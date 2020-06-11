Свой или в аренду: где брать софт для финтех-проектов и что учитывать при выборе

Юрий Мейталов, доктор инженерных наук, директор IT-отдела британской финтех-платформы Bilderlings , рассказывает о плюсах и минусах обоих вариантов, о том, как выбирать поставщиков SaaS и как собрать свою IT-команду.

У вас крутая идея, и для нее нужен софт. Что делать: бросать силы на разработку своего решения или брать в аренду?

Любой финтех-бизнес сталкивается с выбором: создать свой софт или взять в аренду. Если точнее, варианта три:

взять уже готовый софт в аренду (SaaS-решения);

заказать создание софта у третьих лиц (аутсорсинг);

или создать софт самому, силами своей IT-команды.

Главное, чем определяется итоговый выбор, — это что именно вам нужно, какие у вас альтернативы и как быстро надо начать.







Каков ваш профиль

Во-первых, многое зависит от профиля компании, от того, на чем она специализируется (например, есть ли подходящие готовые решения под вашу специфику). Во-вторых, зависит от вашей бизнес-стратегии и формата интеграции — насколько развита в компании вертикальная интеграция.

Есть компании, которые работают в формате «купил-продал». Есть компании, которые делают свой продукт, но заказывают всю разработку на аутсорсе (и в дальнейшем занимаются только продажей этого решения). А можно собрать свою команду и самостоятельно продавать (или использовать для своих нужд) то, что сами же и создаете — это уже вертикально интегрированная компания.

Если вы делаете что-то уникальное, out of the box, удобнее делать самим.

Для финтеха быстрее и удобнее работать со своим продуктом, потому что постоянно требуются доработки и изменения, которые проще и дешевле делать своей командой. При этом есть много сервисов и готовых решений, которые помогут облегчить и начало разработки, и правильную интеграцию систем (например, сервисы, связанные с онбордингом клиентов, AML-проверками, аналитикой и т.д.).



Как все просчитать на старте

Например, система АБС (автоматизированная банковская система, Core banking system) стоит в диапазоне от $500 тыс до $1 млн (цифры очень приблизительные, все зависит от деталей). И ее развертывание занимает около года. Учитывайте также плату за аренду, которая по договору у вас будет минимум на пять или 10 лет.

То есть вы заплатите сразу полмиллиона за интеграцию и еще потом по $100 тыс. в месяц за аренду. Отметим, что АБС не обязательно нужна каждому финтеху и не обязательно нужна на старте — здесь просто приводим в качестве примера.

Купить готовое решение или потратить год на разработку, наняв айтишников? Это может обойтись примерно в одну и ту же сумму. Но с готовым решением можно сразу выйти на рынок и весь этот год (потраченный на потенциальную разработку) продавать и зарабатывать.

Выходит, важно еще и то, сколько вы можете заработать за этот год. Однако если работать на своем продукте, кастомизировать и дорабатывать его будет значительно проще и дешевле.



Плюсы и минусы готовых решений

На старте это идеальный сценарий: у вас есть ограниченное количество инвестиций, с которыми вы можете запуститься хоть завтра. Купили готовую платформу, несколько банковских систем, наняли IT-специалистов, которые сделают интеграцию — и все.

Но в какой-то момент вы упретесь в возможности платформы и кастомизации ее под себя.

Например, вы запустили финтех-стартап на основе купленного коробочного решения, а потом понадобилось внедрить автоматизированную систему AML (Anti Money Laundering — программы, направленные на борьбу с отмыванием средств). Для этого ее надо кастомизировать.

Чаще всего такие услуги можно заказать у поставщика софта, но они достаточно дорогостоящие. Кроме того, поставщик может внедрять это и у других клиентов — то есть вы заплатите, а он продаст это решение и остальным.

Или может оказаться, что платформу, которую вы купили, просто невозможно дополнить теми функциями, которые стали жизненно необходимыми. А может настать технологический лимит, когда просто нельзя дальше развивать продукт. Тогда придется покупать что-то новое либо платить большие деньги за кастомизацию под ваши нужды.

Не исключено, что вы в итоге вложите гораздо больше, чем если бы сразу разрабатывали свое ПО.

Многие банки 20 лет назад запускались на купленных системах, интегрировали их друг с другом, и все работало. Но спустя годы в итоге приходили к выводу, что нужно свое решение, и вкладывались в IT-команду и разработку своего ПО.







SaaS: какие риски

Во-первых, поставщик всегда может закрыться. Тогда ваше решение сразу перестанет быть доступным.

Другой риск — это риск утечки данных. Все, что хранится не у вас, вы не можете контролировать и быть на 100% уверенными, что там все в порядке. И если утечка произойдет на стороне поставщика услуг, то репутационные и финансовые риски в итоге все равно будут на вас.



