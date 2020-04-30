Карьера и жизнь в России глазами британки: «Первые слова на русском я выучила благодаря таксистам»

Холли рассказала Rusbase, почему в Россию не едут работать педагоги-иностранцы, а также о том, кто такие «энтузиасты трудового кодекса», которых нет в Британии.

Холли Робертс 32 года. Десять лет назад она приехала сюда по приглашению тети и думала, что останется только на год. Потом Холли встретила будущего супруга – и планы изменились. А еще через 8 лет открыла в России свой бизнес – частный детский сад Britannia School. Холли удалось посмотреть на работу в России не только как наемному сотруднику, но и как предпринимателю. Больше всего удивило отсутствие конкуренции за рабочие места и поверхностное отношение к вакансиям.

Жизнь до России

Моя семья родом из Уэльса. Сейчас часть семьи живет под Кардиффом, часть – в Бирмингеме. У меня есть две сестры и брат. Мой дедушка служил в гвардии, которая охраняет королеву Елизавету. Да-да, это те ребята, которые ходят в красных мундирах и пушистых шапках.

Я прочитала интервью с Чарли Алленом на Rusbase и абсолютно согласна с ним: 90% британцев ничего не знают о России, кроме стереотипов. Они думают, что тут постоянно холодно, у мужчин странные усы, а на улицах – медведи.

Я родом из небольшого городка. Меня зовут там «cестра, которая переехала в Россию»: местные считают, что я сделала странный выбор.

Я работаю с детьми с 18 лет: моя специальность – дошкольное образование. В Великобритании я окончила с отличием университет, получила специальность психолога. Как и большинство британцев, я ничего не знала о России. Как я сюда попала? В 2007 году моя тетя открывала в Москве первый кампус International School of Moscow и предложила мне работу. В Британии конкуренция на рынке труда выше, чем в России. К тому же я доверяла своей тете, которая объяснила, что у меня больше перспектив в Москве. Так я решилась поехать в Россию.







Замок в Уэльсе, где родилась Холли





«Первое время ходила с большой бумажной картой»

Это была моя первая самостоятельная поездка за границу – мне было 22 года. Я не знала русского, местной сим-карты не было. В аэропорту увидела, что никто не улыбается. Подумала, что со мной что-то не так. Но потом, уже побыв какое-то время в Москве, поняла, что русские вообще не улыбаются незнакомцам.

В аэропорту я долго не могла найти свой чемодан: обращалась за помощью на английском, но никто не мог ответить. Я была практически в слезах, когда наконец-то нашла чемодан и встретилась с тетей.

Первое, что бросилось в глаза в Москве, – это эффективная работа метро и большая концентрация людей. В Великобритании поезда ходят раз в 10 минут, в России – гораздо чаще. Мне было сложно разобраться: тогда в метро не было указателей на английском. Да и агрегаторов такси тоже... Зато у меня была большая бумажная карта, с которой я ходила по городу. Первое время мне помогала коллега, которая жила тут несколько лет. Она даже ходила со мной в магазин: я не понимала, что написано на упаковке, и часто брала вместо йогурта кефир.



С семьей в Москве





Почему я решила открыть бизнес в России

Виза действовала год, и я была уверена, что после этого вернусь домой. Даже не стала продавать свою машину – она осталась в гараже у дедушки в Уэльсе. Но потом я встретила своего будущего мужа – и все изменилось. К тому же именно в России у меня были перспективы в работе.

Я работала с дошкольниками, для которых английский не был первым иностранным языком. Это мотивировало придумать свой подход к обучению. Я поняла, что в Москве у меня есть много возможностей применить профессиональные навыки.

К тому времени я проработала в образовательных учреждениях 10 лет и видела, как они бюрократизировались. Очень много времени отнимала бумажная волокита – я буквально работала с документами больше, чем с детьми. Еще мне не нравилось, что к дошкольное образование по британской системе доступно только тем детям, чьи родители могут себе это позволить (Холли работала с программой Early Years Foundation Stage – это британская национальная система дошкольного образования, которая признана «золотым стандартом» обучения. По этой программе работают все дошкольные учреждения в Англии, а также некоторые детские сады в других странах. – Прим.).

