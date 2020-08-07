Карьера в России глазами африканца: «Не признаюсь, что работаю курьером в магазине для взрослых»

Другие истории иностранцев, которые живут и работают в России,

На самом деле Дагба — это моя фамилия, но почему-то в России все называют меня так, как будто это мое имя. Мне 30 лет, я родился и вырос в Бенине, в Котону. Я старший в семье — у меня есть две младшие сестры.

Котону — экономический центр и самый большой город государства. Он знаменит своим интернациональным рынком в 20 Га. В городе есть воздушные, морские и речные выходы в Порто-Ново — столицу Бенина, и сухопутные маршруты, обслуживающие весь субрегион, Нигерию, Нигер, Буркина-Фасо. Сам Бенин знаменит производством и экспортом хлопка.

Девять лет назад я приехал в Воронеж, чтобы подготовиться к университету и выучить русский. Потом поступил в Российский аграрный университет им. К.А.Тимирязева, где учусь в аспирантуре.



Прогулка в Сочи

Про образование и популярные профессии в Бенине

Бенин — это бывшая французская колония, поэтому у нас европейская система обучения: детский сад, школа, колледж, после которого ученики сдают БАК — что-то вроде вашего ЕГЭ. Потом можно либо поступить в университет, либо начать работать. В городе есть Университет науки и технологий Бенина и Африканский университет технологий и управления. Самые популярные профессии — врач, инженер и агроном. У нас нет таких специальностей, как менеджер, торговый представитель или курьер.

Обычно профессию выбирают родители исходя из своих соображений о будущем ребенка или необходимости работы. Обеспеченные родители стремятся отправить детей учиться платно. Если у тебя хорошая успеваемость, ты можешь поступить на бюджет.

В Бенине многие совмещают учебу и работу. На лекциях необязательно присутствовать, так как основа обучения — это самостоятельные занятия.

В Бенине есть работа — ты всегда можешь ее найти, а вот зарплаты хватает только на самое необходимое — оплату счетов, дома, еду и бензин — в отпуск не съездить. По нашим традициям не принято ездить в разные страны, обычно мы только посещаем родственников.

С моего курса лицея работают все, кроме девушек, которые вышли замуж. Женщины в основном занимаются домашними делами, но почти у каждой есть какой-то маленький бизнес. Она может продавать детские товары или продукты питания, владеть небольшой сетью закусочных. Конкуренция у нас низкая, поэтому малый бизнес процветает.





Придорожное кафе в Бенине

Как я оказался в России

После школы я учился на агронома в лицее четыре года, успешно сдал экзамены и вошел в список студентов, которые могли претендовать на обучение за границей. Это реализовано в рамках государственного содружества Бенина и России — каждый год проводится конкурс, на котором отбирают лучших студентов для бюджетного обучения. Вуз определяется еще на этапе конкурса, в зависимости от направления, которое выбрал студент.

«В местном общежитии можно было умереть от запаха»

Я ничего не знал о России до поездки сюда. Я искал информацию в интернете, смотрел фильмы про Россию, например, «Брат», «Елки», «Операция Ы». Когда я собирал чемодан, положил много теплой одежды. Потом пришло лето — и я удивился, потому что настраивался на постоянный холод. Я даже спросил родителей: «Почему вы мне говорили, что там так холодно?». Да, большинство африканцев считают, что в России очень холодно.

Воронеж удивил меня. Думал, что увижу что-то вроде района Москва-Сити: современные высокие здания, большой город. Но когда я впервые попал в местное общежитие, пришел в ужас!

Я никогда до этого не жил в маленькой тесной комнате на четырех человек с больничными двухъярусными кроватями, с тонким матрасом и с подушками, набитыми перьями. На кухне от силы работала одна конфорка и всегда было грязно, а в туалетах и ванной стоял такой запах, что можно было умереть. Я даже позвонил родителям и заявил, что хочу вернуться домой — я не привык жить в таких условиях. Они сказали: «Терпи».

Мне очень помогали местные. Например, я понял, что достаточно запомнить, откуда ты ушел, если потерялся. Города я не знал совсем, и русские бросали свои дела и подсказывали мне, как вернуться обратно. Такое радушие и готовность помочь встречаются очень редко.

В магазинах мне помогали сотрудники: подбирали товар, который я хотел, объясняли номинал купюр и всегда честно давали сдачу. Сильно помогали иностранные студенты, которые уже жили какое-то время в России и все знали.







