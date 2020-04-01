Карьера и жизнь в России глазами англичанина: «Рабочий день начинается поздно»
Чарли Аллену 23 года. Ему так понравилась русская литература, что он решил изучать русский язык в Оксфорде, а сейчас работает в Москве. До этого Чарли был на практике в Ярославле, где познакомился с русской кухней, традициями и даже окунался на Крещение в прорубь.
Чарли рассказал о своих впечатлениях от России, работе в стартапе и чем ему нравится Москва и русская литература.
Я родился и вырос в пригороде Лондона, Уимблдоне. В Москве я проходил практику переводчиком, а сейчас я помогаю небольшому стартапу с маркетингом, что тоже иногда включает переводы.
С русским языком я познакомился в школе: нам предложили на выбор изучать итальянский или русский. Самое сложное для меня в вашем языке – это совершенный и несовершенный вид, ударения. В английском языке все попроще. Затем на два года я сделал перерыв и продолжил учить русский только в Оксфорде.
Мне очень нравится русская литература. Именно она мотивировала меня изучать язык, потому что я хотел читать книги в оригинале. Я читал в переводе Толстого, Тургенева, Достоевского, Булгакова и даже смотрел знаменитый советский фильм, снятый по книге «Собачье сердце». Еще мне очень понравился «День опричника» Владимира Сорокина. Особенно интересно было сравнить сатиру Сорокина и Булгакова: как оба автора использовали шокирующие, гротескные образы, но брали в качестве вдохновения для своих антиутопий истории современного общества.
В конце учебы я увлекся Чеховым и прочитал все его рассказы и пьесы в оригинале. Недавно в Лондоне я посмотрел на русском «Вишневый сад»: Чехов вообще очень популярен в Англии.
Про обучение в Оксфорде
В Оксфорд и Кембридж поступить немного сложнее, чем в другие университеты Англии. В обычный университет ты можешь просто отправить результаты школьных экзаменов и мотивационное письмо, а в Оксфорде и Кембридже нужно пройти интервью с профессорами. Они задают вопросы, пытаясь понять, есть ли у тебя мотивация учиться и знаешь ли ты что-то за рамками школьной программы.
Я учился на факультете современных и средневековых языков, где помимо русского изучал еще и французский. Можно было выбрать один язык, два языка либо один язык с совершенно другим предметом, таким как история или философия. Учебный год делится на три семестра по восемь недель. Программа была довольно интенсивная: обычно проходили несколько лекций и два урока в день. Мы делали переводы, писали сочинения, вели дебаты и дискуссии на иностранном языке. Мне больше всего нравилось переводить, особенно на английский, так как я всегда любил писать.
Оксфорд – нечто большее, чем просто учеба. Я занимался спортом – играл в регби. Другие выступали в пьесах, играли в оркестрах. Иногда мы ходили в ночные клубы.
С мамой на Уимблдоне, июнь 2018
«Холодец и чача – это не мое»
Обучение в Оксфорде включало в себя поездку на восемь месяцев в Ярославль. Сперва было трудно: люди говорили быстро, использовали сленг. Часть поездки была непростой: я оказался в настоящей суровой зиме. Как-то мой телефон зафиксировал минус 38 градусов! Мы продолжали обучение в Демидовском государственном университете по четыре часа часа в день, уделяя особое внимание русскому языку и разговорной практике.
Мне было нелегко в чужом городе, но помогли занятия спортом – три раза в неделю я играл в регби. Знаю, что в Ярославле есть хоккейная команда, но на матч так и не сходил. После лекций у меня оставалось много свободного времени, которое я тратил на спорт. Мои однокурсники пели в хоре, преподавали английский или играли на музыкальных инструментах.
Если говорить про еду, то мне понравились борщ и щи. У вас популярна гречневая каша. Само по себе это скучное блюдо, но с котлетами – относительно вкусно.
Самое странное для меня блюдо – это холодец. Я даже сфотографировал и отправил его родным – они не могли понять, что это такое.
Еще как-то пробовал чачу – очень крепкий для меня напиток. Так что чача и холодец – это не мое. По сравнению с Лондоном выбор продуктов в супермаркетах Ярославля очень маленький.
В одном из магазинов вместо рыбного прилавка был просто огромный аквариум с живым карпом! Помню, как меня это шокировало время первого визита. Еще удивили торговые автоматы с икрой – в Лондоне такого никогда не встретить!
Про праздники в России: «Окунался в прорубь»
Про переезд и работу в Москве
Сейчас я закончил стажировку и работаю маркетологом в небольшом стартапе. Работу я нашел на сайте университета, где собраны предложения в разных странах. Мой руководитель, как и я, выпускник Оксфорда. Я отправил резюме, сопроводительное письмо, сдал тест по английскому и математике и прошел собеседование по телефону. Трудоустройство в Англии происходит примерно так же.
В Лондоне рабочий день начинается в 8-9 утра, а тут может и позже – часов в 10 – и длится до шести вечера. Первая компания была международной – там работало около 50 человек, кроме пары ребят из Австралии. Сейчас я работаю в небольшой комнате еще с несколькими людьми. Мы почти все время мы говорим по-английски. Наверное, поэтому я не кажусь им белой вороной, как это было в Ярославле.