Я захотела сделать Early Years Foundation Stage доступной большему числу детей. Так в 2015 году родился мой бизнес – британский детский сад Britannia School.







Вместе с супругом. День открытия сада





«Была наивной и не понимала, что такое свое дело»

Страшно ли было открывать бизнес в России? Тогда я была очень наивной и не понимала в полной мере, что это значит. Когда у тебя свое дело, ты должен работать 6-7 дней в неделю и не можешь «выключиться». Мы работаем с детьми – это еще и высокая ответственность. Есть франшизы детских садов, которые подают этот бизнес как легкий заработок. На деле это не так.

Мой рабочий день начинается в 8 утра. Первым делом я проверяю, все ли сотрудники на месте. Затем выхожу встречать детей. В 8:30 они все в саду и готовы к занятиям. Некоторые дисциплины я веду сама – где-то это наука, где-то это танцы, – для того, чтобы отслеживать уровень знаний учеников. Еще провожу встречи с родителями и педагогами, работаю с административной командой.

В будни я уезжаю домой в 7 вечера, но могу доделывать рабочие задачи до 10 часов. По субботам у нас работает клуб выходного дня: это формат обучения для тех, кто не может позволить себе полную программу. Мы с мужем считаем это вкладом в комьюнити.





Церемония вручения дипломов, 2019 год





«В Британии большая конкуренция. В Москве ее нет»

В России подход к поиску работы сильно отличается от британского. В Великобритании для каждой вакансии соискатель должен подготовить резюме, сопроводительное письмо, заполнить анкету и собрать рекомендации. Это резюме должны увидеть в потоке кандидатов – надо очень постараться, чтобы выделиться. В России же есть сайты, куда можно просто закинуть резюме и ждать результата. Могу сказать, что нам редко присылают подробное резюме и сопроводительное письмо.

В Англии важны рекомендации: если у тебя хотя бы один отрицательный отзыв, работу будет сложно найти.

Меня удивляет, что в России редко проверяют рекомендации. Это делают только международные организации – нам несколько раз звонили потенциальные работодатели наших бывших сотрудников.

В Британии большая конкуренция за рабочие места, а в Москве безработица как таковая отсутствует. Люди знают, что даже если они не пройдут на одну работу, то все равно устроятся на другую. Меня поражает, что в Москве есть люди, которые просто не приходят на собеседование после того, как оно было подтверждено, или не сообщают потенциальному работодателю, что они уже нашли работу.

Наши соискатели очень удивляются, когда узнают, что устроиться к нам не так легко. Сперва мы ищем анкеты на карьерном сайте и фильтруем заявки по опыту работы. Сразу отклоняем кандидатуру, если видим, что человек часто менял работу.

На интервью мы задаем вопросы, которые сбивают с толка – смотрим, как реагируют люди. После первого интервью идет второе. Соискатели позиции преподавателя в моем детском саду также проводят пробный урок: мы смотрим, как они работают с детьми. После трех этапов запрашиваем рекомендации, созваниваемся с прошлыми работодателями и проверяем, что все отзывы настоящие. Процесс трудоустройства занимает несколько месяцев. Такая доскональность важнее, чем камеры наблюдения.







Вид из окна квартиры





«Россия – не самое популярное место работы для британца»

У нас нет особой текучки кадров. Все сотрудники с педагогическим образованием, знают по несколько языков. В каждом классе работают два специалиста: иностранец и местный учитель. В отрасли частного образования в России 80% педагогов-иностранцев работают исключительно ради денег. Но мы старались подобрать тех, у кого на первом месте – желание дать детям качественное образование.

Россия – не самая популярная страна для британских педагогов. В Великобритании по телевизору показывают много негатива о России и президенте, это сказывается на имидже страны.

