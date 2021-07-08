4 совета, как написать резюме, которое прочитают

Сергей Сирык, создатель онлайн-конструктора резюме SweetCV , много времени уделил изучению рынка труда и HR-сферы. Он выделил главное из опыта рекрутеров из самых разных компаний и поделился рекомендациями, которые помогут написать резюме, которое привлечет внимание работодателей.

Сократите объем и сделайте четкую структуру

Многим соискателям знакома ситуация, когда рассылаешь десятки резюме и все они как будто проваливаются в бездну. По данным Американской кадровой ассоциации, только два резюме из 10 получают отклик. Полагаю, что на рынке СНГ ситуация еще более печальна. Основные причины — тотальный дефицит времени рекрутеров и отсутствие культуры резюме среди соискателей.

Простыми словами, у HR-менеджеров нет времени на детальное изучение каждого резюме, и они принимают к рассмотрению лишь те варианты, которые привлекли внимание. Отклики, которые внешне не прошли соответствие базовым требованиям, сразу уходят в брак.

В среднем на изучение одного резюме специалист тратит около 10 секунд. По версии рекрутингового портала The Ladders, на первоначальный просмотр резюме тратят примерно 7,4 секунды. За это время эйчар должен понять все самое важное о кандидате и принять решение о возможном соответствии или несоответствии вакансии.

Вот несколько негласных правил, которые нужно учитывать при создании резюме:

Уложитесь в одну страницу. Вспоминаем про 7,4-10 секунд и не пишем ничего лишнего. Соблюдайте структуру. Никто не будет разбирать хаос мыслей соискателя. Разбивайте информацию на удобочитаемые блоки. Избегайте излишнего креатива. Не перегружайте резюме отвлекающими деталями, если только вы не претендуете на творческую должность. Пишите правду. Желание немного приукрасить свои достоинства может навредить. Если выяснится, что соискатель немного приврал, то и к остальной информации доверие уменьшится. Персонализируйте резюме. Одна вакансия — одно релевантное резюме. Профессиональные рекрутеры легко отличают обезличенные универсальные резюме, которые соискатель шлет на все доступные предложения.

Пишите только самую необходимую информацию для конкретной вакансии

Понятно, что любому кандидату хочется как можно больше рассказать о себе. Но для этого есть собеседование. В резюме пишите только самые важные детали. Примерная структура хорошего резюме выглядит следующим образом:

Профиль кандидата. Укажите имя и фамилию, контактные данные. Если прикрепляете фотографию, пусть она будет уместной для деловой документации: нейтральный фон, отсутствие других людей и лишних предметов. Цель. Здесь указывайте должность, на которую вы претендуете. Постарайтесь, чтобы желаемая должность соответствовала вакансии. Опыт. В обратном порядке — от последнего места работы к первому — расскажите, где вы работали: место и время работы, должность, достижения. Никаких пространственных рассуждений и мемуаров. Одно место работы — одно-два предложения. Навыки. Укажите навыки, которые важны именно для данной должности. Не нужно рассказывать обо всех ваших талантах, если они не помогут в исполнении обязанностей. Образование. Здесь целесообразно также использовать обратный порядок. Помимо классического в/о, можно написать о пройденных курсах и дополнительных программах обучения, если они релевантны вакансии. О себе. Традиционно здесь пишут «коммуникабельный, стрессоустойчивый и прочее». Не надо так. Расскажите о тех качествах, которые реально могут быть полезны работодателю. Например, «могу организовывать крупные мероприятия», «умею общаться со сложными клиентами».

Вот так выглядит резюме, составленное в SweetCV с помощью одного из шаблонов:

Резюме менеджера проектов

Оформляйте резюме в удобном формате

По моим личным наблюдениям, самый неудобный формат для современных резюме — текстовый (.doc, .docx, .rtf.). Такое оформление было уместно несколько лет назад, когда приходилось распечатывать резюме перед собеседованием. Сегодня даже в офлайн-рекрутинге зачастую просят кандидата отправить резюме на почту.

Текстовые резюме подходят разве что для заявок на проекты, где главенствует NDA и атмосфера строжайшей секретности. В обычном мире предпочтительны резюме, которые можно изучить в режиме онлайн и с любого устройства.

Варианты оформления резюме:

Google Документы. Документ со ссылкой для просмотра будет доступен любому человеку с аккаунтом в Gmail. Можно самостоятельно оформить структуру или выбрать готовый шаблон резюме.

конструктор сайтов. Такие сервисы позволяют собрать редактируемую веб-страницу из готовых блоков. Некоторые сервисы, например, Tilda Publishing, предлагают шаблоны персональных страниц, которые можно оформить как резюме.

конструктор резюме. В этом случае можно выбрать шаблон резюме и подредактировать его под себя. Как правило, создание резюме занимает всего несколько минут. В некоторых сервисах, как например в SweetCV, есть примеры готовых резюме. Это особенно полезно тем, кто впервые составляет такой документ.

Учтите, что формат .pdf тоже не всегда уместен. Например, потенциальный работодатель просматривает резюме с мобильного устройства и у него не установлено приложение для чтения файлов PDF. Именно поэтому в конструкторе SweetCV предусмотрено создание резюме в формате веб-страницы с возможностью преобразования в документ PDF. При необходимости готовое резюме можно скачать и распечатать.

Вот так выглядит резюме, созданное в SweetCV, при переходе по ссылке:

Веб-страница с резюме графического дизайнера

Прилагайте к резюме сопроводительное письмо

Резюме рассказывает об опыте и навыках соискателя. Но любому работодателю интересно знать, чем кандидат будет полезен компании. Не поленитесь приложить к резюме сопроводительное письмо с небольшим рассказом о том, почему именно вы подходите на должность.

Примерная структура сопроводительного письма:

Напишите, чем вы занимаетесь сейчас, что ищете для себя в профессиональном плане и почему претендуете на работу в данной компании. Опишите релевантный опыт работы по прежнему месту занятости, освоенные навыки и достигнутые результаты. Расскажите, чем вы можете быть полезны компании и чем вы отличаетесь от других претендентов. Попрощайтесь, укажите имя и фамилию, напишите контактные данные для связи.

Сопроводительное письмо может выглядеть следующим образом:

Сопроводительное письмо к резюме копирайтера

Один из самых главных моментов — создание уникального резюме для каждой отдельной вакансии. С этой точки зрения документ в формате веб-страницы очень удобен: можно в любое время отредактировать резюме и добавить актуальную информацию.

Основные же рекомендации по созданию хорошего резюме сводятся к следующему: