше, чем в других, и поэтому терпели такое поведение. А может, потому что в маленьком городе им было бы сложно найти другую работу. Мне показалось, что для некоторых русских начальник – Бог. В IT-бизнесе такого нет: там люди сразу переходят на «ты» и легко говорят, если им что-то не нравится. В 2014 году мы с супругой переехали в Петербург и я перешел работать в другую школу. Если в Петрозаводске я был единственным иностранцем за всю историю, то новая школа в Петербурге постоянно нанимала носителей языка. Помимо этого я успел еще поработать в нескольких ИТ-компаниях и в школе бизнеса и гостеприимства Swissam. С 2019 года я развиваю свой авторский сайт и курс, Instagram и преподаю онлайн.

Про поиск работы и увольнение В языковой школе я мало общался с коллегами и особо не был «частью коллектива». Процесс трудоустройства в России и Британии мне сравнивать сложно, так как на Родине я работал совсем мало. Но стоимость часа в Лондоне и Петербурге примерно одинаковая. Сложно ли устроиться на работу в России? На услуги носителей языка большой спрос. Но есть школы, которые берут на работу кого угодно. Сейчас я работаю как частный преподаватель. Могу сказать, что это сложнее, чем устроиться в наем. Мне непросто было оформиться как индивидуальный предприниматель: мы все делали вместе с женой. В Англии все очень стабильно: если ты нашел работу, то остаешься там надолго. Об увольнении нужно сказать за 3-4 месяца, да и работодатель не может тебя уволить просто так. Поэтому англичане особо не меняют места работы, ну, по крайней мере не делают это так часто, как русские.







«Праздники для вас – это тимбилдинг»

Могу ли я назвать русских трудоголиками? Сложный вопрос. Например, когда я был в военкомате, видел, что сотрудники там ничем не занимались. Думаю, в России много таких учреждений. Но если ты так будешь работать в IT-компании, тебя уволят. В Англии люди делают то, что им дает начальник: британцы не привыкли к инициативности. А вот в России, если ты думаешь креативно и вне стандартных рамок, можно быстро построить карьеру.

В Англии не принято отмечать дни рождения в офисе. Но вполне можно после работы сходить в паб: именинник купит всем по пиву. С 23 февраля меня никто не поздравляет, разве что теща может что-то подарить. В Англии вообще не отмечают столько праздников, сколько в России. Мне кажется, что для вас праздники – это что-то вроде тимбилдинга.





Петербург. Ноябрь, 2011





Про правила, законы и честность в России

Мне кажется, что в России сложно что-то успеть в бизнесе, если ты следишь за всеми законами и правилами. Малый и средний бизнес у вас платит белую, серую или черную зарплату. Иначе тут просто не выжить!

В первый год жизни в Петрозаводске я категорически отказывался работать – студенческая виза не подразумевала этого, хотя желающие взять меня на работу были. Пришлось стать «более русским» и смириться, что вы обходите правила.

Потом по документам я жил в Петрозаводске, а по факту в Петербурге. Я хотел переделать регистрацию, чтобы все было правильно: встал в шесть утра и выстоял огромную очередь в минус 10. Но у меня ничего не вышло. Оказалось, что нужно еще стоять в очереди две недели с дежурными сменами раз в три дня. Я к такому был точно не готов. Это научило меня тому, что не всегда все можно сделать по правилам и законам.

Со временем я стал понимать, когда надо и не надо в России соблюдать правила. С коронавирусом похожая ситуация: первое время люди боялись, потом поняли, что можно, а что нельзя… В Петрозаводске все сидели дома дня три, а потом сделали вывод, что это необязательно. А в Англии не надо думать, где граница между разрешимым и нарушением – там действует закон.



Получение паспорта, 2020

Вы понимаете, когда надо, а когда не надо работать.

Мне было тяжело, так как я был очень принципиальным. Когда моя семья приезжает в Россию, они все время удивляются. Мне приходится объяснять, что – да, есть правила, но мы делаем иначе. Сейчас я думаю так же о законах в Англии: если закон глупый, то, может, и не надо его соблюдать?

Наверное, это идет со школы. У вас много лишних предметов, тестов, контрольных – система заставляет тебя делать ненужную работу. И чтобы выжить, ты должен понимать, что тебе необходимо, а что нет.

