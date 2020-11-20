Холодильник закажет еду, а умная кухня подскажет, где скидки: как и что мы будем покупать через несколько лет

«Это сценарий будущего, но он не такой фантастический, как вам кажется», — писал в 2011 году специалист в области глобальных инноваций Даррел Ригби, рассуждая о вселенной онлайн-заказов. Ригби не ошибся — все это стало реальностью несколько лет назад. Однако никакой передышки — мы продолжаем делегировать технологиям все больше и больше. Об этом рассказывает Глеб Харитонов, основатель Briskly.

Магазин как фабрика впечатлений

«Традиционные магазины сохранятся в обозримом будущем, и более того, могут стать эффективным оружием конкуренции. Исследования показывают, что офлайн стимулирует онлайн-покупки», — рассуждал в (кажется, таком далеком) 2011 году Даррел Ригби. Магазины — это своего рода шоурумы, entertainment-центры: ты можешь прийти, померить, выбрать, а заказ сделать онлайн.

Спустя почти 10 лет мы видим, насколько он был прав. Вспомним IKEA, путешествие по залам которой — ода консьюмеризму с человеческим лицом. Проведя там полдня (а некоторым и целого дня мало), мы увозим с собой порцию шведских фрикаделек, плюшевую акулу и кактус. В залах мы оставим нетронутыми интерьеры, которые вряд ли воплотим в жизнь в своей квартире, но приятное впечатление о шведском уюте унесем с собой. Будут деньги — закажем. С доставкой на дом.

А в иммерсивный флагман Burberry, инсталляции которого созданы Грэхмом Хадсоном — идут за впечатлениями, а покупают несколько позже.

Тезис Даррела Ригби «Онлайн и офлайн могут дополнять друг друга» может быть реализован и по-другому. Сценариев полно. И часть из них уже запущена.

Пример тому — концепция Amazon, которую можно назвать No Lines No Checkout («без очередей, без касс»).

Покупатели заходят в магазин, сканируют QR-коды в смартфонах, берут нужные товары и уходят. Квитанция остается в приложении Amazon Go, к которому привязана банковская карта.

Все просто. И в то же время очень сложно.

С другой стороны, оборудование для одного магазина обходится ретейлеру не менее чем в $1 млн. Технология, которая позволяет с помощью нейросетей отслеживать действия покупателей в магазине, — чем не будущее розничной торговли? Хотя какое будущее: беспилотные магазины — уже вполне себе реальность.

Очередное тому подтверждение — проект стартапа Caper, бокс, позволяющий обходиться без кассиров и лишних движений. Покупатель складывает в Caper Counter выбранные товары, где их автоматически идентифицируют, считывают, суммируют и выдают конечную цену. Оплата происходит здесь же, с помощью терминала.

Будущее продовольственного ретейла выглядит предельно технологичным. Магазины совершенно преобразятся, торговые зоны станут максимально полезными для клиентов. Можно будет, например, примерить (скорей, проверить) вещи в той среде, где они должны использоваться. Выбираете теплую куртку? Надели, зашли в специальную холодную зону, выставили нужный температурный режим и смотрите — держит куртка «минус» или нет.





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Биометрия — наше все

Даже забыв гаджет дома (такое бывает?), потребитель будущего не останется за бортом экономики. Биометрия наше все: если Face ID распознает владельца iPhone по лицу, почему этот принцип не могут применить остальные?

В одном из магазинов сети KFC в Ханчжоу, Китай, недавно внедрена «лицевая» система оплаты. Заказ оплачиваете, посмотрев в камеру-сканер. Технология распознавания лиц идентифицирует вас и автоматически обрабатывает платеж через подразделение Alibaba Ant Financial. Применяется биометрическая схема и в Москве, например, в первом digital-ресторане KFC, а также в одной из кофеен Coffee Bean.

Если подобный механизм получит распространение (в чем я не сомневаюсь), мы сможем рассчитываться, просто глядя в экран. Никогда еще фраза «все свое ношу с собой» не была так точна. Не за горами (классический оборот из советских романов о будущем) и пикап-пойнты, где можно будет забрать заказ, предъявив отпечаток пальца или все то же лицо.





Что может холодильник

А еще придет время — и мы расслабимся окончательно. Случится это в момент, когда насущная необходимость планировать семейный бюджет растает как дым. Умные колонки (привет, Alexa) помогут маркетплейсам точно представлять себе наши потребности и контролировать их.

Расходы-доходы, поиск и покупка билетов, отслеживание скидок и рекомендации по их использованию в нужный момент — вполне реальный набор функций, которые мы сможем делегировать электронным системам.

Сакральность кухни тоже останется в прошлом: планирование закупок, расчет калорий, адекватный моменту выбор рецептов вполне по силам холодильнику. Только это, будет уже не просто холодильник, а самый настоящий умный холодильник.





Дальше — сами

Мир движется к тому, чтобы принять концепцию автоматических покупок. Наличие в доме предметов первой (и не только) необходимости будет под контролем технологий. Стиральная машина с функцией пополнения запасов сможет сама заказывать моющее средство — если оно закончилось. Умный фильтр для воды будет не просто следить за потреблением, но и заботиться о себе — сообщать владельцу о поломке и самостоятельно заказывать комплектующие. Если у вас кончился кофе, достаточно будет нажать кнопку, расположенную рядом с чайником, чтобы заказать новую банку.

Оплата расходов — тоже автоматическая, деньги спишутся с вашего счета, привязанного к приложениям. Эти технологии в пилотном режиме уже отрабатывает Amazon в рамках службы заказа потребительских товаров Dush. Оплата расходов — тоже автоматическая, деньги спишутся с вашего счета, привязанного к приложениям.

Отвыкать придется и от выработанных годами привычек — например, привычки носить (или толкать перед собой) тележку в магазине. За нас это сделает робот, который будет следовать за вами по торговому залу (и даже маневрировать между прилавками).





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Послушай и купи

Технологии касаются не только покупок, но и маркетинга. В прошлом году компания Tokinomo презентовала систему, позволяющую двум продуктам общаться между собой в режиме реального времени. Представьте, что дополняющие друг друга продукты разговаривают друг с другом на полках магазинов, сразу же привлекая внимание покупателей.

Хлопья и молоко, признающиеся, что не могут жить друг без друга, зубная щетка и зубная паста, которые обсуждают, какая они прекрасная пара — чем не революция в маркетинге. Дальше дело за креативностью брендов и потребительской отзывчивостью. Собственно, от покупателя ничего более и не ждут — только эмпатии. Все остальное сделают технологии — которые в перспективе упростят жизнь и бизнесу, пытающемуся отрефлексировать и встроиться в новую реальность, в которой принцип «онлайн» является ключевым.



Фото на обложке: Shuttesrtock/RossHelen