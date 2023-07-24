Варианты exit-ов для основателя стартапа

Экзит — это своего рода выход для стартапа и его основателей, последняя точка в жизни стартапа перед трансформацией во что-то иное, продажей или ликвидацией. Основатели стартапов обычно ищут экзит, чтобы получить доход от инвестиций для своих инвесторов и акционеров, а иногда для сокращения и списания убытков.

Содержание:

Что такое экзит и для чего он нужен?

Экзит — это своего рода выход для стартапа и его основателей, последняя точка в жизни стартапа перед трансформацией во что-то иное, продажей или ликвидацией. Основатели стартапов обычно ищут экзит, чтобы получить доход от инвестиций для своих инвесторов и акционеров, а иногда для сокращения и списания убытков.

Экзит в той или иной форме возможен на разных этапах развития бизнеса — не всем стартапам суждено превратиться в многомиллиардную публичную компанию.

Многие проекты реализуют небольшие идеи, где относительно скромный успех будет хорошим результатом. Важно иметь это в виду и понимать, какой вариант экзита подходит в том или ином случае лучше всего.

Виды экзит-стратегий

Может показаться, что планировать экзит нужно, когда дела пошли наперекосяк, но меры предосторожности необходимо принимать заранее, когда все идет хорошо.

Что будет, если вы заболеете, потеряете ключевого поставщика или финансирование? Неожиданные события происходят постоянно и являются частью жизни, поэтому заблаговременное планирование экзита сведет к минимуму возможные потери и позволит извлечь прибыли.

Хороший бизнес-план должен изначально закладывать наличие одной или нескольких экзит-стратегий, то есть хорошо продуманных планов получения прибыли.

Экзит-стратегия:

предполагает готовность фаундеров к изменению модели бизнеса или своевременному отказу от бизнеса для преодоления вызовов рынка;

дает владельцам шанс ликвидировать или уменьшить свою долю в компании для получения прибыли, если бизнес успешен, или ограничения убытков, если он терпит неудачу;

включает в себя учет интересов всех вовлеченных сторон, операционное и финансовое планирование.

Предлагаю рассмотреть девять основных экзит-стратегий со своими плюсами и минусами.

Первичное публичное размещение акций (IPO)

Превратить компанию в публичную и выпустить акции — мечта практически каждого фаундера, но это не то, к чему готов каждый стартап, более того — не то, что нужно каждому стартапу.

IPO предполагает:

тщательную проверку и соблюдение строгих нормативных требований,

огромное количество финансовых затрат.

Тем не менее это один из лучших и прибыльных вариантов экзита. В ходе IPO акции впервые предлагаются общественности на фондовой бирже, что открывает потенциальные возможности для получения большой прибыли и мировой известности.

Закладывать эту экзит-стратегию стоит всегда, но если в какой-то момент станет понятно, что вашей компании это не под силу, нужно честно себе в этом признаться и отбросить такой вариант.

Слияние

Зачастую это второй наиболее выгодный вариант экзита. В процессе слияния компания объединяется с одной или несколькими другими предприятиями, преобразуясь в единое целое. Слияния, как правило, происходят между компаниями, которые работают в одной отрасли и предпочитают объединить усилия, а не конкурировать.

Участвующие в слиянии компании плюс-минус равны, поэтому:

за фаундерами сохраняются многие полномочия,

но структура управления усложняется,

меняется бренд,

а акции перевыпускаются.

Если вы основатель, то должны отдавать себе отчет, что прошедшая через процедуру слияния компания уже не ваше детище, а нечто новое.

Поглощение

Большой страх предпринимателей — потерять контроль над своей компанией и прерогативой определять ее будущее. В этом контексте поглощение может звучать так же, как предложение отдать своего ребенка на усыновление в другую семью.

Действительно, бывают агрессивные поглощения, когда фаундеров ставят перед фактом: соглашайся или мы уничтожим твою компанию. Так быть не должно.

Если дошло до этого, вы где-то не там свернули. Чаще встречаются дружественные поглощения, которые и вовсе пройдут полностью на ваших условиях, если вы заранее подготовитесь к этой стратегии экзита.

Как правило, это означает, что вы сами идете и находите бизнес, которому хотите продать свое детище. Эта компания, вероятно, будет соответствовать вашим ценностям и воздаст должное вашему стартапу.

