ТЫЖИВЕНТОР: топовый ивент-менеджер – какой он?

Стрессоустойчивость, коммуникабельность, ответственность – это уже звучит как скороговорка, и в условиях переполненного современного рынка применяется ко всем сотрудникам. Сергей Хоменок, основатель лаборатории креативности и визионерства «VisiLab», креативный лидер ивент-компании «Партнер Событий», куратор проекта «Таврида-АРТ» и профессиональный мечтатель рассказал о восьми нетипичных качествах топового ивент-менеджера, которые важно указать в резюме.

Крутой ивентор — где взять?

Ивентор – это универсал, который контролирует команду, продумывает маршруты заранее и закрывает любой блок в условиях shit happiness. Быть ивент-персоной непросто: необходимо иметь конгломерат навыков и качеств, подчас противоречивых. Над ними нужно работать непрерывно и следовать концепции lifelong learning.

Быть крутым ивентором – это:

Иметь насмотренность.

Насмотренность – это то, что вы увидели в спектакле, фильме или на билборде, сохранили в закладках, заскринили или сфотографировали.То есть это весь. Придумать концепцию и подготовить предложение для заказчика с набором готовых референсов будет в разы быстрее, эффективнее и проще.

Для поколения Z рентабельнее событие с 3D-меппингом, мемами, интерактивными «плюшками» и «инстаграмным» визуалом. А вот вечеринка на фоне пресс-волла с лого их разочарует.

Чтобы понять, что им действительно важно, нужно тусоваться в комьюнити зетов, залипать в соцсетях, мониторить новые продукты из мира технологий, изучать кейсы конкурентов и «охотиться» за трендами.

Причём нужно изучать не только контекст вашей ЦА, но и возможности пространств, решений, вариации форматов. Следить за подрядчиками по свету, звуку, посещать массовые мероприятия, например, фестиваль «Таврида-АРТ».

Чтобы пополнить свою копилку насмотренности и каждый раз быть вдохновленным на новый проект, возьмите за правило: три новые книги, три новых фильма и три новых места для посещения в месяц (а лучше – больше). Желательно, чтобы все они раскрывали для вас то, с чем вы раньше не соприкасались.

Быть креативным. То есть не бояться превращать свою насмотренность в уникальные идеи.

Креатив – соединение того, что вы уже когда-то где-то видели, оригинальным образом.

Как завещал Пикассо, творческая личность должна «воровать» идеи. Под «воровством» понимается наполненность чужими образами до такой степени, чтобы новые идеи придумывались по щелчку. То есть формула такая: слили множество разных элементов в один – получили свой неповторимый продукт.

Мероприятие как креативный конструктор. Чем больше у вас деталей в голове, тем круче и эффективнее получится итог: технологичные решения, инструменты, сценические конструкции, световое оборудование и т.д.

Допустим, вы думаете над идеей крутого феста. В Pinterest увидели змею – родилась идея: сделать фестиваль воздушных змеев. Но такой уже был. Вспомнили, как круто покатались на роликах в выходные и о лошади в деревне. И вот оно – фестиваль мифических существ на роликах. Почему бы и нет?

Кажется, тут всё просто. Но на самом деле за этой идеей стоит большая работа над собой, которая заключается в отбросе страхов, сомнений и критики.

Помните, свобода – главный генератор креатива. С этой минуты начните «принимать» любую идею в вашей голове, даже если внутренний критик кричит о недостаточных возможностях физики или отсутствии нужных циферок в смете. Отключите ограничения и дайте волю креативу.

Быть стабильным.

Творческая команда – непростой состав. Она требует системного внимания и главное – ощущение беспрецедентного доверия к руководителю, у которого всё под контролем.

Умение каждый раз формулировать чёткий бриф, писать ясное ТЗ, ставить адекватные дедлайны, следить за выполнением задач и создавать для своей команды предсказуемые условия работы – этого ждут от топового ивент-менеджера.

Чтобы ничего не забыть, нужен план.

Восточная ивенторская мудрость гласит: «Планирование – для слабаков. Смельчаки склонны к экспромту. Будь слабаком».Хотя по итогу это окажется вашей силой: ваша dream team будет уверена и вас, и в себе. У вас должен быть чёткий алгоритм реализации каждого элемента вашей «рыбы» мероприятия, которую вы, конечно, не забыли нарисовать в самом начале.

Есть множество инструментов для системной работы: от multi-event app и CRM-систем до родных экселя и ежедневника. Универсального рецепта нет: выбирайте то, что удобнее и соответствует вашему опыту. Главное – чтобы это всё действительно работало и оптимизировало процесс, а не заполнялось для галочки.

Стабильность любит своевременность: прямо сейчас выпишите все идеи и незакрытые дела хотя бы в закладки, а если работаете в команде – зафиксируйте их в Google-календаре. Ощутите лёгкость и умиротворение от того, что все под контролем.

