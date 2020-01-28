«Долина – это про скромность. Здесь миллионеры ездят на старых авто»

Стас Тушинский развивает в Кремниевой долине стартап Instreamatic. Он рассказал Rusbase, каково в Долине стартаперам: как получить визу в США, как правильно выстроить нетворк, чтобы попасть на закрытые тусовки к инвесторам, почему в Сан-Франциско сложно найти жилье. А еще объяснил, как отличить настоящего миллионера от самозванца, ходят ли стартаперы со смузи, как развлекаются в Калифорнии и почему экономика США, на его взгляд, процветает.

Меня зовут Стас, мне 33 года. В 2009 году я окончил ВШЭ. Я всю жизнь работал в разных сегментах интернета: музыкальные сервисы, рекламные технологии. Четыре года назад я вместе с партнерами из России, США и Британии основал стартап Instreamatic, который позволяет людям разговаривать с рекламой и отключать ее.

Сейчас у нас в команде 26 человек из трех стран. Наша штаб-квартира находится в Сан-Франциско: я живу и развиваю компанию из США.

Когда мы приходили в России к первым потенциальным клиентам, часто слышали от них: «А как оно работает в США? Какие есть кейсы там?». Поняли, что нужно ехать в Америку.

Долго выбирали между Нью-Йорком и Кремниевой долиной. С одной стороны, мы работаем на рекламном рынке, а большинство рекламодателей находятся в Нью-Йорке. С другой стороны, у нас чисто технологическая история, а это Сан-Франциско. После нескольких командировок мы остановились на Долине, потому что именно здесь много инвесторов.





Стас Тушинский

Как получить визу в США для одаренных

Америка – уникальная страна. Ее культура хорошо знакома всему миру по медиа, сериалам и не только. Это упрощает переезд.

Я получил рабочую визу категории «О» виза, которая выдается на срок проекта или на три года. Обладатель позже может претендовать на грин-карту или на иммиграционную визу. Для получения визы категории «О» не нужен диплом о высшем образовании или приглашение от работодателя, но важно доказать наличие талантов в какой-либо сфере. – Прим., которая еще называется «визой для одаренных». Мне кажется, большинство русских получают именно ее. Но есть нюанс: вам нужно найти американского юриста по эмиграции, который поможет выбрать оптимальный вариант. Его услуги обойдутся примерно в $10 тысяч. Он же собирает и отправляет твое дело на утверждение в миграционную службу, а потом ты сам едешь в посольство на собеседование, сдачу отпечатков пальцев и получение документов. Когда в 2016 году я делал визу, в Москве еще не было очередей в посольство и все было довольно просто.

В 2017 году мы получили $200 тысяч инвестиций от фонда Run Capital, поэтому ехали в США не голодать, а развивать проект.







Местный пляж

«В Сан-Франциско плохой климат и много сумасшедших»

Жить в Калифорнии дорого. Тут высокие ставки на аренду жилья: регион сам по себе малоэтажный, а спрос на недвижимость только увеличивается. Траты зависят от уровня жизни. По сравнению с Москвой Сан-Франциско – маленький город, но тут есть клубная и барная жизнь.

У американцев есть шутка: «Самая холодная зима в США – это лето в Сан-Франциско».

Часть города – Tenderloin – местные обходят стороной, чтобы не нарваться на неадекватных людей. Там валяется мусор, шприцы, ужасный запах. Читал в новостях, что местные жители даже нанимают «дружинников», которые оберегают их от бездомных.

Вечерний Сан-Франциско

Про работу 24/7 и выгорание

В городе плохой микроклимат. Например, я живу в Долине. У нас +28, а в этот же день в Сан-Франциско могут быть ветер, тучи и +18. Но это особенность географического положения города, который окружен заливом и холмами.В Сан-Франциско не так много парков и активностей для семьи с детьми, в отличие от Долины. Второй большой минус города – огромное количество бездомных с психическими заболеваниями.Есть прикол, который случается с теми, кто приезжает в город первый раз . Обычно турист думает, что лучшее жилье в центре. Но город с трех сторон окружен водой, поэтому лучшие локации и самое дорогое жилье – около берега. А географический центр стоит дешево, поэтому наводнен бомжами. Здесь процветает грабеж и мелкие преступления, а полиция с этим ничего не делает. Парадокс: бездомных людей много, а вот бездомных собак или кошек – нет.

«Работай, работай, работай, умри». Это верно для Долины? Возможно. Но почему Запад такой богатый и развитый? Потому что тут люди работают с утра до вечера и с минимальным отпуском.

