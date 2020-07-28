Карьера в России глазами японца: «В Японии люди живут работой, а для русских она — лишь часть жизни»

Хаякава Хироки 50 лет. Он уже шесть лет работает в России советником-консультантом московского представительства Epson. Хироки отмечает, что русские так же трудолюбивы и сконцентрированы на результате, как и японцы. «У вас менее строгие отношения между начальством и подчиненными. В Японии не принято называть босса по имени или возражать ему, — отмечает он. — А еще вы обсуждаете решения на общих совещаниях, в то время как в Японии на собрании утверждается заранее принятое решение». Хаякава рассказал о том, что ему нравится в Москве, чем его иногда смущают русские девушки и легко ли найти в России настоящую японскую кухню.

Другие истории иностранцев, которые живут и работают в России,

Я родился и большую часть жизни провел в Токио. После окончания факультета коммерции Chuo University в 1992 году я начал работу в Seiko Epson Corp., где проработал 28 лет. Моя работа связана с продажами и маркетингом в различных направлениях бизнеса компании: проекторы, сканеры, струйные принтеры.



Мне всегда хотелось поработать за рубежом — это отличный шанс передать свой опыт и научиться чему-то новому, а также узнать больше о культуре и традициях другой страны. Поэтому, когда шесть лет назад открылась вакансия в московском представительстве компании, я попросил о переводе, хотя почти ничего не знал о вашей стране. С тех пор я работаю в России.



Я родился и большую часть жизни провел в Токио. После окончания факультета коммерции Chuo University в 1992 году я начал работу в Seiko Epson Corp., где проработал 28 лет. Моя работа связана с продажами и маркетингом в различных направлениях бизнеса компании: проекторы, сканеры, струйные принтеры.Мне всегда хотелось поработать за рубежом — это отличный шанс передать свой опыт и научиться чему-то новому, а также узнать больше о культуре и традициях другой страны. Поэтому, когда шесть лет назад открылась вакансия в московском представительстве компании, я попросил о переводе, хотя почти ничего не знал о вашей стране. С тех пор я работаю в России.

Выезд с коллегами на природу, 2015 год

«У японцев стереотипные знания о России»

Японцы очень мало знают о России — только то, что написано в школьных учебниках. Это в основном историческая, стереотипная информация: большая страна с холодным климатом и опасными людьми. Конечно, я пытался узнать как можно больше. Взял с собой много теплой одежды: думал, что у вас зимой бывает и минус 50. У вас большая территория, и кажется, что холодно везде.

Но по-настоящему холодно было разве что во время поездки на Сахалин — хоть я и был там в теплое время года. Москва же оказалась не таким морозным городом, как я себе представлял.

Я много ездил по стране: катался на квадроциклах на Сахалине, сплавлялся на рафте по горной реке в Сочи, был в Якутске, Чебоксарах, Калининграде, Анапе. И я знаю, что Россия очень разная. Вблизи Сочи зимы практически нет, а когда видишь тропики, даже не верится, что это та же самая страна, что и на севере. В этом смысле путешествовать по России очень интересно — как будто посещаешь несколько стран, хотя на самом деле просто переезжаешь в другой регион.







Рафтинг в Сочи, 2018

Про рабочий график

Моя первая мысль, когда я увидел Москву: «Какой красивый город!». Тут действительно красиво и чисто — лучше, чем я себе представлял.



На адаптацию ушло больше года. Мои коллеги и японцы, которые работали в других компаниях в Москве, очень мне помогли. Например, они давали подробные инструкции, как пользоваться метро и заказывать такси. Но ритму жизни Токио и Москва похожи, поэтому в целом я легко привык к городу.

Я живу в квартире в 10 минутах ходьбы от офиса. Просыпаюсь часов в 9 утра, иду в офис с чашкой кофе, беседую с коллегами из Японии и Британии, проверяю почту: из-за разницы в часовых поясах все это занимает много времени. У меня нет подчиненных: я работаю автономно. Я проработал 28 лет в головном офисе нашей компании, поэтому моя задача — консультировать и делиться опытом с коллегами.

Меня поразил уровень знаний и образования коллег. В Японии всегда рабочий процесс подробно обсуждается, там много командной работы. У вас же принято быть индивидуалистами. В этом плане вы ближе к европейской культуре. У вас есть то, что я могу назвать «ментальность свободы».







Партнерское мероприятие. Сочи, 2018

«Часто общение за кофе более результативно, чем совещание»

В России принято считать, что японцы очень много работают. Это действительно так, зачастую мы посвящаем работе в одной компании всю свою жизнь. Сейчас, конечно, ситуация меняется, молодые люди стараются сохранять баланс между работой и личной жизнью.

