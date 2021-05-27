«Русские загадочные только сами для себя». Стендап-комик Стив Форман — о жизни в России

Стендап-комик Стив Форман приехал в Москву 10 лет назад благодаря русскому олигарху, который нанял его в качестве репетитора. С тех пор Стив живет в столице и успел хорошо изучить привычки русских. Он выпускает подкаст, работает переводчиком и в озвучке — его голос можно услышать на нескольких ветках метро, в аудиогидах и англоязычной версии «Смешариков». «Я уже 15 лет не хожу в офис и счастлив. Терпеть не могу это, — говорит Стив. — Фриланс для меня — образ жизни». Англичанин поделился своим опытом работы в Москве и наблюдениями про менталитет, историю и традиции в России.

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Вы узнаете:

— Как Стив оказался в Москве и чем он здесь занимается

— Что он думает про российские медиа

— Почему русские не уезжают из России

— Про российский менталитет: «вам нужно быть менее закрытыми и суровыми»

— Про магнитики на холодильник, приметы, ЧМ-2018 и баню

— Про бюрократию как похмелье после СССР и холодец

У меня была склонность к изучению иностранных языков: даже строгая школьная учительница, которая никогда не хвалила учеников, про мой французский говорила «Ну, неплохо-неплохо». Mне нравился язык. Я мечтал, что поеду во Францию и познакомлюсь с красивой актрисой.

В 14 лет в школе нужно было выбрать дополнительный предмет— биологию, физику или что-то другое. Я решил учить русский. Во-первых, я вряд ли когда-нибудь оказался бы в России. А во-вторых, мои реальные познания было бы сложно проверить. Другие предметы мне нравились еще меньше. Так что это был осознанный выбор подростка, который просто не очень хотел учиться.

Я поступил в University of Bristol, который входит в топ-50 лучших университетов мира, получил диплом переводчика и после работал в суде. А еще много путешествовал: жил в Испании, Австралии, Новой Зеландии.

У меня была работа, но в Лондоне все складывалось не так удачно, как хотелось бы. Один из моих любимых писателей на вопрос, почему он переехал в Вашингтон, отвечал: «Лондон стал для меня теплой ванной». То есть вода остыла и ты не знаешь: то ли выходить, то ли добавить горячей. Вроде нормально, а вроде и не то. Вот у меня было так же. Как будто все подталкивало тебя к среднему классу, комфорту, скучной стабильности. Но разве это интересно?

Как я оказался в Москве: история про олигарха

Однажды к нам в школу пришел русский олигарх, который предложил стать его репетитором. Он сказал: «Я родился в СССР и никогда не думал, что мне будет нужен английский. Все вокруг меня говорят на английском, даже моя 14-летняя дочь, а я нет». И пригласил меня в Сен-Тропе на все лето. У него было две цели на лето — выучить английский и похудеть.

Большую часть времени мы проводили втроем: он, я и его огромный тренер Виталик. К концу лета Виталик выучил английский, а я похудел.

Олигарх предложил мне сделать визу и приехать в Москву, чтобы преподавать ему французский. Так 10 лет назад я оказался в России.

Мы жили на Остоженке. Сейчас мне смешно вспоминать: когда я покупал продукты в местном магазине, думал, что вся Москва такая дорогая. При этом, никто не пытался меня обмануть, потому что я иностранец. Скорее, на меня реагировали как на инопланетянина: «О-о-о, до него можно дотрагиваться?».





«Я не работаю в офисе»

Я не хожу в офис уже 15 лет и счастлив. Мне никогда не нравилась душная, токсичная офисная атмосфера и сплетни. Я работаю на себя, так что для меня фриланс — это уже образ жизни. Он похож на стендап: ты стоишь на сцене и тебя никто не может подстраховать.

Я работаю в медиа, а также озвучиваю музейные аудиогиды, «Смешариков», героев компьютерных игр или квестов, помогаю готовить доклады на английском. Мой голос можно услышать на нескольких ветках метро. А еще у меня есть подкаст. Еще я выступаю со стендапом.

У меня никогда не было трудностей с поиском работы, так как я окончил топовую английскую школу. В основном клиенты находят меня сами по рекомендациям, поэтому для фрилансера важно держать планку и сохранять личный бренд.

Как появился мой подкаст? У меня было свое комедийное радиошоу на московской англоговорящей радиостанции Capital FM, выпуски которого я записывал. После ухода с радио я продолжил выпускать подкасты самостоятельно: брал в аренду студию. В гости часто приглашаю комика Евгения Чебаткова. Горжусь, что иногда занимаю первое место в рейтинге комедийных подкастов.

