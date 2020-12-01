Будущее гигономики: где и как фрилансеры будут зарабатывать через несколько лет

Павел Лапушкин, сооснователь сервиса для переводчиков Belingua , рассказывает, что будет с сервисами гигономики в будущем и какие изменения происходят уже сейчас.

Сфера свободных трудовых отношений уже доказала свою жизнеспособность. Благодаря Uber, который считается первопроходцем в отрасли, фриланс стал популярным форматом. В итоге появилось множество компаний и сервисов, функционирующих по этой модели.

Это привело к созданию новой сферы экономики — GIG-economy или гигономики. Гигономика подразумевает форму свободной конкуренции, где специалисты, могут оказывать услуги по запросу и получать за это вознаграждение.

Благодаря GIG-экономике появились целые сервисные отрасли, которые начали упрощать жизнь традиционным бизнес-моделям, однако последним за это удобство приходится платить трансформацией и оцифровкой всех своих операционных процессов. Не стоит оставлять без внимания тот факт, что именно гигономика стала новым обслуживающим звеном для цифровых отраслей.

Несмотря на почти десятилетнюю историю (если брать за отправную точку запуск Uber в 2010 году), рынок гигономики пока что на этапе становления, не для всех его механизм понятен. Он вызывает много вопросов и служит основой для мифов. Вот самые популярные из них:





Независимость и свобода для исполнителей

Если выполнение заказов на GIG-платформах — единственный для вас источник дохода, то вам нужно постоянно думать о привлечении клиентов. В самом начале пути первостепенной задачей становится наработка базы лояльных клиентов и заказчиков.

Предельно понятно, что вы теперь получаете деньги за результат, а не за время, проведенное на работе. Отчасти это правда, вы ни от кого не зависите, но результаты вашей работы должны быть на высоте, чтобы клиенты были довольны, а GIG-биржа обеспечивала возможности для заработка.





Вы сами контролируете свой рабочий день

Это действительно так, вы сами решаете, какой объем заказов сможете обработать за день. Чем большего погружения требует задача, тем дольше вы будете ее делать. Следовательно, стоимость реализации длинного проекта должна перекрыть вам нереализованные потенциальные заказы, которые вы могли бы взять и выполнить в два-три раза быстрее.





Отсутствие социальных гарантий как на «традиционной работе»

Нужно признать тот факт, что не каждый работодатель в полной мере может обеспечить эти гарантии. Рассчитывать на них можно в крупных государственных и международных корпорациях. Вероятнее всего, такой объем помощи вам не понадобится.

Фриланс же не дает никаких гарантий, но способен обеспечить более высокий доход, что позволяет покрыть те самые расходы на социальное обеспечение.

Вы занимаетесь тем, что действительно нравится

Да, это так, но, как говорилось выше, привлечение клиентов ложится на ваши плечи.

Сначала вам нужно позаботиться о создании и развитии своего персонального бренда и наработать репутацию.





Вы часто выгораете

Выгорают люди всегда и везде. Вопрос, что они делают, чтобы быстро прийти в свое ресурсное состояние. Не любая традиционная компания обеспечивает сотрудников походом к психотерапевту, коучу по личностному росту или яркими и насыщенными тимбилдингами.

И те люди, которым это слегка поднадоело, живут в коливингах, общаясь с коллегами по цеху, работают и дают друг другу полезные советы по рабочим проектам, работают на корпорацию имени себя. Выгорание не так характерно для гигономики.





Маленькие чеки

Это заблуждение. Маленькие чеки могут быть в случае, если вы новичок без стажа и опыта и набиваете руку первыми заказами. Либо демпингуете Искусственно занижаете цены стоимость своего труда в надежде получить более высокий и стабильных доход и поток клиентов.

Есть GIG-биржи, где вы априори не сможете зарабатывать мало, потому что ценовая политика биржи лежит в более высоком ценовом сегменте платежеспособной аудитории пользователей.





Слабое законодательное регулирование

Зависит от уровня развития страны, в которой гигономика зарождается.





Перспективы развития GIG-economy

Согласно исследованиям Upwork, 57,3 млн жителей США — фрилансеры, а к 2027 году их число достигнет 85,6 млн человек. В результате этого фрилансеры составят до 50,9% всей рабочей силы Штатов. В России же доля работающих на условиях фриланса существенно ниже — 14%.