А выстраивание хороших взаимоотношений позволит вам назвать свою цену. Иногда это будет более высокая цена, чем фактическая стоимость предприятия.

А в некоторых случаях ваш стартап даже сохранит свое название в рамках другой компании.

Продажа своей доли в компании

Если вы не единственный владелец бизнеса, то можете продать свою долю, а бизнес продолжит работать в обычном режиме. Обычно в таких случаях продажа происходит в пользу кого-то надежного и известного, например, в пользу бизнес-партнера или раннего инвестора.

Тут главное озаботиться, чтобы ни у кого не сложилось впечатления, что «капитан бросает свой корабль». Для этого важно правильно выбрать время.

Acquihire

Эта стратегия подразумевает поглощение команды вашего стартапа другой компанией. Ее часто называют стратегией выхода для сотрудников или приобретением талантов.

Эта стратегия актуальна в том случае, если:

вы собрали профессиональную команду;

покупателя интересует не столько ваша компания и бренд, сколько ваши сотрудники и их рабочая синергия.

Хороший вариант, который покажет, как вы заботитесь о своих специалистах.

Выкуп сотрудниками

В этом случае все просто — вы продаете компанию специалистам, которые в этом заинтересованы.

Если ваша управленческая команда имеет хороший послужной список и состоит из квалифицированных кадров, это может даже стать лучшей стратегией, поскольку:

вы передадите бразды правления тем, кто помог взрастить компанию;

вероятно, останетесь в курсе всех дел или каким-то образом будете вовлечены в бизнес.

Наследование

Экзит через наследование — это способ сохранения прибыльного бизнеса «в семье». Это привлекательный вариант для тех, кто хочет по тем или иным причинам передать наследие своей компании ребенку или члену семьи, но важно убедиться, что человек готов к работе.

Несмотря на привлекательность идеи семейного бизнеса на поколения вперед и наличие такого преимущества, как возможность подготовки наследника на протяжении долгих лет, нужно отдавать себе отчет, что в семье может не найтись хорошего управленца. А размытие профессиональных и личных границ может привести к ненужному финансовому или эмоциональному стрессу для семьи.

Ликвидация

Это стратегия для терпящих неудачу предприятий. Ну, или если оно надоело собственнику — такое тоже бывает.

Если дело дошло до ликвидации, то все активы компании распродаются, а любые заработанные деньги идут на погашение долгов и убытков акционеров (если таковые имеются). Что-то может остаться и фаундеру.

Процедура банкротства

Если долгов и обязательств накопилось больше, чем вы можете себе позволить, остается последняя опция – банкротство. Подача заявления о банкротстве приведет к конфискации активов и повлияет на вашу кредитоспособность, а также избавит от финансовых долгов.

Экзиты в венчурных инкубаторах и акселераторах

Отдельно стоит отметить, как экзиты могут выглядеть в различных инкубаторах и акселераторах. Поскольку все так или иначе хотят извлечь прибыль, и указанные площадки — не исключение, то на них, как правило, существует универсальная экзит-стратегия, а стартапы ставятся «на конвейер».

Чаще всего компания-акселератор приобретает долю в стартапе на самой ранней стадии, а потом в случае успеха проекта продает эту долю другому инвестору.

Заключение и вопросы в помощь

Никаких универсальных советов на самом деле нет. Та стратегия, которую выберет собственник, будет зависеть от финансовых, личных и деловых целей.

Лучшая стратегия выхода для вашего стартапа может оказаться неразумной стратегией для другого — тут все индивидуально.

Независимо от того, какую стратегию вы выберете, придется учесть широкий спектр факторов. Перед формированием экзит-стратегии задайте себе следующие вопросы и дайте на них честные ответы:

Отражает ли выбранная экзит стратегия цели и ценности компании? Как много для вас значит наследие вашего стартапа? Принесет ли ваша экзит-стратегия деньги, и какая сумма продажи вас устроит? Как та или иная экзит-стратегия повлияет на краткосрочное и долгосрочное будущее вашего бизнеса?

В конечном итоге ключевым аспектом экзит-стратегии должна быть оценка бизнеса, поэтому обязательно проконсультируйтесь со специалистами, которые изучат компанию и определят ее адекватную стоимость.

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