В США нет десяти дней государственных праздников подряд – максимум пару дней в честь Рождества и Нового года. Многие праздники в США привязаны не к дате, а к выходному, и выпадают на пятницу или понедельник.

Во многих компаниях оплачиваются только две недели отпуска, а уволить могут без объяснения причин. В России можно работать еще две недели, а тут все просто: «Забирай свою коробку». Причины могут быть самыми обычными – нашли более дешевого сотрудника, ты не подошел и так далее.

Мне кажется, что это – часть культурно-исторического наследия. Поэтому, когда на Западе строят автомобиль, получается «Мерседес», а у нас – «Жигули».

В Америке живут трудоголики. Они с детства видят, что люди вокруг много работают. Конкуренция тут большая – приезжает много мигрантов, которые готовы работать в три раза больше и дешевле. Это позитивно сказывается на экономике страны.

Электрокары в Долине

Сколько стоит коворкинг

Я снимаю место в коворкинге, так как в Долине из нашей компании работаю только я. Коворкингов не так много, как нужно. Они находятся как в бизнес-центрах, так и в отдельных зданиях. Ты можешь работать виртуально – просто получать почту ($95 в месяц), можно приходить и садиться на свободное место (примерно $200), можно бронировать стул и стол – от $100.

В коворкингах много социальной движухи. А в WeWork в аренду даже включено разливное пиво.

Почему стартапам здесь классно

Особенность местной экосистемы в том, что тебе стремятся бесплатно помочь. Даже неприлично не помочь или отказать. Такая культура сильно разгоняет стартапы. Ты можешь зайти на мероприятие, с кем-то познакомиться – и тебя сведут без проблем с кем-то еще. Люди не просто обещают, а делают. Все понимают, что быть стартапером сложно. Чаще всего помогают знакомствами и советами.

Вся Долина – жилой массив из небольших городков. Это и есть экосистема для стартапов. Тут нет одного конкретного места или технопарка, где все собираются. Калифорния открыта всем, и это делает культуру более гибкой и терпимой к изменениям и инновациям. Это ощущают все, кто здесь живет: от стартаперов до корпоратов и чиновников. Поэтому неважно, где ты встречаешься с людьми, – все на одной волне. Тут много иностранцев, языковых акцентов.

Я считаю, что Америка – единственная страна в мире, где можно дойти до руководящей должности в большой компании, не будучи рожденным в этой стране, что и делает Америку исключительно конкурентоспособной.

Один из районов Сан-Франциско

Что такое «правильный нетворк» и как попасть в закрытую тусовку инвесторов

Для стартаперов в Долине что-то происходит каждый день, но в основном это бесполезный нетворкинг.

О мероприятиях можно узнать, например, на сайтах meetup.com и eventbrite.com. Нетворк с теми, кто может принимать серьезные решения и управляет большими суммами, закрытый. И попадание в эту закрытую маленькую тусовку занимает много времени. Ты не можешь прийти по конкретному адресу и сказать: «Эй, вот и я! Я знаю, что вы меня ждали!». Нужно встречаться с разными людьми, чтобы в конце концов тебя вывели в эти круги.

В Долине хватает любителей надувать щеки – они могут продавать услуги, но на самом деле ничего из себя не представлять.

Нам потребовался год, чтобы в эти круги попасть.

Тут своя культура нетворкинга. Я имею в виду не обмен визитками, а доверительные отношения, которые можно установить за короткий срок. Самый хороший нетворкинг – это про человечность. Это умение искренне поговорить не про работу, а про увлечения.

Отношения строятся на человеческих темах, а не на желании продать себя. Не все понимают это. Поэтому Америка – мультикультурная страна, американцам легко строить отношения с людьми из разных стран. Если говорить про дружеские отношения с американцами, то они всегда готовы помочь человеку в беде, но вряд ли будут готовы приехать к тебе ночью в качестве собутыльника. Еще они любят праздники и вечеринки.



Рождество

Как распознать миллионера в Долине, и пьют ли стартаперы смузи

Как выглядят инвесторы, с которыми все мечтают встретиться? Тут есть шутка: «Если ты в Нью-Йорке встречаешь человека, одетого на миллион долларов, то, скорее всего, у него большой долг по кредитке. Если ты встречаешь в Калифорнии человека, одетого, как нищий, скорее всего, у него миллионы долларов на счету». Это лучше всего описывает ситуацию.

Калифорния – про скромность. Тебе должно быть стыдно, если ты пытаешься показать, что ты классово выше других. Тут много миллионеров, которые ездят на старых авто, просто потому что им нет смысла менять то, что хорошо работает. Да, есть люди на «Феррари», но их единицы.

