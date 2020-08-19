Карьера в России глазами финна: «Здесь без решения босса ничего с места не сдвинется»

Генеральный директор сети финских супермаркетов Prisma Ярмо Паавилайнен приехал в Россию шесть лет назад, чтобы продолжить развивать бизнес в Санкт-Петербурге. До этого он знал о России совсем немного. Сейчас Ярмо считает себя больше петербуржцем и признается, что у него есть ощущение заграницы, когда он едет в Финляндию. Но при этом он отмечает, что круг его общения состоит из жителей скандинавских стран. А еще ему очень нравится город, его архитектура, метро и темп жизни. По мнению Ярмо, русских и финнов в работе отличает подход к решению задач, отношение к иерархии и неформальное общение с коллегами. «В России без решения начальника дела не сдвинутся с места», — говорит он. Об этом и других особенностях работы в России Ярмо Паавилайнен рассказал Rusbase.

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Меня зовут Ярмо Паавилайнен, мне 53 года. Я родился и вырос в Хельсинки. Я из тех редких людей, которые всю жизнь работают в одной компании: в 16 лет я пришел в корпорацию SOK, где сперва был рядовым сотрудником в магазине, а в итоге дорос до должности топ-менеджера и генерального директора. Также у меня есть экономическое образование и диплом МВА.

Я никогда не планировал получить должность в России и ничего специально для этого не делал. Конечно, я хотел поработать за границей. Однажды мне просто позвонили и предложили поработать в Петербурге.

До этого я был в России пару раз — приезжал на родину отца под Выборгом. Но до визита в Петербург я не представлял, насколько это большой город.

На открытии магазина Prisma. Июль, 2020

«Большую часть времени занимают совещания»

График очень плотный, но я стараюсь, чтобы в течение дня обязательно был полноценный перерыв на обед. Каждую неделю я посещаю магазины сети: общаюсь с сотрудниками, слежу за происходящим и смотрю, а как у конкурентов.

Я не боялся переезда: к этому моменту Prisma работала в городе уже шесть лет и многие процессы были налажены. Больше переживал за семью: если бы моей жене тут не понравилось, то не понравилось бы и нам всем. Еще я опасался языкового барьера. Сейчас я не учу русский язык, хотя раньше занимался с преподавателем. Моих знаний хватает, чтобы общаться в повседневных ситуациях. А вот в офисе у нас рабочий язык английский, так что проблем с общением нет.Я — генеральный директор, в моем подчинении находится около тысячи сотрудников. Обычно я прихожу на работу между 8 и 9 утра, а заканчиваю дела часов в шесть — это позже, чем в Финляндии. Большая часть рабочего времени уходит на совещания — как с сотрудниками, так и с головным офисом, и остается мало времени на обдумывание дел и планирование. Часто приходится делать это вечером или по выходным.

В городе высокая конкуренция по качеству услуг и ассортименту. И если не предлагать лучшее, сложно удержаться на плаву. Я в Петербурге с 2014 года: за шесть лет в сфере обслуживания произошли большие изменения. Проще всего привести в пример рестораны: раньше лучшими были заведения Ginza, а сейчас появилось много других игроков с высоким качеством еды и обслуживания.

Если говорить про ритейл, то активно развивается онлайн. Наши продажи через интернет во время пандемии выросли в несколько раз. Еще мы оборудовали почти все супермаркеты кассами самообслуживания. Могу сказать, что услуги, которые облегчают повседневную жизнь, быстро развиваются — то же такси. В России почти все услуги уже можно заказать и получить в онлайн-режиме — вы один из мировых лидеров по развитию диджитал.





Рабочий момент в одном из магазинов. Июнь, 2020

«В России ждут решения босса»

Выступление перед сотрудниками на корпоративной вечеринке, ноябрь 2018

«Финны тратят много времени на планирование»

Чем отличается работа в России от Финляндии? У вас большая иерархичность: много начальников и разных ступеней. В Финляндии такого нет. Разница между директором и рядовыми сотрудниками там не столь ощутима.В России без решения босса, пока он во всем не разберется и не скомандует, ничего с места не сдвинется. То есть в России рядовые сотрудники меньше берут на себя инициативу и ответственность за принятие решения — они ждут, что решит босс. В Финляндии другая культура: мнение начальника может оспариваться — оно не является единственным верным. Мы стараемся и в российском подразделении внедрять эту практику — обсуждать решения совместно с коллегами.

Я стараюсь акцентировать внимание сотрудников на том, что они могут ошибаться и в этом нет ничего страшного. Человек не может быть идеальным. Сотрудники знают, что всегда могут зайти ко мне, даже без записи, и обсудить какие-то вопросы.

Русские учатся на практике и стремятся решать проблемы очень быстро. Финны же тратят больше времени на планирование и иногда не доходят до этапа реализации.

