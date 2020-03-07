«Каждый новый проект — мой новый максимум». Как построить бизнес в Африке, а потом сменить VIP-туризм на финтех

Так считает Ольга Караблина, лидер команды партнерских менеджеров Ecommpay. Она смогла за месяц выучить основы французского, поработать в Лондоне, переехать в ЮАР и создать там успешный бизнес, а через восемь лет вернуться на родину в Латвию и сделать карьеру в международной финтех -компании.

Цель любой нашей деятельности — это не только достижение каких-то показателей и награда за это, а саморазвитие. Не нужно пытаться пробить потолок, если это не выведет тебя на качественно новый уровень. Достигнув максимума в одном, надо осознать это и не бояться перемен.

Математическая школа и курсы travel-менеджмента

Что бы там ни говорили, на старте карьеры нас обычно направляют родители. Они не обязательно говорят, где и чему нам учиться, но именно с их помощью мы чаще всего усваиваем то, что учиться все-таки надо. А для этого необходимо развивать мышление и логику. Теперь я сама мама, и знаю это наверняка.

Мне в этом помогла учеба в математической школе в Риге. А затем на экономическом факультете, где не было узкой специализации, зато давались фундаментальные основы, знания и принципы в любой смежной области.

Тогда же я записалась в международную волонтерскую студенческую ассоциацию AIESEC. Туда может вступить каждый желающий студент, правда, там нужно и поработать. Именно в AIESEC я получила прекрасный опыт прокачки коммуникативных навыков и общения на английском языке.

Раньше я стеснялась говорить на публике, и с удивлением и трепетом смотрела на людей, которые проводили в организации публичные собрания и конференции. Через год на месте ведущего уже была я.

Чем больше ты общаешься с людьми не из своего круга — не из своего двора, не из своей школы и не из своей страны, — тем лучше. Это очень развивает.

Затем была работа в турагентстве, где стала быстро угнетать теснота стен и пришли мысли о собственных поездках. Поработав администратором в разных отелях в Лондоне и обучившись на курсах travel-менеджмента, я поехала на высокий сезон работать администратором в один из швейцарских курортных отелей.

Фото из личного архива автора

Трудности — это возможности

Три месяца пролетели быстро, отпускать меня не хотели, но для дальнейшей работы, кроме английского и русского, требовался французский язык. Пришлось изучать его «с полным погружением». Мои друзья в тот момент сказали: «Все, мы говорим с тобой только на французском». И сдержали обещание. Это дало результат — через месяц я заговорила, и осталась в том отеле еще на полтора года.

Бакалавр экономики — специальность ни о чем и обо всем. Здесь каждый предмет можно пустить в свое русло и изучать подробнее. Специализированное туристическое образование и знание языков позволили мне легко менять работу и перемещаться по миру в поисках «своего» города. Внешние рамки для меня исчезли.

Таким городом для меня на полтора года стал Лондон, вернее, тот район, в котором я жила, 2-я лондонская зона, Брикстон. Это кварталы художников, скульпторов, поэтов из всех стран мира. Это праздник, который всегда с тобой, калейдоскоп жизни во всех ее проявлениях, постоянный полет и движение.

Но в любом карнавале невозможно жить долго. Пообщавшись с интересными и очень похожими на нас во всем ребятами из Кейптауна, я сначала на три недели, чтобы осмотреться, а затем на восемь следующих лет перебралась в Южную Африку.

Южная Африка: свой бизнес

Буры — коренные европейские поселенцы в ЮАР — по менталитету и общинным качествам оказались больше похожи на русских. Да и русскоязычная диаспора там представлена довольно широко.

Российская Империя поддерживала независимых фермеров-буров еще в войне с Британией в 1900-х годах, и праздники вроде Масленицы и Нового года отмечаются там всей диаспорой, дружно и с размахом. В Кейптауне есть воскресная школа, где на выходных детям читают русские сказки, учат традиционным играм и общению в родной среде.