Английские педагоги едут работать в Испанию за существенно меньшие деньги. Это связано с тем, что там море, солнце, вкусная еда – и это близко. Среднестатистический британец не знает, что Москва – европейский город с быстрым транспортом, концертами мировых звезд, зелеными парками и низким подоходным налогом.

Когда-то мы работали с рекрутинговыми агентствами, которые приглашают британских учителей в международные школы. Но так никого через них и не наняли: они предлагали мало кандидатов, и все нам не подходили.







Свадьба в Таганроге





«Вы чтите трудовой кодекс»

Я встречала русских, которые могут работать круглосуточно. Иногда сотрудники присылают письма ночью, приходят в детский сад на выходных, чтобы подготовиться к работе, и не просят оплатить эти часы. Но есть и другие случаи.

В Великобритании сотрудники подписывают трудовое соглашение с должностной инструкцией – и тут же забывают о нем.

Но в России я видела тех, кто очень внимательно изучает должностную инструкцию и не соглашается делать то, что не прописано в трудовом договоре. Есть даже такие энтузиасты трудового кодекса, у которых он лежит на рабочем столе с закладками и выделенными цитатами. В Великобритании такого нет.

Если сравнивать с Европой, то у вас больше выходных дней. Как только становится тепло, родители увозят детей на дачу. Сперва мне это казалось странным. Еще вы отмечаете 8 Марта. Мне очень нравится этот праздник, но в Британии он не так популярен.





С супругом в День Победы





Про еду и таксистов

Я адаптировалась к Москве два года. А первые слова – «налево», «прямо», «направо», «здесь» – выучила благодаря таксистам. Мне каждый день приходилось ездить на такси, потому что на общественном транспорте было сложно добраться до Крылатского, где был кампус ISM.

Первое время мне казалось, что тут нет привычной для меня еды. Странное впечатление произвел борщ. Но благодаря супругу я все распробовала.

Семья мужа живет на юге России, и я очень полюбила южную кухню. Мы часто ездим к родственникам в Таганрог. Я открыла для себя буженину, пампушки, баклажанную икру, бефстроганов. Думаю, в южной еде больше вкуса – она более острая.

Пытались ли меня обмануть? Да, например, был случай, снова связанный с такси. Однажды, когда шел мой второй год в Москве, мы с коллегами были в клубе Soho Rooms. Таксист попросил 2500 рублей, чтобы довезти нас от клуба до Кутузовского проспекта. Коллеги подумали, что это много – тогда он снизил цену до 1500 рублей. В итоге я перешла на другую сторону набережной, поймала машину и доехала домой за 300 рублей.







С супругом на концерте в Москве





«У вас есть отопление, гардеробы и сменная обувь»

У вас есть традиции, которых нет в Англии – например, сменная обувь. В Британии люди проходят в дом в той обуви, которая на них надета.

Ну и, конечно, в России есть снег и холодная зима. В мою первую зиму здесь телефон зафиксировал минус 26. Ничего подобного в моей жизни до этого не было. Зато в России хорошее центральное отопление. В Англии это очень дорого, особенно зимой. В британских домах тонкие стены и высокая влажность, многие экономят и спят в пижамах-комбинезонах, иначе можно простыть или отморозить пальцы. У меня шесть таких пижам в виде животных: в России я их использую только для игр с детьми.

А еще в России везде есть гардеробы. Зимой британцам негде оставить верхнюю одежду в клубах или барах, поэтому в интернете много видео с британками, гуляющими в легкой одежде зимней ночью.

Я живу в Мещанском районе Москвы. Из окна квартиры я вижу кремлевские звезды. Рядом любимые итальянский, индийский, вьетнамский и китайский рестораны. Мы с мужем часто ходим в музеи, стараемся раз в год бывать в Питере и обязательно попасть в Эрмитаж. Единственный спорт, который мы смотрим – это регби в местном ирландском пабе.

Мне нравится в Москве: тут постоянно что-то происходит. В Англии жизнь спокойная и даже несколько сонливая.