Можно сказать, что японцы живут работой, а для русских работа — лишь часть жизни. Но это не значит, что вы относитесь к работе безответственно.

Здесь больше свободы и часто рабочие вопросы обсуждаются за чашкой чая или кофе. И результат такого общения может быть эффективнее, чем от собрания. Для меня это было непривычно: в Японии на собрании обычно утверждается заранее выработанное решение, причем мы любим затягивать окончательное принятие, чтобы оставить себе пространство для маневра. А в России собрание — это обсуждение и выработка решения, которое потом может и не меняться.



В московском офисе какие-то собрания планируются заблаговременно, какие-то случаются практически стихийно. Но раза три раза в неделю обязательно происходят небольшие совещания по разным темам.







На презентации, 2018

Про корпоративную иерархию в Японии и России

Мне нравится, что здесь нет такой строгой рабочей иерархии, как в Японии. В России рабочие отношения между руководителями и подчиненными более свободные и дружеские. Например, в Японии не принято называть вышестоящего человека по имени и свободно возражать ему, выражать несогласие. В московском офисе все обращаются друг к другу по имени, даже к главе представительства компании.



Есть много возможностей для неформального общения с коллегами и деловыми партнерами — совместные мероприятия, корпоративы, поездки на природу. У нас в Японии тоже придают большое значение неформальным контактам, которые сплачивают коллектив. Но в России все равно это выглядит немного иначе. Например, на одном партнерском мероприятии мы снимали фильм — это был новый для меня и совершенно потрясающий опыт. Мы снимались в продолжении «Человека с бульвара Капуцинов» и изображали события на Диком Западе — переодевались в костюмы, наносили грим, были все атрибуты настоящей киносъемки.







Съемки фильма с коллегами, 2015

«Русские одеваются менее формально»

В России проще регулировать свой график: вы часто прерываетесь на кофе или перекур. Как правило, в Японии перерывы на кофе и курение строго регламентируются компанией. В нашем японском офисе, курить можно в обеденное время и во время 15-минутного вечернего перерыва. Меня удивило, что вы едите в офисе заранее приготовленную пищу и не ходите куда-то. Еще мои коллеги готовят на местной кухне: могут порезать овощи, сделать сэндвич. В Японии вообще нет офисных кухонь: у нас не принято что-то готовить, скорее, есть место, чтобы выпить чай или кофе.

Очень отличается корпоративный дресс-код: русские одеваются менее формально. А летом русские девушки выбирают открытую одежду, что несколько меня смущает.

В Японии по-прежнему придерживаются традиций и сохраняется «старая» культура, в которой доминируют мужчины. Однако в последнее время все больше женщин активно продвигаются по карьерной лестнице и занимают должности, эквивалентные должностям мужчин.







Съемки фильма с коллегами, 2015

Про отпуск и средний возраст сотрудников

Обычно японцы начинают работать после окончания университета — в 23 года. На повышение уходит лет пять. Средний возраст сотрудников в обычной японской компании — 44 года. Люди старшего возраста за счет большого опыта ценятся больше, чем молодые сотрудники. Средний возраст сотрудников в японском офисе нашей компании — около 40 лет. По моим оценкам, в московском представительстве средний возраст — 30-35 лет.

После 60 лет сотрудники становятся кем-то вроде «почетных смотрителей из окна» — то есть они уходят на пенсию, но при этом могут остаться в компании на какой-то номинальной зарплате и должности, чтобы делиться опытом с более молодыми коллегами.

В Японии есть определенные дни для отпуска — «золотая неделя» — время, когда государственные праздники идут один за другим. Как правило, работодатели в Японии дают своим служащим в эту неделю дополнительные выходные. Но в течение «золотой недели» везде толпы, а цены на авиабилеты и гостиницы чрезвычайно высоки — поэтому многим японцам не нравится брать отпуск в это время. Сейчас график стал более гибким.







Деловая поездка, Сахалин, 2017

«Нравится, что в России приносят вкусности на работу»

В Японии, как и в России, есть традиция отмечать праздники. Но только в нерабочее время и вне офиса. В Москве меня часто просят сказать тост: мне нравится такая традиция, но из-за моего русского это немного сложно.



В азиатской культуре традиция дарить подарки более формальная: у нас есть стандартные сувениры или подарки, которые преподносят в зависимости от события. Например, когда вы въезжаете в новый дом, вам на новоселье подарят лапшу. В России выбирать подарки весело, но трудно: чтобы порадовать человека, вам нужно знать его интересы и хобби. В Японии нет такого обычая, как в России — дарить что-то от компании на день рождения. Но, конечно, компания делает вам подарок, когда вы женитесь или заводите ребенка.

Мне нравится, что в России часто приносят на работу какие-то домашние вкусности. Однажды я сам приготовил суши для коллег и даже надел традиционный костюм шеф-повара.