Вместе с полученными знаниями в области экономики, логистики и туризма это наводило меня на мысль об открытии собственного туристического бизнеса со специализацией на русскоязычной VIP-аудитории из стран бывшего СССР с индивидуальными эксклюзивными турами.

Проект оказался жизнеспособным, несмотря на объективные трудности. В ЮАР работа с документами проходит очень бюрократично, а главное, медленно.

Четыре часа просидеть в общей очереди в государственной инстанции считается вполне нормальным явлением. Выяснить затем на приеме, что документы надо было заполнять не черными, а синими чернилами, и отправиться в конец очереди — тоже нормально. Главное при этом — сохранять спокойствие и невозмутимость.

Менталитет и обычаи

Кадровый вопрос, как и везде, в ЮАР стоит остро. Найти хорошего специалиста в бухгалтерии или юриспруденции — еще полдела. Нужно быть уверенной во всех сотрудниках, включая водителей, ведь от них зависит твоя жизнь и жизнь твоих клиентов. И постоянно контролировать их всех на всех этапах работы, что бывает непросто.

В ЮАР 11 официальных языков, но основной — английский. Каждая народность там имеет свой неповторимый менталитет и отличается от других манерами, темпераментом, поведением и другими нюансами. Разговаривать с водителем в городе, с гидом в саванне и менеджером в отеле нужно по-разному, ведь они из разных племен.

Только терпение и постоянное внимание к деталям формирует один из основных жизненных навыков в Африке — умение общаться.

Понимать людей учишься постепенно и на собственном опыте. С кем-то, чтобы лучше их узнать, надо вместе сходить пообедать, у кого-то поинтересоваться делами в семье.

Главное в отношениях с сотрудниками (возможно, немного глубже, чем в Европе) — сохранять дистанцию и не допускать, чтобы добрые отношения переросли в панибратство. В глазах суровой общественности при разрыве таких рабочих отношений виноватым будешь всегда ты. Хотя бы потому, что ты чужой. Приведу пример. Я уволила одного сотрудника, который работал спустя рукава. Он на меня обиделся и, когда зашел забрать свои вещи, поздоровался со всеми кроме меня.

Во всех странах мира люди выражают свою радость по-разному. А вот горе и проблемы у всех одни и те же, и выглядят везде похоже.

Южная Африка: уроки и навыки

Работа с русскоязычными VIP-туристами в Южной Африке требует находчивости и постоянной готовности почти к любому подвигу.

Например, был заказ от туристов с одной красивой виллы: организовать на вечер ресторан с устрицами и блюзом. Кейптаун — не Новый Орлеан, тут кое-где играют блюз, но не каждый вечер. И не в каждом ресторане в меню есть устрицы. Проще всего в этой ситуации оказалось организовать романтический вечер на террасе виллы и привезти туда музыкантов и устриц. Главное найти быстрое, но качественное решение.

Другой случай. Мы в пустыне Намиб, в деревеньке с отелем, тремя домами и автозаправкой, где три полки в магазине играют роль супермаркета для всего района. Магазин работает до шести вечера, а в пять я узнаю от клиентов, что завтра утром нужен роскошный букет цветов ко дню рождения одной из гостей. Цветов в пустыне нет, растений нет даже в лобби отеля.

В результате проблема разрешилась с помощью сухих веток с ближайшего колючего куста и разноцветных конфетных фантиков из ассортимента автозаправки. В монотонной желто-красной пустыне этот пышный сверкающий всеми цветами радуги букет выглядел особенно эффектно.

Встречи с разными животными в саванне, например, с одинокими слонами или львами — отдельный психотренинг и источник знаний. Например, оказалось, что львы — это настоящие кошки. Им не нравится, если в них брызгать водой: они пугаются и уходят. К счастью, при мне проверить на практике этот способ отпугивания хищников пришлось всего один раз.

На такой работе постоянно осознаешь свою ответственность.

VIP-клиенты — это люди, которые ежедневно принимают множество важных решений. На отдыхе они не хотят ничего решать и всецело доверяют именно тебе. Важно не обмануть эти ожидания вплоть до мелочей.

В самом начале карьеры в турбизнесе я не подготовилась и не предупредила клиентов о предстоящей долгой прогулке по лесу. На них была совсем неподходящая обувь, а я и вовсе осталась в машине. Никто, конечно, не возмущался, но недовольство по возвращении сквозило во всем, а мне было стыдно.

Позже я поняла, как важно продумывать каждый шаг, знать, что может понадобиться гостям даже в короткой поездке, и взять, к примеру, зонты и резиновые сапоги по размеру. Такое внимание к мелочам пригодилось мне и в дальнейшей работе.

Итак, основные навыки, которые помогает развить свой бизнес в ЮАР:

умение общаться с представителями разных этносов;

находчивость, внимательность и быстрое реагирование;

спокойствие, невозмутимость и терпение.

А еще Африка — это, конечно, новые впечатления. Когда болтаешься одна в надувной лодочке «Зодиак» в синем океане, где мыса Доброй Надежды уже почти не видно, пока твои туристы погружаются с аквалангами — и тут перед тобой всплывает огромный кит. Такое не забудешь никогда.

Новые вызовы: франчайзинг

За год до отъезда из Африки дела пошли неплохо, и я решила купить франшизу популярного там салона сотовой связи. Это гораздо более прибыльный и стабильный бизнес, чем прием туристов. Конечно, не собственная нефтяная вышка, но рентабельность очень привлекательная, если подойти к делу с умом: выбрать правильное место, набрать и обучить персонал, запустить рабочий ритм, отточить логистику и постоянно контролировать процесс.

В низкий сезон я могла почти полностью посвятить рабочее время и силы новому делу. На первом же собрании франчайзи меня отметили за самые высокие обороты торговли. Очевидно, помог солидный опыт в собственном туристическом бизнесе.

Неделя ушла на то, чтобы вникнуть в суть, еще некоторое время — на распределение обязанностей. Нужно было смотреть, как формируются рабочие смены, кто с кем дружит и лучше работает в одной смене, а кого лучше развести. Продумать управленческие ходы, систему поощрений и наказаний и множество других, уже привычных по работе в турфирме вещей. И, конечно, приходилось много работать вне зависимости от начала и окончания рабочего дня.

Возвращение и работа в компании

Все, чего я могла достичь в Африке, было достигнуто. Надо было выбирать — пускать там корни или возвращаться.

Главное неудобство жизни в ЮАР — нельзя на выходные слетать к родителям в Латвию. Но когда сначала один, а затем другой бизнес встали на ноги, всегда можно было себе позволить отпуск на родине, чем я и пользовалась.

Вместе с этим пришло и понимание, что нельзя всегда отвечать за все и за всех, чтобы не выгореть. Нужно думать о своей жизни и близких.

В Риге все пришлось начинать сначала. Моя налоговая история на родине была чиста. При собеседованиях опыт собственного бизнеса не играл вообще никакой роли. За исключением тех, которые проводили люди, сами с нуля построившие свое дело.

В результате меня взяли в компанию-производителя пищевых ароматизаторов. Там требовались бизнес-девелоперы для России со свободным английским и русским.

Хотя опыт своего бизнеса не важен при устройстве на работу, он срабатывает всегда.

Управляя подразделением сравнительно большой компании, невольно сравниваешь его с собственным делом и почти на инстинктах стараешься выстроить работу эффективно и комфортно для всех. Здесь, правда, пришлось попутно изучать органическую и аналитическую химию, чтобы понимать, что мы продаем. Но это оказалось проще, чем представлялось когда-то в школе.

Проблема была в рутине. Компания не росла. Быстро ощутив потолок в развитии, я заключила самую большую сделку на поставку их продукции и уволилась с чувством выполненного долга.