Если работа скучная, русские не хотят выполнять ее. В Англии эту работу сделают, потому что так надо, потому что так сказал начальник. Но в Англии с боссом можно договориться. В России – в тех местах, где я работал, – это было невозможно.





С супругой, июль 2013





«Русские быстрее адаптируются к разным ситуациям»

Когда началась пандемия, я находился в Англии. Мне повезло: я сумел вернуться к семье на одном из последних рейсов перед закрытием воздушного пространства.

Интересно сравнить, как британцы и россияне реагировали на вирус. В Британии государство сказало, что без проблем будет платить зарплату. И британцы просто сидели дома, потому что государство их всем обеспечило. В России бизнес быстро переориентировался: те же рестораны стали работать на доставку. Общественный транспорт ходить перестал, но такси приезжало за пару минут. В России приходится быстрее перестраиваться.

Мир меняется. Нельзя ждать изменений или помощи от государства: оно не может всем помогать. Надо думать самостоятельно. Мне нравится, что в России есть понимание, что не нужно зависеть от государства – лучше все делать самому. И желательно, чтобы государство при этом не мешало.





С сыном Филиппом, июль 2017





«В России я могу быть мужчиной»

Мне нравится, что в России я могу быть мужчиной. На Западе уже не совсем понятно, что это значит. Как будто там не особо принято, чтобы мужчина был мужчиной, а женщина женщиной. Постараюсь объяснить. Например, в России я обязательно несу сумки своей жены. И мне это нравится – я ей помогаю. После первого года в Петрозаводске я некоторое время работал в Испании и предложил местной даме донести сумку. Она спросила: «Это потому что я женщина? Я могу сама!».

В Англии не принято предлагать помощь. С самого детства в Европе учат, что женщина все может сама. А если ты предложил помощь, значит, ты считаешь женщину слабой.

У нас с супругой часто не сходятся мнения по каким-то вопросам из-за разного менталитета. Например, такой случай. Около университета есть стоянка с закрепленными местами. Моя жена оставила там машину на чужом месте. Человек вышел и стал ругаться. Я посчитал, что супруга не права: это же не ее место, понятно, что может приехать хозяин и спросить. А она очень обиделась, потому что в этой ситуации я не защитил ее и не встал на ее сторону.

С семьей, август 2018





Про погоду

Я был и остаюсь британцем. В России для меня много стресса, не могу сказать, что я полностью адаптировался. Мне сложно понять все тонкости общения или жестов. Скорее, я принимаю, что живу тут. Но не могу сказать, что это полностью «мое». Все же Родина есть родина.

Моя первая зима в Петрозаводске была классной: было много снега. В Англии больше дождя, особенно зимой. А морозы бывают очень редко. В Питере климат достаточно тяжелый и не похож на лондонский: когда стоит ноль-плюс один, ты постоянно ходишь по каше, а еще без снега темно и депрессивно. Апрель и ноябрь на северо-западе ужасны – лучше на этот период куда-то уехать.

В России больше свободы. Я могу в любое время купить то, что захочу, или заказать доставку. Магазины не закрываются в 17:30! Можно быстро снять комнату или продать квартиру, устроиться на работу. Эта свобода дает возможность жить.



Февраль, 2012





«Митинги, толерантность, буллинг в интернете – это просто новый вид борьбы»

Просто кому-то скучно, поэтому в соцсетях много разных мнений и что-то вызывает слишком бурную реакцию. Мне нравится, что в России этим не страдают.

Моя жена говорит, что Англия похожа на кладбище. Я не согласен с ней, но понимаю, почему она так думает. В Британии хорошо пенсионерам. В России можно быстро изменить свою жизнь, и мне это нравится.Мне кажется, что на Западе людям очень комфортно. У них все есть. И все эти митинги, толерантность, буллинг в интернете за собственное мнение – это просто новый вид борьбы. Люди хотят за что-то бороться. И они нашли странные вещи: права трансгендеров или этнических меньшинств. Не думаю, что это придет в Россию. Мне кажется, что из Англии это тоже уйдет.

В Англии люди хотят быть толерантными, при этом есть мнения, которые нельзя высказывать, как, например, история с комментариями Джоан Роулинг.