Гигономика это не только фрилансеры, отрасль насыщают еще независимые подрядчики, сезонные рабочие, консультанты, сотрудники, занятые неполный день.

Если рассматривать ниши, то наиболее ликвидными являются:

шеринг поездок и такси;

образование и тренинги;

доставка;

администрирование;

разработка ПО, игр, сайтов;

digital-маркетинг;

проектный менеджмент;

копирайтинг и услуги перевода;

подбор персонала;

саунд/видео продакшн.

А популярные проекты есть как в России («Яндекс.Такси», «Яндекс.Доставка», «Достависта», «Сбермаркет»), так и за рубежом (AirBnB, Guru, Upwork, GLG Consulting). Однако подходы к их разработке отличаются.

Можно легко увидеть, что в России подобные сервисы выстраиваются вокруг уже существующих экосистем. У компаний уже сложился основной бизнес, который выстраивался не один год и теперь они расширяют свое присутствие в отдельных сегментах, присоединяя к себе новые продукты или создавая свои. Самые яркие примеры — «Яндекс» и «Сбер». Исключением из этого правила является Dostavista (это самостоятельный стартап).

В США гигономика выстраивается в открытых экосистемах. Если вы придумали условный Uber и доказали его жизнеспособность, то независимо от того, как долго проект будет развиваться, он будет иметь огромное значение для экономики Штатов. Поэтому проект получит всю необходимую поддержку для развития (помимо инвестиций). И вокруг такого успешного проекта, образуется дополнительная сервисная экосистема из разработчиков-фрилансеров, дизайнеров, опытных консультантов, работающих с проектом на part time.

В России с этим немного хуже, но, например, Profi.ru, Youdo, Kwork набирают популярность. Кстати, это тоже самостоятельные продукты и при этом лидеры на отечественном рынке. Если заказчику нужно найти фрилансера, то идут именно на эти площадки. Однако есть такое заблуждение, что их труд должен стоить дешево. И это повод для размышлений.

Конкуренция за заказ в некоторых категориях, например, саунд-продакшне, рерайтинге текста или настройке рекламной кампании, может достигать более чем 150 откликов на один заказ, то, конечно, специалисты будут искать выходы. Чаще всего это занижение цен на свои услуги, написание сопроводительных писем или указание малого опыта, чтобы заказчика не смущала низкая цена.

Тот ясно понимает, чего ищет: краткий ответ, быстрый отклик, наличие отзывов и рейтинга. И этого достаточно для принятия решения. Поэтому низкая стоимость услуги не всегда является лучшим фактором при выборе специалиста.



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Перспективы развития нишевых GIG-сервисов

Я сталкивался и работал с различными GIG-платформами, у каждой из них есть свои плюсы и минусы, например, у Upwork очень много лишних переходов в цепочке заказчик-исполнитель, у Fiverr приятный дизайн, но много лишней информации на экране и опять же лишние шаги. А вот к AirBnB претензий нет.

Отечественные GIG-сервисы мне очень нравятся. Они максимально интуитивны, понятны и просты в использовании по сравнению с западными. Возможно, тут дело в менталитете. В них удобно искать исполнителей, быстро проводить оплату, коммуницировать со специалистами. Однако есть и свои особенности. Локальные сервисы воспринимаются как консолидирующие, то есть они объединяют в себе все направления (от работ сантехника до дизайнера, педагога или врача). Такой формат не всегда удобен потенциальному заказчику, потому что воспринимается как биржа «всего».

В будущем стоит ожидать развития нишевых GIG-платформ. Постепенно участники гигономики начнут больше и лучше разбираться в ней, а запросы к сервисам начнут расти экспоненциально.

Это повлечет за собой дифференцированное появление и развитие новых продуктов, которые будут решать уже одну проблему, например, помогать найти разработчика программного обеспечения. И развиваться он будет исключительно в рамках этой вертикали, чтобы удерживать у себя лучших специалистов, открывать им новые возможности развития навыков, роста в рейтинге и заработке. Показав свою перспективность, такой сервис вполне может стать частью одной из существующих экосистем, обеспечив себе будущее.

Именно поэтому нашим выбором для инвестиций стала платформа для переводчиков. Проект во всех отношениях казался перспективным:

переводческая отрасль стремится к трансформации;

большое количество участников рынка;

небольшое количество профильных бирж;

растущий спрос на переводческие услуги, даже при серьезных отраслевых трансформациях.