Еще одна важная часть моей жизни и работы — это стендап. Выступать всегда непросто, потому что пока у этого жанра не такая большая аудитория. Новый король русского стендапа — это мой брат Чеба (Евгений Чебатков. — Прим.). Еще мне нравятся Виктор Комаров, Саша Малой, Василий Медведев, Марк Сергиенко, Валя Сидоров, Расул Чабдаров, Артур Чапарян. У каждого из них есть собственный стиль.

Русские любят отдыхать. У вас много праздников, что для фрилансера не всегда удобно.

Иногда из-за этого у меня нет клиентов. Помню, в прошлом году я забыл про 23 февраля и 8 марта. Заказчики говорили: «Ой, меня не будет в городе». Границы были открыты, поэтому я спонтанно уехал к брату в Тоскану на выходной.

Если говорить про российские медиа, то лучше не смотреть телевизор — только YouTube, где больше свободы самовыражения и меньше пропаганды. У англичан есть выражение The special place in Hell — «специальное крыло ада». Я бы туда отправил всех «говорящих голов». Таких пропагандистов я еще называю bingo callers: это люди, которые сами ничего не делают, просто вытаскивают шарики и объявляют лоты. Но, как я понимаю, в России люди моложе 35 лет уже и не смотрят ничего по ТВ. Что я сам предпочитаю? Всегда приятно слушать Дмитрия Быкова. Или Юрия Дудя. В соцсетях читаю паблики «Интересная Москва», «Афиша».

«Просто примите тот факт, что вас в России что-то держит»

Мне уже сложно смотреть на себя со стороны, так как я давно в Москве, люблю этот город и ко многому привык. И даже в Лондоне через неделю мне хочется обратно. Это чувство сложно объяснить. Не то, что в Москве движуха, особенный запах или березы… Вспомните, как много политических мигрантов уезжали в Париж, Италию — и все как один скучали и возвращались в СССР. И их потом еще сажали… У меня был друг, который год жил на Бали — это же райское место, где все идеально. Через год он вернулся — соскучился по Москве и Петербургу.

Просто возьмите ответственность за то, что вас, русских, тут что-то держит. «Там [в Европе] лучше» — это bullshit, который я слышал много раз.

Вам скучно, потому что в Европе транспорт ходит по расписанию и в целом все стабильно. Русские загадочные только сами для себя, но не для остальных.

Мне нравится мой район: уже два года я живу на Краснопресненской. Вместе со мной обитает черепашка Пуля. Вот у кого настоящий русский характер — она такая капризная, что не всегда понимаешь, чего она хочет.

В 15 минутах ходьбы от меня Москва-река, Сити, разные парки. Кто-то сказал мне, что это один из самых старых районов в столице. Москва в этом плане похожа на Лондон, где деревни приклеились друг к другу и стали районами.

В свободное время я катаюсь на сноуборде, поддерживаю уровень французского и очень много плаваю, что помогает справляться со стрессом.

Я много раз был в Третьяковской галерее. Мне запомнилась выставка советской пропаганды, где было огромное количество китчевых предметов, и экспозиция работ Бэнкси и Энди Уорхола. Мне нравится бывать в Музеоне, где есть парк скульптур советского периода, которые я называю «зомби холодной войны».

Часто хожу от метро Новокузнецкая по Пятницкой улице до Красной площади. Получается, слева Кремль, справа собор Василия Блаженного. В такие моменты я чувствую себя в столице Великой Империи. А еще это мне немного напоминает Лондон, где около Темзы стоит парламент и Биг-Бен.



Про закрытость и угрюмость

Я четко вижу различия в менталитете между молодежью и старшим поколением, которое родилось в СССР. Мне кажется, что вам нужно быть менее закрытыми и суровыми. Помню, как только я приехал сюда, со мной даже не здоровались соседи. Почему?

У меня есть стендап, где я рассказываю, что коммунизм отнял у людей слово. Например, в русском языке нет способа обращаться друг к другу — месье, мисс, сэр или как-то еще.

Я был в разных странах и могу сказать, что русские выглядят самыми зажатыми. Да, коммунизм отнял у вас сто лет культуры — у вас были прекрасные писатели, балет и не только, но с этим нужно смириться и идти вперед.

Мне кажется, многие здесь даже не представляют, насколько в мире любят и уважают «большую тройку» — так я называю Толстого, Достоевского и Чехова.