С сыновьями, декабрь 2019





Про любовь к русской кухне и водку

Моя теща замечательно печет блины, оладьи, пирожки, хотя до появления внуков она их не делала. Обожаю «Теремок»: я даже слишком часто там обедал, когда жил в Питере. Но самые вкусные сырники – только у тещи. Люблю супы, кавказскую кухню – хачапури. Пельмени. Когда я был студентом, в первый год питался сосисками и пельменями на развес. А вот гречку, холодец и окрошку есть не могу. Не понимаю, в чем удовольствие заливать салат квасом.



В России я научился пить водку. В Британии ее пьют, когда хотят быстро напиться.

Например, в клубах напитки дорогие, и англичане часто пьют перед выходом. Европейцы считают водку противной, но они не знают, как правильно ее пить. Нужно сидеть за столом, с закуской. Еще нужно пить правильный самогон, чтобы на следующий день не было похмелья... Нет, не подумайте, что я только и делаю, что пью!

Я заметил, что тут молодые люди употребляют меньше алкоголя, чем в Англии. В России не принято быть пьяным на публике, только если ты не алкоголик, а в Англии это в порядке вещей. Если выйти в центре на улицу в пятницу-субботу, то такие люди будут везде, причем это не пьяницы.

Интересно, что в русском языке есть слова «наесться» и «выспаться». В Англии важно поесть, там то, что дали – то и дали. И только в России тебя могут спросить: «Ты наелся?».



В России принято кормить мужчин. В Петербурге мы жили с тетей жены, у которой была советская закалка. Для нее самое главное – «Чем мы будем кормить Бена? Надо кормить Бена!». Для нее это был стресс. Но мне было приятно – это оказалось чем-то новым для меня.



Про хобби и свободное время

В Англии проще относятся к хобби. В Петрозаводске наш хор встречался три раза в неделю по 2,5 часа – 7,5 часа в неделю. Это очень много для простого хобби! Если русские занимаются спортом, они постоянно ходят на тренировки. В Англии люди не доводят хобби до такого совершенства: они делают что-то в свое удовольствие.



Я люблю холмы, горы. Поэтому в Ленинградской области мне было не очень интересно. Это то, по чему я скучаю. По музеям, театрам, кино хожу редко. Зато мы часто ходим в рестораны: в отличие от Британии и родного Шеффилда, тут можно поесть вкусно и бюджетно.



Если говорить про безопасность, то в Питере нет районов, где живут только богатые или только бедные. Поэтому, на мой взгляд, безопасно везде. Мне повезло: я выгляжу более-менее русским и не привлекаю внимания. В Англии все работает по-другому: есть бедные, есть средний класс, есть районы мигрантов.



Про технологии и путешествия

От Лондона до Шеффилда 2,5 часа на поезде или на машине. Но для местных это очень далеко: люди не понимают, зачем ехать в Лондон на день. А вот в Петрозаводске люди часто катаются ночным поездом в Петербург. Мои знакомые из Мурманска едут на юг на машине. Это реально далеко!

У вас поезд – это целая культура. А дешевые билеты позволяют путешествовать. Но я сам больше 12 часов не ездил.

Россия быстрее принимает новые технологии: у вас везде WiFi, мобильная связь в метро. В том же Лондоне ее нет. Если бы отключили интернет, вы бы адаптировались быстрее. И если государство решит, что у вас не будет Google или «ВКонтакте», вы переживете это. Даже бабушки и дедушки у вас перенимают технологии.



«Россия движется вперед»

Меня удивило, что в России много молодых родителей. Нам с женой по 30 лет, у нас два ребенка, которым год и три годика. В Англии ни у кого из наших ровесников детей нет.



В России, если человек свой, то он свой – к нему близкое отношение. В Англии мы благодарим водителя автобуса, продавца в магазине. А тут люди могут грубить друг другу, потому что не знакомы. Но при этом вы очень помогаете тем, кого знаете. В Великобритании бывает так, что родители не помогают даже своим детям, потому что выбирать кого-то одного нехорошо – нужно помочь всем. Хочется чуть больше тепла в отношениях с другими.

Я чувствую, что Россия движется вперед: тот же Петрозаводск за 10 лет изменился в лучшую сторону – это дает энергию.

В Англии обстановка стагнирует или даже становится хуже, люди борются, чтобы сохранить то, что им дорого. Я понимаю, что Петрозаводск и Петербург – это не вся Россия. Зато тут у меня есть ощущение, что все будет лучше, а в Англии таких чувств нет.