Митинг за увеличение зарплат

Как найти жилье в Кремниевой долине

Бен Хоровиц как-то сказал, что никогда не даст денег стартаперу, который пришел на питч в дорогом костюме. Потому что человек должен направлять энергию на бизнес, а не на то, чтобы понравиться инвестору. Поэтому в основном в Долине все ходят в casual – худи и джинсах. Некоторые предпочитают рюкзаки, а не портфели. Из брендов в тренде экологичная обувь от Allbirds. Стартаперов со смузи я почти не вижу, а вот кофе пьют литрами.

Стоимость жилья зависит от потребностей. Снять домик на колесах на двоих стоит $600 в месяц. Однокомнатная квартира стоит в пределах $2 тысяч. Домик на заливе – $5-8 тысяч. Большой дом на холме с прислугой – десятки тысяч.

Человеческий труд дорогой, потому что в Сан-Франциско вообще цены на услуги выше, чем в России. Вызов слесаря обойдется в несколько сотен долларов.

Цены на еду такие же, как в Москве, а качество зависит от сезона. Тут невкусные томаты, но безумно вкусные авокадо. Электроника, одежда, особенно из Китая, стоят немного дешевле.

При высокой зарплате люди платят и большие налоги. Налоговая система в США очень сложная: у каждой семьи обязательно есть налоговый консультант. Можно сказать, что подоходный налог тут около 20%. Но все еще зависит от штата, уровня дохода и так далее.

Многие виды работ лицензированы, то есть ты не можешь сам поменять трубы без сантехника, потому что у него есть специализированная лицензия на это. На домашний интернет я трачу $100, за два номера на телефоне – чуть меньше. В России же это стоит в пределах тысячи рублей – то есть около $15.







Митап в Долине

Выездные спортзалы и закрытые бары

Здесь хорошая инфраструктура для жизни. Много дорог, магазинов. Развита система доставки. Если тебе что-то не нравится, например, помидоры, то тебе легко возвращают деньги за товар.

Вся Калифорния в целом помешана на здоровом образе жизни, питании, спорте, поэтому тут практически нет проблемы ожирения. Даже в местных детских садах запрещают родителям приносить слишком много сладкой еды на праздники.

Средняя зарплата программиста в Google высокого профиля – $500 тысяч в год. И этих специалистов не двое и не трое. Для таких сотрудников есть и фитнес-клубы, и йога-центры, и кинотеатры, и рестораны.Здесь популярны выездные спортзалы. Это трейлер с оборудованием и тренерами, который приезжает к офису, если там нет спортзала. Также тут есть закрытые бары и рестораны, в которые можно войти, только если знаешь пароль или кодовые слова.



«Сталинский дом» в Сан-Франциско

Стереотип про улыбку

Многие русские считают улыбку американцев лицемерной. У американцев просто другой подход к жизни. На русских сказывается и климат, и исторический контекст. Мы, как правило, не улыбаемся незнакомцам – только тем, кого хорошо знаем. Американцы улыбаются, потому что «ты мне еще ничего плохого не сделал, я тебе рад».

Место, где зародилась Кремниевая долина

Про феминизм и харрасмент

Если говорить о феминизме, харрасменте и толерантности, то сейчас начали наказывать за то, что 10 лет назад было приемлемым. Мне кажется, что даже американцы не понимают, что можно говорить, а что нет, так как всегда найдется кто-то обиженный. И объектом травли за свои высказывания или действия может стать любой.

Думаю, что такой тренд – это поиск нового устройства общества. Что-то вроде унификации всех людей. Многие путаются, кем нужно быть, кем они хотят быть – им не хватает внутренней уверенности вести себя так, как требует общество. Но это не только про Америку: все люди на планете проходят через одни и те же тренды, просто в разные периоды.

Цвет джинсов может быть разный, но все в них засовывают ноги. Это мы думаем, что американские фильмы только про США, но нет. Рост экономики требует все больше рабочей силы. Поэтому глобально человечество создает новые истории, подводящие к тому, что у абсолютно у всех должны быть одинаковые рабочие возможности. И под рост экономики придумываются разные идеи для равноправия. А нужно просто, чтобы все работали.







Fort Ross. Старое русское поселение в Калифорнии. Сейчас – музей

«Есть специальные развлечения для собак»

Здесь очень любят собак. Хозяева понимают, что питомец скучает, пока они на работе, поэтому могут играть с ним лазером через смартфон. Набирает обороты услуга развлечений для собак: специальные службы развлекают псов, пока у тебя рабочий день.

В Калифорнии непросто завести собаку – это дорого. Есть очередь у заводчика, который будет тебя собеседовать. А бродячих собак тут нет вообще.