С подарком на день рождения. Июль, 2020

«У финнов пять недель отдыха в год»

В Финляндии и России сотрудники по-разному относятся к времени вне работы. В Финляндии люди ценят свободное время, поэтому не участвуют в неформальных мероприятиях в офисе: они предпочитают сделать работу, а свободное время проводить с семьей и друзьями.

В Финляндии официальный отпуск длиннее, а вот праздничных дней меньше. В России наоборот — некоторые дни отдыха дает государство, а отпуск короче. Получается одинаково.

У финнов есть правило: отпуск должен быть у всех. В соответствии с законом это пять недель: четыре летом и одна зимой. Как правило, отпуск планируется заранее: дело не только в планировании поездок, но и в том, чтобы понимать, кто будет тебя заменять, пока ты отдыхаешь.

А вот заменить отпуск денежной компенсацией нельзя.

В России мы соблюдаем местное законодательство.Коронавирус нарушил планы — обычно в июле я уже отдыхаю. Последний отпуск был в январе в Нью-Йорке: первую неделю я работал, а потом ко мне присоединилась семья, и мы проводили время вместе. Я не разделяю мнения о том, что директор должен все время работать. Могу сказать, что мое отсутствие и не заметят на работе. Гораздо заметнее отсутствие обычных сотрудников.



В Петербурге, июль 2020

«Петербург — очень динамичный город»

Мы с семьей живем в историческом центре, где каждый день архитектура напоминает о богатой истории России. Как раз сейчас недалеко от нашего дома проходят съемки исторического фильма: улицы заполнены реквизитом и съемочным оборудованием. Это то, что привлекает меня: Петербург динамичный город, который все время меняется — тут постоянно происходит что-то новое и интересное.

Из-за работы у меня мало свободного времени. Я люблю проводить его с семьей. Прихожу вечером, мы обязательно ужинаем вместе и обсуждаем события дня. После смотрим какой-нибудь сериал или фильм. У нас есть собака, поэтому вечер заканчивается прогулкой с ней. В выходные мы много гуляем по городу и наслаждаемся его ритмом. Одно из новых увлечений — электросамокат.







С псом, июль 2020

Круг моего общения в основном состоит из финнов или представителей скандинавских стран, которых в Петербурге очень много. Конечно, больше всего финнов. У нас есть разные мероприятия, на которых можно встретиться и обменяться новостями с соотечественниками. Поэтому я не в полной мере интегрирован в местную жизнь.

Но вижу, что для русских очень важна семья и семейные мероприятия.

Про кухню и любовь к хоккею

В Санкт-Петербурге больше магазинов и ресторанов, чем в Хельсинки, и насыщеннее культурная жизнь. Но там у нас свой дом, где летом мы почти каждый день готовим еду на гриле. Здесь вместо гриля мы часто едим вне дома. Одно из наших любимых заведений — ресторан Birch.Для финнов очень важна сауна: в Хельсинки сауны есть почти в каждом доме. Я продолжаю ходить в сауну и в Петербурге, а вот в русской бане не парился.

Я люблю русскую кухню и поправился тут на 10 килограммов. Очень нравится бефстроганов и селедка под шубой.

Я не занимаюсь спортом, но как человек, который живет в Петербурге, конечно, знаю о «Зените» и ХК СКА — считаю их прекрасными командами. Но в хоккее я болею за «Йокерит», потому что я все-таки финн. Даже несколько раз ходил на их матчи. Могу сказать, что в «Ледовом» безумная атмосфера. Вы поддерживаете свою команду: это и видно, и слышно. В Финляндии подобного нет — финны более сдержанные.

Я стараюсь следить за международными хоккейными турнирами. Финляндия — маленькая страна, но в хоккее мы добились многого, я этим горжусь.

Прогулка в Петербурге, июль 2020

«Уже чувствую себя петербуржцем»

В городе мне не нравятся пробки. В остальном жить тут комфортно и приятно. До коронавируса я каждый день ездил на метро, потому что это самый лучший и быстрый способ передвижения. Но моя семья придерживается иного мнения: они лучше просидят два часа в машине, чем доедут за полчаса на метро.

Еще я много пользуюсь такси, потому что мне нравится соотношение цены и качества. У нас есть автомобиль, но выбираемся мы на нем только в магазин.

Санкт-Петербург — европейский город по атмосфере, духу и настроению. Есть только две вещи, которые не дадут забыть, что ты в России — это местная речь и большие проспекты, которых в Хельсинки нет.



На Красном мосту, июль 2020

Мне жалко, что финны не открыли для себя Петербург — наверное, потому что для въезда в Россию нужна виза. Поэтому чаще всего финны едут в Таллин или Европу. Я сам был в основном в Москве. Могу отметить, что Москва-Сити с небоскребами выглядит завораживающе. А еще в столице легче передвигаться благодаря разветвленной схеме метро.

Сейчас я ощущаю себя петербуржцем. И даже когда еду в Финляндию, есть ощущение, что я еду за границу.

Фото в тексте и на обложке: предоставлены героем