Принимать и ставить вызовы. Вызов – это преодоление себя. Топовый ивент-менеджер берётся за сложные задачи, воспринимает неудачи, сложности, срочные дедлайны и авралы не как проблемы, а как возможности. Он не пугается, а задаёт вопрос: «А что даст мне эта ситуация?». И найдя плюсы, принимает вызов. Каждый день ивентора должен быть мини-стартапом, в котором он пробует новое. Это принцип роста.

Причём вызов не обязательно должен поступать только от заказчика. Ивентору необходимо генерировать внутрикомандные вызовы для своих ребят и для себя самого.

Тренируемся не бояться: поставьте перед собой вызов на ближайшую неделю, не связанный с работой (допустим, попробовать роупджампинг). Это станет для вас тренировкой. И ещё один – творческий, который вы реализуете в течение месяца на работе.

Иметь навыки визионерского лидерства. Визионер – человек, чувствующий подступающие тренды. Он знает, что будет важно людям завтра. Визионер-лидер – не просто знает, а убеждает в этом остальных, заражает идеями команду, заказчика и себя самого. Зачем это нужно? Всё просто: сделали первыми – вышли в лидеры рынка (один из самых известных современных «визионерских» проектов – «Нейролинк» Илона Маска). Что нужно – изучать, анализировать потребности аудитории и технологии. Например, сегодня набирают популярность 3D – принтеры, позволяющие людям быстро сделать любой необходимый предмет, даже дом. Почему бы не вложить средства и время в ивент, полностью созданный 3D-принтером?

Заведите «Блокнот Визионера» и выписывайте туда все тренды, о которых узнали. Запишите, как бы мог выглядеть ивент от вас для «зетов» через год. Поделитесь этим с командой и подумайте, как это можно реализовать.

Не бояться делать иначе. Побеждать привычку оригинальностью – всегда и везде. В первую очередь это стоит делать не для заказчика, начальника, окружения, а для себя: кайфовать от момента неординарного решения задачи. Тогда вы будете чувствовать внутреннюю свободу и расширите своё мышление – а это двигатели креативного процесса.

Предложите заказчику вместо официального мероприятия антиконференцию, вместо обычной онлайн- трансляции – панорамный видеоэфир на 360. Напишите крупным брендам и спонсорам с предложением о сотрудничестве.

Сделайте то, чего боялись. Конечно, здесь нужно учитывать риски, уметь отрабатывать возражения заказчика, следить за тем, как на новые форматы реагирует аудитория, и быть готовым к изменениям как в моменте, так и в перспективе. Нетипичность – вот что должно быть внутренним фетишем любого организатора событий.

«Каждый мой проект оригинален» – пусть это будет вашим кредо. Сделайте как минимум одно нестандартное предложение каждому вашему заказчику. Если у вас еще нет заказчиков, выделите три компании, с которыми хотите сотрудничать, и придумайте идею для каждой.

Иметь внутреннюю культуру.

Выстраивать партнёрские и уважительные отношения в коллективе – задача не только для формирования вашей статусности, но и для вашего ресурсного состояния, сохранения энергии.

Ивентор не должен переходить на личности, повышать тон, унижать достоинство других. Все равны. Все участники процесса в итоге создают один, общий продукт. А вот спорить по работе – можно и нужно. Но важно как.

Ивентор – дипломат, он рулит процессом, и его задача – не обидеть команду и заказчика, принимать во внимание их мнения и пожелания. «Ваша идея ценна и интересна, и я хочу добавить вот что…» – запишите эту фразу на случай важных переговоров.

Ваш культурный уровень не только видно, но и слышно. Не повышайте голос на окружающих неделю. Поверьте, вам захочется продолжать.

Любить то, что делаешь.

Работа в режиме «нон-стоп» – обыденность ивентора. Топовый ивент-менеджер не ждёт часа, когда можно с облегчением закрыть ноутбук – напротив, он удивляется, почему так быстро пролетает время.

Дело в удовольствии: то, что вы делаете, должно приносить неподдельные положительные эмоции. Развивать. Признайте, что работа – важнейшая часть вашей жизни, и она обязана быть любимой.

Если не получается – смело меняйте деятельность. Поверьте, как только по телу будут пробегать счастливые мурашки от слов «стратегия», «визуал» и «концепция», все вышеперечисленные качества приобретутся в разы легче.

Что в итоге

Даже в самом любимом деле могут встречаться трудности.

Чтобы осознанно с ними бороться и оставаться верным своему призванию, выделите пять причин, почему вы любите вашу работу. Если вы только начинаете профессиональный путь, зафиксируйте, почему вообще хотите стать ивент-менеджером.

Лучше на бумаге.

Фото: Elena Shashkina/Shutterstock