Роза Хутор

Про обучение в университете

Я говорю на русском, но с ошибками. Ваш алфавит совсем не похож на наш: во французском меньше букв. Но мне повезло: у меня был хороший педагог, и за шесть месяцев я уже стал бегло говорить на русском. На подготовительных курсах у нас был полноценный учебный день с 9 до 16 часов, это 4-5 уроков. Помимо русского языка, нам преподавали общие и будущие профильные предметы, тоже на русском. Но записывать лекции на нем я стал только в университете.

В университете сперва на меня обращали внимание, а потом привыкли. Мне не понравилось, что большинство смотрит на меня с осторожностью: невозможно понять, что обо мне думают.

Видно, что кто-то хочет поговорить, но не знает, как подойти. И часто общение идет через друга, который играет роль переводчика с русского на русский.

Я учусь на факультете агрономии и биотехнологий. За все время моего обучения на факультете было человек десять бенинцев. Необычно, что занятия проводили каждый день. Мы учились небольшими группами до 30 человек — для сравнения, в Бенине в группе может быть от 70 до 100 студентов, а на лекции иногда присутствуют и больше 500 человек.

Удивило простое и свободное общение с преподавателями, так как у меня в стране преподаватели вузов приравнены к богам. Чтобы получить небольшую консультацию до 10 минут, нужно записаться через ассистента на время, удобное преподавателю.

Преподаватели здесь относятся ко мне с пониманием и помогают разобраться во многих вещах, даже иногда остаются после пар.







Деканат факультета агрономии в Российском государственном аграрном университете

«Неофициальную работу найти проще»

Я начал подрабатывать в конце третьего курса, когда учился в бакалавриате. Еще я поступил на бюджет, поэтому получал стипендию от вуза за хорошую учебу, да и родители помогали. Мне до сих пор сложно найти работу по специальности, хотя все мои однокурсники уже работают.

Я в Москве по студенческой визе, которая не предусматривает трудоустройство. Пару раз на прошлых работах приходилось прятаться от миграционной службы, чтобы не подставить работодателя.

Я смирился с тем, что не могу найти высокооплачиваемую работу, хотя знаю, что у меня есть потенциал... Неофициальную подработку найти гораздо проще. Но сейчас я работаю официально. В вузе есть много возможностей для практики, но только для граждан РФ и СНГ. Руководство университета боится брать на себя большую ответственность за жителей стран дальнего зарубежья, в том числе африканских студентов. Если что-то пойдет не так, придется разбираться с посольством Бенина: никто не хочет лишних проблем.



В вузе есть много возможностей для практики, но только для граждан РФ и СНГ. Руководство университета боится брать на себя большую ответственность за жителей стран дальнего зарубежья, в том числе африканских студентов. Если что-то пойдет не так, придется разбираться с посольством Бенина: никто не хочет лишних проблем.

Русская зима Про работу курьером в магазине для взрослых В магазине товаров для взрослых «Поставщик счастья» я работаю курьером уже полгода. Работу нашел в интернете: я оставил резюме на всех возможных ресурсах. До этого я уже занимался доставкой в Москве, поэтому город знаю вполне неплохо, но все равно использую навигатор. Мне очень нравится эта работа: у меня хорошие коллеги, начальник. Все дружелюбные и помогают мне. Мы очень мило и тепло празднуем дни рождения. Коллеги всегда идут навстречу, когда мне нужно посетить вебинар по учебе, и выдают отдельный кабинет или место. И кормят здесь очень хорошо.

Спокойно ли я признаюсь окружающим, что работаю курьером? Да. Но где именно — не говорю.

То, что это оптовый поставщик товаров для взрослых, знают только близкие. Многие смеялись, когда узнавали. Меня это доставало. И я задавал человеку вопрос: «А что такого? Почему ты смеешься?» — и замечал, что люди сразу перестают шутить.

У нас большая компания, но я не могу точно сказать, сколько человек у нас работает. Мы не тусуемся вместе: утром я учусь, а вечером заканчиваю поздно. Я совмещаю работу с учебой — сейчас в университете нужно проводить не так много времени. Обычно я начинаю работать во второй половине дня: еду на склад, жду, пока соберут заказ, а затем развожу товары клиентам до 7 вечера, иногда задерживаюсь до 8-9. Из-за пандемии я учусь удаленно, поэтому иногда могу взять ноутбук в офис.



В Калининграде

«Русские часто жалуются на работу»

Русские часто жалуются на свою работу — и не только на нее. Но при этом вы не сдаетесь и спокойно живете с этим: «А что делать?». В Бенине так: если человек жалуется, значит, его реально что-то не устраивает и он ищет альтернативы.