Как выбирать поставщика софта

К этому стоит отнестись ответственно, помня, что продать хотят все и всё. Основной алгоритм такой:

изучить рынок: что есть из того, что подходит под ваши цели;

выбрать несколько вариантов и собрать отзывы;

оценить то, что выставлено на сайте: насколько профиль компании совпадает с вашим;

запросить информацию о компании и ее продуктах, посмотреть портфолио, команду и какими ресурсами они располагают — это поможет оценить, насколько их самопрезентация соответствует реальности;

уточнить смету и стоимость работ;

и потом уже встречаться и обсуждать детали — а заодно еще раз убедиться, что они действительно разбираются в вопросе.

Я как-то встречался с одним из поставщиков, они очень здорово презентовали себя как супер-разработчиков определенного профиля. И когда я задал базовые вопросы, их представитель не смог ответить — настолько он был «не в теме». На самом деле они специализировались совсем на другом, а такого опыта, который мы запрашивали, у них не было.

Богатый опыт и наличие крупных клиентов также не гарантируют вам, что все будет идеально: может быть так, что продукт вам просто не подойдет.

Здесь всегда можно обжечься.



Риски разработки своего софта

Можно изначально некорректно создать продукт — от этого никто не застрахован. Единственное, если это своя разработка, то ее можно постепенно улучшать: как только заметили какое-то ограничение, вы его убираете — и за счет этого продлеваете жизнь всей системы.

Большинство IT-систем умирают, когда уже невозможно внедрить новую фишку, которую система не может поддерживать. Часто такое случается при увеличении числа клиентов: просто ПО не обладает той пропускной способностью, которая требуется вам на данном этапе.

На предыдущей работе мы использовали системы 20-летней давности, и в какой-то момент моя команда столкнулась с тем, что там вообще ничего не изменить. Работали только с баг-репортами. Тогда пришлось делать выбор: купить снова готовое решение или вычеркнуть это и сделать все с нуля (выбрали последнее).



Что нужно, чтобы разработать свой софт

Нужны ключевые люди: лиды, вокруг которых наращивается команда.

Нанять много джуниоров и надеяться на лучшее — опрометчиво.

Нужны люди, которые понимают систему, с которой работают. Для постановки задачи нужны аналитики. Кто-то должен направлять команду, управлять ими, давать ими задачи. Это иллюзия, что можно нанять программистов, которые сами будут делать «что-то».

Даже если вы нанимаете людей на аутсорс, вам все равно нужны менеджеры команды и аналитики. Просто толпа разработчиков в большинстве случаев пользы не принесет: нужна хорошая и грамотная связь между бизнесом и IT .

Важно заранее продумать сторону HR, сторону бизнеса, кто какими проектами будет заниматься и как будет проходить мониторинг, чтобы понимать, что и насколько эффективно происходит.

Если вы прогнозируете рост, надо на старте понимать, как вы будете этим ростом управлять и перестраиваться.







Как найти талантливых лидов и правильных людей

Если вы стартап и о вас никто не знает, лучше искать через знакомых, которых можно вдохновить идеей. Просто запостить объявление и ждать, что крутые айтишники придут работать в неизвестный проект, — опрометчиво.

Хорошие люди приходят в проекты благодаря хорошим личным контактам.

Если команда уже есть, надо искать других центровых людей — а значит, проводить кучу интервью. Нужен хороший HR и умение принимать решения вместе с командой, чтобы человека оценивали и с технической точки зрения, и с личной. Коллектив должен быть слаженным — нанимать несколько талантливых разработчиков, которые не умеют общаться, рискованно.



Человеческий ресурс так же важен, как и все остальные, поэтому вопросы HR стоит учитывать на старте, в том числе выбирая между SaaS и разработкой своего софта.





Свой софт или SaaS: краткий чек-лист

В целом выбор определяется вашими основными ресурсами Время Вы готовы подождать год до запуска?

✅Свой софт Вам надо запуститься ASAP?

✅Софт в аренду Деньги У вас достаточно инвестиций, чтобы вложить в разработку своего софта?

✅Свой софт Вы ограничены в инвестициях на старте?

✅Софт в аренду Рынок Ваша идея достаточно уникальна, существующие разработки не соответствуют ей в полной мере?

✅Свой софт На рынке достаточно предложений, которые подходят для вашей идеи?

✅Софт в аренду Люди У вас есть силы, время и деньги на свою IT-команду?

✅Свой софт Вы пока не можете себе позволить содержать крупный IT-отдел?

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Что еще важно учитывать на старте

Сколько вы заработаете, если запуститесь завтра на арендованном решении (и сколько условно потеряете, если потратите год на разработку своего софта).

Насколько динамичный рост вы планируете: при увеличении объемов работы, арендованные решения потребуют изменений/дополнений, что может в итоге выйти дороже, чем создание своего софта на старте.

Идеального сценария не существует: надо учитывать множество факторов одновременно и уметь подстраиваться под текущую ситуацию.

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