Что могу сказать о работе в России? В первой компании всегда была дружелюбная атмосфера. Казалось, что мы много работали, но при этом у нас всегда было время поболтать с другими вне офиса. Несколько раз меня приглашали на обед в новый проект «Депо», где можно было увидеть столько разной еды, сколько нет во всем Ярославле. Шучу!
Еще моя коллега написала мне список лучших баров, ресторанов, музеев и парков, куда можно пойти – это было так мило с ее стороны! Я думаю, что москвичи по-настоящему гордятся своим городом.
В стартапе мне легко общаться с коллегами. Так как у нас небольшая команда, твое мнение ценят больше, чем когда ты стажер в фирме.
Мне рассказали про русское чувство юмора и анекдоты. В Англии шутки часто ограничиваются игрой слов, а в России предпочитают рассказывать целую историю – мне это очень нравится.
Судя по моему опыту, русские вовсе не трудоголики. Но, возможно, это связано с более поздним началом рабочего дня – как можно назвать кого-то трудоголиком, если работа начинается в 10 утра?! Возможно, я не прав, так как я работал в России всего в двух фирмах. У меня есть друзья в Англии, которые работают гораздо усерднее, но есть и те, кто работает меньше. На мой взгляд, это больше зависит от работы и человека, чем от страны.
Русское гостеприимство заметно, куда бы вы ни пошли – в том числе и на работе. Всякий раз, когда в офисе была свободная еда – что угодно, от мандаринов до сыра и крекеров – мне говорили, чтобы я ел как можно больше. В Англии все настолько «вежливы», что не хотят переедать, но кажется, что в России это поощряется!
На фестивале Гластонбери, июнь 2019
Широкие дороги, быстрый транспорт и низкие цены – в чем Москва обыгрывает Лондон
В Лондоне все куда-то спешат и ходят очень быстро. Там невозможно снять квартиру в центре, это дорого. В Москве я снимаю комнату около Маяковской и иногда добираюсь на работу пешком. Мне очень нравится метро: например, красивые статуи на Площади Революции. Да и общественный транспорт в целом тут ходит гораздо лучше.
Недавно я был в Музее современного искусства. Так как мой рабочий день начинается в 10 утра, я успеваю сходить в спортзал. После офиса я или возвращаюсь домой и болтаю с соседками, или гуляю с друзьями. Два раза в неделю занимаюсь регби с местной командой и с нетерпением жду начала сезона в мае. Я еще не посетил все музеи и театры, которые собирался. Особенно мечтаю увидеть современный русский театр, возможно, пьесу Кирилла Серебренникова. Хочу сходить на хоккей или футбол, а в конце мая собираюсь на концерт Пита Доэрти. Надеюсь, коронавирус этому не помешает.
Если говорить о ценах, то что-то в Москве дешевле, например, продукты. А вот фитнес чуть дороже. В целом, жизнь в Москве кажется немного более расслабленной, чем в Лондоне. Возможно, это просто мое впечатление, но люди здесь не кажутся такими уж занятыми. А как только ты начинаешь немного говорить по-русски и понимать культурные различия, суровые выражения не кажутся такими уж пугающими.
А еще в Москве широкие тротуары и широкие дороги, поэтому вы не сталкиваетесь с другими людьми и у вас больше возможностей любоваться прекрасной архитектурой вокруг.
«Вы очень прямолинейные. Но это здорово»
Как относятся англичане к русским? У большинства англичан высокий уровень образования, поэтому мы понимаем, что по телевизору не всегда показывают правду. Англичанам нравится Россия. Когда я сказал, что хочу вернуться в Москву, почти все мои друзья пообещали приехать в гости. С семьей мы поедем в Петербург, кто-то приедет в Москву. Даже моей бабушке очень интересно то, что происходит в России – хотя в молодости СССР представлялся ей большой и страшной страной.
Мне нравятся в Москве и темп жизни, и люди. Мне легко общаться, все хвалят мой русский язык. Русские уважают людей, который учат их язык, даже если вы плохо на нем говорите.
В России со мной общаются на русском. Хотя в той же Франции, даже если ты хорошо знаешь французский, с тобой все равно будут говорить на английском.
Почти каждый русский в Москве, которого я встречал, невероятно прямолинеен – в хорошем смысле. Русские говорят то, что думают, и прямо показывают свое отношение, что упрощает общение. При этом вы очень гостеприимные. Например, меня пригласили на обед после первой же тренировки по регби.
Как реагируют на меня местные девушки? После поста в группе по поиску жилья мне написало очень много людей. Кто-то писал «Живи со мной бесплатно». Думаю, такое повышенное внимание ко мне, потому что я иностранец и всем интересно посмотреть на англичанина.
Еще у вас есть чувство лояльности – назовем это так. На прошлой неделе я был в Ярославле: меня любезно приняла та же дама, у которой я жил три года назад, а преподаватели нашли время на встречу. Я с радостью знакомлюсь с новыми людьми. Большинство рады поболтать со мной и узнать больше о моей жизни в Англии и России. Мне тут нравится.
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