В России очень амбициозные молодые люди: если они решают, что должность им подходит, они прилагают даже больше, чем нужно. Заметил, что у молодежи уже на первом курсе есть четкие цели, к которым они идут с завидным упорством. И да, по ощущению, здесь легче, чем в Бенине, построить карьеру с хорошей зарплатой, особенно если начать трудиться смолоду.

Бенин и Россию сравнивать очень сложно, так как у нас разные реалии. Например, в Бенине в стране карьерный рост зависит в первую очередь от образования и стажа.

Отмечают дни рождения на работе, кстати, только в России: вы накрываете на стол, пьете чай, едите вкусности. В Бенине так не принято. Ты можешь позвать коллег в бар или куда-то еще, но не обязан приглашать всех.







В Калининграде

«У вас нет строгой иерархии»

Для русских коллеги — как вторая семья. Вы все знаете друг про друга и находите время обмениваться новостями. Меня это несколько смущает: я приехал заниматься делами, а не делиться подробностями о своей жизни.



В Бенине начальник — это начальник, а подчиненный — это подчиненный. Иногда ты можешь долго работать в компании и не знать даже, как выглядит твой директор. Там строгая иерархия. В России не так. Ты спокойно можешь болтать с начальником обо всем.







В вузе

«Не думаю, что я адаптировался к жизни в России»

Не могу сказать, что я полностью адаптировался к России. Каждый день случаются события, которые показывает, что я не все еще понимаю. На меня обращают внимание из-за цвета кожи, особенно летом. Шутят: «Где ты так загорел?» Надоело. В отличие от Европы, я не могу тут пройти даже 100 метров без пристальных взглядов.



Кроме Москвы я бывал в Калининграде и Сочи. Но в Москве живут иначе, чем везде. Москва — самый дорогой город в России, здесь грязно и шумно. Но в то же время здесь проще найти работу, а большинство магазинов и аптек открыты круглосуточно. Вроде бы, Подмосковье находится недалеко, но даже там все другое.

Как бы русские ни жаловались и ни говорили плохо про город, вы очень любите свою страну и гордитесь ей.

В России есть горячая и холодная вода, а в Бенине — только холодная. Еще у вас дешевый транспорт и небольшие коммунальные платежи. В Бенине все живут в отдельных домах, а сумма за ЖКУ зависит от обслуживающей компании. Внешне наши дома ничем не украшены и выглядят одинаково. Это все из-за больших налогов на землю и дом: чем богаче выглядит дом, тем выше налог — считается, что если человек может позволить себе не только внутреннее убранство, но и внешнее, он богат.







В Бенине

«Люблю блины, оливье, супы, но не гречку»

Если говорить про русскую еду, то я люблю борщ и не ем гречку. Очень люблю блины, мясные блюда, оливье и русский алкоголь. Чаще всего готовлю сам, но и в кафе тоже хожу. Очень удивила консистенция ваших супов. Например, в овощном и курином много бульона и нет мяса. А в Бенине принято есть густые супы.

Удивил вареный рис. В Бенине рис обязательно идет с подливкой и кусочками мяса или овощей. То есть рис для нас — это отдельное блюдо. Еще есть разница в блюдах к обеду. В большинстве русских семей готовят «первое», «второе» и еще салат или десерт. Причем салат может быть настолько сытным, что уже ничего больше не хочется. По нашим традициям салат очень легкий, а на обед подается только одно блюдо.

«Не знаю, останусь ли я в России»

Москва — очень красивый город. Если ты захочешь отдохнуть — тебе никуда не нужно ехать. Тут можно даже найти свое море. В свободное время я хожу в кино, в боулинг или на плавание — обычно плаваю в университетском бассейне или фитнес-клубе.

У вас есть такая черта: если вы знаете человека, то стараетесь помочь ему, даже подключаете друзей, им несложно поделиться информацией... Еще тебя спокойно принимают в компанию. Вы открыты к людям.

Домой езжу как только бывает возможность: привожу с собой русскую водку. А обратно в Москву — много национальных продуктов и одежды. Что-то дарю друзьям, а что-то ношу сам. Из продуктов готовлю блюда, к которым привык. А еще устраиваем вместе с друзьями национальные дни Африки.

Пока моей зарплаты хватает в основном на жизнь, но удается немного откладывать и на путешествия. Сейчас я живу в общежитии с соседом в комнате 10 кв.м. Когда я ездил в Сочи и Калининград, мне было сложно найти жилье — никто не готов был мне его сдать, поэтому я жил в гостиницах.

Не знаю, останусь ли я в России — мне здесь приходится непросто. Главная сложность для меня — это доверие. Например, я попадал на мошенников, которые не платили за работу. Но при этом вокруг меня есть классные люди.



Фото в тексте и на обложке: предоставлены героем