Меня расстраивает качество местных продуктов, особенно капусты, но мне очень нравятся рынки выходного дня, где можно найти что-то свежее.







Тимбилдинг с коллегами, май 2018

Про японскую кухню в России

Мне нравится местная кухня: люблю борщ и черный хлеб, даже оливье и холодец меня не пугают. Единственное, чего мне не хватает — так это лапши рамен.

Ем ли я в местных японских ресторанах? Да. Мы с коллегами любим ходить в рестораны азиатской кухни, но, конечно, суши тут совсем не такие из-за качества морепродуктов.

В России вы адаптируете рецепты под свой вкус. Как-то я участвовал в кулинарном мастер-классе, где попытался приготовить как раз такие адаптированные суши, потому что далеко не все традиционные японские продукты можно найти в России. Было очень интересно.

Мне нравится готовить, особенно если это что-то необычное — не повседневная еда. И я вижу, что в России кулинария становится популярным хобби. Наверное, сам процесс готовки по новому рецепту позволяет людям расслабиться, отвлечься от рабочих дел. Мы в Японии тоже часто испытываем такую потребность.







Кулинарный мастер-класс, 2018

«Смущает уровень шума в метро»

Я езжу на метро 2-3 раза в неделю. В Москве метро очень удобное и просторное! Платформы широкие и красиво декорированы — я могу долго разглядывать оформление станций. Еще у вас гораздо больше места в вагонах: в Токио есть специальные люди, которые утрамбовывают пассажиров...

В начале мне было сложно ориентироваться: в московском метро мало надписей на английском языке, я путал кольцевые и радиальные станции. Смущает уровень шума в самих вагонах, но к этому быстро привыкаешь.







Презентация принтеров в Красноярске, 2017

Про рыбалку в России

У меня есть любимое хобби, которым я продолжаю заниматься и в России — рыбалка. Например, я рыбачил в Борисово и на ВДНХ. Но больше всего меня впечатлила рыбалка на Сахалине! Это изначально была деловая поездка, в рамках которой организовали тур с рыбалкой и катанием на квадроциклах. Было очень захватывающе ездить по горной дороге, где еще и живут медведи. На рыбалке я поймал только две морских рыбы, но это был незабываемый опыт!

В России рыбалка больше похожа на охоту. Русские ловят рыбу, чтобы ее съесть, а для японцев важен сам процесс.

В Японии много видов рыбы в озерах, реках, океане, и рыбалка — популярное занятие, поэтому у нас есть разные рыболовные стили и огромное количество снастей. В России гигантские расстояния и очень красивая природа. До места рыбалки порой бывает трудно добраться, каждый день не порыбачишь. Еще вашим русским рыбакам не нужно много рыболовного снаряжения — вы можете ловить рыбу чем угодно. Ну, и я мечтаю попробовать зимнюю рыбалку.







Рыбалка на Сахалине, 2017

Что я советую посмотреть в России

В Японии главная ценность — это не индивид, а общество, поэтому там комфортно на улицах и в общественных местах. Есть даже строгий запрет на использование телефонов в ресторанах и на курение на улице. Ты можешь делать что угодно у себя дома, но когда речь идет про общественное место, твоя главная задача — не принести неудобство другим.

В России люди говорят значительно громче, чем в Японии, но со временем привыкаешь и это уже не кажется чем-то необычным.

У вас удобная система отопления — это еще одно приятное открытие. В подавляющем большинстве японских квартир центрального отопления нет, поэтому для обогрева используют кондиционеры, электрические обогреватели и электроодеяла. Некоторые японцы ради экономии пользуются даже керосиновыми обогревателями. Безусловно, есть и современные дома с продвинутыми системами обогрева, но пока таких меньше, особенно в регионах.



В Москве так же много возможностей для досуга, как в Токио, но все дешевле.

Я сам в свободное время люблю ходить в музеи, кино, слушаю русскую музыку, например, «А-Студио». Моя любимая галерея — Третьяковка. Был в ней раз шесть и всегда открываю что-то новое. Большое собрание картин и других предметов искусства впечатляет.

Друзьям и коллегам из Японии я обязательно советую посетить рынок-вернисаж, Третьяковскую галерею, Останкинскую башню, тур по метро, зоопарк, Малый театр, любой кинотеатр, а также покататься по ВДНХ на велосипеде и поплавать по Москве-реке на одном из корабликов.

Московские торговые центры ничем не отличаются от японских, бренды одинаковые везде. В Москве я часто покупаю вещи японского бренда Uniqlo. Иногда езжу в аутлет на Ленинском проспекте, где много хороших вещей по приемлемым ценам.





Фото с тексте: предоставлены героем