Мне кажется, ваше молодое поколение не знает историю. На моей полке много исторических книг — это очень интересно. Раз в год вы выходите с портретами родственников, которые воевали, на плакатах (имеется ввиду акция «Бессмертный полк». — Прим.) — это очень трогательно. Но в остальное время вы как будто забываете об историческом наследии.

Меня удивляет, что на Кропоткинской стоит и Храм Христа Спасителя, и памятники Марксу и Энгельсу.

За 10 лет в Москве не изменились разве что пробки — они так и остались на уровне Бангкока. Я давно привык, что на поездку в аэропорт нужно закладывать лишний час. Или всем знакомая ситуация: ты просишь таксиста остановиться около метро, потому что быстрее доехать в подземке или дойти пешком. Однако сейчас это случается не так часто.

Про магнитики на холодильник и приметы

Я регулярно разговариваю с друзьями и замечаю, что иностранцы жестче воспринимают пандемию. Они заперты дома, ссорятся с женами, теряют работу. А вам, русским, это не страшно. Наверное, потому что у вас страдания на уровне генетики. «Посидеть два месяца дома? Ерунда. Как будто это самое худшее, что было у нас в истории». Или 90-е с пустыми магазинами. А вот для Запада, который привык жить комфортно, это все впервые.

У меня есть стендап про то, что русские очень любят магнитики на холодильник. Это забавно. Помню, был за границей: когда экскурсовод показал палатку с магнитиками, все русские исчезли в этом направлении, как будто приехали только за ними. А еще вы зачем-то дарите их друзьям. Наверное, чтобы они смотрели и радовались за вас. У меня есть три магнитика, но они остались в квартире от прошлого владельца.

Про Чемпионат мира по футболу

Конечно, я помню это событие! Мне кажется, что это не Россия принимала у себя ЧМ, а Кубок мира принимал у себя Россию. Я был в Нижнем Новгороде и видел, как англичане нашли паб, расставили на веранде британские флаги и начали петь свои песни. Местные жители снимали их на телефон. На лицах было написано: «Это же настоящие футбольные фанаты!». А до этого такое можно было увидеть разве что в сериалах или кино.

Я рад, что мир поделился с Россией чемпионатом. А еще я рад, что Россия смогла пройти далеко на турнире. У вас была такая радость, что эти эмоции передавались всем вокруг. Думаю, что многие после матча с Испанией проснулись с больной головой и подумали: «Мы правда сделали это или мне приснилось?»

«Баня — это про экстрим»

Еще мне очень нравится русская баня: для меня это про экстрим, искренность, невероятные эмоции. Когда ко мне приезжают друзья-иностранцы, я всем говорю: «Хочешь понять русскую душу? Сходи в баню!»

Это же целый процесс: во время бани можно поговорить «за жизнь», выпить. Один мой друг воспринимает это как исключительно процедуру для здоровья, а для меня это развлечение. Выходишь радостный, бодрый — и чувствуешь жизнь.

Недавно я водил туда американских комиков: им понравились смешные шапочки. На Западе нет такого числа бань, как в России: в Лондоне я бы не смог найти даже сауну.



«Это можно сравнить с похмельем, которое осталось после СССР»

Я немного в шоке от уровня бюрократии. Ее можно сравнить с похмельем, которое осталось от советских времен. Особенно сильно это чувствуется в госучреждениях.

Недавно я продлевал вид на жительство. Это было ужасно: у меня попросили все, что можно, включая некоторые медицинские анализы. Я в молодости читал Кафку или Оруэлла, которые описывают бюрократию. Тогда я думал: «Ну, так же не бывает!». Оказывается, нет, — очень даже бывает.

«О боже, ну что это за люди, которые ставят галочки и говорят противным монотонным голосом? Есть какой-то специальный завод, где таких производят?». Но подобное есть не только в России.

«Холодец — единственное национальное блюдо, которое может двигаться»

Мне нравится русская кухня. Есть блюда, к которым я начал привыкать, например, борщ. Люблю жареную картошку с грибами — очень сытное блюдо! Британцы вообще любят калорийные блюда. Не то что французы со своими круассанами — на таком завтраке империю не построишь!

Больше всего в вашем меню меня испугал холодец. Если кто-то заденет стол, на котором стоит блюдо с холодцом, он, как нечто живое, начинает дрыгаться. Это единственное национальное блюдо, которое двигается.

Какие привычки я приобрел в Москве? Мне не нравится медленное обслуживание. Но нравится ваша примета «посидеть на дорожку». В этом есть что-то восточное, дзеновское. В конце концов, Россия — восточная страна.







Фото: личный архив героя