А потом знакомые посоветовали мне попробовать себя в должности sales-менеджера в Ecommpay. «Почему бы нет?» — решила я и собралась на собеседование.

Подготовка не задалась. С утра я забыла ключи дома и благополучно захлопнула дверь. А осознала это уже поздно вечером, вернувшись. Запасные ключи должны были привезти на следующий день. Я переночевала у сестры, а наутро отправилась на собеседование, и мой дресс-код был совсем не smart, а больше «вчерашний» smart-casual. Понадеялась, что не заметят.

Почитав в интернете об эквайринге и платежных провайдерах, на этот раз я была во всеоружии. Но на собеседовании речь случайно зашла о пищевых добавках, а это была моя тема. В результате я чуть не продала пищевые ароматизаторы людям, которые меня собеседовали. На должность менеджера по продажам в итоге меня не взяли, но предложили работу менеджера по партнерским отношениям.

Работа с партнерами в интернет-эквайринге заставила вновь вспомнить о туристической индустрии. Кому и где нужны электронные платежи в туристическом бизнесе?

Я вспомнила себя, своих клиентов, контрагентов и партнеров. Выходила на онлайн-платформы для отелей и предлагала им наши платежные решения. Вместе с дизайнерами рисовала платежные странички так, как удобно для пользователей. Старалась вникнуть в суть. Это самое интересное в любой работе!

В суть было вникать действительно сложно. Мне сразу дали нескольких потенциальных партнеров. Это альтернативные платежные методы, которые нужно было подключить. Помню, на первой командной встрече по договору с платежной системой коллега меня спросила, а есть ли определенный пункт в этом документе. И знаете, я не смогла ответить. Мне стало очень стыдно. Я поняла, что мелочей не бывает, нужно знать каждую деталь.

Здесь снова пригодились навыки, полученные в турбизнесе. А именно, внимание к незначительным деталям, предусмотрительность и доскональное изучение любой последовательности действий. В платежном процессе, как и в VIP-туризме, особо важен индивидуальный подход к клиенту и всестороннее понимание его бизнеса.

Я научилась оформлять контракты, координировать юридические вопросы и процесс технической интеграции платежных систем и провайдера. Затем освоила внедрение новых платежных методов, обучение наших команд по развитию бизнеса и менеджеров по работе с ключевыми клиентами, которые отвечают за допродажи.

Позже занялась изучением рынка, анализом поведения наших клиентов и их запросов на новые платежные методы, чтобы лучше понять потребности разных представителей e-commerce и расширить региональный охват.

После посещения одной из важнейших выставок в мире туризма World Travel Market London я поняла, что нужно увеличить охват альтернативных платежных систем в Европе, таких как Sofort, Giropay и т.д. Сегодня у нас шесть офисов в разных регионах мира. С открытием офиса на Маврикии мы, например, сосредоточились на Франции и франкоязычных странах, где анализируем внутреннюю экосистему платежных методов.

Работа интересна и тем, что здесь много точек роста. Каждый новый проект — это мой новый максимум. Философия компании направлена на предоставление кастомизированных платежных решений и индивидуальный подход во всем. Соответствовать этой философии и развивать ее мне помогает весь профессиональный опыт.

Правда, дочь говорит: жалко, что ты не работаешь продавцом в магазине, тогда было бы понятно, что ты делаешь на работе...

Советы для тех, кто ищет свой путь в карьере

Не нужно бояться ответственности. Потраченные на принятие решений силы — это окупаемые инвестиции.

Самые глупые и обидные ошибки бывают из-за невнимательности. Поэтому нужно всегда вникать во все детали любого проекта.

Надо всегда помнить о своих неудачах, даже если они незначительные. И извлекать из них уроки.

Расписание — полезная вещь. Если в пятницу прикинуть дела на следующую неделю, а в понедельник утром расписать их в ежедневнике и поставить приоритеты выполнения, это мобилизует тебя в течение всей рабочей недели.

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