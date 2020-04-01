Карьера и жизнь в России глазами англичанина: «Рабочий день начинается поздно»

Чарли рассказал о своих впечатлениях от России, работе в стартапе и чем ему нравится Москва и русская литература.

Чарли Аллену 23 года. Ему так понравилась русская литература, что он решил изучать русский язык в Оксфорде, а сейчас работает в Москве. До этого Чарли был на практике в Ярославле, где познакомился с русской кухней, традициями и даже окунался на Крещение в прорубь.

Я родился и вырос в пригороде Лондона, Уимблдоне. В Москве я проходил практику переводчиком, а сейчас я помогаю небольшому стартапу с маркетингом, что тоже иногда включает переводы.

С русским языком я познакомился в школе: нам предложили на выбор изучать итальянский или русский. Самое сложное для меня в вашем языке – это совершенный и несовершенный вид, ударения. В английском языке все попроще. Затем на два года я сделал перерыв и продолжил учить русский только в Оксфорде.

Мне очень нравится русская литература. Именно она мотивировала меня изучать язык, потому что я хотел читать книги в оригинале. Я читал в переводе Толстого, Тургенева, Достоевского, Булгакова и даже смотрел знаменитый советский фильм, снятый по книге «Собачье сердце». Еще мне очень понравился «День опричника» Владимира Сорокина. Особенно интересно было сравнить сатиру Сорокина и Булгакова: как оба автора использовали шокирующие, гротескные образы, но брали в качестве вдохновения для своих антиутопий истории современного общества.

В конце учебы я увлекся Чеховым и прочитал все его рассказы и пьесы в оригинале. Недавно в Лондоне я посмотрел на русском «Вишневый сад»: Чехов вообще очень популярен в Англии.

Про обучение в Оксфорде

В Оксфорд и Кембридж поступить немного сложнее, чем в другие университеты Англии. В обычный университет ты можешь просто отправить результаты школьных экзаменов и мотивационное письмо, а в Оксфорде и Кембридже нужно пройти интервью с профессорами. Они задают вопросы, пытаясь понять, есть ли у тебя мотивация учиться и знаешь ли ты что-то за рамками школьной программы.

Я учился на факультете современных и средневековых языков, где помимо русского изучал еще и французский. Можно было выбрать один язык, два языка либо один язык с совершенно другим предметом, таким как история или философия. Учебный год делится на три семестра по восемь недель. Программа была довольно интенсивная: обычно проходили несколько лекций и два урока в день. Мы делали переводы, писали сочинения, вели дебаты и дискуссии на иностранном языке. Мне больше всего нравилось переводить, особенно на английский, так как я всегда любил писать.

Оксфорд – нечто большее, чем просто учеба. Я занимался спортом – играл в регби. Другие выступали в пьесах, играли в оркестрах. Иногда мы ходили в ночные клубы.







С мамой на Уимблдоне, июнь 2018





«Холодец и чача – это не мое»

Обучение в Оксфорде включало в себя поездку на восемь месяцев в Ярославль. Сперва было трудно: люди говорили быстро, использовали сленг. Часть поездки была непростой: я оказался в настоящей суровой зиме. Как-то мой телефон зафиксировал минус 38 градусов! Мы продолжали обучение в Демидовском государственном университете по четыре часа часа в день, уделяя особое внимание русскому языку и разговорной практике.

Мне было нелегко в чужом городе, но помогли занятия спортом – три раза в неделю я играл в регби. Знаю, что в Ярославле есть хоккейная команда, но на матч так и не сходил. После лекций у меня оставалось много свободного времени, которое я тратил на спорт. Мои однокурсники пели в хоре, преподавали английский или играли на музыкальных инструментах.

Если говорить про еду, то мне понравились борщ и щи. У вас популярна гречневая каша. Само по себе это скучное блюдо, но с котлетами – относительно вкусно.

Самое странное для меня блюдо – это холодец. Я даже сфотографировал и отправил его родным – они не могли понять, что это такое.

Еще как-то пробовал чачу – очень крепкий для меня напиток. Так что чача и холодец – это не мое. По сравнению с Лондоном выбор продуктов в супермаркетах Ярославля очень маленький.

В одном из магазинов вместо рыбного прилавка был просто огромный аквариум с живым карпом! Помню, как меня это шокировало время первого визита. Еще удивили торговые автоматы с икрой – в Лондоне такого никогда не встретить!





Про праздники в России: «Окунался в прорубь»

В Англии меньше праздников, чем в России. Я отмечал в России Крещение, День защитника Отечества и Масленицу. На 23 февраля меня смутило, что тосты были не только за тех, кто служил, но и за всех мужчин. Меня тоже поздравляли, хотя я не был в армии. Еще тут неделю празднуют Масленицу, а в Англии это праздник называется Shrove Tuesday и длится один день.





Но самый экстремальный поступок для меня в России – это купание на Крещение. Причем тогда была настоящая зима – где-то минус 20 градусов. Зачем я это сделал? Есть суеверие, что это приносит удачу. К тому же я хотел больше узнать о традициях. На Новый год и Рождество я был в Англии. Но знаю, что у вас есть фильм, который вы смотрите каждый год. Кажется, там что-то про баню. Это очень забавно.







С друзьями у мавзолея (Чарли – крайний слева), октябрь 2016



Про переезд и работу в Москве Сейчас я закончил стажировку и работаю маркетологом в небольшом стартапе. Работу я нашел на сайте университета, где собраны предложения в разных странах. Мой руководитель, как и я, выпускник Оксфорда. Я отправил резюме, сопроводительное письмо, сдал тест по английскому и математике и прошел собеседование по телефону. Трудоустройство в Англии происходит примерно так же.

В Лондоне рабочий день начинается в 8-9 утра, а тут может и позже – часов в 10 – и длится до шести вечера. Первая компания была международной – там работало около 50 человек, кроме пары ребят из Австралии. Сейчас я работаю в небольшой комнате еще с несколькими людьми. Мы почти все время мы говорим по-английски. Наверное, поэтому я не кажусь им белой вороной, как это было в Ярославле.

Что могу сказать о работе в России? В первой компании всегда была дружелюбная атмосфера. Казалось, что мы много работали, но при этом у нас всегда было время поболтать с другими вне офиса. Несколько раз меня приглашали на обед в новый проект «Депо», где можно было увидеть столько разной еды, сколько нет во всем Ярославле. Шучу!

Еще моя коллега написала мне список лучших баров, ресторанов, музеев и парков, куда можно пойти – это было так мило с ее стороны! Я думаю, что москвичи по-настоящему гордятся своим городом.