Казалось бы, все идеально. Нужно оцифровать процессы, сделать хороший красивый сервис, купить трафик и все должно работать. Подмечу, само работать. Но это далеко не так. И вот почему:

в отрасль пришлось заходить достаточно долго;

мы столкнулись не просто с фрилансерами, а высококвалифицированными специалистами, у которых есть свое мнение;

нельзя говорить, что ты Uber для переводчиков;

важна регулярная коммуникация с основными участниками отрасли, потому что нетворкинг — двигатель развития партнерских отношений;

опытные переводчики (так называемые Tier A отрасли) получают заказы, используя свою репутацию и личный бренд. Хороший нетворкинг среди переводчиков позволяет им шерить заказы друг с другом. Поэтому до нас они просто не доходили;

переводческие агентства пытаются ухватить свой кусок на рынке, используя традиционные способы привлечения клиентов. Они трансформируются, например, подключая новые IT-решения, внедряя CRM по контролю операционной деятельности и учету всех переводческих проектов агентства;

есть крупные тендерные заказы, которые получают лидеры отрасли. Но пандемия показала, что даже самому устойчивому лидеру придется трансформироваться;

очень много переводчиков, которые не получают достаточного опыта работы на старте карьеры, либо в течение развития карьеры, что их мотивирует переквалифицироваться.

Все эти отраслевые и структурные особенности мы познали, когда начали изучать отрасль глубже. Это и позволило выявить еще больше возможностей для развития.

В самом начале опросы, которые мы проводили с заказчиками, указывали на то, что для принятия решения достаточно сделать информативный профиль переводчика, добавить аудио- и видеорезюме и фото. Потом мы увидели, что это совсем не то, что нужно заказчику.

Опросы начали демонстрировать совсем иное: заказчику важно созвониться с менеджером переводческой компании и договориться о заказе — получить гарантию, что заказ будет исполнен в полной мере в поставленный срок.

Второй нюанс — стоимость. Переводческие услуги не могут стоить дешево, поэтому мы решили не заниматься демпингом, а сохранить примерно единый уровень цен, который при большой массе переводчиков позволит заказчику сформировать понимание стоимости работы. Это очень тонкий момент — цена не должна быть выше или равной ставке агентства, но при этом не быть слишком низкой, чтобы не было ощущения, что платишь за низкое качество работы.

Что касается юзабельности нашего сервиса, то мы поняли, на что стоит обратить внимание и как улучшить наш CJM. До сегодняшнего дня у нас был очень сложный пользовательский путь, который отталкивал новых клиентов к совершению заказа на платформе.

Сейчас мы будем руководствоваться следующими критериями:

для переводчиков — удобный инструмент организации своей работы;

для заказчиков — простота и скорость совершения заказа.

Это дало рост количеству привлеченных и привлекаемых переводчиков, мы протестировали огромное количество гипотез и продолжаем их тестировать.





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Но могу точно сказать, что нам предстоит побыть гибридной платформой и давать заказчику то, к чему он так привык — общение с менеджером по работе с клиентами.

Углубившись так сильно в работу с переводчиками, мы совсем забыли про заказчиков и сейчас исправляем свои промахи. Наша главная задача — разработать максимально простой и интуитивный интерфейс для заказчика. Чтобы клиенту ничего не пришлось объяснять, и он самостоятельно оформил заявку. При этом получил высококлассный сервис, сопоставимый с уровнем агентства.

Для развития таких технологий и сервисов требуется время, чтобы войти в отрасль, понять ее структурные особенности. Но если непрерывно и постоянно работать со своим пользователем, давая ему лучшие решения, то можно достигнуть отличных результатов.

В ближайшие 15 лет 70% существующих рабочих мест будут автоматизированы, и около половины людей будет работать по контракту, либо на фрилансе. Вокруг них и будет выстраиваться серьезная сервисная инфраструктура: доступное получение новых навыков, которым можно научиться, посетив онлайн-форум или пройдя курс на Coursera или Udemy; доступное потребительское кредитование или страхование; HR-консультации и подтверждение навыков; лучшее правовое регулирование контрактных договоров, моментальная оплата, за выполненные работы.

Все это может стать серьезным бустом, который будет толкать сервисы гигономики, к постоянному улучшению и развитию, созданию новых возможностей для фрилансеров. Такие изменения уже происходят, они не очень заметны, но идут медленно и верно.





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